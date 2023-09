Putin accepts Kim’s invitation to DPRK following historic meeting Both leaders have expressed their desire to strengthen bilateral cooperation on multiple levels during the high-level talks at the Vostochny Cosmodrome.

Putin nimmt nach historischem Treffen Kims Einladung nach Nordkorea an

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

14. September 2023

Bei den hochrangigen Gesprächen im Kosmodrom von Wostotschny haben beide Führer ihren Wunsch geäußert, die bilaterale Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen zu stärken.

Der Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), Kim Jong Un, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Besuch in Pjöngjang eingeladen, wie die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) am Donnerstag zum Abschluss ihres Treffens auf dem Kosmodrom von Wostotschny im Fernen Osten Russlands berichtete.

„Putin nahm die Einladung mit Freude an und bekräftigte seinen Willen, die Geschichte und Tradition der Freundschaft zwischen Russland und der DVRK stets fortzuführen“, berichtete die KCNA.

Die beiden Staatsoberhäupter führten am Mittwoch Gespräche auf höchster Ebene, nachdem der nordkoreanische Staatschef mit einem gepanzerten Zug auf dem russischen Weltraumbahnhof angekommen war. Nach Angaben der staatlichen Medien der DVRK nahmen an dem Treffen eine Reihe hochrangiger Beamter teil, darunter der russische Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

In einem Fernsehinterview für den Sender Russia-1 betonte Lawrow die Verpflichtung beider Länder, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit aufzubauen, die vor unrechtmäßigem westlichen Einfluss geschützt ist.

„Wir und Nordkorea werden, wie heute von unseren Führern bestätigt, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit entwickeln, die nicht für illegalen westlichen Druck anfällig ist“, erklärte Lawrow.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Delegationen dauerten etwa sechs Stunden, einschließlich eines vierstündigen direkten Gesprächs zwischen den beiden Führern. Dieser Besuch ist die zweite Reise von Kim Jong Un nach Russland, der letzte Besuch fand im Jahr 2019 statt.

Putin nahm den Zeitpunkt des Treffens, das am 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern stattfindet, besonders zur Kenntnis und bekräftigte in seiner Einführungsrede, dass Pjöngjang für Moskau eine „Priorität“ sei.

Das Kosmodrom von Wostotschny sei von großer Bedeutung, da Moskau plane, die DVRK bei ihrem Satellitenprogramm zu unterstützen, zitierte RIA Novosti Putin mit den Worten.

„Der Führer der DVRK zeigt großes Interesse an der Raketentechnologie, und sie versuchen, ihre Präsenz im Weltraum auszubauen“, sagte Putin.

Auf die Frage von Reportern, ob die militärische Zusammenarbeit auf der Tagesordnung stehen werde, antwortete Putin: „Wir werden über alle Themen sprechen, ohne Eile. Dafür ist noch Zeit.“

Während der Gespräche äußerte Kim Jong Un großes Interesse an der Erkundung verschiedener Bereiche der Zusammenarbeit mit Russland.

„Unsere Freundschaft hat tiefe Wurzeln, und die Beziehungen zur Russischen Föderation haben für unser Land oberste Priorität. Ich bin sicher, dass unser Treffen der nächste Schritt sein wird, um die Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben“, betonte Kim.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der ebenfalls an den Gesprächen teilnahm, erläuterte die Themen des Treffens. Er erklärte, dass die DVRK-Seite an allen Bereichen der Zusammenarbeit interessiert sei und Putin über Transportkapazitäten gesprochen habe. Putin habe über Transportkapazitäten gesprochen. Kim sei auch sehr daran interessiert gewesen, Partnerschaften in den Bereichen Gesundheit, Bildung und anderen humanitären Bereichen zu schließen, was den vielseitigen Charakter der Gespräche unterstreiche.

In diesem Zusammenhang erklärte Kim laut KCNA, er wolle gemeinsam mit Putin einen weitreichenden Plan für die stabilen und zukunftsorientierten Beziehungen zwischen der DVRK und Russland in der neuen Ära ausarbeiten, den Aufbau einer starken Nation in beiden Ländern dynamisch vorantreiben und im Rahmen dieses Plans echte internationale Gerechtigkeit verwirklichen. Übersetzt mit Deepl.com

