https://www.middleeastmonitor.com/20231227-we-will-come-to-you-in-a-roaring-flood-the-untold-story-of-the-7-october-attacks/



Ein Kind läuft am 21. Dezember 2023 in Rafah, Gaza, zwischen den Trümmern der zerstörten Gebäude, die durch die andauernden israelischen Angriffe auf Gaza entstanden sind. (Abed Zagout – Anadolu Agency)

Wir werden in einer tosenden Flut zu euch kommen“: Die unerzählte Geschichte der Angriffe vom 7. Oktober

von Ramzy Baroud

27. Dezember 2023

Die dramatischen, weltbewegenden Ereignisse in Palästina, die am 7. Oktober begannen, haben viele Menschen überrascht. Aufmerksame Beobachter sind jedoch nicht überrascht.

Nur wenige haben damit gerechnet, dass palästinensische Kämpfer am 7. Oktober mit dem Fallschirm über dem Süden Israels abspringen würden; dass statt der Gefangennahme eines einzigen israelischen Soldaten – wie im Jahr 2006 – Hunderte von Israelis, darunter viele Soldaten und Zivilisten, im belagerten Gazastreifen in Gefangenschaft geraten würden.

Der Grund für diese „Überraschung“ ist jedoch derselbe, der Israel noch immer unter kollektivem Schock hält, nämlich die Tendenz, den politischen Diskursen und nachrichtendienstlichen Analysen Israels und seiner Unterstützer große Aufmerksamkeit zu schenken, während der palästinensische Diskurs weitgehend vernachlässigt wird.

Zum besseren Verständnis sollten wir an den Anfang zurückgehen.

Der Funke

Wir begannen das Jahr 2023 mit einigen deprimierenden Daten und düsteren Vorhersagen darüber, was die Palästinenser im neuen Jahr erwarten würde.

Kurz vor Beginn des Jahres erklärte der Nahost-Beauftragte der Vereinten Nationen, Tor Wennesland, dass 2022 das gewalttätigste Jahr seit 2005 sei. „Zu viele Menschen, vor allem Palästinenser, wurden getötet und verletzt“, sagte Wennesland vor dem UN-Sicherheitsrat.

Diese Zahl – 171 Tote und Hunderte von Verletzten allein im Westjordanland – fand in den westlichen Medien keine große Beachtung. Die steigende Zahl palästinensischer Opfer wurde jedoch von den Palästinensern und ihren Widerstandsbewegungen registriert.

Während die Wut und die Rufe nach Rache unter den Palästinensern wuchsen, spielte die palästinensische Führung weiterhin ihre traditionelle Rolle: Sie beschwichtigte die palästinensischen Aufrufe zum Widerstand und setzte gleichzeitig ihre „Sicherheitskoordination“ mit Israel fort.

Der 88-jährige Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, wiederholte die alte Leier von der Zweistaatenlösung und dem „Friedensprozess“, während er gegen Palästinenser vorging, die es wagten, gegen seine unwirksame Führung zu protestieren.

Die Palästinenser sind einer rechtsextremen israelischen Regierung schutzlos ausgeliefert, deren Ziel es ist, die Palästinenser zu vernichten, die illegalen Siedlungen auszuweiten und die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern, so dass sie gezwungen sind, ihre eigenen Verteidigungsstrategien zu entwickeln.

Die „Höhle der Löwen“ – eine fraktionsübergreifende Widerstandsgruppe, die erstmals im August 2022 in der Stadt Nablus auftrat – gewann an Macht und Anziehungskraft. Im gesamten nördlichen Westjordanland entstanden weitere alte und neue Gruppen, deren einziges Ziel es ist, die Palästinenser um eine fraktionsübergreifende Agenda zu vereinen und letztlich eine neue palästinensische Führung im Westjordanland zu schaffen.

Diese Entwicklungen ließen in Israel die Alarmglocken schrillen. Die israelische Besatzungsarmee ging rasch daran, die neue bewaffnete Rebellion zu unterdrücken, indem sie eine palästinensische Stadt und ein Flüchtlingslager nach dem anderen überfiel, in der Hoffnung, diese aufkeimende Revolution in einen weiteren gescheiterten Versuch zu verwandeln, den Status quo im besetzten Palästina in Frage zu stellen.

Der belagerte Gazastreifen ist das Freiluftgefängnis des Widerstands gegen Israels Kolonisierung Palästinas – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Die blutigsten israelischen Angriffe fanden am 23. Februar in Nablus, am 15. August in Jericho und vor allem im Flüchtlingslager Jenin statt.

Der israelische Einmarsch in Dschenin am 3. Juli erinnerte in Bezug auf die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Zerstörung an den israelischen Einmarsch in eben dieses Lager im April 2002.

Das Ergebnis war jedoch nicht dasselbe. Damals war Israel zusammen mit anderen palästinensischen Städten und Flüchtlingslagern in Jenin einmarschiert und hatte es geschafft, den bewaffneten Widerstand auf Jahre hinaus zu brechen.

Diesmal löste die israelische Invasion lediglich einen breiteren Aufstand in den besetzten palästinensischen Gebieten aus und führte zu einer weiteren Spaltung der sich ohnehin schon verschlechternden Beziehungen zwischen den Palästinensern auf der einen und Abbas und seiner Autonomiebehörde auf der anderen Seite.

Nur wenige Tage, nachdem Israel seinen Angriff auf das Lager beendet hatte, erschien Abbas mit Tausenden seiner Soldaten, um die trauernden Flüchtlinge zu warnen, dass „die Hand, die die Einheit des Volkes brechen will, … von ihrem Arm abgeschnitten werden wird“.

Doch als der Volksaufstand im Westjordanland weiter an Fahrt gewann, begannen israelische Geheimdienstberichte von einem Plan des stellvertretenden Leiters des politischen Büros der Hamas, Saleh Arouri, zu sprechen, der eine bewaffnete Intifada auslösen sollte.

Wie die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth unter Berufung auf offizielle israelische Quellen berichtet, bestand die Lösung darin, Arouri zu töten.

Die Aufmerksamkeit und die Gegenstrategie Israels konzentrierten sich in der Tat auf das Westjordanland, da die Hamas im Gazastreifen aus israelischer Sicht kein Interesse an einer umfassenden Konfrontation zu haben schien.

Doch warum kam Israel zu einer solchen Schlussfolgerung?

Fehlkalkulation

Mehrere wichtige Ereignisse, die die Hamas zu einem Vergeltungsschlag veranlasst hätten, sind ohne eine ernsthafte bewaffnete Antwort des Widerstands in Gaza eingetreten.

Im Dezember letzten Jahres hatte Israel seine am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte vereidigt. Die rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich betraten die politische Bühne mit dem erklärten Ziel, das Westjordanland zu annektieren, die militärische Kontrolle über die Al-Aqsa-Moschee und andere palästinensische muslimische und christliche heilige Stätten auszuüben und – im Fall von Smotrich – die Existenz des palästinensischen Volkes selbst zu leugnen.

Ihre Versprechen wurden unter der Führung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu schnell in die Tat umgesetzt. Ben-Gvir war sehr darauf bedacht, seiner Wählerschaft zu signalisieren, dass die Einnahme der Al-Aqsa-Moschee durch Israel unmittelbar bevorstand.

Er führte wiederholt Razzien in der Al-Aqsa-Moschee durch oder ordnete sie an, und zwar in einer noch nie dagewesenen Häufigkeit. Die gewalttätigste und demütigendste dieser Razzien fand am 4. April statt, als Gläubige von Soldaten zusammengeschlagen wurden, während sie während des heiligen Monats Ramadan in der Moschee beteten.

Widerstandsgruppen in Gaza drohten mit Vergeltung. Tatsächlich wurden mehrere Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, was lediglich als symbolische Erinnerung daran dienen sollte, dass die Palästinenser vereint sind, unabhängig davon, wo sie sich auf der geografischen Karte des historischen Palästina befinden.

Israel jedoch ignorierte die Botschaft und nutzte die palästinensischen Drohungen mit Vergeltung und die gelegentlichen „einsamen Angriffe“ – wie den von Muhannad Al-Mazaraa in der illegalen Siedlung Maale Adumim – als politisches Kapital, um den religiösen Eifer der israelischen Gesellschaft zu schüren.

Würden die Ukrainer, wenn sie die Schritte unternommen hätten, die die Palästinenser gerade unternommen haben, als Helden angesehen werden? – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Nicht einmal der Tod des palästinensischen politischen Gefangenen Khader Adnan am 2. Mai scheint die Position der Hamas verändert zu haben. Einige meinten sogar, dass es nach Adnans Tod infolge eines Hungerstreiks im Ramleh-Gefängnis zu einer Spaltung zwischen der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad gekommen sei.

Am selben Tag feuerte der PIJ, zu dessen prominentesten Mitgliedern Adnan gehörte, Raketen auf Israel ab. Israel antwortete mit Angriffen auf Hunderte von Zielen im Gazastreifen, vor allem auf zivile Wohnhäuser und Infrastruktur, bei denen 33 Palästinenser getötet und 147 weitere verletzt wurden.

Am 13. Mai wurde ein Waffenstillstand ausgerufen, wiederum ohne direkte Beteiligung der Hamas, was Israel die Gewissheit gab, dass sein blutiger Angriff auf den Gazastreifen nicht nur ein militärisches, sondern auch ein politisches Ziel verfolgte, das oft als „Rasenmähen“ bezeichnet wird.

Die strategische Einschätzung Israels erwies sich jedoch als falsch, wie die gut koordinierten Angriffe der Hamas am 7. Oktober im Süden Israels zeigten, die zahlreiche Militärbasen, Siedlungen und andere strategische Positionen zum Ziel hatten.

Aber hat die Hamas uns getäuscht? Versteckte sie ihre tatsächlichen strategischen Ziele in Erwartung dieses Großereignisses?

Brüllende Flut

Ein kurzer Blick auf die jüngsten Erklärungen und den politischen Diskurs der Hamas zeigt, dass die palästinensische Gruppe kaum ein Geheimnis um ihre künftigen Aktionen machte.

Zwei Wochen vor Beginn des Jahres 2023 hatte der Hamas-Führer im Gazastreifen, Yahya Sinwar, bei einer Kundgebung am 14. Dezember eine Botschaft an Israel: „Wir werden mit einer tosenden Flut zu euch kommen. Wir werden mit endlosen Raketen zu euch kommen; wir werden in einer grenzenlosen Flut von Soldaten zu euch kommen … wie die sich wiederholende Flut.“

Die unmittelbare Reaktion auf den Hamas-Angriff war die vorhersehbare US-amerikanisch-westliche Solidarität mit Israel, Rufe nach Rache, die vollständige Zerstörung und Vernichtung des Gazastreifens und die wiederbelebten Pläne, die Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten zu vertreiben – und zwar auch aus dem Westjordanland nach Jordanien.

Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen, der ebenfalls am 7. Oktober begann, hat zu einer noch nie dagewesenen Zahl von Opfern geführt, verglichen mit allen israelischen Kriegen gegen den Gazastreifen und überhaupt gegen die Palästinenser in der modernen Geschichte.

Schnell wurde der Begriff „Völkermord“ verwendet, zunächst von Intellektuellen und Aktivisten, später auch von Völkerrechtsexperten.

Israels völkermörderischer Angriff auf den Gazastreifen ist eindeutig, offen und schamlos“, schrieb Raz Segal, außerordentlicher Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Stockton University, am 13. Oktober in einem Artikel mit dem Titel „A Textbook Case of Genocide“.

Trotzdem konnte die UNO nichts unternehmen. Generalsekretär Antonio Guterres erklärte am 8. November, die UNO habe „weder Geld noch Macht“, um einen möglichen Völkermord in Gaza zu verhindern.

Im Grunde bedeutete dies die Deaktivierung des internationalen Rechts- und Politiksystems, da jeder Versuch des Sicherheitsrats, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu fordern, von den USA und Israels anderen westlichen Verbündeten blockiert wurde.

Während die Zahl der Todesopfer unter der hungernden Bevölkerung im Gaza-Streifen anstieg – nach der Schätzung des Welternährungsprogramms vom 28. November sind alle Menschen ohne Nahrung – leisteten die Palästinenser im gesamten Gaza-Streifen Widerstand.

Ihr Widerstand beschränkte sich nicht nur darauf, eindringende israelische Soldaten anzugreifen oder in einen Hinterhalt zu locken, sondern beruhte auf der legendären Standhaftigkeit einer Bevölkerung, die sich nicht schwächen oder vertreiben lassen wollte.

Sumud

Dieser „Sumud“ hielt auch dann noch an, als Israel begann, systematisch Krankenhäuser, Schulen und alle Orte anzugreifen, die in Kriegszeiten als „sichere Orte“ für die belagerte Zivilbevölkerung gelten.

Am 3. Dezember sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Turk, dass es „keinen sicheren Ort in Gaza gibt“. Dieser Satz wurde häufig von anderen UN-Beamten wiederholt, zusammen mit anderen Formulierungen wie „Gaza ist ein Friedhof für Kinder geworden“, wie der UNICEF-Sprecher James Elder am 31. Oktober feststellte. Dies ließ Guterres keine andere Wahl, als sich am 6. Dezember auf Artikel 99 zu berufen, der es dem Generalsekretär erlaubt, „dem Sicherheitsrat jede Angelegenheit zur Kenntnis zu bringen, die seiner Meinung nach die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte“.

Die israelische Gewalt und der palästinensische Sumud erstreckten sich auch auf das Westjordanland. Die israelische Armee war sich des Potenzials für bewaffneten Widerstand im Westjordanland bewusst und startete rasch große, tödliche Razzien in zahllosen palästinensischen Städten, Dörfern und Flüchtlingslagern, bei denen Hunderte getötet, Tausende verletzt und weitere Tausende verhaftet wurden.

Der Gazastreifen blieb jedoch das Epizentrum des israelischen Völkermords. Abgesehen von einem kurzen humanitären Waffenstillstand vom 24. bis 30. November und einigen wenigen Gefangenenaustauschen geht der Kampf um den Gazastreifen – und damit um die Zukunft Palästinas und des palästinensischen Volkes – weiter, und zwar zu einem beispiellosen Preis von Tod und Zerstörung.

Die Palästinenser wissen sehr wohl, dass der gegenwärtige Kampf entweder eine neue Nakba, wie die ethnische Säuberung von 1948, oder den Beginn der Umkehrung eben dieser Nakba bedeuten wird – wie im Prozess der Befreiung des palästinensischen Volkes vom Joch des israelischen Kolonialismus.

Während Israel entschlossen ist, den palästinensischen Widerstand ein für alle Mal zu beenden, ist die Entschlossenheit des palästinensischen Volkes, seine Freiheit in den kommenden Jahren zu erringen, offensichtlich weitaus größer.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …