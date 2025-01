https://consortiumnews.com/2025/01/15/patrick-lawrence-the-nihilism-of-antony-blinken/



Patrick Lawrence: Der Nihilismus von Antony Blinken

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

15. Januar 2025

In einem Abschiedsinterview mit The New York Times gibt Bidens Außenminister einen nüchtern klingenden Bericht über die Welt ab, wie sie das scheidende Regime jetzt hinterlässt, die so erschreckend weit von der Realität entfernt ist, dass sie Angst macht.

US-Außenminister Antony Blinken hält am 13. Januar 2025 die Eröffnungsrede für die außenpolitische Ansprache von Präsident Joe Biden über den Beitrag seiner Regierung. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

Readers schreiben mir von Zeit zu Zeit, um mir dafür zu danken, dass ich The New York Times verfolge, damit sie es nicht selbst tun müssen. Ich verstehe den Gedanken dahinter und sie sind in jedem Fall willkommen. Aber wir haben jetzt den Fall des langen Interviews der Times mit Antony Blinken, das im Sunday Magazine vom 5. Januar veröffentlicht wurde.

Ja, ich habe es gelesen. Und dieses Mal schlage ich vor, dass andere das Gleiche tun. Dies ist einer der Fälle, in denen es wichtig ist zu wissen, was Amerikaner denken sollen – oder besser gesagt, inwieweit Amerikaner nicht denken sollen.

Es ist Zeit für den Abschied des scheidenden Regimes. Sie können sich sicher auch ohne meine Hilfe vorstellen, was für ein Unsinn dabei herauskommt, falls Sie es noch nicht bemerkt haben.

Susan Page, die Leiterin des Washingtoner Büros von USA Today, hat Präsident Joe Biden diese Woche mit Softballs beworfen, die einem Spiel über sieben Innings würdig sind, und eine Fragerunde zum Thema „Vermächtnis“ und „Wendepunkte“, zum Ruhm der amerikanischen Hegemonie („Wer führt die Welt an, wenn nicht wir?“) und wie Joe im vergangenen November Donald Trump hätte besiegen können, aber schließlich „davon sprach, den Stab weiterzugeben“, obwohl alles, was wir lasen, darauf hindeutete, dass er nicht die Absicht hatte, dies zu tun.

Hier ist einer meiner Favoriten von Susan Page. Denken Sie beim Lesen an all das, was Joe Biden in Kürze hinter sich lassen wird:

„PAGE: Und wie Sie wissen, vertrete ich das Wilmington News Journal, das Teil des USA TODAY Network ist. Und so möchte ich Sie im Namen meiner Kollegen hier fragen. Ihre Präsidentenbibliothek, Delaware oder Scranton?

BIDEN: Sie wird nicht in Scranton sein. Hoffentlich in Delaware, aber es muss noch viel getan werden, um …

PAGE: Oder ich meinte eigentlich Syracuse. Ich wusste, dass es nicht in Scranton sein würde. Delaware oder Syracuse ist wirklich meine Frage …“

Journalismus mit amerikanischen Merkmalen, anders kann man es nicht nennen. Nicht eine einzige Frage zur Gaza-Krise, zum Völkermord, zur Ukraine, zu China. Nicht einmal eine Erwähnung Russlands. Und was zum Teufel, jetzt, wo ich darüber nachdenke, wird die Regale in einer Joseph R. Biden, Jr., Presidential Library füllen? Das ist wirklich meine Frage.

Okay, USA Today ist ein Comicbuch – „McPaper“, wie wir es nannten – und es ist töricht, in dieser späten Phase des Verfahrens mehr als albernes Geschwätz von Joe Biden (oder jedem, der ihn interviewt) zu erwarten. Aber die Times ist kein Comicbuch, trotz ihrer alltäglichen Unseriosität, und Blinken gibt vor, Gravitas und Autorität zu besitzen. Hierin liegt das Problem. In seinem langen Gespräch mit Lulu García-Navarro gibt Bidens Außenminister einen nüchtern klingenden Bericht über die Welt, wie sie das scheidende Regime jetzt hinterlässt, der so erschreckend weit von der Realität entfernt ist, dass er beängstigend ist.

„Heute, da ich hier bei Ihnen sitze, denke ich, dass wir ein Amerika in einer viel, viel stärkeren Position übergeben, da wir unsere Position in der Welt sehr zum Besseren verändert haben“, behauptet Blinken zu Beginn dieses Interviews. „Die meisten Amerikaner“, fügt er kurze Zeit später hinzu, “wollen sicherstellen, dass wir uns aus Kriegen heraushalten, dass wir Konflikte vermeiden, und genau das haben wir getan.“

Nur zu, lassen Sie sich überraschen. Blinkens 50 Minuten mit der Times sind ein Angriff auf die Vernunft, auf die Wahrheit. Und als solche sind sie eine Anstiftung zur Ignoranz, genau der Zustand, der diese Nation in die unkalkulierbaren Schwierigkeiten bringt, von denen Blinken vorschlägt, dass wir so tun, als gäbe es sie nicht.

Einer dieser „Hohlen Männer“

Es ist nicht, oder nicht nur, das Ausmaß von Blinkens Inkompetenz, das selbst diese sorgfältig inszenierte Präsentation nicht verschleiern kann. Wir wussten von Anfang an, dass er dem Job, den Biden ihm gegeben hat, nicht gewachsen war. Es ist seine, Blinkens, moralische Leere, die uns am meisten beunruhigen muss. Er ist einer dieser hohlen Männer, die T.S. Eliot in seinem berühmten Gedicht mit diesem Namen beschrieben hat. Dies ist ein Mann, der sich zu „Werten“ bekennt – „unseren Werten“, wie er es ausdrückt –, aber keine hat, der für nichts anderes steht als die einzigartige Gelegenheit, die sich ihm durch den Zugang zur Macht bietet. Ich habe Antony Blinken bisher nie als einen Nihilisten im Herzen betrachtet. Aber auf dem Weg zur Tür scheint dies die ehrlichste Art zu sein, ihn zu verstehen.

Dies ist der Mann, der die Beziehungen zwischen den USA und China schnell völlig durcheinander gebracht hat, als ihm zwei Monate nach seinem Amtsantritt seine ersten Begegnungen mit hochrangigen chinesischen Beamten während der Gespräche in einem Konferenzraum eines Hotels in Anchorage um die Ohren flogen. Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen sind seitdem mehr oder weniger feindselig.

[Siehe: PATRICK LAWRENCE: Das unbeholfene Biden-Team]

Blinken (rechts) bei einem Treffen mit chinesischen Diplomaten in Anchorage, Alaska, am 18. März 2021. (Außenministerium, Ron Przysucha, gemeinfrei)

Dies ist der Mann, der ein Jahr später den Weg ebnete, als Biden Russland zu einer selbstschützenden Intervention in der Ukraine provozierte. Er, Blinken, hat seither Verhandlungen abgelehnt. Dies ist der Mann, der ein Jahr später begann, den Völkermord Israels in Gaza immer wieder zu verteidigen. In jedem Fall waren Blinken und Nod in Aktion.

Dies ist der Mann, der – um nur einige bemerkenswerte Momente zu nennen – im Mai 2021 in London den Welttag der Pressefreiheit feierte, während Julian Assange nur wenige Kilometer entfernt in einem Hochsicherheitsgefängnis saß. „Die Meinungsfreiheit und der Zugang zu sachlichen und genauen Informationen, die von unabhängigen Medien bereitgestellt werden, sind die Grundlage für prosperierende und sichere demokratische Gesellschaften“, erklärte Blinken dreist und berief sich dabei auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.

Dies ist der Mann, der im vergangenen Mai einen Meineid geleistet hat, als er unter Eid dem Kongress mitteilte, das Außenministerium habe keine Beweise dafür gefunden, dass Israel die humanitäre Hilfe für Gaza blockiere. (Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Brett Murphy noch einmal dafür zu loben, dass er diese Geschichte in ProPublica veröffentlicht hat.)

Jetzt können wir uns zurücklehnen und Blinken zuhören, wie er sich mit seinem Gesprächspartner von der Times unterhält.

Blinken über die Beziehungen zu China:

„Wir waren wirklich auf dem absteigenden Ast, was den diplomatischen und wirtschaftlichen Umgang mit China angeht. Das haben wir umgekehrt … Und ich weiß, dass es erfolgreich ist, denn jedes Mal, wenn ich mich mit meinem chinesischen Amtskollegen, Außenminister Wang Yi, treffe, verbringt er unweigerlich 30 oder 40 Minuten, 60 Minuten damit, sich über alles zu beschweren, was wir getan haben, um andere Länder auf eine Linie zu bringen, um diese Konvergenz im Umgang mit Dingen zu erreichen, die uns nicht gefallen und die China verfolgt. Für mich ist das der Beweis dafür, dass wir durch Diplomatie viel besser dran sind.“

Blinken und Chinas Wang Yi am 19. Juni 2023 in Peking. (U.S. State Department, Public domain, Wikimedia Commons)

Diese Darstellung des Rückschritts in den Beziehungen zwischen den USA und China unter Blinkens Aufsicht ist mehr als verzerrt. Erstens gibt es keine Aufzeichnungen darüber, dass sich Wang Yi, Chinas angesehener Außenminister, jemals bei Blinken oder einem anderen US-Beamten über Washingtons Allianzen in Ostasien beschwert hätte. Chinas Beschwerden haben in erster Linie (aber nicht nur) mit der unablässigen Behauptung des Biden-Regimes über die amerikanische Hegemonie im Pazifik, seinem provokativen Verhalten in den Fragen zu Taiwan und zum Südchinesischen Meer und seinen Bemühungen zu tun, eine Wirtschaft zu untergraben, mit der die USA nicht mehr konkurrieren können.

Zweitens sind nicht einmal Japan, Südkorea und die Philippinen, mit denen Washington tatsächlich die militärischen Beziehungen verstärkt hat, jetzt gegen China „ausgerichtet“. Sie, wie auch alle anderen Ostasiaten, können Karten lesen, ob Sie es glauben oder nicht. Und die gesamte Pazifikregion wird ausgewogene Beziehungen zu den USA und China bevorzugen, solange Sie und ich leben. Ostasiaten in einer Art sinophober „Konvergenz“ zusammenzubringen, ist ein lang gehegter Traum, aus dem die Washingtoner Politikcliquen einfach nicht erwachen können.

Schließlich und am offensichtlichsten: Wenn die Feindseligkeit gegenüber einer anderen Großmacht ein Maßstab für diplomatischen Erfolg ist, befindet sich die Nation, die ein solcher Diplomat vorgibt zu vertreten, in der Art von Schwierigkeiten, auf die ich bereits angespielt habe.

Fußnote: Es war ein trauriges Schauspiel in den letzten drei Jahren, als eine Parade von Beamten des Biden-Regimes, allen voran Blinken, nach Peking marschierte und einer nach dem anderen daran scheiterte, den in Anchorage angerichteten Schaden zu beheben. Im Umgang mit Blinken haben Wang und Xi Jinping, der Präsident Chinas, Bidens Top-Diplomaten behandelt, als wäre er ein Schüler der Mittelstufe, der in Erdkunde durchgefallen ist.

Blinken über Russland und die Ukraine:

Blinken in Kiew am 8. September 2022. (Außenministerium)

„Zunächst einmal, wenn man sich den Verlauf des Konflikts ansieht, konnten wir, weil wir ihn kommen sahen, sicherstellen, dass nicht nur wir vorbereitet waren und unsere Verbündeten und Partner vorbereitet waren, sondern auch die Ukraine. Wir haben dafür gesorgt, dass wir lange vor der russischen Aggression, beginnend im September und dann wieder im Dezember, still und leise eine Menge Waffen in die Ukraine gebracht haben, um sicherzustellen, dass sie über das Nötige verfügten, um sich zu verteidigen, wie z. B. Stinger-Raketen und Javelin-Panzerabwehrlenkwaffen, die maßgeblich dazu beitrugen, Russland daran zu hindern, Kiew einzunehmen, das Land zu überrollen, es von der Landkarte zu tilgen und die Russen tatsächlich zurückzudrängen.

Was die Diplomatie betrifft: Wir haben außerordentliche diplomatische Anstrengungen unternommen, um mehr als 50 Länder, nicht nur in Europa, sondern weit darüber hinaus, zusammenzubringen und zusammenzuhalten, um die Ukraine zu unterstützen und diese Prinzipien zu verteidigen, die Russland bereits im Februar dieses Jahres angegriffen hat. Ich habe im Vorfeld des Krieges einen sehr großen Beitrag geleistet, unter anderem bei Treffen mit meinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Genf einige Monate vor dem Krieg, bei denen ich versucht habe, einen Weg zu finden, um den Krieg zu verhindern. Ich habe versucht, herauszufinden, ob es wirklich um die um seine Sicherheit ging, um Bedenken in Bezug auf die Ukraine und die von ihr ausgehende Bedrohung oder um die NATO und die von ihr ausgehende Bedrohung, oder ob es um das ging, worum es tatsächlich geht, nämlich um Putins imperiale Ambitionen und den Wunsch, ein größeres Russland wiederherzustellen und die Ukraine wieder in Russland einzugliedern. Aber wir mussten diese These überprüfen. Und wir waren intensiv diplomatisch mit Russland beschäftigt. Hätte es seitdem eine Gelegenheit gegeben, auf diplomatischem Wege den Krieg zu gerechten und dauerhaften Bedingungen zu beenden, wären wir die ersten gewesen, die sie ergriffen hätten.“

Wo soll ich anfangen? Geben Sie mir eine Sekunde, um zu Atem zu kommen.

Blinken und seine Kollegen haben die Invasion Russlands vor ihrem Beginn im Februar 2022 vorhergesehen, weil das Biden-Regime sie so weit provoziert hatte, dass Moskau keine andere Wahl hatte. Washington verbrachte den Herbst 2021 damit, Kiew zu bewaffnen, wie Blinken berichtet, aber Blinken erwähnt nicht die beiden Vertragsentwürfe, die der Kreml im Dezember nach Westen schickte – einen nach Washington, einen an die NATO in Brüssel – als vorgeschlagene Grundlage für die Aushandlung einer dauerhaften neuen Sicherheitsvereinbarung zwischen Russland und der Atlantischen Allianz. Dies wurde sofort als „Non-Starter“ abgetan, der britische Begriff, den das Biden-Regime zu dieser Zeit bevorzugte. Blinken überspringt diese Gelegenheit, produktive diplomatische Kanäle zu entwickeln, wie eine Mücke über einen Teich.

Blinken, rechts, mit dem Russen Lawrow, Mitte, am 21. Januar 2022 in Genf. (State Department, Ron Przysucha, Public domain)

Seine Vorstellung von Diplomatie beschränkte sich in der Tat darauf, eine dieser Koalitionen der Willigen (oder Gezwungenen) zusammenzubringen, die das amerikanische Imperium seit langem bevorzugt, in diesem Fall, um den bevorstehenden Stellvertreterkrieg zu unterstützen. Es gab damals keine ernsthaften Bemühungen, eine Einigung in der Ukraine auszuhandeln, und es gibt sie auch heute nicht. Blinken scheint tatsächlich zu glauben (oder er gibt vor zu glauben), dass die legitimen Sicherheitsbedenken Moskaus nie zur Debatte standen: Es ging nur um den Plan des Kremls, die Ukraine im Namen der neoimperialen Ambitionen Russlands „auszulöschen“. Irgendwie wurde diese Behauptung getestet und bewiesen, und ich würde gerne wissen, wie.

Ich erinnere mich wieder an diesen Moment, einige Monate nach Kriegsbeginn, als Blinken Sergej Lawrow nach den offiziellen Gesprächen im Kreml für einen privaten Austausch beiseite nahm. Wie ich später schrieb, starrte Lawrow den langjährigen Außenminister Moskaus an, drehte sich um und verließ den Raum, als er ihn fragte, ob es wahr sei, dass Russland das Zarenreich wieder aufbauen wolle – keine Antwort, kein Händedruck, kein Abschied, nur ein abrupter Abgang. Wie konnte ein Diplomat von Lawrows Kaliber eine solche Frage überhaupt in Betracht ziehen? Uns bleiben zwei Möglichkeiten, liebe Leserinnen und Leser. Entweder ist Tony Blinken extrem begriffsstutzig, um die Position Russlands so falsch zu interpretieren, oder Tony Blinken ist ein sehr guter Lügner.

Meine Schlussfolgerung: Er ist beides.

Fußnote: Blinken hat seit diesem traurigen Vorfall Mitte 2022 nicht mehr mit Lawrow gesprochen – oder mit einem anderen hochrangigen russischen Beamten, soweit uns bekannt ist. Und das Biden-Regime hat zweimal, am bekanntesten in Istanbul einen Monat nach Beginn der russischen Invasion, aktiv Gespräche zwischen Kiew und Moskau verhindert, die den Krieg hätten beenden können.

Wir kommen zu Blinken über Israel, Gaza und die Palästinenser.

Blinken verbrachte einen Großteil seiner Zeit mit García-Navarro damit, seine Ansichten zur Gaza-Krise zu erläutern. Und zum größten Teil blieb er bei den langweiligen Standardfloskeln, mit denen wir bereits vertraut sind. Das Biden-Regime unterstützt das Recht Israels, sich zu verteidigen. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Palästinenser im Gazastreifen „das haben, was sie zum Überleben brauchen“. Die Hindernisse für einen Waffenstillstand und eine Rückkehr der Geiseln gehen alle auf das Konto der Hamas, nicht des Netanjahu-Regimes.

Hat Israel Kriegsverbrechen begangen? Sind wir Zeugen eines Völkermords? Haben die Israelis die Nahrungsmittelhilfe blockiert? Von Blinken kann man bei solchen Fragen keine klaren Antworten erwarten, und García-Navarro bekam keine. Was sie bekam, war Blinkens Billigung des Massenmordes Israels in Gaza, verpackt in die Wattewollensprache, auf die Blinken immer zurückgreift, wenn er die Nacht zum Tag und das Scheitern zum Erfolg machen will. Ja, er räumte ein, das Netanjahu-Regime hätte am Rande einige geringfügige Anpassungen vornehmen können, und das Gemetzel hätte besser ausgesehen. Aber es gibt keine Möglichkeit, Blinkens Billigung des israelischen Terrorismus auszuradieren, sein Urteil, dass dieser ein Erfolg gewesen sei – oder García-Navarros Versäumnis, ihn darauf anzusprechen, ein Thema, auf das ich gleich zurückkommen werde.

Blinken, Mitte, mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant in Tel Aviv am 9. Januar 2024. (State Department/Chuck Kennedy)

Es gibt eine Bemerkung, die Blinken in dieser Verabschiedung mit Fragen und Antworten gemacht hat, die mir im Gedächtnis geblieben ist, seit ich das Video davon gesehen und dann das Transkript gelesen habe. Sie betrifft die Gaza-Krise, aber sie dehnt sich im Kopf aus wie einer dieser Schwämme, die sich bei Befeuchtung vergrößern. „Wenn es darum geht, sicherzustellen, dass der 7. Oktober nicht noch einmal passieren kann“, sagte Blinken, „sind wir meiner Meinung nach auf einem guten Weg.“

Ich kann mir kaum vorstellen, welche Auswirkungen diese maßlos gedankenlose Behauptung haben wird. Sie zeugt von einem völligen Unverständnis des menschlichen Geistes. Sie lässt die anhaltenden Bestrebungen des palästinensischen Volkes völlig außer Acht und zeugt von einem äußerst oberflächlichen Verständnis der Ereignisse vom 7. Oktober 2023. Es wird vor allem davon ausgegangen, dass die totalisierte Gewalt unkontrollierter Macht eine Art Nettogewinn darstellt und sich auf irgendeine dauerhafte Weise durchsetzen kann, und dass es nicht nötig ist, sich Gedanken darüber zu machen, was gerecht ist, was ethisch vertretbar ist, was unumstößlich anständig ist, was eine allgemein geteilte Moral ist oder, am Horizont, was die menschliche Sache im Gegensatz zur (in diesem Fall) zionistischen Sache ist.

Dieser Satz führt uns direkt zu Antony Blinkens Nihilismus. Mit seinem Ausscheiden aus dem Amt greift er nicht nur die Vernunft an, wie ich oben argumentiert habe, oder unsere Fähigkeit zur Unterscheidung, sondern insgesamt den Sinn. Die Arbeitshypothese lautet, dass derjenige, der die Mikrofone und Megafone kontrolliert, frei ist zu sagen, was immer nützlich ist. Es bedarf keiner Beziehung zur Realität, nur zur Zweckmäßigkeit. Das meine ich mit Nihilismus.

„Ich mache keine Politik“, sagt Blinken zu Beginn ihrer gemeinsamen Zeit leichtfertig zu García-Navarro. ‚Ich mache Politik.‘ García-Navarro lässt das durchgehen, wie so vieles andere auch. Es ist auf den ersten Blick lächerlich, ein Versteck, in dem García-Navarro Blinken Unterschlupf gewährt. Politik ist Politik: Sie sind untrennbar miteinander verbunden, ohne Ausnahme. In diesem Fall kann Blinken unmöglich erwarten, dass die Welt jenseits der amerikanischen Grenzen seine Einschätzung der Welt, wie sie das Weiße Haus Biden hinterlässt, ernst nimmt. Dieses Interview ist die ganze Zeit über Politik: Es ist ausschließlich für den inländischen Verbrauch bestimmt und soll nicht nur einen Ruf retten – meiner Meinung nach ist er nicht mehr zu retten –, sondern auch das zermürbende Geschäft der Herstellung von Zustimmung fortsetzen.

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf García-Navarros Interviewführung eingehen. Lassen Sie mich für einen Moment in die J-School gehen.

Die richtige Art und Weise, ein Interview dieser Art zu führen, besteht darin, das Thema zu bewerten – ehrlich, gewieft, ausweichend, gewohnheitsmäßig lügend usw. – und dann zu bestimmen, worauf man aus ist, das Universum des Austauschs, und dann seine Fragen aufzuschreiben. Und dann muss man völlig und vorbehaltlos offen dafür bleiben, den Plan entsprechend den Antworten des Interviewpartners aufzugeben. Diese müssen bei jeder Gelegenheit hinterfragt werden, wenn eine Herausforderung erforderlich ist. Möglicherweise kommt man nie zu den meisten der schriftlichen Fragen, aber die Bereitschaft, von der eigenen Liste abzuweichen, ist unerlässlich. Andernfalls wird das, was wie Journalismus aussieht, auf eine bloße Präsentation reduziert.

Vor allem anderen muss man sich, noch bevor man sich überhaupt hinsetzt, im Klaren darüber sein: Ich werde mein Thema als gleichberechtigter Gesprächspartner ansprechen, nicht als Bittsteller in Gegenwart einer Art übergeordneter Autorität. Anders funktionieren Interviews mit mächtigen Personen nicht.

García-Navarro hat dies nicht getan. Sehen Sie sich das Video ihres Treffens mit Blinken an. Wie leicht zu erkennen ist, liest sie aus einem Skript vor und hält sich strikt daran, unabhängig davon, was Blinken sagt. Sie gibt vor, anders zu sein, aber sie ist eine Bittstellerin. Sie gibt vor, Blinken in dieser oder jener Frage herauszufordern, aber das ist alles nur eine vorgetäuschte Pose. Keine von Blinkens Lügen, Falschdarstellungen und schlichten Desinformationen wird ernsthaft hinterfragt. Es geht nur um die nächste Frage.

Das ist kein Journalismus. Es ist ein Spektakel, eine theatralische Nachstellung des Journalismus – ein weiterer Fall von Journalismus mit amerikanischen Merkmalen. Es geht auch nicht um die Schaffung von Bedeutung: Es geht um die Zerstörung von Bedeutung. Ich habe bereits meinen Begriff dafür notiert.

Ich habe bereits Eliots Gedicht The Hollow Men erwähnt, das 1925 veröffentlicht wurde. „Wir sind die hohlen Männer“, beginnt es. Und dann:

Wir sind die ausgestopften Männer,

die sich aneinander lehnen,

mit Stroh gefüllte Kopfbedeckungen. Ach!

Unsere vertrockneten Stimmen, wenn

wir zusammen flüstern,

sind leise und bedeutungslos

wie Wind in trockenem Gras

oder Rattenpfoten auf zerbrochenem Glas

in unserem trockenen Keller …

Hundert Jahre später, ein Jahrhundert nachdem Eliot den Nihilismus in den Trümmern des Ersten Weltkriegs betrachtete, scheint mir dies eine bemerkenswert überzeugende Beschreibung von Antony Blinken und all den Antony Blinkens zu sein, die das Biden-Regime in den letzten vier Jahren bevölkert haben. Leer, kaltherzig, stimmlos, ein Kopf voller Stroh: Wie konnte ich nicht an Eliots Zeilen denken, als ich Blinken die Bühne verlassen sah?

Die rettende Gnade von García-Navarros Begegnung mit Tony Blinken und zu meiner Überraschung liegt in dem Kommentar-Thread, der dem veröffentlichten Beitrag beigefügt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es 943 Kommentare. Und es gibt sicherlich einige zustimmende Stimmen. „Was wäre, wenn es keinen Blinken gäbe, der den Forderungen, die von Leuten wie Ben-Gvir und Smotrich an Netanjahu gestellt werden, entgegentritt?“, fragt jemand, der sich Lrrr nennt. “Es gab immer nur die Wahl zwischen schlechten und noch schlechteren Ergebnissen.“

Aber meine Güte, sind das viele Kritiker. Hier sind ein paar direkt aus dem Thread:

Jorden, Kalifornien:

„Blinken hat das Amt des Außenministers in Verruf gebracht. Dumm ist nicht das richtige Wort, nicht einmal unverantwortlich, sondern teuflisch. Einfach auf so vielen Ebenen schlecht … Die Biden-Regierung wird den plötzlichen Niedergang der amerikanischen Hegemonie markieren … Die US-Außenpolitik braucht jetzt dringend eine Injektion realistischer Logik.“

Jorden erhielt 103 „Empfehlungen“, was auch immer das sein mag.

Von „Independents“, USA:

„Anthony Blinken hat einen schlechten Job gemacht, vor allem wegen des Unsinns im Nahen Osten.“

Siebenundsiebzig „Empfehlungen“ für „Independents“.

Von „Rockin‘ in the Free World“, Wisconsin:

„Für Leser, die das Wesen Tony Blinken weiter bestaunen wollen, sollten sich seine Performance von „Rockin‘ in the Free World“ vom letzten Winter in der Ukraine ansehen. Es ist wirklich filmreif in seiner Ironie, wie er den von den USA unterstützten Völkermord erleichtert. Ich hätte es nicht besser schreiben können. Da wurde mir klar, wie sehr ich diesen Typen instinktiv hasse, wie krankhaft sein Mangel an Selbstbewusstsein ist […].“

Weitere 77 „Empfehlungen“ hier. Und von David aus Florida:

Ja, das nennt man wahnhaft, inkompetent oder völlig fahrlässig! Gut gemacht, Blinzler! Sie und Biden haben die letzte Unterstützung der Demokratischen Partei untergraben. Sicher, Sie und Ihre Oberherren werden mit meinen Zugewinnen zufrieden sein. Der Rest von uns nicht.

Sechzig „Empfehlungen“ für David in Florida.

Und so geht es weiter. Ich muss sagen, dass mehr Leser der New York Times als ich gedacht hatte wissen, was sie lesen.

Einer von ihnen, „AKA“ aus Nashville, hat Folgendes vorgeschlagen und dafür 58 „Empfehlungen“ erhalten:

„Ich frage mich, ob Blinken den Kommentarbereich und die Auswahl der Leser liest, um zu verstehen, was die Öffentlichkeit von seinem Beitrag und seinem Vermächtnis hält.“

Ich wünschte, ich könnte sagen, ich frage mich das auch, AKA, aber das tue ich nicht. Antony Blinken ist es völlig gleichgültig, was die Öffentlichkeit über seinen eigenen Beruf denkt. Er macht keine Politik, verstehen Sie?

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

Dieser Artikel stammt von ScheerPost.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider.

