Neturei Karta-Mitglieder halten Plakate während einer jährlichen Demonstration zum Gedenken an das Massaker in der Ibrahimi-Moschee von 1994 in der Nähe eines Tores, das zur Hauptstraße al-Shuhada in Hebron führt, 25. Februar 2022. (Foto: Mamoun Wazwaz/APA Images)

Israel hat das jüdische Volk ausgelöscht und die Möglichkeiten für Juden zerstört, in Palästina als Nicht-Kolonisatoren zu leben. „Israeli“ ist eine koloniale Identität, auf die wir verzichten sollten, denn sie schadet sowohl Palästinensern als auch Juden.

Sind Israelis Juden? Rückkehr zum jüdischen Minderheitenleben

Von Yarden Katz

9. November 2023

Es ist schwer, Worte für die Schrecken in Palästina zu finden. Die Bilder von Trümmern und überfüllten Krankenhäusern voller Verwundeter und Verstümmelter sowie all die Geschichten, die uns von heldenhaften Journalisten aus Gaza berichtet werden, verfolgen mich. Ich werde von Videos verfolgt, in denen Eltern in Gaza ihre Kinder festhalten und sich weigern zu glauben, dass sie tot sind. Ein Freund sagte, selbst wenn man das aus der Ferne sieht, fühlt es sich an, als schwimme die Asche in der Blutbahn. So fühle ich mich auch.

Israel begeht im Gazastreifen einen Völkermord, greift Palästinenser im Westjordanland an, foltert verstärkt palästinensische Gefangene und verstärkt die Schikanen und die polizeiliche Überwachung von Palästinensern in Palästina 1948. Mehr als 10.000 Palästinenser in Gaza wurden seit dem 7. Oktober 2023 durch unerbittlichen israelischen Beschuss getötet. Ganze Familien wurden ausgelöscht, ganze Stadtteile vernichtet, Krankenhäuser, Wasserversorgung, Moscheen und Universitäten beschädigt oder zerstört und etwa 1,5 Millionen Menschen aus Gaza aus ihren Häusern vertrieben und erneut zu Flüchtlingen gemacht. Währenddessen unterstützen die führenden Politiker des „Westens“ Israel. Die USA schickten mehr Waffen. Präsident Joe Biden erklärte sich selbst zum „Zionisten“ und sagte, dass es „keine roten Linien“ für Israel geben werde. Erst jetzt deutet er an, dass Israel vielleicht erwägen sollte, sich zurückzuhalten.

Jeder, der verstehen will, wie der Holocaust möglich war, wie Menschen, die in ihrem persönlichen Leben warmherzig und freundlich sein mögen, die Ermordung einer ganzen Bevölkerung, die als Untermenschen angesehen wird, unterstützen konnten, sollte die israelische Gesellschaft untersuchen.

Leider ist dies nichts im Vergleich zur Unterstützung des Völkermordes innerhalb der israelischen Gesellschaft. Jeder, der verstehen will, wie der Holocaust möglich war, wie Menschen, die in ihrem persönlichen Leben vielleicht warmherzig und freundlich sind, die Ermordung einer ganzen Bevölkerung, die als unmenschlich angesehen wird, unterstützen konnten, sollte die israelische Gesellschaft untersuchen. Die Israelis fordern mit überwältigender Mehrheit die Zerstörung des Gazastreifens – um ihn in einen „Parkplatz“ zu verwandeln und ihn „in die Steinzeit zurückzubringen“. Der israelische „Verteidigungs „minister Yoav Gallant, der wie ein Nazi klang, sagte, Israel kämpfe gegen „menschliche Tiere“. Israelische Medien riefen, Israel dürfe „nicht einmal einen halben Löffel Wasser“ nach Gaza lassen.

Die Operation Al-Aqsa-Flut, die am 7. Oktober begann, war ein böses Erwachen. Viele Israelis scheinen erst jetzt erfahren zu haben, dass es Palästinenser gibt und dass sie es satt haben, kolonisiert, enteignet, ermordet und kontrolliert zu werden. Israelische Politiker erkannten plötzlich die Nakba von 1948 an, indem sie zu ihrer Wiederholung aufriefen – nachdem sie zuvor das Gedenken an sie kriminalisiert hatten.

Screenshot des beliebten israelischen Telegrammkanals „Hadashot Bazman“ („Nachrichten in der Zeit“), der am 7. November 2023 über 229.000 Abonnenten hatte. Ein Bild von Frauen, die ein Baby halten, das durch das Einatmen von israelischem Tränengas in Gaza im Jahr 2018 getötet wurde, mit der Bildunterschrift: „Wir haben gerade erst angefangen / Wir kommen, um euch zu schlachten, um eure Kinder zu schlachten! Für jedes Kind [von uns] werden wir 1.000 von euren abschlachten / Die Hölle kommt über Gaza, wir kommen, um euch das Leben zu nehmen / Genießt es, dies ist nur ein Jota eurer Toten, möge euer Name und eure Erinnerung ausgelöscht werden.“ Die Abonnenten markierten das Bild mit Herz-, Feuer- und „Daumen hoch“-Emojis. Screenshot des beliebten israelischen Telegram-Kanals „Hadashot Bazman“ („Nachrichten in der Zeit“), der am 7. November 2023 über 229.000 Abonnenten hatte. Ein Bild von Frauen, die ein Baby halten, das durch das Einatmen von israelischem Tränengas in Gaza im Jahr 2018 getötet wurde, mit der Bildunterschrift: „Wir haben gerade erst angefangen / Wir kommen, um euch zu schlachten, um eure Kinder zu schlachten! Für jedes Kind [von uns] werden wir 1.000 von euren abschlachten / Die Hölle kommt über Gaza, wir kommen, um euch das Leben zu nehmen / Genießt es, dies ist nur ein Jota eurer Toten, möge euer Name und eure Erinnerung ausgelöscht werden.“ Abonnenten markierten das Bild mit Herz-, Feuer- und „Daumen hoch“-Emojis.

Israelis beklatschen die Ermordung von Palästinensern überall und jederzeit. Bilder von toten palästinensischen Kindern und zerstörten Wohnvierteln in Gaza kursieren auf israelischen Social-Media-Kanälen, wo sie mit Smiley- und „Daumen hoch“-Emojis versehen werden. Die israelische Gesellschaft wünscht sich den Tod der Palästinenser. Doch Ende Oktober trugen israelische Delegierte bei den Vereinten Nationen gelbe Sterne mit der Aufschrift „Nie wieder“ – ist es da verwunderlich, dass ein Großteil der Welt jetzt kein Mitgefühl für das israelische Leiden zeigt? Und die winzige Zahl von Israelis, die auch nur geringfügige Abweichungen von Israels mörderischem Plan äußern, werden schikaniert, mit dem Tod bedroht und manchmal verhaftet.

Das alles ist nicht neu. Israels Existenz basiert auf völkermörderischer Gewalt gegen die Palästinenser, auf deren Unterstützung Israelis von klein auf programmiert sind.

Aber als ich die jüngste von Israel verursachte Katastrophe sah, habe ich mich wieder gefragt: Sind Israelis Juden?

Ich habe mir diese Frage nicht ausgedacht. Sie wurde bereits von anderen gestellt, die erkannt haben, dass das zionistische Projekt, das in Israel gipfelt, den jüdischen Traditionen und der historischen Existenz der Juden als Minderheitengemeinschaft zutiefst zuwiderläuft. Die Gründung Israels hat diese jüdischen Traditionen und Lebensweisen unterdrückt und gleichzeitig Teile davon gekapert, wenn es angebracht war. Speziell in Palästina hat Israel im Grunde die Möglichkeiten für Juden zerstört, als Nicht-Kolonisatoren in dem Land zu leben, in dem Juden seit Jahrhunderten als Minderheit gelebt haben.

Aus all diesen Gründen muss der Abbau Israels und die Befreiung Palästinas auch ein jüdischer Kampf sein – ein Kampf, der weit über die Solidarität der Juden mit den Palästinensern oder den bloßen Wunsch, keine Unterdrücker zu sein, hinausgehen sollte. „Israelisch“ ist eine koloniale Identität, die man ablehnen sollte, nicht nur, weil sie den Palästinensern schadet, sondern auch, weil sie zutiefst antijüdisch ist. Und auch wenn sich das jüdische Leben nicht um Antizionismus drehen kann, so sollte eine jüdische Institution in unserer Zeit doch bedeuten, antizionistisch zu sein. Zum Wohle der Palästinenser, aber auch zum Wohle der Juden.

Kein jüdisches Volk mehr hier

Zionisten haben lange versucht, antizionistische jüdische Traditionen zu begraben, wie die des Jüdischen Allgemeinen Arbeitsbundes („Bund“), einer bedeutenden jüdischen sozialistischen Bewegung, die im späten neunzehnten Jahrhundert in Osteuropa zur gleichen Zeit wie die zionistische Bewegung entstand.

Die Bundisten betrachteten die Kolonisierung Palästinas im Allgemeinen als ein imperialistisches Bestreben, einen Verrat am jüdischen Leben in der Diaspora, der die Juden in ein gefährliches Bündnis mit den europäischen imperialen Regierungen bringen würde. Bernard Goldstein, ein Mitglied des polnischen Bunds, der den Widerstand im Warschauer Ghetto mitorganisierte, schrieb, dass für Bundisten die Ablehnung des Zionismus und der Kampf für die jüdischen Gemeinden in Polen so „natürlich“ war wie für Schwarze in den USA der Kampf „in den Vereinigten Staaten, anstatt die Auswanderung zurück nach Afrika als Lösung für das Problem der Rassenungleichheit in Amerika zu akzeptieren.“

Israelis sind keine Juden. Diese verblüffende Erkenntnis ermöglichte es den Bundisten in Palästina, Israel als das zu sehen, was es war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als das jüdische Leben in Osteuropa zerstört und in ein „Meer der Leere“ verwandelt war, wie Goldstein es nannte, landeten einige Bundisten in Israel, in einer Gesellschaft, die im Gegensatz zu allem stand, wofür sie gekämpft hatten. Diese Bundisten stellten sich die Frage: Sind diese Menschen, mit denen wir jetzt leben und die sich „Israelis“ nennen, tatsächlich Juden? Denn wir erkennen uns in ihnen nicht wieder.

Diese Unterscheidung wird in Eran Torbiners traurigem Dokumentarfilm Bunda’im von 2012 über den Bund in Palästina deutlich. In dem Film sagt ein Bundist auf Hebräisch und mit großer Traurigkeit, dass:

Das jüdische Volk verschwindet. Auch hier [in Palästina]. Es gibt hier kein jüdisches Volk mehr. Es gibt ein israelisches Volk. Es ist nicht das jüdische Volk, das ich, meine Generation, kannte. Es ist nicht dasselbe Volk. Es ist nicht dasselbe Volk… Wir sind ein völlig anderes Volk. Mein Volk ist dabei zu verschwinden. Was kann man da tun? Es ist eine Tragödie.

Israelis sind keine Juden. Diese verblüffende Erkenntnis ermöglichte es den Bundisten in Palästina, Israel als das zu sehen, was es war. Bereits in den 1950er Jahren schrieben die Bundisten in Palästina in ihrer Zeitung, dass die Nakba die Palästinenser zu Flüchtlingen machte und ihre Welt zerstörte, wie es der Holocaust mit den Juden getan hatte.

Ein schmerzhafter Moment aus Eran Torbiners Dokumentarfilm Bunda’im (2012).Ein schmerzhafter Moment aus Eran Torbiners Dokumentarfilm Bunda’im (2012).

Die Bundisten konnten den Zionismus heftig kritisieren, weil sie selbst zu seinen Opfern gehörten. Um das Offensichtliche klarzustellen: Die Palästinenser sind die primären Widerständler und Opfer des Zionismus, aber auch die Juden sind Zielscheiben. Israel musste auf den Ruinen von Welten aufgebaut werden, in denen Juden lange vor dem Zionismus lebten, sei es in Europa, Nordafrika oder der arabischen Welt. Die jüdischen Welten, die die Nazis im Zweiten Weltkrieg zerstörten, waren auch keine Welten, die die Zionisten besonders schätzten. Die jiddische Sprache und Kultur zum Beispiel mussten im Rahmen des zionistischen Programms der „Negation der Diaspora“ vernichtet werden.

Deshalb gibt es so etwas wie eine „israelische Kultur“ ebenso wenig wie eine „weiße Kultur“; die Menschen verlieren ihre Kultur, um weiß zu werden. „Israelisch“ ist eine koloniale Identität, ein Machtverhältnis gegenüber den Kolonisierten, so wie „weiß“ ein Machtverhältnis gegenüber denjenigen ist, die als nicht-weiß rassifiziert werden, und keine sinnvolle Identität (es sei denn, man ist ein weißer Nationalist). Die „israelische Kultur“ entsteht aus der Fantasie darüber, wie eine euro-amerikanische Kolonie im Nahen Osten sein sollte. Wenn es überhaupt eine „israelische Kultur“ gibt, dann ist sie eine Mischung aus angeeigneter lokaler arabischer Kultur (man denke nur an die Läden, die „israelische Falafel und Hummus“ verkaufen) und Überbleibseln diasporischer jüdischer Kulturen, die die Zionisten behalten haben.

Tragischerweise übernahmen die Überlebenden der europäischen rassistischen Regime und ihre Nachkommen die europäischen rassistischen Ideologien, als sie einen falschen jüdischen Staat schufen. Die koloniale Gesellschaft, die daraus entstand, schadet den Juden weiterhin.

Israel hasst Juden

Am 1. November griff die israelische Polizei das antizionistische jüdische Viertel von Mea Shearim in Jerusalem an. Die Polizei wollte offenbar die von den jüdischen Bewohnern aufgestellten palästinensischen Flaggen abnehmen, wurde aber mit Steinen und Eiern beworfen.

Der Angriff der israelischen Polizei auf die Juden von Mea Shearim sieht aus wie eine Szene aus antijüdischen Pogromen im Osteuropa des 19. Jahrhunderts. Die israelische Polizei ist die Kosaken, die den Juden verprügeln und seine Kippa auf den Boden werfen. Das Einzige, was fehlt, ist, dass der israelische Polizist dem Juden eine Schweinswurst in den Hals schiebt. Videoaufnahmen von diesem Tag zeigen, dass sich einige der Juden wehrten und die israelischen Kosaken wegstießen.

Die israelische Gesellschaft versucht, im euro-amerikanischen Sinne „säkular“ zu sein, weshalb sie die traditionellen jüdischen Gemeinden verachtet. Israel spricht über diese Juden auf dieselbe Weise wie über die Palästinenser, wie die deutschen Nazis über die Juden sprachen. Israel sieht diese jüdischen Gemeinden als demografische Bedrohung: Es verfolgt ihre Geburtenraten, macht sich Sorgen, dass sie zu viele Kinder haben, und betrachtet sie als „Parasiten“, die nicht zur wirtschaftlichen Produktivität beitragen und, was noch schlimmer ist, nicht in den israelischen Besatzungstruppen dienen. Ihre Männer studieren den ganzen Tag Tora, obwohl sie Palästinenser töten könnten.

Ein israelischer Polizist greift einen Juden in Mea Shearim, Jerusalem, am 1. November 2023 an.Ein israelischer Polizist greift einen Juden in Mea Shearim, Jerusalem, am 1. November 2023 an.

Doch Israel braucht auch einige dieser traditionellen Elemente, um das Spektakel eines „jüdischen Staates“ aufrechtzuerhalten. Würden alle traditionellen jüdischen Elemente wegfallen, wäre Israels Rassismus völlig nackt. Israel braucht auch die religiösen zionistischen Siedler, die dem Staat helfen, Land zu erwerben und Palästinenser unter dem Deckmantel eines heiligen „jüdischen“ Krieges zu vertreiben. Aber Israels grundlegende Verachtung für das traditionelle jüdische Leben bleibt bestehen.

Dieser antijüdische Rassismus manifestiert sich in allen Bereichen des zionistischen Projekts, insbesondere in der Anwendung von Eugenik und Rassenhierarchien.

Das zionistische Regime hatte immer Juden aus Europa bevorzugt. Westeuropäische Juden wurden als den osteuropäischen Juden überlegen angesehen, und selbst innerhalb der europäischen Gruppen gab es eine Rangordnung. Juden, die in der Hierarchie weiter unten standen, wurden als menschliche Schutzschilde eingesetzt und strategisch angesiedelt, um den Kern der Kolonie zu schützen. Dies war das Schicksal vieler arabischer und nordafrikanischer Juden, Menschen, die Israel ursprünglich gar nicht haben wollte, aber der Mangel an europäischen Juden, die nach dem Holocaust in Palästina angesiedelt werden konnten, ließ den Zionisten keine andere Wahl.

Diese Juden, die von den Zionisten als „orientalische Juden“ bezeichnet wurden, wurden gedemütigt und misshandelt. Israel brachte sie bei ihrer Ankunft in Zeltstädten unter, besprühte sie manchmal mit dem Pestizid DDT und zwang sie, sich zur „Desinfektion“ den Kopf zu rasieren. Sie wurden auf ähnliche Weise misshandelt, wie die kanadischen und US-amerikanischen Siedlergesellschaften die indigenen Völker misshandeln. Jemenitischen Juden wurden ihre Kinder weggenommen und in jüdische Pflegefamilien europäischer Herkunft gesteckt. In einer Episode, die an die Experimente von Dr. Josef Mengele erinnerte, nahmen zionistische medizinische Einrichtungen Proben von jemenitischen jüdischen Kindern, um zu testen, ob sie „Negerblut“ hatten. In den letzten Jahrzehnten wurden äthiopische Jüdinnen gezwungen, sich langwierige Empfängnisverhütungsspritzen geben zu lassen, um in Israel aufgenommen zu werden. Der Zionismus basiert auf der Vorherrschaft der Weißen, einer Ideologie, die immer zum Schaden der Juden sein wird.

All dies macht mehr Sinn, wenn wir uns die Wurzeln des Zionismus ansehen, die auf das imperiale Christentum zurückgehen.

Ich habe einmal einen Beitrag im israelischen Fernsehen gesehen, in dem ein Mann in einem Einkaufszentrum herumlief und den Leuten Zitate vorlas und sie aufforderte, den Autor zu erraten. Fast alle tippten auf Adolf Hitler, aber alle Zitate stammten von Theodor Herzl, dem „Gründungsvater“ des Zionismus.

Wie andere Zionisten betrachtete auch Herzl die Juden als eine Art „entartete Rasse“. Er war der Meinung, dass jüdische Gemeinden „eine Fülle von mittelmäßigen Intellektuellen hervorbringen, die kein Ventil finden“, jüdische Agitatoren, die „schnell zu Sozialisten werden“ und den Regierungen Schwierigkeiten bereiten. Bevor er die Idee der Kolonisierung Palästinas aufgriff, war Herzl der Meinung, dass der beste Plan für die Juden eine Massenkonvertierung zum Christentum wäre.

Später rechtfertigte Herzl den „jüdischen“ Staat in Palästina mit dem Argument, dass er den imperialen christlichen Interessen dienen würde. Der jüdische Staat, schrieb er, würde „einen Teil eines Walls von Europa gegen Asien bilden, einen Vorposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei“. Dieser Staat würde von Europa abhängen, um „unsere Existenz zu garantieren“ und im Gegenzug „die Heiligtümer der Christenheit“ zu schützen. Wenn Aktivisten heute sagen, dass Israel eine Satellitenkolonie ist, die westliche Interessen durchsetzt, wird dies oft als „Antisemitismus“ verurteilt, aber genau das war die Meinung der zionistischen Führer.

Herzl rechtfertigte den Zionismus auch mit dem Argument, dass reaktionäre europäische Regime davon profitieren würden, wenn sie störende jüdische Sozialisten wegschickten. Genau das versprach Herzl dem Grafen von Plehve, der antijüdische Pogrome befürwortete und jüdische Sozialisten brutal unterdrückte (darunter auch Mitglieder des Bundes, die später versuchten, ihn zu ermorden). Von Plehve antwortete Herzl, dass „die Juden sich den revolutionären Parteien angeschlossen haben“ und dass er „Ihre zionistische Bewegung unterstützen wird, solange sie auf die Auswanderung hinarbeitet. Sie müssen die Bewegung vor mir nicht rechtfertigen. Sie predigen zu einem Bekehrten.“

Herzl und Chaim Weizmann, der später Israels erster Präsident werden sollte, versprachen dem russischen Zarenregime in ähnlicher Weise, dass der Zionismus die „schädlichen und subversiven anarcho-bolschewistischen Juden“ Russlands loswerden würde. Ist dies nicht ein ähnliches Gefühl wie das, das Hitler in einer Rede im Januar 1939 zum Ausdruck brachte, als er sagte, die „jüdische Losung“ laute „Arbeiter der Welt vereinigt euch“ – und dass die Juden aus Europa beseitigt werden müssten, bevor sie „die Bolschewisierung der Erde“ herbeiführten?

Alle paar Jahre müssen wir uns an diese antijüdische Grundlage des Zionismus erinnern. Die Palästinenser haben den antijüdischen Charakter des Zionismus sehr deutlich gesehen. Edward Said erklärte, dass die britischen Lords, die das zionistische Projekt im 19. und frühen 20. Jahrhundert unterstützten, dies vor allem aus dem Wunsch heraus taten, die Juden loszuwerden, was manchmal mit der Idee einherging, dass die „Rückkehr“ der Juden nach Palästina für das zweite Kommen Jesu notwendig sei (zu diesem Zeitpunkt können die Juden entweder Christus annehmen oder in der Hölle schmoren).

In den USA gibt es heute mehr christliche Zionisten als jüdische Zionisten, und ihr antijüdischer Rassismus ist atemberaubend. Pastor John Hagee, Gründer der großen zionistischen Gruppe Christians United for Israel, sagte, der „Antichrist“ sei „ein halbjüdischer Homosexueller“. Er sagte auch, dass der Holocaust der Nazis Gottes Weg war, die Juden nach Israel zu schicken, und dass die Unterstützung Israels „Gottes Außenpolitik“ ist.

Was sagt Israel dazu? Premierminister Netanjahu hat erklärt, dass „Israel keinen besseren Freund“ als Pastor Hagee hat.

Und so frage ich mich erneut: Sind Israelis Juden?

Diese Frage basiert nicht auf einer Vorstellung von jüdischer Überlegenheit oder der Idee, dass Juden keine Unterdrücker sein können (denken Sie an Henry Kissinger). Sie basiert auch nicht auf der Annahme einer vereinheitlichenden „Essenz“ der großen Vielfalt jüdischer Gemeinschaften und Traditionen.

Aber für mich und viele andere muss das Jüdischsein, wenn es etwas bedeuten soll, auch beinhalten, dass alle Menschen nach demselben Bild geschaffen sind, und den Grundsatz, dass die Rettung eines Lebens die Rettung einer ganzen Welt bedeutet, die Zerstörung eines Lebens die Zerstörung einer ganzen Welt. Die Gründung Israels steht im Widerspruch zu diesen Ansichten.

Israel steht auch im Widerspruch zur historischen jüdischen Existenz. Juden haben überall auf der Welt als anarchistische Minderheitengemeinschaften gelebt; sie standen nicht an der Spitze von imperialen Regierungen. In Pirkei Avot, einem grundlegenden Buch der mündlichen Tora aus dem dritten Jahrhundert, heißt es: „Hüte dich vor der Regierung: Sie freundet sich mit einer Person an, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, und zeigt sich freundlich, wenn es zu ihrem Vorteil ist; aber sie steht einer Person nicht bei, wenn diese in Not ist.“ Das Gegenteil der Weisheit von Pirkei Avot wäre eine Kolonie, die euro-amerikanischen imperialen Interessen dient und die einheimische Bevölkerung unterjocht.

Eine Rückkehr zum jüdischen Minderheitenleben

Meine Familie hat Wurzeln in Palästina, die bis ins späte achtzehnte Jahrhundert (und möglicherweise noch früher) zurückreichen – gut hundert Jahre bevor die zionistische Bewegung in Gang kam. Ich sehe mich nicht als „palästinensische Jüdin“ – diese Bezeichnung ist in meinem Fall nicht authentisch – aber ohne Israel wäre ich genau das. Stattdessen sehe ich mich als Angehöriger einer jüdischen Minderheit in zweierlei Hinsicht. Erstens: Der verheerende Erfolg des Zionismus hat uns antizionistische Juden zu einer Minderheit unter den Juden gemacht. Zweitens, und das ist noch wichtiger, leben Juden seit langem als Minderheit in Palästina.

Im Jahr 1918, dem Jahr nach der Balfour-Erklärung, in der Großbritannien die zionistische Kolonisierung Palästinas befürwortete, machten die Juden noch immer nur 8 % der Bevölkerung Palästinas aus. Leider machte das zionistische Projekt schließlich sogar die Juden, die bereits vor dem Zionismus in Palästina lebten, zu „Israelis“, d. h. zu Siedlern.

Es ist dringend notwendig, an eine nicht-koloniale jüdische Existenz in Palästina anzuknüpfen, die dem Zionismus vorausging. Leider wissen Juden nur sehr wenig über das jahrhundertelange vor-europäische koloniale jüdische Leben in Palästina, und Historiker führen uns oft in die Irre, indem sie die zionistische Ideologie (und lächerliche Interpretationen der hebräischen Bibel) in die Vergangenheit projizieren. Wie sah diese vorzionistische jüdische Welt aus? Was können wir aus ihren Traditionen und Lebensweisen lernen?

Die Juden, die der nicht-kolonialen jüdischen Existenz in Palästina am nächsten kommen, sind vielleicht die antizionistischen orthodoxen Juden, die heute in Jerusalem leben – diejenigen, die von der israelischen Polizei verprügelt werden. Diese jüdischen Gemeinden haben eine vertraute Art, als Nicht-Kolonisatoren zu leben. Sie lehnen Israel mit ihrem Körper ab, indem sie einfach weiterleben. Viele haben kein Problem damit, an der Seite palästinensischer Kameraden Steine auf israelische Streitkräfte zu werfen.

Ein orthodoxer Jude und ein Palästinenser bereiten sich darauf vor, Steine auf die israelische Polizei zu werfen.

Wie könnte das jüdische Leben in Palästina nach der Entkolonialisierung aussehen?

Die Entkolonialisierung erfordert die Zerstörung der kolonialen Strukturen der Siedler, was zur Schaffung völlig neuer Lebensformen führt. Land und Reichtum müssen zurückgegeben und umverteilt werden. Es müssen enorme Anstrengungen unternommen werden, um die Schäden von mehr als einem Jahrhundert euro-amerikanischer Kolonisierung zu beheben, einschließlich der Ermöglichung der Rückkehr von Flüchtlingen, die im Inland oder in der Diaspora vertrieben wurden. Trauma und Trauer müssen aufgearbeitet und neue Institutionen aufgebaut werden. Jeder Teil des Landes hat seine eigene Geschichte zu erzählen, Geschichten von Welten und Kulturen, die einst blühten, und Geschichten von Elend und Verlust, von Leben, die durch den Kolonialismus zerstört wurden – eine palästinensische Vergangenheit, aber auch eine jüdische Vergangenheit der Minderheit. Wie können wir diese Welten wiederherstellen und wieder zum Leben erwecken, während wir gleichzeitig um das trauern, was für immer verloren ist? Die Entkolonialisierung verlangt all dies und mehr.

Die Entkolonialisierung ist ein monumentales kollektives Projekt, und niemand kann sagen, wie es sich entwickeln wird.

Ich dachte immer, dass es nicht so dringend ist, sich die Dekolonisierung in allen Einzelheiten vorzustellen. Es gibt immer eine unmittelbare Krise zu bewältigen, einen Kampf gegen weitere zionistische Kolonisierung und Enteignung. Warum sollte man darüber nachdenken, was Befreiung „vom Fluss bis zum Meer“ bedeutet, wenn sie sich gewöhnlich so weit entfernt anfühlt?

Aber jetzt, denke ich, ist diese Art von kollektiver Vorstellungskraft notwendig. Ich wünschte, wir hätten zehntausend Pläne, Romane, Kurzgeschichten, Filme, Karten und Inszenierungen über die Entkolonialisierung Palästinas oder „Bilad al-Sham“, oder wie auch immer der am wenigsten koloniale Name für diesen magischen Ort lautet. Jeder Tropfen menschlichen Einfallsreichtums wird benötigt, um die Dekolonisierung zum Erfolg zu führen.

Das Projekt der Entkolonialisierung Palästinas muss auch ein jüdisches Befreiungsprojekt sein.

Das Projekt der Entkolonialisierung Palästinas muss auch ein Projekt der Judenbefreiung sein. Juden sollten Teil des Kampfes für die Entkolonialisierung sein, weil Juden immer Teil Palästinas waren, als eine Minderheitengemeinschaft – auch wenn die Bemühungen zur Befreiung des Landes eindeutig und zu Recht von Palästinensern angeführt werden.

Entkolonialisierung bedeutet eine Rückkehr zum jüdischen Minderheitenleben in Palästina. Bei der Rückkehr zu einem Leben als Minderheit geht es mir nicht um Zahlen – selbst wenn jeder Jude, der heute in Palästina lebt, nach der Auflösung des israelischen Staates dort bleiben würde, wären die Juden immer noch eine Minderheit, wenn man die palästinensischen Flüchtlinge in der Diaspora mit einbezieht. Vielmehr geht es um die Wiederbelebung einer nicht-kolonialen Beziehung zum Land und zu anderen, die auf vorzionistischen Lebensweisen aufbaut.

Dies erfordert nicht nur materielle Veränderungen des Lebens auf dem Land, sondern auch Veränderungen in Kultur und Sprache. Es wird bedeuten, die koloniale „israelische“ Identität zu verlernen – das heißt, sich zu weigern, „ein ‚Israeli‘ zu sein, wie ein Israeli zu denken, sich als Israeli zu identifizieren oder als Israeli anerkannt zu werden“, wie Ariella Aïsha Azoulay fordert, „denn ein Israeli zu sein bedeutet, Anspruch auf gestohlenes Land und das Eigentum anderer zu haben.“ Die Ablehnung der israelischen Identität sollte auch die Rückgewinnung des Hebräischen als Diaspora-Sprache beinhalten und die Lüge überwinden, dass Hebräisch vor der zionistischen Bewegung eine „tote“ liturgische Sprache war. Das Ende des israelischen Staates könnte Juden überall befreien und die nicht-zionistische jüdische Kultur wiederbeleben.

Doch angesichts der unsäglichen Verbrechen des zionistischen Staates fällt es mir zunehmend schwer, mir jüdisches Leben in Palästina vorzustellen. Seien wir ehrlich. Wenn das israelische Regime aufgelöst würde, wie und warum sollten Palästinenser dann mit einer Bevölkerung zusammenleben wollen, die ihren Tod und ihre Vertreibung bejubelt hat? Und wie könnten wir uns ein nicht-koloniales jüdisches Leben in Palästina vorstellen, wenn fast jede organisierte jüdische Einrichtung derzeit in irgendeiner Form zionistisch geprägt ist?

Eine Kette von Tragödien, bewaffneter Widerstand

Im Moment möchte Israel, dass sich die Welt nur auf das israelische Leid konzentriert, das aus der Al-Aqsa-Flutung resultiert. Die Zionisten verzerren dieses Leid, indem sie heimtückisch Lügen über die Ereignisse während der Al-Aqsa-Flut verbreiten, wohl wissend, dass diese Lügen von den Mainstream-Medien wiederholt werden und als Vorwand für Israels völkermörderische Angriffe dienen werden.

Nichtsdestotrotz ist das israelische Leiden real. Und in jeder Geschichte israelischen Leids können wir die endlose Kette von Tragödien sehen, die durch das zionistische Projekt geschaffen wurde.

Die Kette der Tragödien ging mir durch den Kopf, als ich ein Video sah, das einer der Widerstandskämpfer während der Al-Aqsa-Flut gemacht hatte und das eine israelische Familie zeigt, die von den Kämpfern festgehalten wird. Das Video wurde in „Nahal Oz“ aufgenommen, einer militarisierten Siedlung in der Nähe der israelischen Mauer, die den Gazastreifen umschließt. Der Vater scheint ins Bein geschossen worden zu sein, und die Mutter versucht, drei verängstigte Kinder zu schützen. Eines der Kinder, 17 Jahre alt, wurde von einem Widerstandskämpfer nach draußen geführt, offenbar um andere Bewohner aus ihren Häusern zu locken.

Diese israelische Familie erlebte etwas von dem Schrecken, den unzählige Palästinenser erlebt haben. Als der Widerstandssoldat den Teenager nach draußen führt, fragt er ihn: „Woher kommst du? Wo bist du geboren?“ „Hier, ich bin von hier“, antwortet der Junge. Sie sprachen miteinander auf Englisch, denn das zionistische Projekt hat dafür gesorgt, dass im Grunde alle Siedler, auch wenn sie arabische Juden sind, kein Arabisch können. Es wurde berichtet, dass die Leichen des jugendlichen Sohnes und der Eltern gefunden wurden, nachdem das israelische Militär die Siedlung zurückerobert hatte, und dass die beiden jungen Töchter jetzt in Gaza als Geiseln gehalten werden.

Es ist tragisch, dass das zionistische Projekt den so genannten „Gaza-Umschlag“ geschaffen hat, Siedlungen und militärische Außenposten, die Familien als menschliche Schutzschilde für den israelischen Staat benutzen. Es ist tragisch, dass es Generationen von Israelis gibt, die dazu erzogen wurden, als ausländische Transplantate in diesem Land zu leben. Es ist auch tragisch, dass junge Menschen in der IOF angeworben werden, um im Namen der Kolonisierung und des Terrors eines anderen Volkes zu sterben. Das Leben ist brüchig, es wird von den grausamen Winden der Geschichte herumgeschoben. Jeden Tag denke ich daran, dass ich das Glück hatte, nicht in der IOF dienen zu müssen (wenn ich dazu gezwungen worden wäre, hätte ich vielleicht Selbstmord begangen), und ich fühle den Schmerz derer, die aussteigen wollten, aber nicht so viel Glück hatten.

Der palästinensische Widerstand weiß, dass die meisten Siedler dazu erzogen werden, sie zu hassen und zu töten. Der bewaffnete Widerstand ist aus diesen Bedingungen entstanden und war ein Bestandteil aller antikolonialen Kämpfe. Und auch wenn die Kolonisatoren das nicht hören wollen, ist ihre eigene Gewalt viel größer als die der Kolonisierten. Wie CLR James in seinem Bericht über die haitianische Revolution schrieb, dem Aufstand der versklavten Afrikaner, die ihre europäischen Sklavenhalter hinauswarfen: „Die Grausamkeiten von Eigentum und Privilegien sind immer grausamer als die Rache von Armut und Unterdrückung.“

Palästinensische Widerstandsgruppen, wie die „Höhle der Löwen“ im Westjordanland, kämpfen mutig für die Verteidigung ihrer Gemeinden gegen alle Widrigkeiten. Lions‘ Den ist es gelungen, die IOF-Angriffe auf Nablus zu vereiteln. Die Stärke dieses Widerstands liegt im unzerbrechlichen Geist der Palästinenser begründet.

In einer Erklärung von Lions‘ Den habe ich diese Zeilen gelesen: „Mögen eure Gesichter schlimmer werden, ihr Söhne des Judentums. Mögen euer Sabbat und eure Feiertage schlecht sein, ihr Nachkommen von Affen und Schweinen… Unsere Botschaft an euch, ihr Kinder Zions, ist, dass in unserem Land kein Platz für euch ist, kein Tempel, nicht einmal ein Ort, um eure Toten zu begraben. Geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid, jeder in sein ursprüngliches Heimatland.“

Ich weiß, dass diese Aussage nicht für die palästinensische Befreiungsbewegung im Allgemeinen steht, aber es hat mir weh getan, sie zu lesen. Ich gebe dem zionistischen Projekt die Schuld – für die hoffnungslose Verwechslung von Juden mit Zionisten, für die Schaffung von Antagonismen zwischen Muslimen und Juden, die es vorher nicht gab, und für das Aufkleben des Davidsterns auf Israels Waffen und Armeeuniformen. Wenn der Welt seit Jahrzehnten eingetrichtert wird, dass Israel jüdisch ist, dass es alle Juden repräsentiert und dass alles Jüdische zwangsläufig zionistisch ist, wie können wir dann überrascht sein?

Es wurde schon eine Million Mal gesagt, aber es lohnt sich zu wiederholen: Der Zionismus ist eine große Bedrohung für das jüdische Leben.

Solidarität ist nicht genug

Hier in der großen Siedlerkolonie, die sich Vereinigte Staaten nennt, gibt es glücklicherweise viele Menschen, die sich gegen den Völkermord in Gaza organisieren. Es gibt auch Menschen, die versuchen, der US-israelischen Kriegsmaschinerie einen Preis abzuringen. So setzt sich beispielsweise die Gruppe Palestine Action dafür ein, dass israelische Waffenfirmen, die in den USA tätig sind, geschlossen werden.

Aber ich mache mir Sorgen über den Mangel an Bescheidenheit und den fehlenden Respekt für den palästinensischen Widerstand bei vielen anderen US-Gruppen – insbesondere bei denen, die behaupten, als Juden Widerstand gegen Israel zu leisten.

Viele amerikanische Juden räumen ein, dass bewaffneter Widerstand notwendig war, um zum Beispiel die Sklaverei während des amerikanischen Bürgerkriegs zu beenden, meinen aber offenbar, dass im Falle Israels Petitionen, Demonstrationen und Mahnwachen ausreichen.

Es ist so einfach, in Häusern und Büros zu sitzen, die nicht unter ständigem Bombardement und Militärdiktatur stehen, und dem palästinensischen Widerstand Noten zu geben. Es ist so einfach, sich auf das Aktivisten-Drehbuch des gemeinnützigen Industriekomplexes einzulassen und sich an performativen Kampagnen zu beteiligen, die darauf ausgerichtet sind, Befreiungskämpfe zu beschwichtigen und in die Irre zu führen.

Viele jüdische Gruppen scheinen sich mit dem Programm der „Gewaltlosigkeit“ infiziert zu haben, das von amerikanischen Intellektuellen des Kalten Krieges entwickelt wurde. Viele amerikanische Juden räumen ein, dass bewaffneter Widerstand notwendig war, um die Sklaverei während des amerikanischen Bürgerkriegs zu beenden, meinen aber offenbar, dass im Falle Israels Petitionen, Demonstrationen und Mahnwachen ausreichen. Seit dem 7. Oktober haben sich einige jüdische Gruppen, die sich am zivilen Ungehorsam beteiligen, beeilt, sich mit der Wirksamkeit ihrer eigenen „gewaltfreien Disziplin“ zu brüsten – und erklärt, sie wüssten, dass „Gewalt nicht funktioniert“ – und sind sich offenbar nicht bewusst, dass sie auf dem Rücken des palästinensischen Widerstands reiten. Einige jüdische Gruppen, die sich als antizionistisch bezeichnen, sagen ausdrücklich, dass sie „nichts fördern können, was mit bewaffnetem Widerstand zu tun hat“.

Ein großer Teil dieses Diskurses spiegelt letztlich die Haltung der US-Regierung wider, die auf imperiale Neutralität setzt, was bedeutet, dass sie sich weigert, zur Entkolonialisierung Stellung zu beziehen, und stattdessen sagt, dass „Israelis“ und Palästinenser es einfach gemeinsam schaffen müssen – als ob beide gleichermaßen legitim wären und als ob Israels Existenz von Dauer wäre. (Diese Einschränkungen hängen meines Erachtens damit zusammen, dass sich viele Juden in den USA weiterhin als „Amerikaner“ sehen, eine weitere koloniale Identität.)

Das zugrundeliegende Problem ist, dass der Rahmen der Solidarität, den sich viele Juden zu eigen gemacht haben, unzureichend ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Solidarität und dem Kampf für etwas, das man braucht, um frei zu sein.

Juden werden sich nicht an einem radikalen Kampf zur Befreiung Palästinas beteiligen, wenn sie sich selbst als Kämpfer für den Krieg eines anderen sehen. Ich hoffe, wir können von „nicht in unserem Namen“ und der schwachen Behauptung „Antizionismus ist kein Antisemitismus“ zu „wir müssen Israel für unsere eigene Befreiung zerschlagen, und Zionismus ist antijüdisch“ übergehen. Wir kämpfen mit den Palästinensern, aber dieser Befreiungskampf sollte auch der unsere sein.

