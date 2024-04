Palestinians and the world must not lose hope Those mobilising against the Israeli genocide face exhaustion and burnout. This is part of Israel’s attrition strategy.



Diejenigen, die gegen den israelischen Völkermord mobilisieren, sind erschöpft und ausgebrannt. Dies ist das Ergebnis von Israels „Zermürbungskrieg“.

Palästinenser und die Welt dürfen die Hoffnung nicht verlieren

Von Mariam Barghouti

6 Apr 2024

Als wir, die Palästinenser, Anfang Oktober der Welt darlegten, was passieren würde, wurden unsere Aussagen und unsere Voraussicht als Übertreibung angesehen.

Unsere Warnungen vor Israels erschreckender Begeisterung für exzessive Gewaltanwendung wurden nicht ernst genommen. Schlimmer noch, unsere Warnungen, dass Israel massenhaft Palästinenser umbringen würde, wurden als „antisemitisch“ bezeichnet.

Die offizielle Statistik geht heute von 33.000 Palästinensern aus, die durch israelische Luftangriffe mit Bomben aus US-amerikanischer Produktion, Beschuss und Exekutionen vor Ort im Gazastreifen und im Westjordanland getötet wurden. In dieser Zahl sind all jene nicht berücksichtigt, die unter den Trümmern „vermisst“ werden, die von den Besatzungssoldaten auf der Straße oder in ihren Häusern erschossen oder von ihren Bulldozern unter dem Sand begraben wurden.

Und während der Gazastreifen die Hauptlast von Israels quälender Gewalt trägt, werden im Westjordanland Tausende von Palästinensern verhaftet, darunter auch Kinder, von denen die meisten nicht vor Gericht gestellt werden. Sie werden unter qualvollen und missbräuchlichen Bedingungen festgehalten, die in den letzten sechs Monaten zur Tötung von mindestens 13 palästinensischen Gefangenen geführt haben.

In der Zwischenzeit leiden Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft sowie Palästinenser in Jerusalem unter Israels drakonischen Apartheidgesetzen, während sie von israelischen Mobs überwacht, inhaftiert, gefoltert und angegriffen werden, nur weil sie Beiträge in sozialen Medien teilen oder das konsumieren, was Israel „terroristische Medien“ nennt.

Wenn ich die letzten 26 Wochen beschreiben sollte, dann wäre es eine Stunde nach der anderen, in der ich gerade noch so durchkam. Ich habe mich gefragt, welchen Sinn es hat, einen weiteren Artikel über Israels unbarmherzigen Sadismus zu schreiben.

In der Zeit, in der ich diesen Artikel vorschlug und die Kraft fand, ihn tatsächlich zu schreiben, wurden mehr als 3.000 palästinensische Kinder, Frauen und Männer getötet. Der Al-Shifa Medical Complex wurde vollständig zerstört, und die außergerichtlichen Tötungen im Westjordanland haben weiter zugenommen.

Das Gefühl der Betäubung, der Lähmung unter den Palästinensern ist eines der Ziele der israelischen „Zermürbungs“-Strategie. Ein Zermürbungskrieg soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Gegner ausgelaugt, erschöpft und geschwächt wird. Er soll die Fähigkeit, sich zu wehren, schwächen.

Israels Ziel ist die emotionale, moralische und mentale Erschöpfung derjenigen, die sich der Besatzung und Kolonisierung widersetzen, damit sie die Motivation und das Engagement verlieren, sich angesichts der brutalen Unterdrückung zu engagieren und zu mobilisieren.

Diese Strategie hat sie auch in „Friedenszeiten“ angewandt. In den Fußstapfen der europäischen Kolonialisten und ihrer Logik der Befriedung hat Israel versucht, die palästinensische Bevölkerung bis zur völligen Unterwerfung zu zermürben, indem es das Leben auf allen Ebenen unmöglich machte. Während es die Welt mit dem falschen Narrativ der „Selbstverteidigung“ füttert, hat es versucht, den todgeweihten Palästinenser zu schaffen: nicht unbedingt tot, aber immer am Rande des Abgrunds, ständig vor der Wahl zwischen Tod und Qual.

Ich glaube nicht, dass ich jemals in der Lage sein werde, vollständig zu erklären, was es bedeutet, Palästinenser zu sein – in all den verschiedenen Schattierungen von blauen Flecken, die wir haben. Das liegt nicht daran, dass mir die Worte fehlen, sondern an der Erkenntnis, dass, wenn ich über die Schrecken sprechen würde, ich nicht sicher bin, dass diejenigen, die zuhören, all den Schmerz ertragen würden, der in der palästinensischen Erfahrung steckt.

In den letzten 182 Tagen wurden die Palästinenser von Wellen tiefer Trauer, durchdringendem Schmerz und einer lähmenden Angst vor dem zu erwartenden Verlust überrollt. Das Kribbeln des Schreckens bleibt in unserer Wirbelsäule stecken und kann nicht entweichen, genau wie bei uns.

Einer der schwierigsten Aspekte dieser Aggression ist der Umgang mit dieser Trauer. So viele Menschen, die wir kennen, sind entweder getötet, verhaftet oder vertrieben worden. Die Palästinenser wurden nicht nur physisch, sondern auch psychisch vertrieben; unsere mentalen und emotionalen Verankerungen wurden herausgerissen. Es ist ein unerträglicher Schmerz, immer wieder mit ansehen zu müssen, auf welche Weise palästinensische Körper leblos gemacht werden.

Es gibt keine Möglichkeit, die getöteten Körper zu begraben, keine Möglichkeit, kollektiv unsere Verluste zu betrauern, nicht nur die materiellen, sondern auch die emotionalen: die zerstörten Häuser, die zerstörten Erinnerungen und die zerstörten Hoffnungen, die wir noch hatten.

Wenn wir Israels unnachgiebiger Psychopathie weiterhin ausgesetzt sind, entsteht ein kollektives Gefühl des Ausgebranntseins, nicht nur unter der Bevölkerung, die noch versucht, Israels Gemetzel zu überleben, sondern auch unter denen, die sich mobilisieren, um einen Völkermord zu stoppen, der immer noch begangen wird, während ich diese Worte schreibe.

Das Burnout ist real. Zu viele von uns sind zu erschöpft, um etwas zu sagen, um nicht der Illusion zu erliegen, dass unsere Stimmen nichts zählen und nichts bewirken werden. Während wir mit diesen unbequemen und hoffnungslosen Gefühlen dasitzen, geht der Krieg weiter und das Ausmaß des Grauens nimmt zu.

Und das betrifft nicht nur uns, die Palästinenser in Palästina. Das gilt auch für diejenigen in der Welt, die sich gegen den Völkermord auflehnen. Israel hat auf den weltweiten Widerstand mit noch mehr Gemetzel – wie der Ermordung von internationalen humanitären Helfern – und noch mehr Lobbyarbeit für die Bestrafung seiner Kritiker reagiert.

Da die Regierungen sich weigern, Maßnahmen zur Beendigung des Gemetzels zu ergreifen, werden diejenigen, die sich gegen den Völkermord mobilisieren, langsam und strategisch in Richtung Entmündigung, Verzweiflung und der Überzeugung gedrängt, dass der israelische Ansturm nicht gestoppt werden kann.

Im Mai 2021, als sich die Palästinenser inmitten der größten Aufstände der letzten Jahrzehnte befanden, als sie im Gazastreifen, im Westjordanland, in den Gebieten von 1948 und in der Diaspora wahre Einigkeit zeigten, schrieb ich einen Artikel für den Guardian mit dem Titel Warum protestieren die Palästinenser? Weil wir leben wollen.

Ich schrieb den Artikel auf meinem Handy, während ich vor dem Tränengas der israelischen Soldaten davonlief und nur knapp den brutalen Schlägen der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde entkam.

Es waren brutale Zeiten, schreckliche Zeiten, aber auch prägende Zeiten. In diesem Stück habe ich versucht, die Strategie des Kolonialismus zu erfassen: „Das ist es, was der Kolonialismus tut: Er erstickt jeden Teil deines Lebens, und dann begräbt er dich am Ende.“

Ich habe nicht versucht, die Silhouette eines Mörders zu zeichnen. Ich wollte den Moment des Trotzes und der erneuerten Einheit der Palästinenser vom Fluss bis zum Meer und in der Diaspora festhalten.

„Es ist ein strategischer, bewusster Prozess, der nur deshalb behindert oder verzögert wird, weil die Unterdrücker fast immer von denen, die unter ihrer Herrschaft stehen, konfrontiert und herausgefordert werden“, schrieb ich.

In der Tat blieb Israel in den vergangenen Jahrzehnten nicht unangefochten. Die Palästinenser haben sich immer wieder gegen seine Unterdrückungspolitik aufgelehnt: Ein Aufstand nach dem anderen, von Gewaltlosigkeit über Diplomatie bis hin zu bewaffnetem Widerstand. In dem Maße, wie die israelische Eroberung palästinensischen Landes, palästinensischer Ressourcen und palästinensischer Leben zunahm, verstärkte sich auch der palästinensische Kampf.

In den vergangenen sechs Monaten haben Israel und seine Unterstützer versucht, die Geschichte und den Kontext auszulöschen und den 7. Oktober als einen „ungerechtfertigten“ brutalen Angriff auf Israel darzustellen. Tatsache ist, dass am 7. Oktober ein Volk, das jahrzehntelang unter Kolonialismus und Unterdrückung gelitten hatte, seinen letzten Atemzug tat, um die unmögliche Wahl zwischen Tod oder Qual abzulehnen und der Welt zuzurufen.

Vielleicht ist es das, was Israel und seine Verbündeten am 7. Oktober wirklich erschüttert hat. Was Israels Zorn auslöste, war die Tatsache, dass die Palästinenser nach Jahrzehnten der kolonialen Befriedung noch atmeten.

Verstehen Sie dies: Was zwischen unserer Auslöschung und unserem Überleben steht, sind Sie, die Weltgemeinschaft. Als Israel seine völkermörderische Gewalt auf uns losließ, verwickelte es den Rest der Welt.

Israels Völkermord wird durch internationales Engagement ermöglicht. Es setzt Waffen ein, die ihm von ausländischen Regierungen zur Verfügung gestellt werden, und genießt die von ihnen garantierte Straffreiheit, um sich der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen.

Erkennen Sie dies an: Die Palästinenser sind noch nicht begraben, und so groß die Zerstörung auch ist, so groß ist auch die Zahl der Überlebenden, die Träume verfolgen, Wunder erleben und den Glauben an die Menschheit wiederherstellen wollen.

Inmitten all der Zerstörung gibt es Leben, und die Palästinenser kämpfen hartnäckig darum.

Mariam Barghouti

Palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin mit Sitz in Ramallah.

Barghoutis politische Kommentare wurden unter anderem in der International Business Times, der New York Times und TRT-World veröffentlicht.

