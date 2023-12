Pro-Palestinian speech is now effectively banned in German universities Pro-Palestine activists are facing extreme repression and censorship at German universities as a growing number of students are finally questioning Germany’s unwavering commitment to Israel.



Nachrichtenbeitrag über eine der studentischen Besetzungen an der FU Berlin auf WELT. (Foto: Screenshot vom WELT-Youtube-Kanal)

Pro-Palästina-Aktivisten sind an deutschen Universitäten mit extremer Repression und Zensur konfrontiert, da eine wachsende Zahl von Studenten endlich Deutschlands unerschütterliches Engagement für Israel in Frage stellt.

Pro-palästinensische Äußerungen sind jetzt an deutschen Universitäten praktisch verboten

Von Hebh Jamal

27. Dezember 2023

Am 30. November haben Studierende der Universität der Künste Berlin die Gruppe notinournameUdK gegründet, die zu einem studentischen Streik in Solidarität mit Palästina aufruft und eine Reaktion der Universitätsverwaltung fordert.

Jeden Mittwoch haben Studierende und Lehrende einen Streik begonnen, den sie bis auf Weiteres fortsetzen wollen. Der Streik umfasst wöchentliche Sitzstreiks auf dem Campus, um auf die Situation in Gaza aufmerksam zu machen und einen dauerhaften Waffenstillstand zu fordern sowie den Verlust unschuldiger Menschenleben zu betrauern.

Laut einer Presseerklärung von notinournameUdK zielt der Streik darauf ab, die „dringende Notwendigkeit der Solidarität mit dem palästinensischen Volk zum Ausdruck zu bringen und die Unzufriedenheit mit der offiziellen Position der Universität in Bezug auf selektive Solidarität und das Versäumnis, Räume für einen respektvollen Dialog zu schaffen, zum Ausdruck zu bringen“.

Anfang November veröffentlichte das Präsidium eine Erklärung, in der die Studentenschaft über die Position der Universität informiert wurde. Darin erklärte das Präsidium der Universität, dass die israelische Flagge, die seiner ersten Erklärung nach dem 7. Oktober beigefügt war, unter dem „klaren Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel“ erfolgte. Es ist der verabscheuungswürdige Angriff auf die Zivilbevölkerung am 7. Oktober, [der] einen Moment der Besinnung erfordert“.

„Als Präsidium sind wir dafür verantwortlich, zu beurteilen, ob Handlungen des verfassungsmäßig garantierten Rechts auf freie Meinungsäußerung die Freiheit und Würde anderer gefährden und den Frieden der Universität gefährden“, heißt es in der Erklärung.

„Wir sind entsetzt über die Unterstellungen, dass es unsere Absicht sei, zu Gewalt anzustiften oder Mitstudierende einzuschüchtern“, schrieb notinournameUdK in einer Presseerklärung. „Die aktuelle Position der UdK und die Veröffentlichung der jüngsten Artikel stellen das Studentenkollektiv eindeutig falsch dar und haben dazu geführt, dass einige streikende Studenten, darunter auch jüdische Studenten, um ihre Sicherheit fürchten.“

Die Verurteilung und die Gegenreaktion gegen die studentischen Aktionen erstrecken sich über das gesamte politische Spektrum Deutschlands. In Artikeln wurde die Gruppe als „Pro-Hamas“-Studenten bezeichnet, die versuchen, gegen jüdische und israelische Studenten zu hetzen. Ein Artikel der weit verbreiteten Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschrieb die Studentendemonstration als „laut, aggressiv und beängstigend“, und dass die Beteiligten „das gesamte Universitätssystem, wenn nicht sogar den gesamten deutschen Staat umstürzen“ wollten.

Mainstream-Publikationen haben sogar die Entscheidung der Gruppe, ihre Hände rot zu färben, als Anspielung auf den „Lynchmord vom Oktober 2000“ an zwei israelischen Reservisten interpretiert, anstatt als Symbol für die deutsche Mitschuld am Völkermord, wie es eindeutig beabsichtigt war.

Auch ein Abgeordneter der Links-Grünen verurteilte die Demonstrationen: „Die Berliner Universitäten müssen Orte sein, an denen Israelis und Juden sicher und frei studieren können.“

Ein studentischer Vertreter der Gruppe „notinournameUdK“ äußerte sich gegenüber Mondoweiss zu den Vorwürfen. „Nachdem der Präsident öffentlich versprochen hatte, mit unserer Gruppe ins Gespräch zu kommen, zog er sich zurück, nachdem wir uns geweigert hatten, eine formelle Entschuldigung für unsere Wut gegenüber der Verwaltung und dem Präsidenten während unserer Konfrontation bei der Demonstration auszusprechen.“

Der Studentenvertreter erklärte gegenüber Mondoweiss, dass die Universität nicht nur den Dialog verweigert, sondern sich auch an der Hetzkampagne beteiligt, die in den Medien gegen sie geführt wird. „Wenn der Präsident Interviews in Artikeln gibt, die die Botschaft, die wir zu senden versuchen, aktiv manipulieren, gibt er diesen Lügen und dieser manipulativen Erzählung, die versucht, diese Solidaritätsbekundung mit Palästina und jede Kritik am Staat Israel zu dämonisieren, Autorität.“

Der studentische Vertreter von notinournameUdK teilte Mondoweiss mit, dass ein Sinti- und Roma-Aktivist, der sich in der Gruppe engagierte und bei der Demonstration anwesend war, in derselben Woche auf die Bahngleise gestoßen wurde. Der Angreifer hatte es angeblich auf den Aktivisten abgesehen, weil er eine Keffiyeh trug. „Anstatt die Dringlichkeit eines sicheren Dialogs zu bekräftigen, kamen die Universität und die rechte und Mainstream-Presse zu unserer Aktion und versuchten, uns einzuschüchtern“, so die Gruppe.

„Das Versäumnis der Universität, Israels Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht zu verurteilen, selbst nachdem Tausende von Palästinensern getötet, verletzt und verstümmelt wurden, zeigt, dass sie den Wert des palästinensischen Lebens ganz klar missachtet“, fügte der Studentenvertreter hinzu.

Die Verwaltung reagierte nicht auf die Bitte von Mondoewiss um einen Kommentar.

Extreme Zensur an deutschen Hochschulen

In Deutschland sind die Hochschulen zu einem Schlachtfeld der Meinungsfreiheit geworden, da pro-palästinensische Aktivisten mit extremer Repression und Zensur konfrontiert sind. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) – der Zusammenschluss der öffentlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland – unterstützte öffentlich die Anti-BDS-Entschließung des Bundestags von 2019 und übernahm die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die Kritik am israelischen Staat als Beispiel für antijüdischen Hass anführt.

Dies hat dazu geführt, dass die Mehrheit der deutschen Universitäten im ganzen Land eine extrem israelfreundliche Haltung eingenommen hat. Sogar anerkannte Forschungseinrichtungen wie Forensic Architecture mussten ihre Veranstaltung an der RWTH Aachen durch den Rektor der Universität absagen. Über 200 Studierende und Dozenten unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie die Absage der Veranstaltung als „Verletzung unserer akademischen Freiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung“ verurteilten.

Einer der Gründe für die Absage war eine Beschwerde jüdischer Studenten, die sich darauf beriefen, dass der Gründer von Forensic Architecture, Eyal Weizman, selbst Israeli, BDS unterstützt.

„Die Studierenden und das Rektorat befürchten, dass die Veranstaltung tatsächlich eine Plattform für diejenigen bieten könnte, die wie BDS das Existenzrecht Israels leugnen“, sagte ein Vertreter der RWTH Achen.

Erst in diesem Monat versuchten Studenten für ein freies Palästina an der Freien Universität Berlin (FU Berlin) einen Hörsaal zu besetzen, um gegen die Haltung der Universität zu Palästina/Israel zu protestieren. Ziel der Besetzung war es nach Angaben der Gruppe, „ein sicheres Umfeld zum Lernen, zum Austausch und zur Vereinigung gegen den anhaltenden Völkermord zu schaffen“.

Die Veranstaltung wurde jedoch gestört.

„Die Aktion wurde von Personen unterwandert, die sich uns gegenüber aggressiv verhielten“, schrieb die Studentengruppe in einer Presseerklärung, die Mondoweiss zugesandt wurde. „Den ganzen Tag über schubsten und drängten diese Gegendemonstranten unsere Organisatoren und Teilnehmer, rissen unsere Plakate herunter und griffen uns körperlich an.“

Die Gruppe sagt, die abgerissenen Plakate zeigten Bilder von ermordeten palästinensischen Kindern. Sie erklärten auch, dass sie nur aggressiven Personen den Zutritt verweigerten, um ihren Raum zu schützen, aber „niemandem wurde der Zutritt aufgrund seiner Identität verwehrt“, wie deutsche Medien ursprünglich behaupteten. Dies wurde sogar von der Universität selbst bestätigt.

Die Universität rief daraufhin die Polizei, und über 100 Beamte führten die an der Besetzung beteiligten Studenten gewaltsam ab. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Polizeibeamte die Studierenden aggressiv begrapschen, obwohl sie protestieren, dass sie Schmerzen haben.

„Wir verurteilen das Vorgehen der Universität und betonen unser Recht als Studierende, einen Raum für einen konstruktiven Dialog im Rahmen der akademischen Grundsätze zu schaffen“, so die Erklärung der Students for a Free Palestine. „Der Einsatz der Polizei führte zur gewaltsamen Entfernung von Studenten und verstößt gegen die Prinzipien des friedlichen Protests.“

Mondoweiss interviewte einige Studierende, die an der Aktion an der FU Berlin beteiligt waren, sowie diejenigen, die von der Berliner Polizei verhaftet wurden.

„Meine Verhaftung war gewalttätig“, sagte der Student Matus Pollak. „Es gab keinen Grund, mich auf diese Weise aus dem Saal zu zerren. Ich habe mich in dem Moment nicht gegen die Verhaftung und Räumung gewehrt. Die Vertreter der Universität waren zu diesem Zeitpunkt nicht einmal anwesend, sie ließen uns in der Halle zurück und ließen Polizeigewalt auf uns los.“

Ein anderer studentischer Aktivist, der zu den Organisatoren der Aktion gehörte, Yagmur Yorulmaz, berichtet Mondoweiss, dass es keine offizielle Ankündigung gab, dass die Studenten den Saal verlassen mussten – stattdessen betrat die Polizei einfach unprovoziert den Saal.

„Die Polizei kam in die Halle und nahm viele Studenten fest, die meisten von ihnen umgingen die weißen Studenten, um zuerst zu den farbigen Studenten zu gelangen. Erst als sich weiße Studenten einmischten, wurden auch sie verhaftet. Als wir die Polizei darauf ansprachen, dass es keine Ankündigung gab, dass die Verhaftungen beginnen würden, gaben sie offiziell ihr Ziel bekannt, uns alle zu verhaften“, sagte Yorulmaz.

Yorulmaz sagt, dass die pro-israelischen Studenten zu keinem Zeitpunkt festgenommen wurden und die Verhaftungen sogar gefilmt haben. Die Polizei habe sich ihnen nicht genähert.

„Ich bitte um internationale Unterstützung, weil wir in Deutschland niemanden haben, der sich gegen diese Repression wehrt. Der ganze Staat ist gegen uns. Es gibt keinen sicheren Raum und keinen Raum für Gespräche“, sagte Yorulmaz.

Abgesehen von dieser Realität scheint es an deutschen Universitäten kein Recht auf einen Raum zu geben, in dem um die ermordeten palästinensischen Studenten getrauert werden kann. Am 2. November sagte der Präsident der Universität Kassel eine Gedenkfeier für seinen eigenen Studenten ab, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet wurde. 150 Menschen kamen auf den Campus, um Yousef Shaban zu gedenken, einem 33-jährigen Palästinenser, der zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn getötet wurde.

Die Präsidentin der Universität, Ute Celement, nahm ursprünglich an der Gedenkfeier teil und sagte, sie sei „sehr traurig über den Tod“ des Studenten, änderte aber schnell ihre Meinung.

Nach Angaben von Hessenshau beendete Clement die Gedenkfeier und schaltete die Mikrofone aus, als ein Redner begann, über die aktuelle Situation in Gaza zu sprechen. Der Organisator der Mahnwache, Mustafa Saleh, war enttäuscht über die Absage der Veranstaltung. „Wir haben einen Freund verloren“, sagte Saleh. „Shaban ist nicht durch eine Naturkatastrophe gestorben, sondern durch einen politischen Konflikt.“

Die Situation in Deutschland wird von Tag zu Tag schlimmer. Es ist klar, dass Universitätsbeamte und Politiker nicht wissen, wie sie mit der wachsenden Unterstützung unter den Studenten umgehen sollen, die endlich Deutschlands unerschütterliches Engagement für den Staat Israel in Frage stellen.

„Wir werden nicht schweigen und uns von ihnen übergehen lassen“, sagte Yorulmaz. „Wir haben gesehen, dass das Ergebnis dasselbe sein wird, egal wie sehr wir Kompromisse eingehen. Wir werden reingelegt, es werden Lügen verbreitet, und unsere Bilder werden illegal verbreitet. Wir werden uns behaupten, wir werden euren Fehler nicht wiederholen, indem wir ihnen wieder glauben.“

Der studentische Aktivist fügte hinzu: „Wir werden uns den Unterdrückern nicht beugen. Free Palestine.“

Übersetzt mit Deepl.com



