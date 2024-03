Moscow Terror Attack – Rogue Ukrainian Op or Western Backed? Lots to cover with respect to Friday’s mercenary terrorist attack in Moscow. Why do I call it „mercenary“? Because it appears that the perps had no ideological axe to grind and were hired for a relatively paltry sum and carried out indiscriminate killing at a public gathering of civilians.

Terroranschlag in Moskau – Schurkenhafte ukrainische Operation oder westliche Unterstützung?

Von Larry Johnson

23. März 2024

Es gibt viel zu berichten über den Söldner-Terroranschlag vom Freitag in Moskau. Warum nenne ich ihn „Söldner“? Weil die Täter offenbar keine ideologischen Hintergedanken hatten und für eine relativ geringe Summe angeheuert wurden, um bei einer öffentlichen Versammlung von Zivilisten wahllos zu töten. Ausgehend von den bisher veröffentlichten Videobeweisen war die Planung dieser Operation nicht das Werk von Fachleuten – z. B. benutzten sie dasselbe Fahrzeug für die An- und Abreise zum Anschlagsort, ihre Bewegungen innerhalb des Gebäudes zeugten von wenig ausgefeilten Fähigkeiten im Nahkampf und sie hatten eine schlechte Mündungsdisziplin, was bedeutet, dass sie nur eine minimale Gewehrausbildung hatten.

Die Russen hatten einen Vorsprung bei den Ermittlungen, weil einer der Konzertbesucher einen der Schützen kaltblütig niederschlug und der Schütze lebend gefangen genommen wurde. Die Russen verfolgten auch das Fluchtfahrzeug und schnappten vier der Verdächtigen, als sie in die Ukraine flüchteten. Die westlichen Medien tun ihr Bestes, um die Geschichte zu verbreiten, dass es sich um einen ISIS-Anschlag handelte, und schließen die Möglichkeit aus, dass es die Ukraine gewesen sein könnte. Die ersten Verhöre der Verdächtigen ergaben jedoch, dass es sich um Männer mit begrenzter Intelligenz handelte – d. h. um Männer, die nicht allzu schlau sind -, die eine erfundene Geschichte erzählten, dass sie über einen Telegrammkanal von einer anonymen Quelle rekrutiert wurden, die ihnen die stolze Summe von 5000 Dollar anbot. Es gibt auch keine gute Erklärung dafür, warum eine Gruppe von Tadschiken zur ukrainischen Grenze geeilt ist. Das zeigt zumindest, dass sie glaubten, einen sicheren Zufluchtsort zu finden, wenn sie über die Grenze kämen. Sie verhielten sich sicherlich nicht wie eingefleischte Dschihadisten, die sich opfern und ins Paradies gehen wollten, um die Belohnung von 72 Jungfrauen zu kassieren.

Ich denke, dass die Behauptung des islamischen Terrorismus ein Ablenkungsmanöver ist und die Aufmerksamkeit von den anderen Indikatoren ablenken soll, die darauf hindeuten, dass einige im Westen zumindest von diesem Anschlag gewusst haben. Wie sonst ließe sich die Warnung der US-Botschaft in Moskau vom 7. März an amerikanische Bürger erklären, sich von Veranstaltungen wie Konzerten fernzuhalten? Und dann, wie ich gestern schrieb, hat das US-Außenministerium schnell eine Erklärung abgegeben, in der es die Ukraine von jeglicher Beteiligung an dem Anschlag freisprach. Die Brände in der Krokus-Anlage wüteten noch immer. Das kann nur eines bedeuten: Das Außenministerium verfügte über Informationen, die darauf hinweisen, wer den Anschlag verübt hat. Aber die USA haben diese Informationen offenbar nicht mit ihren russischen Kollegen geteilt. Dieser Lapsus allein wird in Moskau nur noch mehr Misstrauen gegenüber einer westlichen Beteiligung schüren.

Aber eines wissen wir bereits mit Sicherheit – dass der Westen seit Beginn der speziellen Militäroperation an der Erleichterung einer Reihe von Terroranschlägen gegen Russen beteiligt war. Wie sonst könnte man die Artillerie- und Raketenangriffe auf die russische Zivilbevölkerung im Donbass und in Belgorod bezeichnen, die mit Munition durchgeführt wurden, die von den Vereinigten Staaten und anderen großen NATO-Ländern geliefert wurde? Das macht die westlichen Mächte zumindest zu Komplizen eines Terrorakts.

Das sinnlose Abschlachten von Zivilisten in Moskau am Freitag dient weder einem breit angelegten politischen Zweck noch fördert es die militärischen Aussichten der Ukraine. Es ist wichtig festzustellen, dass der Angriff weltweit Sympathien für Russland geweckt hat, einschließlich einiger versöhnlicher Kommentare aus Washington vom Sprecher für nationale Sicherheit, John Kirby. Es ist jedoch auch wichtig zu wissen, dass Präsident Joe Biden nichts gesagt und keinen Kontakt zu Wladimir Putin aufgenommen hat, um sein Bedauern oder sein Mitgefühl auszudrücken. Dies steht in krassem Gegensatz zu Bidens Verhalten nach dem Tod von Alexej Nawalny, einem politischen Gegner Wladimir Putins. Biden war schnell dabei, seine vorgetäuschte Trauer über den Tod von Nawalny auszudrücken.

Es scheint, dass die steigende Zahl der Todesopfer des Anschlags nicht durch Kugeln, sondern durch das Einatmen von Rauch verursacht wurde. Ich habe immer noch keinen Bericht gesehen, der erklärt, wie das Feuer ausgebrochen ist. Einige spekulieren, dass es durch einen Molotowcocktail verursacht wurde. Ich bin sicher, dass diese Details in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Aus dem Auftreten von Präsident Putin während seiner heutigen Rede geht auch hervor, dass Russland Vergeltung an den Verantwortlichen für diesen Anschlag üben wird.

Ich glaube nicht, dass dieser Terrorakt Russlands militärische Strategie und Pläne für die Ukraine ändern wird. Die Nachrichten von der Front zeigen, dass die russischen Streitkräfte an der gesamten Front im Donbass weiter vorrücken und die Ukrainer in Richtung des Flusses Dnjepr zurückdrängen. Die Lage des ukrainischen Militärs wird von Tag zu Tag prekärer.

Was die Identifizierung derjenigen angeht, die für die Organisation und Finanzierung dieses Angriffs verantwortlich sind, so habe ich keinen besonderen Einblick. Ich bin zuversichtlich, dass die russischen Ermittler in der Lage sein werden, die Herkunft der Schusswaffen zu ermitteln, vorausgesetzt, die Seriennummern wurden nicht gelöscht. Zum jetzigen Zeitpunkt neige ich zu der Annahme, dass der Westen aufgrund von Geheimdienstinformationen aus der Ukraine wusste, dass etwas passieren würde, aber keine weiteren Informationen hatte, außer dass es sich um eine vom ukrainischen Geheimdienst genehmigte Operation handelte. Ist es möglich, dass einige britische und/oder amerikanische Geheimdienstler eine Ahnung davon hatten, was passieren würde? Ja, ich halte das für sehr wahrscheinlich. Eines weiß ich mit Sicherheit: Dieser Angriff wird Präsident Putin, den russischen Generalstab und den russischen Geheimdienst in ihrem Willen bestärken, der Einmischung der NATO in der Ukraine und der Fähigkeit der NATO-Vertreter, die russische Bevölkerung anzugreifen, ein Ende zu setzen. Wer auch immer dies genehmigt hat, hat sich schwer verkalkuliert und wird einen schrecklichen, aber wohlverdienten Preis dafür zahlen.

Was meinen Sie also? Eine vom Westen gesteuerte oder eine abtrünnige Operation?

