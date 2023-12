Palestinian Resistance Cannot Be Killed The U.S. and Israel have both killed numerous resistance leaders, but the resistance movement has only gained in strength and momentum. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

Palästinensischer Widerstand darf nicht getötet werden

Von Steven Sahiounie

25. Dezember 2023

Sowohl die USA als auch Israel haben zahlreiche Widerstandsführer getötet, aber die Widerstandsbewegung hat nur an Kraft und Dynamik gewonnen.

Am 17. Oktober, nur 10 Tage nach dem Hamas-Angriff auf Israel, erklärte der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak, dass die Hamas nicht ausgeschaltet werden kann.

Barak sagte: „Wir können die Hamas nicht vollständig beseitigen. Die Hamas ist eine ideologische Bewegung, die in den Träumen der [palästinensischen] Menschen, in ihren Herzen und in ihren Köpfen existiert.“

In den letzten dreißig Jahren haben sich im Nahen Osten verschiedene Widerstandsgruppen gebildet. Mit der Zeit haben sie sich untereinander verbündet. Ihr gemeinsames Ziel ist es, Palästina von der brutalen und andauernden israelischen Besatzung zu befreien.

Sowohl die USA als auch Israel haben zahlreiche Widerstandsführer getötet, aber die Widerstandsbewegung hat nur an Stärke und Dynamik gewonnen.

Seit dem 7. Oktober und dem Angriff der Hamas auf Israel, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet und fast 200 Israelis als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden, hat Israel mit einem militärischen Bombardement des Gazastreifens geantwortet, das mehr als 20.000 Tote gefordert hat, von denen die meisten Frauen und Kinder waren.

In einer kürzlich durchgeführten Harvard-Umfrage wurden die Befragten im Alter von 18 bis 24 Jahren gefragt: „Glauben Sie, dass die Tötung von 1200 israelischen Zivilisten in Israel durch die Hamas durch die Beschwerden der Palästinenser gerechtfertigt werden kann oder ist sie nicht gerechtfertigt?“ Eine Mehrheit von 51 Prozent zu 49 Prozent sagte, dass die Angriffe gerechtfertigt seien.

1982 bekräftigte die UN-Generalversammlung in einer Resolution das Recht, Gewalt gegen die Besatzung anzuwenden, um die Unabhängigkeit und Befreiung Palästinas zu erreichen.

In den Genfer Konventionen von 1977, denen Palästina 2014 beigetreten ist, werden Konflikte gegen rassistische Regime als legitime bewaffnete Konflikte eingestuft. Die UNO hat festgestellt, dass Israel ein Apartheidstaat und per Definition ein rassistisches Regime ist.

Die Geschichte zeigt, dass die Befreiung von einer Besatzung selten ohne einen bewaffneten Kampf erreicht wird. Der Widerstandskampf unterliegt dem humanitären Völkerrecht, was bedeutet, dass Zivilisten nicht angegriffen werden dürfen und geschützt werden müssen. Der Hamas-Angriff vom 7. Oktober war bewaffneter Widerstand, unterschied aber nicht zwischen legitimen Zielen des israelischen Regimes und Zivilisten.

Yahya Sinwar ist der Premierminister von Gaza, und Israel macht ihn für den Angriff vom 7. Oktober verantwortlich. Israel hat erklärt, dass eines der Ziele seines derzeitigen Krieges gegen Gaza darin besteht, Sinwar zu töten. Er wurde im Flüchtlingslager Khan Younis geboren und hat einen Bachelor-Abschluss in arabischer Sprache von der Universität Gaza.

„Dieser abscheuliche Angriff wurde von Yahya Sinwar beschlossen“, sagte IDF-Stabschef Herzi Halevi. „Deshalb sind er und alle, die unter ihm stehen, tot.“

Viele Experten haben gesagt, dass Israel nicht in der Lage ist, die Hamas auszurotten, weil sie eine Ideologie ist. Die Tötung Sinwars oder anderer, auch des palästinensischen Volkes, wird den bewaffneten Widerstand nicht beseitigen.

Im Januar 2020 befahl US-Präsident Donald Trump die Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen Drohnenangriff, nachdem sein Flugzeug in Bagdad gelandet war.

Soleimani war der Befehlshaber der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und einer der Hauptverantwortlichen für die Beteiligung Irans am Widerstand gegen die Besetzung Palästinas.

Im Kampf gegen ISIS in Irak und Syrien führte Soleimani eine Koalition irakischer und syrischer Kämpfer an, die ebenso viele ISIS-Kämpfer töteten wie die US-geführte Koalition. Die Niederlage von ISIS in Irak und Syrien wurde durch die gemeinsamen Anstrengungen der USA, Russlands, Irans, Iraks, des Libanons und Syriens erreicht, jedoch ohne Zusammenarbeit.

Im Februar 2008 ermordete die CIA Imad Mughniyeh in Damaskus. Er war der Chef des militärischen Zweigs der libanesischen Widerstandsgruppe Hisbollah. Israel hatte den Süden des Libanon jahrzehntelang besetzt, zog aber im Jahr 2000 abrupt ab. Es hat jedoch weiterhin ein Gebiet im Süden besetzt, das als Shebaa-Farmen bekannt ist und über Wasserressourcen verfügt, die Israel ausgebeutet hat. Die Hisbollah wehrt sich gegen die Besetzung Palästinas, aber auch gegen libanesisch besetztes Land.

Im März 2004 wurde Ahmed Jassin im Gazastreifen durch einen von Premierminister Ariel Scharon angeordneten israelischen Hubschrauberangriff ermordet. Jassin war einer der Mitbegründer der Hamas. Er wurde getötet, als er in den frühen Morgenstunden in dem Rollstuhl, an den er seit seinem 12.

Im September 2000 hatte Jassin mehrere Waffenstillstandsinitiativen mit Israel vorgeschlagen und Israel aufgefordert, sich aus dem Westjordanland, dem Gazastreifen und Ostjerusalem zurückzuziehen und die Ermordung palästinensischer Aktivisten einzustellen.

Jassin verteidigte das Recht des palästinensischen Volkes auf Widerstand gegen die Besatzung und kritisierte die Palästinensische Behörde im Westjordanland für ihre Entscheidung, sich nicht am bewaffneten Widerstand gegen die israelische Besatzung zu beteiligen.

Im Jahr 2005 zog sich Israel aus dem Gazastreifen zurück, und 2006 wurde die Hamas zur Regierung der Enklave gewählt. Seit 2007 hat Israel eine Land-, See- und Luftblockade über den Gazastreifen verhängt, und viele bezeichnen den Gazastreifen als das größte „Freiluftgefängnis“ der Welt.

Mit etwa 2 Millionen Einwohnern hat der Gazastreifen eine der höchsten Bevölkerungsdichten und verfügt über acht Flüchtlingslager. Die Mehrheit sind sunnitische Muslime und eine kleine christliche Minderheit.

Die Vereinten Nationen warnen nun vor einer drohenden Hungersnot im Gazastreifen, da die israelische Bombardierung des Nordens und des Südens andauert, ohne dass ein Waffenstillstand in Sicht ist. In dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) heißt es, dass die akute Ernährungsunsicherheit im Gazastreifen die größte ist, die jemals weltweit verzeichnet wurde.

Die Experten des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen hatten bereits festgestellt, dass die Bewohner des Gazastreifens „alle ihre Ressourcen aufgebraucht haben, die Lebensgrundlagen zusammengebrochen sind, Bäckereien zerstört sind, Läden leer stehen und Familien keine Lebensmittel finden“, heißt es in dem Bericht.

Die Besetzung Palästinas ist die Ursache allen Leids im Nahen Osten, und die Befreiung Palästinas ist ein grundlegender kultureller Wert, der von der überwiegenden Mehrheit aller arabischen Völker, die 22 Länder umfassen und etwa 300 Millionen Menschen repräsentieren, vertreten wird.

Das palästinensische Volk ist staatenlos und steht seit 1948 unter israelischer Militärbesatzung. Es fehlt an Freiheit und Menschenrechten, und die UNO bezeichnet Israel als Apartheidstaat.

Israel und Amerika mögen weiterhin palästinensische Widerstandsführer töten, aber sie werden den Widerstand niemals beenden, denn er ist eine lebendige Ideologie. Der amerikanische Patriot Patrick Henry sagte: „Gib mir die Freiheit oder gib mir den Tod“. Diese Worte aus dem Jahr 1776 sind in den Herzen und Köpfen von Millionen von Palästinensern und ihren Unterstützern, einschließlich der Universitätsstudenten in ganz Amerika.

Übersetzt mit Deepl.com



