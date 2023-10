Russian Views of the Hamas-Israeli Conflict Copyright .© Paul Craig Roberts 2021. Please contact us for information on syndication rights. This site offers factual information and viewpoints that might be useful in arriving at an understanding of the events of our time. We believe that the information comes from reliable sources, but cannot guarantee the information to be free of mistakes and incorrect interpretations.

Russische Ansichten über den Hamas-Israel-Konflikt

Basierend auf einem Bericht aus Moskau von John Helmer

Paul Craig Roberts

12. Oktober 2023

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharowa, fragte:

„Wie konnte es passieren, dass die Vereinigten Staaten als Israels engster Verbündeter in einem Jahr – so lange wurde die Operation vorbereitet und dann in ein paar Tagen durchgeführt – nicht davor gewarnt haben? Sie haben überall Satelliten, entsprechende Ortungsgeräte, Militärbasen, auch in der Region. Es gibt alle Möglichkeiten, nicht nur eine Überwachung, sondern – die Fakten sprechen für sich – eine Überwachung aller Informationen, die über die von den Amerikanern hergestellten Geräte (Hardware und Software) zirkulieren, durchzuführen. Während des ganzen Jahres der Vorbereitung einer solchen groß angelegten Operation haben die Vereinigten Staaten mit der ganzen Macht ihrer Spezialdienste nichts an Israel als Geheimdienstinformationen übermittelt… Wie konnte es geschehen, dass die Vereinigten Staaten während des ganzen Jahres der Vorbereitung der entsprechenden Operation im Nahen Osten keine Informationen an ihre Partner in Israel übermittelt haben?“

Der Moskauer Analyst für Sicherheitsfragen Jewgeni Krutikow meint, dass die riesige Menge an Waffen, die bei dem Hamas-Angriff eingesetzt wurde, „nicht vom Himmel gefallen sein kann. Wie sind sie dorthin (nach Gaza) gekommen?“

Die Publikation Vzglyad, eine Plattform für russisches militärisches Denken, veröffentlichte einen Artikel, in dem sie zu dem Schluss kam, dass der Angriff der Hamas „die Mythen um Israels Verteidigungssysteme zerstört“ und für die Hamas einen wichtigeren moralischen Sieg errungen habe als den militärischen Erfolg des Angriffs.

Die Unterstützung Israels für die Ukraine gegen Russland hat den Kreml veranlasst, seine Beziehungen zu Israel zu überdenken. Vzglyad berichtete, die israelische Regierung sei zum Gegner Russlands geworden:

„Es ist an der Zeit, in der Palästinenserfrage eine neue Position einzunehmen … im Nahostkonflikt eine eher pro-palästinensische Position einzunehmen. Sich auf die Seite derjenigen zu stellen, die Russland im Rahmen ihrer eigenen Interessen helfen (Iran, Saudi-Arabien), gegen diejenigen, die unseren Feinden helfen. Und damit ein sehr deutliches Signal an die Welt zu senden – ein Signal, dass Russland seine Partner genau so behandeln wird, wie sie es behandeln. Den Unterstützern zu helfen – und nicht im Interesse der Gegner zu handeln.“

Es ist möglich, dass Israels Militär durch zu viel amerikanisches Geld korrumpiert wurde, sich an vergangenen Erfolgen orientiert und die Araber unterschätzt hat. Washington ist nicht mehr die alleinige Macht im Nahen Osten. Die Russen, die Türken, die Syrer, die Iraner, die Saudis und die Hisbollah im Libanon – sie alle könnten Palästina zu Hilfe kommen. Allein die Hisbollah hat zweimal israelische Invasionen im Libanon zurückgeschlagen. Netanjahus Einmarsch in Gaza könnte Israels Existenz gefährden.

Mit anderen Worten: Netanjahus Plan, die Eroberung Palästinas zu vollenden, könnte zur Zerstörung Israels führen. Andererseits könnte die Feindschaft unter den Muslimen wieder zu muslimischer Ohnmacht und Israels Erfolg führen.

Ursprünglich war ich der Ansicht, dass der Angriff der Hamas dazu führen würde, dass Palästina verschwindet und sich niemand einmischt. Jetzt bin ich unsicher. Netanjahu könnte einen umfassenderen Konflikt auslösen, aus dem Israel nicht als Sieger hervorgehen würde, und Washington müsste sich entscheiden, ob es die Niederlage akzeptiert oder Atomwaffen einsetzt.

