Russia evacuates 4,000 people after dam bursts, floods near Kazakh border Authorities warn of dangerous water levels on the Ural river and open an investigation into the dam breach.

Rettungskräfte evakuieren während der Überschwemmungen in der Stadt Orsk, südöstlich der Südspitze des Uralgebirges, Russland, einen Einwohner mit einem Boot [Russisches Katastrophenschutzministerium/AFP].

Die Behörden warnen vor gefährlichen Wasserständen im Ural und leiten eine Untersuchung des Dammbruchs ein.

Dieses Foto aus einem vom russischen Ministerium für Notfallsituationen am 6. April 2024 veröffentlichten Video zeigt, wie Rettungskräfte einen Bewohner evakuieren



Russland evakuiert 4.000 Menschen nach Dammbruch und Überschwemmung nahe der kasachischen Grenze

6 Apr 2024

Russland hat nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Menschen in der Region Orenburg nahe der kasachischen Grenze wegen Überschwemmungen nach einem Dammbruch evakuiert.

Das Büro des Gouverneurs von Orenburg teilte am Samstag mit, dass „4.208 Menschen, darunter 1.019 Kinder“ evakuiert wurden und mehr als 2.500 Häuser von den Überschwemmungen betroffen sind, die am Freitag nach sintflutartigen Regenfällen einen Dammbruch verursachten.

Gouverneur Denis Pasler sagte, das Hochwasser habe seinen „Höhepunkt“ erreicht und fügte hinzu, dass die Situation in Orsk, einer Grenzstadt mit 230.000 Einwohnern, besonders schwierig sei.

Nach offiziellen Angaben vom Samstag wurden allein in Orsk rund 2.000 Menschen aus ihren Häusern evakuiert. Orsk liegt in der Region Orenburg im Uralgebirge.

Die Behörden erklärten jedoch, dass die Lage in der gesamten Region schwierig sei, und warnten vor gefährlichen Wasserständen des Ural-Flusses in der Hauptstadt Orenburg.

Auf diesem Foto, das vom Telegrammkanal der Verwaltung der Stadt Orenburg am Freitag, den 5. April 2024, veröffentlicht wurde, benutzen Menschen Boote bei der Evakuierung, nachdem ein Teil eines Staudamms gebrochen ist und Überschwemmungen verursacht hat, in Orsk, Russland.

Menschen benutzen Boote, um aus Orsk, Russland, zu evakuieren [Verwaltung der Stadt Orenburg Telegrammkanal via AP Photo].

Vom Katastrophenschutzministerium veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie die Bewohner mit Schwimmwesten in Rettungsboote gebracht werden. Tausende von Häusern wurden überflutet, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten.

Russland leitete außerdem ein Strafverfahren wegen „Fahrlässigkeit und Verletzung der Sicherheitsvorschriften beim Bau“ des 2014 gebrochenen Damms ein.

Die örtliche Staatsanwaltschaft erklärte laut russischen Nachrichtenagenturen, der Damm sei aufgrund mangelhafter Wartung gebrochen.

Dieses Foto aus einem vom russischen Ministerium für Notfallsituationen am 6. April 2024 veröffentlichten Video zeigt, wie Retter während einer Überschwemmung in der Stadt Orsk in der Region Orenburg südöstlich der Südspitze des Uralgebirges Bewohner evakuieren. – Wie Russland am 6. April mitteilte, wurden in der Region Orenburg nahe der kasachischen Grenze mehr als 4.000 Menschen wegen Überschwemmungen nach einem Dammbruch evakuiert.

Rettungskräfte evakuieren Bewohner während einer Überschwemmung in Orsk, Region Orenburg, Russland [Russisches Katastrophenschutzministerium/AFP].

Mehrere Regionen im Ural und in Westsibirien sowie Teile Kasachstans wurden zu Beginn des Frühjahrs von Überschwemmungen heimgesucht.

Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew sagte, die Überschwemmungen seien möglicherweise die größte Naturkatastrophe in Kasachstan seit 80 Jahren, was Ausmaß und Auswirkungen angeht.

„Wir müssen alle Lehren aus diesen großen Überschwemmungen ziehen“, sagte er.

Quelle: Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …