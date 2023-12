https://www.timesofisrael.com/likud-mk-luckily-for-us-october-7-attacks-happened-so-israel-can-fight-hamas/

MK Nissim Vaturi kommt am 3. Dezember 2023 zu einer Sitzung der Likud-Partei in der Knesset in Jerusalem. (Yonatan Sindel/Flash90)



Nissim Vaturi begründet, dass ein koordinierter Mehrfronten-Angriff „noch schlimmer“ gewesen wäre und behauptet, dass die Kämpfe „im kommenden Jahr nicht enden werden



Abgeordneter des Likud: „Zum Glück für uns“ fanden die Anschläge vom 7. Oktober statt, damit Israel die Hamas bekämpfen kann

Von ToI Personal



26. Dezember 2023

MK Nissim Vaturi, der häufig mit schockierenden Äußerungen über Israels Krieg gegen die Hamas Schlagzeilen gemacht hat, sah am Dienstag einen Silberstreif am Horizont in den grausamen Massakern der Terrorgruppe vom 7. Oktober, bei denen etwa 1200 Menschen ermordet und 240 entführt wurden, die meisten von ihnen Zivilisten.

„Wir waren dazu bestimmt, diesen Krieg gegen die Hamas zu führen, so wie es jetzt geschieht, und zum Glück kam er vom Himmel“, sagte Vaturi, ein stellvertretender Knessetsprecher, der die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu vertritt, in einem Interview mit dem Knessetkanal.

„Bei aller Trauer – und es gibt viel Trauer – über den 7. Oktober, wenn der Angriff nicht nur aus dem Süden käme, sondern ein koordinierter Angriff [an mehreren Fronten] wäre, wären wir in einer noch schlimmeren Situation“, fügte Vaturi hinzu und erinnerte an Angriffe wie den, der 1973 den Jom-Kippur-Krieg auslöste, bei dem Israel ägyptische Truppen abfing, die über den Suezkanal eindrangen, und syrische Soldaten, die die Golanhöhen durchbrachen. Weiterlesen in timesofisrael.com

Übersetzt mit Deepl.com



