Bill Gates gibt zu, dass das Narrativ der „Klimakrise“ ein Schwindel ist

von Frank Bermann

24. September 2023

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat zugegeben, dass die Prophezeiungen über die „Klimakrise“ ein Schwindel sind.

In einer großen Kehrtwende hat der Klimaalarmist Gates einen Rückzieher gemacht und zugegeben, dass die „globale Erwärmung“ keine apokalyptischen Folgen hat.

Berichten zufolge sagte Gates vor einer Gruppe seiner Mitstreiter für die grüne Agenda, dass das Narrativ vom „Klimauntergang“ inzwischen so übertrieben ist, dass die Öffentlichkeit die Scharade durchschaut.

Das Eingeständnis von Gates ist eine große Veränderung für den Milliardär, der ein führender Verfechter des „Klimanotstand“-Narrativs war.

Seit Jahren setzt sich Gates für die „Net Zero“-Ziele der nicht gewählten bürokratischen und unternehmerischen Eliten ein.

Die „Net Zero“-Ziele, die den Regierungen der Welt vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Vereinten Nationen (UN) diktiert werden, zielen darauf ab, der Öffentlichkeit ihre Lebensqualität zu nehmen, um die so genannten „Kohlenstoffemissionen“ bis 2050 zu eliminieren.

Wie Slay News berichtet, warnen Analysten jedoch, dass die Erfüllung dieser unrealistischen Ziele die steuerzahlende Öffentlichkeit 75 Billionen Dollar kosten wird.

Selbst wenn man 75 Billionen Dollar ausgibt, wird die Welt bis 2050 wahrscheinlich immer noch weit hinter den Zielen zurückbleiben, und die Globalisten, die hinter dieser Politik stehen, werden schon lange weg sein.

Im Jahr 2021 warnte Gates bereits vor apokalyptischen Folgen, wenn es der Welt nicht gelingt, bis zum Jahr 2050 „null Netto-Kohlenstoffemissionen“ zu erreichen.

Im Februar 2021 warnte er den damaligen Moderator von „Fox News Sunday“ Chris Wallace:

„Die Migration, die wir wegen des Bürgerkriegs in Syrien gesehen haben und die in gewisser Weise wetterabhängig war, wird zehnmal so groß sein, weil die äquatorialen Gebiete unbewohnbar werden.

„Wir werden im Sommer nicht mehr in der Lage sein, Landwirtschaft zu betreiben oder ins Freie zu gehen.

„Waldbrände, sogar die landwirtschaftliche Produktivität im Süden der USA – die Dürreperioden – werden die Produktivität in diesem Gebiet dramatisch reduzieren.“

Gates fuhr fort, dass der Verlust an Menschenleben größer sein wird als selbst der schlimmste Teil der Coronavirus-Pandemie.

„Die Instabilität wird insgesamt fünfmal so hoch sein wie auf dem Höhepunkt der Pandemie, und die Zahl der Todesfälle wird jedes Jahr steigen“, sagte er.

„Wenn wir noch 10 Jahre warten, ist es nicht so schlimm, wie wenn wir 20 oder 30 Jahre warten, weil die Temperatur einfach weiter steigt“, sagte er.

Gates hat dieses Narrativ auch in seinem angstmachenden Buch How to Avoid a Climate Disaster“ (Wie man eine Klimakatastrophe vermeidet) propagiert.

In seinem Buch warnt Gates davor, dass die Welt unbedingt die „Nero Zero“-Ziele vor 2025 einhalten muss, um eine „Katastrophe“ zu vermeiden.

Während seiner Rede auf einer Veranstaltung der New York Times in New York City in dieser Woche vollzog Gates jedoch eine plötzliche Kehrtwende in Bezug auf seine Darstellung der Klimakatastrophe.

Während der Live-Veranstaltung im Times Center in New York gab Gates zu, dass „kein gemäßigtes Land aufgrund der globalen Erwärmung unbewohnbar werden wird“.

Er fuhr fort, indem er zugab, dass die aggressive Angsttaktik bei der Öffentlichkeit nicht mehr funktioniert.

Gates warnte seine globalistischen Verbündeten: „Wenn Sie versuchen, das Klima mit roher Gewalt durchzusetzen, werden Sie Leute bekommen, die sagen: ‚Ich mag das Klima, aber ich will diese Kosten nicht tragen und meinen Lebensstandard reduzieren.'“

Der Milliardär äußerte sich auch zu seinen umstrittenen Plänen, Bäume zu fällen, um „den Klimawandel zu bekämpfen“.

Wie Slay News berichtete, finanziert Gates eine neue Initiative, die darauf abzielt, unglaubliche 70 Millionen Hektar Bäume zu fällen, um angeblich „die globale Erwärmung zu bekämpfen“.

Gates‘ Organisation, Breakthrough Energy, hat 6,6 Millionen Dollar in das von Kodama Systems geleitete Projekt gesteckt.

Dabei werden 70 Millionen Hektar Wald, hauptsächlich im Westen der Vereinigten Staaten, abgeholzt.

Nachdem die Bäume gefällt wurden, werden sie vergraben.

Nach Angaben der Projektorganisatoren sagen „Wissenschaftler“, dass „das Vergraben von Bäumen die globale Erwärmung verringern kann“.

Kodama behauptet, dass das Vergraben der Bäume verhindern wird, dass sie angeblich wieder Kohlenstoff in die Luft „spucken“.

In seinem Kommentar zu solchen Plänen wies Gates sogar die Idee zurück, Bäume zu pflanzen, um den Planeten zu retten.

„Sind wir die Wissenschaftler oder sind wir die Idioten?“, sagte er als Antwort auf diejenigen, die behaupten, mehr Bäume zu pflanzen sei gut für die Umwelt.

„Was von beidem wollen wir sein?“

Gates‘ Kehrtwende kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der CEO von BlackRock, Larry Fink, den Begriff „ESG“ (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufgegeben hat.

Fink warnt auch davor, dass die „grüne Blase“ implodiert.

Gates‘ Wandel scheint jedoch noch nicht bei allen Befürwortern der grünen Agenda auf Gegenliebe gestoßen zu sein.

Wie Slay News bereits berichtete, trafen sich Gates‘ Globalistenkollegen Bill Clinton und Papst Franziskus diese Woche zu Gesprächen über die Beendigung der „Klimakatastrophe“.

Der Papst und der ehemalige US-Präsident betonten die Dringlichkeit, die angebliche „Katastrophe“ anzugehen und gelobten, die globale Erwärmung zu bekämpfen, „bevor es zu spät ist“.

„Es ist an der Zeit, zusammenzuarbeiten, um die ökologische Katastrophe zu stoppen, bevor es zu spät ist“, sagte der Pontifex zu Clinton bei einem Treffen der Clinton Global Initiative (CGI).

„Lassen Sie uns bitte aufhören, solange noch Zeit ist.“

Ende August sagte Franziskus, es sei an der Zeit, dass die führenden Politiker der Welt „auf die Wissenschaft hören und einen schnellen und gerechten Übergang einleiten, um die Ära der fossilen Brennstoffe zu beenden.“

Es sei „absurd, die fortgesetzte Erforschung und den Ausbau der Infrastrukturen für fossile Brennstoffe zuzulassen“, erklärte er in seiner Botschaft zum Fest der Schöpfung am 1. September.

„Erheben wir unsere Stimme, um diese Ungerechtigkeit gegenüber den Armen und unseren Kindern, die die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels tragen werden, zu beenden.

„Die ungehemmte Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Zerstörung der Wälder treiben die Temperaturen in die Höhe und führen zu massiven Dürreperioden“, so der Papst.

Er behauptete, die angebliche „Katastrophe“ sei ein Produkt der „Konsumgier, die von egoistischen Herzen angeheizt wird“.

Franziskus schlug dann kommunismusähnliche Maßnahmen vor, um den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Die reicheren Nationen haben eine „ökologische Schuld“ auf sich geladen, die an die ärmeren Nationen zurückgezahlt werden muss“, erklärte er.

„Lasst uns unserem Ruf folgen, uns an die Seite der Opfer von Umwelt- und Klimagerechtigkeit zu stellen und dem sinnlosen Krieg gegen die Schöpfung ein Ende zu setzen“, sagte er.

Übersetzt mit Deepl.com