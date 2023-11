https://www.middleeastmonitor.com/20231109-israel-men-accused-of-stealing-from-israelis-who-were-killed-at-music-festival/



Israelische Streitkräfte stehen Wache, während die Maßnahmen von Armee, Polizei und anderen Sicherheitskräften verschärft werden, nachdem die Hamas die Operation Al-Aqsa-Flut in Sderot, Israel, am 08. Oktober 2023 gestartet hat [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Israelische Männer werden beschuldigt, Israelis bestohlen zu haben, die bei einem Musikfestival getötet wurden

9. November 2023

Eine Gruppe von Israelis wird beschuldigt, Schmuck und andere Gegenstände von Israelis gestohlen zu haben, die bei einem Musikfestival während der Operation der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober in den Gebieten um den belagerten Gazastreifen getötet wurden.

Nach Angaben des israelischen Nachrichtensenders News1 kamen die Cousins Meir Hajaj und Golani Garbi – zusammen mit einer dritten Person, deren Identität nicht bekannt gegeben wurde – am Nachmittag des 8. Oktober an einem Polizeikontrollpunkt in der Nähe der Siedlung Moshav Gilat an, als ein Polizeibeamter ihnen aufgrund der laufenden Hamas-Operation und der israelischen Gegenoperation die Einreise in die Gebiete um den Gazastreifen verweigerte.

Die drei Männer gaben an, dass sie den israelischen Opfern helfen wollten, woraufhin der Beamte ihnen vorschlug, aus einer anderen Richtung zu kommen, was ihnen auch gelang, obwohl es sich um ein militärisches Sperrgebiet handelte. Dort gingen sie dann auf Streife und stahlen Schmuck im Wert von 20.000 NIS (5.207 $), einen Werkzeugkasten, einen Hammer, eine Säge und einen Laubbläser im Wert von 6.000 NIS (1.562 $) sowie weiteres Werkzeug im Wert von 800 NIS (208 $). Insgesamt stahlen sie den verstorbenen Israelis schätzungsweise 60.000 NIS (15.621 $).

Bericht: Zeugenaussagen vom 7. Oktober versetzen der israelischen Darstellung einen schweren Schlag

Die Anklageschrift gegen die Männer wurde Berichten zufolge am Dienstag, dem 7. Oktober, beim Amtsgericht Beer Sheva eingereicht. Die ihnen zur Last gelegten Straftaten sind das Eindringen in ein militärisches Sperrgebiet und Diebstahl unter erschwerten Umständen, wobei letzteres eine Höchststrafe von vier Jahren Gefängnis nach sich ziehen kann.

Darüber hinaus entdeckte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung bei Hajaj den Besitz von 86 Gramm Betäubungsmitteln, was zu einem erhöhten Strafmaß führen könnte. Berichten zufolge befinden sich die beiden Männer noch nicht in Haft, aber die Staatsanwaltschaft will sie bis zum Abschluss des Verfahrens festhalten.

Einen Monat nach der Hamas-Operation und den Zusammenstößen in den Gebieten rund um den belagerten Gazastreifen sind neue Details über die Ermordung von Israelis in den Kibbuzim und den Städten in diesen Gebieten sowie über das Musikfestival in der Nähe ans Licht gekommen, wobei im Internet Aufnahmen kursieren, die zu zeigen scheinen, wie israelische Streitkräfte aus Apache-Hubschraubern auf fliehende Israelis schießen. Diese Enthüllungen haben die Beschuldigung in Frage gestellt, dass Hamas-Agenten und -Kämpfer an der Tötung israelischer Zivilisten beteiligt sind.

