We Israelis are the biggest Holocaust deniers The Jewish state learned that it can commit its own Holocaust in Gaza and deny that it exists.



Zerstörung in der Nähe des al-Shifa-Krankenhauses, Gaza-Stadt, 2. April 2024. (Foto: © Omar Ishaq/dpa via ZUMA Press/APA Images)

Der jüdische Staat hat gelernt, dass er seinen eigenen Holocaust in Gaza begehen und dessen Existenz leugnen kann.

Wir Israelis sind die größten Holocaust-Leugner

Von Jonathan Ofir

6. April 2024

Ich erinnere mich, wie unser israelischer Premierminister Benjamin Netanjahu Überlebenden des Holocaust in einem Altenheim sagte: „Der Holocaust geschah, weil es keinen Staat Israel gab. Wenn es vorher einen jüdischen Staat gegeben hätte, hätte es keinen Holocaust gegeben.“

Später erklärte er der ganzen Welt in einer Rede im Holocaust-Museum Yad Vashem, dass „der jüdische Staat die Lehren aus dem Holocaust gezogen hat. Hat die Welt die Lehren aus dem Holocaust gezogen?“

Welche Lektion hat der jüdische Staat gelernt?

Dass wir selbst im Jahr 2024 einen Holocaust in Gaza begehen und dann leugnen können, dass er existiert. Wir haben sogar nüchterne UN-Bewertungen unseres Völkermordes als „obszöne Verdrehung der Realität“ abgetan.

Wir haben noch nicht einmal das Schlimmste gesehen. Wie die palästinensisch-amerikanische Autorin Susan Abulhawa von ihrem Besuch in Gaza berichtet, „ist die Realität vor Ort unendlich viel schlimmer als die schlimmsten Videos und Fotos, die wir im Westen sehen.“ Israelis vermeiden es im Allgemeinen, etwas davon zu sehen – was kümmert uns das?

„Zuerst haben die Menschen Pferde- und Eselfutter gegessen, aber das gibt es nicht mehr. Jetzt essen sie die Esel und Pferde“, schreibt Abulhawa. „Einige essen streunende Katzen und Hunde, die ihrerseits verhungern und sich manchmal von menschlichen Überresten ernähren, die die Straßen übersäen, in denen israelische Scharfschützen auf Menschen schossen, die es wagten, in die Nähe ihrer Zielfernrohre zu kommen. Die Alten und Schwachen sind bereits verhungert und verdurstet.“

„Was ich sehe, ist ein Holocaust“, fasst sie zusammen. „Der unfassbare Höhepunkt von 75 Jahren israelischer Straflosigkeit für anhaltende Kriegsverbrechen.“

Dem stimme ich zu.

Aber die meisten Israelis sind Holocaust-Leugner. Oh, wie wir die Holocaust-Leugner hassen, die die totale Vernichtung des europäischen Judentums so wenig wahrnehmen. Wie können sie so gefühllos sein, die Zahlen in Frage zu stellen und zu sagen, es sei „nur ein Krieg“ gewesen?

Das ist es, was wir tun. Wir spielen es herunter, nennen es einen Krieg zur Selbstverteidigung und löschen die Geschichte aus – alles begann am 7. Oktober. Über 13.000 tote Kinder, von denen einige verhungert sind, scheinen unsere Wahrnehmung nicht zu verändern. Das sind nur Kollateralschäden.

Das ist möglich, weil die Palästinenser jetzt Nazis sind. Wenn Sie nach „Zivilisten“ fragen, werden die Israelis, in den Worten des ehemaligen Premierministers Naftali Bennet, sagen: „Was ist nur los mit euch?!“ Oder sie würden, wie der israelische Präsident Isaac Herzog, behaupten, dass es in Gaza keine „Unbeteiligten“ gibt.

Sie sind alle Nazis.

Aber wisst ihr was? Wir sind jetzt die Judäo-Nazis. Das war noch nie so klar. Oh ja, es gibt rechte jüdische Nazis, die vor dem 7. Oktober von der „Auslöschung“ der Huwwara gesprochen haben, aber jetzt gibt es die vielen Kibbuzniks, die offen von der Auslöschung des Gazastreifens sprechen. Zwei Drittel von uns, darunter fast 40 % des „linken Flügels“, wollen den Bewohnern des Gazastreifens buchstäblich die elementarste humanitäre Hilfe vorenthalten (auf dem rechten Flügel sind es übrigens 80 %, und sie stellen etwa zwei Drittel der israelischen Wählerschaft).

Mit anderen Worten: Die meisten von uns wollen die Palästinenser buchstäblich verhungern lassen.

Andere entscheiden sich für einen „verhältnismäßigen“ Völkermord, indem sie sie einfach zu Hunderten bombardieren, angeblich mit dem Ziel, einen Hamas-Führer zu töten.

Wir haben nichts gelernt. Unsere Moral ist verstaubt.

Sollte ich nuancierter sein? Ja, vielleicht gab es ein paar vernünftigere Nazis. Ich habe gehört, dass Hitler im Allgemeinen in seinen vertrauten Kreisen recht höflich war. Aber nicht zu den menschlichen Tieren. Man könnte sie ausrotten, und die Welt wäre ein besserer Ort ohne solches Ungeziefer.

Jetzt sind die Palästinenser die „menschlichen Tiere“, wie unser Verteidigungsminister Yoav Galant sagt. Ich habe nicht viele Israelis gehört, die seinen Worten widersprochen hätten. Immerhin hat er Netanjahu aus den Reihen der Regierung kritisiert – er ist nuanciert!

Die Tiefe, in die wir gesunken sind, lässt mich fragen, wie es noch Länder auf unserer Seite gibt. Was zum Teufel ist mit ihnen los? Sehen sie nicht, dass sie durch ihre wirtschaftliche und militärische Unterstützung Israels einem Völkermord Vorschub leisten?

Offensichtlich sind die Israelis nicht die einzigen, die die Lehren aus dem Holocaust nicht gezogen haben.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …