Biden divides US voters with Gaza policy US president notes Israel’s „indiscriminate bombing,“ but poll indicates sending arms alienates younger voters.

Präsident Joe Biden besucht Kinder in einem amerikanischen Krankenhaus, während US-Waffenlieferungen an Israel Zehntausende Palästinenser in Gaza verletzen. Julia Nikhinson Pool über CNP

Biden spaltet US-Wähler mit Gaza-Politik

Von Michael F. Brown

25. Dezember 2023

Am 12. Dezember bezeichnete US-Präsident Joe Biden Israels Vorgehen in Gaza als „wahllose Bombardierung“.

Der Präsident – für viele „Völkermord-Joe“ – ist frustriert, dass er in den Umfragen im freien Fall ist, unter anderem wegen seiner Unterstützung für Israels verheerende Angriffe auf Gaza. Doch die Bemerkung „wahllose Bombardierung“ dürfte weniger seine Unterstützung bei jungen Wählern stärken als vielmehr die Aufmerksamkeit derjenigen wecken, die die israelischen und US-amerikanischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen und möglicherweise auch im Westjordanland untersuchen.

Am Samstag sagte Biden vor versammelten Journalisten, dass sein Gespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu an diesem Tag „privat“ gewesen sei. Auf eine weitere Frage zu diesem Thema wiederholte er, dass es sich um ein „privates Gespräch“ gehandelt habe, bevor er anmerkte, dass er nicht um eine Waffenruhe gebeten habe.

Nachricht erhalten: Es ist ein privates Gespräch und er drängt nicht auf einen Waffenstillstand, auch wenn Netanjahu und Israel den Gazastreifen weiterhin bombardieren.

Der Associated Press zufolge „hat die [israelische] Offensive in etwas mehr als zwei Monaten mehr Zerstörung angerichtet als die Zerstörung des syrischen Aleppo zwischen 2012 und 2016, des ukrainischen Mariupol oder, proportional gesehen, der alliierten Bombenangriffe auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Sie hat mehr Zivilisten getötet als die US-geführte Koalition in ihrer dreijährigen Kampagne gegen die Gruppe Islamischer Staat.“

Dennoch befürwortet Biden die weitere Bewaffnung Israels. „Wir werden nichts anderes tun, als Israel zu schützen“, sagte er in derselben Nacht wie seine Bemerkung über „wahllose Bombardierungen“.

Bei den Republikanern spricht Donald Trump, Bidens voraussichtlicher Gegenkandidat für 2024, von Migranten ohne Papiere, die „das Blut unseres Landes vergiften“, und bezeichnet seine Gegner als „Ungeziefer“.

Mit anderen Worten: Während Biden Israels völkermörderische Politik im Gazastreifen unterstützt, setzt Trump auf die rassistische Rhetorik des völkermordenden Adolf Hitler.

Amerikanische Zweiparteiendemokratie 2024: Wählen Sie entweder den Befürworter des Völkermords oder den Hitler-verwandten Demagogen.

Viele werden der Wahl fernbleiben oder sich für einen Kandidaten entscheiden, der zwar nicht gewinnen wird, aber ihre Ansichten besser widerspiegelt.

Die arabisch-amerikanischen und muslimisch-amerikanischen Wähler im Swing State Michigan haben bereits ihre Entschlossenheit deutlich gemacht, die Spitze des Wahlzettels leer zu lassen – also nicht für den Präsidenten, sondern für andere gewählte Vertreter zu stimmen – und nicht erneut für Biden zu stimmen.

Umfragen

Jüngste Umfragen zeigen, dass die Demokraten auf nationaler Ebene unter den wichtigsten Koalitionsgruppen über Biden und seinen Kurs gespalten sind.

Der derzeitige Präsident verliert weiter an Unterstützung für Israels Vorgehen in Gaza. In einer Umfrage der New York Times/Siena von Anfang des Monats gaben nur 38 Prozent der registrierten Wähler an, dass sie Biden zutrauen, „eine bessere Arbeit im israelisch-palästinensischen Konflikt zu leisten“, verglichen mit 46 Prozent, die glauben, dass Trump es besser machen würde.

Weiße Befragte sind mit 59 Prozent am meisten für „zusätzliche wirtschaftliche und militärische Unterstützung für Israel“, offensichtlich für weitere „wahllose Bombardierungen“.

Junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren lehnen eine solche Unterstützung mit 55 zu 38 Prozent ab. Sie sympathisieren auch mehr mit den Palästinensern (46 Prozent) als mit Israel (27 Prozent).

Schwarze Wähler sympathisieren ebenfalls mehr mit den Palästinensern als mit Israel (34-28). Weiße Befragte stehen mit 56-17 Prozent auf der Seite Israels und hispanische Befragte mit 36-27 Prozent. Die problematische Kategorie der „anderen“ Befragten sympathisiert mit den Palästinensern (34-22%).

Bemerkenswert ist, dass von diesen vier Gruppen nur die weißen Befragten mit 50-34 Prozent der Meinung sind, dass Israel „ernsthaft an einer friedlichen Lösung interessiert“ ist.

Demokratische Befragte sind mit 59 zu 24 Prozent der Meinung, dass „Israel seine Militäraktion stoppen sollte, um zivile Opfer zu vermeiden, auch wenn noch nicht alle israelischen Geiseln freigelassen wurden“.

Ebenso sind die Demokraten mit 64-20 Prozent der Meinung, dass „Israel seine Militärkampagne zum Schutz vor zivilen Opfern einstellen sollte, auch wenn die Hamas nicht vollständig eliminiert wurde“.

Weiße (45-34), Schwarze (60-20), Hispanoamerikaner (56-23) und „andere“ (59-27) Befragte stimmen alle darin überein, dass Israel „nicht genug Vorsichtsmaßnahmen trifft, um zivile Opfer zu vermeiden“. Eine erschütternde Diskrepanz von 74 zu 14 Prozent besteht bei den 18- bis 29-Jährigen, die mit dem Vorgehen des israelischen Apartheid-Militärs eindeutig nicht einverstanden sind.

Kein Weihnachten für Palästina. Es ist kurz vor Heiligabend und mehr als 21.000 Palästinenser wurden im Gazastreifen von dem von den USA unterstützten Israel getötet. Darunter sind Tausende von Kindern, die in 78 Tagen unerbittlicher Bombardierung abgeschlachtet wurden. Die USA und @POTUS lehnen immer noch einen Waffenstillstand ab, den die Welt gefordert hat…

– Ussama Makdisi (@UssamaMakdisi) December 24, 2023

Die Umfrage wurde vom 10. bis 14. Dezember durchgeführt, was bedeutet, dass Biden etwa in der Mitte der Umfrage seinen Kommentar über Israels „wahllose Bombardierung“ abgab.

Medienberichterstattung

Da CNN am Freitag und Samstag vermehrt über den Einsatz von US-Bomben gegen Palästinenser berichtet und die CNN-Chefkorrespondentin für internationale Recherchen, Nima Elbagir, die israelische Darstellung in Frage stellt, ist es wahrscheinlich, dass sich die Zahlen weiter dahingehend verschieben, dass eine wachsende Zahl von Amerikanern Bedenken gegen Israels Vorgehen hat.

Das heißt, wenn CNN weiterhin solche längst überfälligen Berichte zulässt.

Wenn ungehinderte amerikanische Journalisten von den großen Sendern jemals nach Gaza gelangen und umfangreiche Berichte und Interviews mit Zivilisten liefern, die durch amerikanische Waffen verstümmelt wurden – und Berichte über ihre getöteten Familienangehörigen – dann wird es für die Regierung Biden viel schwieriger sein, Israels Kriegsverbrechen weiterhin zu unterstützen.

Eine solche umfassende Berichterstattung wird jedoch nicht so bald erfolgen. Israel und die USA sind sich der Schrecken, die dort angerichtet werden, sehr wohl bewusst und wollen nicht, dass die amerikanische Öffentlichkeit besser erfährt, was mit ihren Steuergeldern getan wird, damit sich die Meinung nicht gegen Israels Aktionen wendet.

Biden hat mit seiner Aussage über „wahllose Bombardierungen“ die israelischen Kriegsverbrechen anerkannt. Damit macht sich seine Regierung mitschuldig an den israelischen Kriegsverbrechen.

Es bleibt abzuwarten, ob Biden in Zukunft genauso offen sein wird.

Wenn internationales Recht irgendetwas bedeutet, wird diese Aussage ein Beweisstück 1 bei jedem zukünftigen Prozess gegen amerikanische und israelische Beamte sein, was mit Karim Khan, dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, an der Spitze, unwahrscheinlich ist.

Unabhängig davon, ob Khan sich bewegt oder nicht, werden die Demokraten in Zukunft große Probleme haben, wenn junge Menschen die Partei sofort mit Kriegsverbrechen in Verbindung bringen und die Freiheit der Palästinenser als eine Generationenfrage betrachten, der die etablierten demokratischen Führer im Wege stehen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …