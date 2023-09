Russell Brand, ein weiterer Wahrheitskämpfer: „Schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist von Robert Bridge

Wieder einmal ist eine mutige Seele, die das Establishment herausgefordert hat, praktisch zum Schweigen gebracht worden, schreibt Robert Bridge.

Wieder einmal wurde eine mutige Seele, die das Establishment herausforderte, praktisch zum Schweigen gebracht – geteert, gefedert und als schuldig an einem sexuellen Übergriff dargestellt, noch bevor der Prozess überhaupt begonnen hat. Ist dies ein weiteres Beispiel für eine von den Medien koordinierte Hetzjagd gegen eine unbequeme Stimme?

Stellen Sie sich vor, was für eine wunderbare Welt es wäre, wenn Journalisten Geschichten wie „russische Wahlkampfabsprachen“ und „Hunter Bidens Laptop“ mit demselben Eifer nachgehen würden, wie sie es bei Geschichten über das schmutzige Sexleben von Berühmtheiten tun. Und zwar nicht nur irgendwelche Prominenten, sondern vor allem solche, die sozusagen die dritte Schiene berührt haben, indem sie das Establishment für seine ungeheuerlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit bloßstellten.

Russell Brand ist/war eine solche temperamentvolle und furchtlose Persönlichkeit. Während er anfangs in Hollywood in Filmen und als Stand-up-Comedian auftrat, wurde der wortgewandte Brite schließlich aus der Glitzerstadt geächtet, nachdem er bei den GQ Awards 2013 darauf hingewiesen hatte, dass der Sponsor der Veranstaltung, Hugo Boss, während des Zweiten Weltkriegs Uniformen für die Nazi-Partei hergestellt hatte.

Nachdem er seine Hollywood-Karriere erfolgreich in den Sand gesetzt hatte, begann Brand, die Aufmerksamkeit auf seinen YouTube-Kanal zu lenken, wo er mit seinem scharfen Witz, seiner Intelligenz und seinem maschinengewehrartigen Vortrag die Zahl seiner Abonnenten in 10 Jahren auf fast 7 Millionen ansteigen ließ. Dies sind die Art von Zahlen, die Persönlichkeiten der sozialen Medien auf dem „Wahrheitsradar“ landen lassen, einem System, das von einer Armee linker Fanatiker und Bürgerrechtsverrückter unterstützt wird, die mit reinem faschistischem Eifer „Gemeinschaftsstandards“ durchsetzen wollen. Brand hat sich so sehr von der Darstellung der Mainstream-Medien entfernt, dass er in einem ganz anderen Stadion spielte.

Es ist schwer zu sagen, wann genau die Machthaber beschlossen haben, die YouTube-Sensation zu Fall zu bringen, aber sein Auftritt in der Bill Maher Show im März 2023 ist ein sicherer Tipp. Neben John Heilemann, einem Analysten für nationale Angelegenheiten bei MSNBC, und dem demokratischen Senator Bernie Sanders sprach Brand über die Covid-19-Pandemie und die Pharmaindustrie.

„Die Pandemie hat mindestens 40 neue Big-Pharma-Milliardäre hervorgebracht; Pharmakonzerne wie Moderna und Pfizer machten jede Sekunde 1000 Dollar Gewinn mit den Covid-19-Impfstoffen; mehr als zwei Drittel des Kongresses erhielten bei den Wahlen 2020 Wahlkampfgelder von Pharmakonzernen; der Pfizer-Vorsitzende Albert Bourla sagte dem Time-Magazin im Juli 202, dass sein Unternehmen einen Covid-Impfstoff zum Wohle der Menschheit und nicht des Geldes wegen entwickelt, und natürlich machte Pfizer im Jahr 2022 einen Gewinn von 100 Milliarden Dollar.“

Maher, der verzweifelt versuchte, in seiner eigenen Sendung zu Wort zu kommen, erinnerte Brand daran, dass „viele Menschen ohne den Impfstoff tot wären“.

Worauf Brand zurückschlug: „Wenn man ein Wirtschaftssystem hat, in dem Pharmaunternehmen massiv von medizinischen Notfällen profitieren, in dem der militärisch-industrielle Komplex von Kriegen profitiert, in dem Energieunternehmen von Energiekrisen profitieren, dann wird man Zustände permanenter Krisen erzeugen, in denen die Interessen der normalen Menschen von den Interessen der Elite getrennt sind.“

Damit legte Brand in Sekundenschnelle das Innenleben der Geschäftswelt und des „Krisenkapitalismus“ offen, in dem die Lösungen für die unzähligen Probleme der Gesellschaft, von denen viele fabriziert werden, den Unternehmen und der politischen Elite auf Kosten der steuerzahlenden Gesellschaft als Ganzes zugute kommen. Dies sind Äußerungen, die nur selten zur Hauptsendezeit im Fernsehen erwähnt werden.

Ob Zufall oder Absicht, am 16. September wurde eine gemeinsame Untersuchung der Times, der Sunday Times und Channel 4 Dispatches veröffentlicht, in der vier verschiedene Vorwürfe sexueller Nötigung, darunter eine Vergewaltigung, gegen Brand erhoben wurden, die sich zwischen 2006 und 2013 ereignet haben sollen.

Brand bestreitet die Vorwürfe vehement und sagte in einem Video, er sei in der Vergangenheit „sehr promiskuitiv“ gewesen, aber alle seine Beziehungen seien „absolut, immer einvernehmlich“ gewesen.

All dies ist sehr verdächtig. Schließlich sind 10 Jahre eine lange Zeit, was also veranlasste vier Frauen, gleichzeitig Anschuldigungen gegen Brand zu erheben. Die offensichtliche Antwort ist, dass diese Medienkonzerne eine Schlägertruppe von investigativen Journalisten losgeschickt haben, um Frauen zu finden, die von Russell Brand „vergewaltigt“ wurden, und in Anbetracht des verwerflichen Rufs der britischen Medien war dies zweifellos eine einfache Aufgabe, und erst recht, wenn man finanzielle Anreize mit einbezieht. Das soll natürlich nicht heißen, dass Brand unschuldig ist; es ist durchaus möglich, dass er in seiner Vergangenheit abscheuliche Taten begangen hat. Wir wissen es einfach nicht. Aber es wirft die Frage auf, warum diese schwerwiegenden Anschuldigungen gerade jetzt ans Licht kommen. Sind die britischen Medien wirklich so verzweifelt auf der Suche nach Geschichten, dass sie eine Untersuchung über das frühere Sexualleben von Russell Brand einleiten mussten? Nein, dies war eindeutig eine gut geplante Operation, um den Mann zu zerstören. Und es scheint, dass sie damit Erfolg haben.

YouTube gab bekannt, dass es „die [Monetarisierung] des Kanals von Russell Brand ausgesetzt hat, weil er gegen unsere Richtlinie zur Verantwortung von Urhebern verstoßen hat… Wenn das Verhalten eines Urhebers außerhalb der Plattform unseren Nutzern, Mitarbeitern oder dem Ökosystem schadet, ergreifen wir Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft.“

Es scheint, dass der wahre Schaden hier die Wahrnehmung ist, dass YouTube ein Mitglied seines „Ökosystems“ ohne ein ordentliches Verfahren ausschließen würde.

Seit dem Aufkommen der #MeToo-Bewegung haben die traditionellen Medien und die sozialen Medien eine Mob-Justiz-Mentalität entwickelt, die sich weigert, die Möglichkeit zuzulassen, dass der Beschuldigte (männlich) tatsächlich unschuldig sein könnte. Tatsächlich war das von Anfang an das Ziel. Und es versteht sich von selbst, dass die Medien in einer äußerst mächtigen Position sind, um die öffentliche Meinung nach ihrem Willen zu formen. Dies wurde in einem Video von Channel 4 deutlich, in dem die anonymen Opfer, von denen einige von echten Schauspielern dargestellt wurden, über ihre Erfahrungen sprachen. Die Inszenierung ist mit bedrohlicher Hintergrundmusik und Nahaufnahmen der emotionalen Frauen unterlegt. Dies ist eine filmische Manipulation, die sicherlich dazu beitragen würde, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, ganz zu schweigen von zukünftigen Geschworenen, und zwar nicht in einer Weise, die für Russell Brands Verteidigung günstig wäre. Warum greifen die Medien, die eigentlich unvoreingenommen berichten sollten, auf die Manipulation der Gefühle ihres Publikums zurück? Die Antwort liegt auf der Hand.

Ähnlich wie im Fall von Julian Assange, der mit ähnlichen, uralten Anschuldigungen konfrontiert wurde, nachdem er für das US-Establishment schädliche Informationen veröffentlicht hatte, ist Brand eine sehr wortgewandte Person, die sich nicht scheut, der Macht die Wahrheit zu sagen. Ähnlich wie Alex Jones, Tucker Carlson und Hunderte anderer Dissidenten konnten seine gegen das Establishment gerichteten Meinungen nicht toleriert werden, und wieder einmal wurden die Mainstream-Medien aktiviert, um die schmutzige Arbeit des Rufmordes zu erledigen. Es ist eine kranke Realität, aber das ist die verdorbene Art von „Journalismus“, die das westliche Publikum erwarten kann – bis es etwas Besseres verlangt.