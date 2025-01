https://www.middleeasteye.net/news/zionism-anti-jewish-british-jews-explain-their-turn-away-israel



Britische Juden erklären ihre Abkehr von Israel und dem Zionismus

Von Fleur Hargreaves

Veröffentlicht am: 16. Januar 2025,

Israels Angriff auf Gaza hat bei vielen Juden in der Diaspora eine Hinwendung zum Antizionismus und zum pro-palästinensischen Aktivismus beschleunigt

Mitglieder des Jüdischen Blocks für Palästina marschieren am 27. April 2024 im Zentrum Londons, um das palästinensische Volk zu unterstützen (Benjamin Cremel / AFP)

Joel Samuels, ein 38-jähriger jüdischer Schauspieler, Autor und Aktivist, sagt, er glaube, dass es in den jüdischen Gemeinden in Großbritannien zu einer „Abrechnung“ kommt.

„Es gibt einen Grund dafür, dass die Sprache rund um den 7. Oktober mit dem Holocaust in Verbindung gebracht wurde“, erklärt Samuels und bezieht sich dabei auf den Angriff der Hamas im Süden Israels, bei dem mehr als 1.100 Menschen starben.

„Wenn man die Dinge konsequent in unserem großen kollektiven Trauma begründet, dann ist die einzige Lösung und der einzige Weg, wie wir sicher sein können, dieser Außenposten des westlichen Imperialismus.“

„Der Missbrauch des Holocaust, um uns in Angst zu halten, damit Israel bestehen bleibt, ist etwas, das meiner Meinung nach von Juden nicht verstanden wird.“

Samuels gehört zu einer wachsenden Zahl von Juden aus Großbritannien, die zunehmend desillusioniert von Israel und den Versprechen des Zionismus sind und sich zunehmend in der pro-palästinensischen Bewegung engagieren.

Middle East Eye sprach mit mehreren jüdischen Aktivisten über ihren Weg vom Zionismus, die Bedeutung der Solidarität mit den Palästinensern und die Rückeroberung einer jüdischen Identität, die vom Zionismus getrennt ist.

Viele „liberale Zionisten“ mögen „das Gefühl haben, dass die Besatzung ein moralischer Makel auf ihrem Gewissen ist, aber darüber hinaus können sie nicht gehen“, sagte Samuels.

„Für mich … ist die Apartheid immer noch im Nationalstaat Israel verankert.“

Proteste willkommen heißen

Barnaby Raine, ein Akademiker und politischer Kommentator, argumentiert, dass der Zionismus auf einem jüdischen Gefühl der „mangelnden Sicherheit“ beruht.

„Der Zionismus wird dort vorangetrieben, wo Juden sich an den Orten, an denen sie leben, nicht sicher oder zu Hause fühlen“, erklärte er.

Angst hat viele dazu veranlasst, sich in ihre Gemeinden zurückzuziehen und sich gegenüber alternativen Standpunkten zu verschließen, die sie als antisemitisch brandmarken.

„Der Zionismus wird dort vorangetrieben, wo Juden sich an den Orten, an denen sie leben, nicht sicher oder zu Hause fühlen“

– Barnaby Raine, Aktivist

Israels Krieg gegen Gaza hat bisher mehr als 46.500 Menschen getötet – medizinische Forscher sagten diese Woche, dass die Zahl weitaus höher sei – und wurde beschuldigt, die Spannungen in der Gesellschaft in weiten Teilen der Welt, einschließlich des Vereinigten Königreichs, angeheizt zu haben.

Obwohl eine große Anzahl jüdischer Menschen an den regelmäßigen pro-palästinensischen Demonstrationen in London teilgenommen hat, behaupten einige Politiker und jüdische Führer, dass sie der jüdischen Gemeinde in der Hauptstadt ein Gefühl des Unbehagens vermittelt haben.

Für Jonathan Rosenhead, den 86-jährigen Vorsitzenden des British Committee for the Universities of Palestine (BRICUP), ist trotz der Medienbotschaften, die Angst schüren, dass pro-palästinensische Demonstrationen für Juden gefährlich sind, das Gegenteil der Fall: Er wird bei diesen Protesten willkommen geheißen und findet es „fast peinlich, wie sehr die Leute ihn loben“.

„Wir sind nicht aus Großzügigkeit hier … es ist ein Zwang … weil [Israel] behauptet, es für Juden zu tun“, sagte er.

Zionismus vs. Judentum?

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust fanden der Staat Israel und das jüdische Projekt breite Unterstützung unter Juden in der Diaspora, die darin einen Zufluchtsort für Juden sahen, die vor dem europäischen Antisemitismus und Völkermord flohen.

Viele der Gründer Israels waren als säkulare Linke – sogar als Antirassisten – identifiziert und waren in der Habonim-Kibbuz-Bewegung aktiv, die utopische sozialistische Gemeinschaften in Israel aufbaute.

Doch unabhängig von ihren Absichten wurde die Kibbuz-Bewegung auf einem Land errichtet, das seiner Bevölkerung entzogen worden war.

In den letzten Jahrzehnten, als die Vertreibung und anhaltende Unterdrückung der Palästinenser international bekannter wurde, wandten sich einige Juden, die zuvor vielleicht mit Israel sympathisiert hatten, zunehmend dem Antizionismus zu.

Haim Bresheeth, ein Historiker, der in Israel aufgewachsen ist und das Jewish Network for Palestine (JNP) gegründet hat, sagte, es habe nie einen „guten“ Zionismus gegeben, bei dem es in erster Linie um die Eroberung Palästinas ging.

Er sagte, dass der Zionismus für Juden die Religion und die Gemeinschaft „übernommen“ und „die Gottheit in der jüdischen Religion durch die Armee und den Staat ersetzt“ habe … „die Werte der Gemeinschaft … durch die Ideale des Kolonialismus ersetzt“ habe.

„Der Zionismus ist antijüdisch“, fügte er hinzu.

Darüber hinaus hat die Gleichsetzung der jüdischen Diaspora mit den Handlungen Israels dazu beigetragen, Spannungen zu schüren, was die israelische Regierung und andere pro-israelische Gruppen ausgenutzt haben.

Samuels sagte, dass Juden zwar nicht wie Palästinenser unter dem Zionismus „leiden“, dass sie sich aber durch die Bemühungen, Zionismus und Judentum zu verwechseln, unsicher fühlen und unsicher gemacht wurden.

„Wenn der 7. Oktober eines bewiesen hat, dann, dass [Israels] Verständnis dafür, woher Sicherheit und Schutz kommen, völlig falsch ist – denn wenn Palästinenser Rechte hätten, wenn Palästinenser Freiheit hätten, würden diese Dinge nicht passieren.“

„Keine Gruppe sollte für die Sicherheit einer anderen leiden müssen“, sagten Morris und Ada, Mitglieder von Cambridge Jews for Justice (CJ4J), einer Organisation innerhalb ihres Studentenlagers für Palästina.

„Ich glaube nicht, dass ein Staat, der auf militärische Unterdrückung setzt, wirklich sicher ist„, fügten sie hinzu: ‚Solange es irgendeine Art von gesellschaftlicher Hierarchie gibt, ist jeder auf irgendeine Weise in Gefahr.“

‘Nie wieder für alle?“

Für linksgerichtete jüdische Aktivisten ist die Rolle Israels als Vorposten westlicher Interessen – vor allem US-amerikanischer Interessen – im Nahen Osten ein weiterer Grund, das Land herauszufordern.

Raine behauptete, dass Israel entgegen der landläufigen Meinung nicht als sicherer Hafen für Juden geschaffen wurde, sondern für „imperiale Interessen“ in der Region.

Er zitierte das Eingeständnis des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden: „Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden.“

„Es gibt ein Trauma, und man kann zum Opfer erzogen werden – und dass wir nie wieder Opfer sein werden“

– Leah Levane, Jewish Voice for Labour

Dies deckt sich auch mit den Bedenken vieler jüdischer politischer Aktivisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass der Zionismus im Wesentlichen ein Kolonialprojekt sei, das im Auftrag des britischen Empire und anderer damals mächtiger Imperien durchgeführt würde.

Der Holocaust trieb ein traumatisiertes und verzweifeltes europäisches Judentum in den Zionismus, um Rettung zu finden, während der Slogan „Nie wieder“ in Israel nicht nur als Widerstand gegen einen weiteren Holocaust, sondern auch als Absichtserklärung gegenüber Israels Feinden populär wurde.

Für Leah Levane, Co-Vorsitzende der Jewish Voice for Labour (JVL), kam es darauf an, ob der Slogan „nie wieder für Juden“ oder „nie wieder für alle“ bedeutete.

„Es gibt ein Trauma, und man kann in der Opferrolle aufwachsen – und dass wir nie wieder Opfer sein werden“, sagte Levane.

Levane, die in Southall in London aufwuchs, war sich schon früh bewusst, dass die Kommentare ihrer weißen Nachbarn über Inder und die jüngste Rhetorik über Muslime ‚das waren, was sie über uns sagten‘.

„Was Israel tut, ist so extrem – sie haben jahrzehntelang so viele schreckliche Dinge getan, und das relativ ungestraft – und was jetzt in Gaza passiert, ist so offensichtlich und extrem … dass nur die extremsten Menschen das unterstützen können“, sagte sie.

Judentum nach dem Zionismus

Der Kampf um das Verhältnis zwischen jüdischer Identität, Judentum und Zionismus findet vor dem Hintergrund der blutigsten Gewalt statt, die seit 1948 gegen die Palästinenser verübt wurde.

Für studentische Aktivisten steht der Protest gegen die Investitionen ihrer Universitäten und der britischen Regierung in den Krieg gegen Gaza durch direkte Aktionen an erster Stelle.

Doch einigen jüdischen Aktivisten zufolge ist ein Nebeneffekt eine Neuausrichtung und -konzentration ihres jüdischen Lebens.

Morris und Ada, Mitglieder von Cambridge Jews for Justice (CJ4J) – einer Organisation innerhalb ihres Studentenlagers für Palästina – sagten, dass ihr Aktivismus für Gaza mit dem Abhalten von Tora-Studien, dem Feiern von Festen und der Diskussion über ihre jüdische Geschichte innerhalb des Lagers einherging.

„Da es für uns notwendig ist, uns gerade jetzt zu organisieren, ist ein Nebenprodukt davon die Erkundung der jüdischen Kultur“, sagte Ada.

Sie sagte, dass vor allem junge jüdische Menschen „entschlossen sind, das Judentum für uns zurückzugewinnen, weil wir diesen Versuch sehen, es uns aus der Hand zu nehmen und es in diese Tötungsmaschine zu verwandeln“.

Für Morris und Ada ist es wichtig, sich zu ihrem „Diasporaismus“ zu bekennen: Ihre Identität als britische Juden gründet sich nicht auf einen Siedler-Kolonialstaat auf der anderen Seite der Welt.

Sie erklären, dass das Engagement für die jüdische Diaspora-Tradition durch Organisationen wie die Diaspora Alliance zunimmt.

Für Raine ist die Bewegung erstens für die Freiheit Palästinas und zweitens als Teil eines umfassenderen antiimperialistischen Kampfes wichtig – aber auch, um „das jüdische Leben wiederzubeleben, das durch die Verbindung, die die westliche Macht beharrlich für ihre eigenen Zwecke herstellt, so stark verzerrt wurde: zwischen unserem Volk und einem sehr gewalttätigen kolonialen Nationalismus.

„Der Zionismus war an dieser antisemitischen Auslegung beteiligt, bei der das Problem des Antisemitismus nicht als ein Problem – wie ich argumentieren würde – der Antisemiten, als ein Problem der europäischen Gesellschaft angesehen wurde, sondern stattdessen als ein Problem der Juden, die „verändert werden mussten“.

Israels Versuche, einen „neuen Juden“ zu konstruieren, trugen dazu bei, eine 2000 Jahre alte Tradition zu zerstören, die sich weigerte, eine Nation oder eine Armee zu haben, sagt er.

Raine sagte auch, dass er seinen Aktivismus in einer „antikolonialen, linksgerichteten jüdischen“ Tradition verortet, die es „so lange gibt, wie es Antikolonialismus und eine Linke gibt“.

Trotz der Bemühungen des Board of Deputies, als Vertreter der gesamten jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu agieren, „könnte die Fähigkeit dieser Stimmen, für eine vermeintlich homogene jüdische Gemeinschaft zu sprechen, durch eine aufkommende Vielfalt jüdischer Gemeinschaften untergraben werden.

„Andere Formen der jüdischen Identität sind auf dem Vormarsch … [einschließlich] Menschen, die tatsächlich wieder in Kontakt mit einem Jüdischsein kommen, das der Zionismus verraten hat.“

