How World Central Kitchen serves Israel’s genocidal agenda The food charity has been given preferential treatment by Israel and the White House at the expense of more effective aid.

Wie die World Central Kitchen Israels völkermörderischer Agenda dient

Von Ali Abunimah

Rechte und Rechenschaftspflicht

5. April 2024

Israels gezielter Angriff auf einen Fahrzeugkonvoi, bei dem sieben Mitarbeiter von World Central Kitchen getötet wurden, hat weltweit Empörung und Sympathie für die gemeinnützige Organisation ausgelöst, deren erklärtes Ziel es ist, Menschen in Notlagen zu ernähren.

Es gibt keine Rechtfertigung für die Ermordung dieser Menschen durch Israel, und sie und ihre Familien verdienen die gleiche Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit wie die zehntausenden palästinensischen Opfer von Israels anhaltendem Völkermord.

Eine unmittelbare Auswirkung des Angriffs ist, dass mehrere humanitäre Gruppen ihre Tätigkeit im Gazastreifen eingestellt haben, um die Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten, was jedoch die von Israel absichtlich herbeigeführte Hungersnot nur noch verschlimmern kann.

Man kann davon ausgehen, dass dies das Ziel Israels war: sicherzustellen, dass niemand in Gaza etwas isst, entsprechend der Ankündigung Tel Avivs gleich zu Beginn seines Völkermords, eine totale Belagerung zu verhängen und alle Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und andere Mittel zur Versorgung der 2,3 Millionen Menschen, die der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant als „menschliche Tiere“ bezeichnet, zu blockieren.

Israels Willen durchsetzen

Die Beziehung Israels zur World Central Kitchen ist jedoch komplizierter – und ruft bei den Palästinensern ein großes, berechtigtes Misstrauen hervor.

Die Schlüsselfrage ist, warum Israel – trotz der Ermordung seiner Mitarbeiter – World Central Kitchen und seinen entschieden israelfreundlichen Gründer, den Starkoch José Andrés, begünstigt, obwohl Tel Aviv andere Hilfsbemühungen sabotiert, insbesondere die des UNRWA, der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge.

Ich habe dies mit meinen Kollegen Nora Barrows-Friedman, Jon Elmer und Asa Winstanley in dem obigen Video diskutiert, das aus dem Livestream der Electronic Intifada von dieser Woche stammt.

In diesem Artikel erläutere und dokumentiere ich einige der von uns gemachten Beobachtungen.

Anfang März begrüßte derselbe Yoav Gallant, der die Entscheidung getroffen hatte, den Gazastreifen auszuhungern, die Pläne der World Central Kitchen, Hilfsgüter über einen von Israel überwachten Seeweg in das Gebiet zu bringen.

„Wir werden die Hilfe über einen Seeweg bringen, der mit den USA in Bezug auf die Sicherheit und die humanitäre Hilfe koordiniert wird, mit der Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf der zivilen Seite und einer angemessenen Inspektion in Zypern, und wir werden die von internationalen Organisationen eingeführten Waren mit amerikanischer Unterstützung bringen“, erklärte Gallant.

Die Operationen von World Central Kitchen im Gazastreifen werden tatsächlich von den VAE unterstützt.

„Der Prozess ist darauf ausgerichtet, die Hilfe direkt zu den Bewohnern zu bringen und so den Zusammenbruch der Hamas-Herrschaft in Gaza fortzusetzen“, so Gallant.

Trojanisches Pferd

Tel Aviv und Washington sehen in der World Central Kitchen ein Instrument, um Israels langjähriges Ziel zu erreichen, das UNRWA zu verdrängen und zu zerstören und ein neues israelisch kontrolliertes Regime in Gaza zu errichten.

Das UNRWA ist die einzige Organisation, die über die nötige Infrastruktur in Gaza verfügt, um den Bedarf der gesamten Bevölkerung zu decken, wenn sie ungehindert arbeiten könnte. Aber das ist nicht das, was Israel und die Vereinigten Staaten wollen.

In den letzten Wochen berichteten israelische Medien, dass Israel „auf die Einrichtung einer internationalen Friedenstruppe drängt, um den Gazastreifen zu sichern und die Lieferung von humanitärer Hilfe zu erleichtern“.

Dies ist jedoch nur ein Deckmantel für so genannte „Day-After“-Pläne, die darauf abzielen, den Gazastreifen wieder dauerhaft zu besetzen.

Nach diesem Plan „würde die Truppe aus Truppen aus drei verschiedenen, nicht genannten arabischen Ländern bestehen“ und „von den Vereinigten Staaten geleitet werden.“

„Die Truppe wäre wahrscheinlich bewaffnet, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, und würde mit Personen aus dem Gazastreifen zusammenarbeiten, die keine Verbindungen zur Hamas haben und angeblich mit der Palästinensischen Autonomiebehörde verbunden sind“, so die Times of Israel. Ziel ist es, ein Kollaborationsregime zu schaffen, das der von Israel unterstützten Palästinensischen Autonomiebehörde unter der Führung von Mahmoud Abbas im besetzten Westjordanland ähnelt.

In diesem Szenario ist eine von den USA und Israel genehmigte „humanitäre“ Organisation wie World Central Kitchen das perfekte trojanische Pferd, um eine neue kollaborierende Führung in Gaza zu etablieren.

Nur wenige Tage bevor Israel seine Mitarbeiter ermordete, versuchte World Central Kitchen, sich von solchen israelisch-amerikanischen Machenschaften zu distanzieren.

„WCK verfolgt keine politische Agenda und wir ersetzen keine der anderen Organisationen in Gaza, obwohl Berichte und Behauptungen etwas anderes suggerieren“, erklärte die Gruppe am 28. März.

Aber das ist nicht das, was die Aufzeichnungen zeigen.

Die Zerstörung des UNRWA

Erstens: Warum will Israel das UNRWA loswerden?

Israel hat das UNO-Hilfswerk jahrelang verteufelt, obwohl es Israel die Hauptverantwortung und die Kosten für die Deckung der grundlegenden Gesundheits-, Bildungs- und humanitären Bedürfnisse von Millionen palästinensischer Flüchtlinge abnimmt, die unter seiner militärischen Besetzung und seinem Apartheidsystem leben.

Die Zerstörung des UNRWA, so glaubt Israel, wird den rechtlichen Schutz und die internationale Aufmerksamkeit für das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge aufheben.

Entgegen dem Völkerrecht verhindert Israel die Rückkehr von Millionen palästinensischer Flüchtlinge und ihrer Nachkommen, die allein aus dem rassistischen Grund, dass sie keine Juden sind, ethnisch gesäubert wurden.

Die Regierung Biden teilt offensichtlich Israels Ziel, das UNRWA zu beseitigen.

Das Weiße Haus hat im Januar unter dem Vorwand unbegründeter israelischer Anschuldigungen gegen ein Dutzend der Tausenden palästinensischen UNRWA-Mitarbeiter in Gaza die US-Finanzierung für das Hilfswerk ausgesetzt – und weigert sich, sie wieder aufzunehmen.

Von Israel begünstigt

All dies erklärt, warum Israel selbst nach dem tödlichen Angriff auf die Mitarbeiter von World Central Kitchen die Arbeit der Gruppe als „kritisch“ gelobt hat.

Es wird klar, warum World Central Kitchen sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von Israel bevorzugt behandelt wird, während Israel weiterhin systematisch andere humanitäre Hilfe für Gaza blockiert, insbesondere die des UNRWA.

Zu dieser Vorzugsbehandlung gehört auch, dass die israelische Armee der World Central Kitchen beim Bau einer Anlegestelle hilft, an der Schiffe vor der Küste des Gazastreifens entladen werden können, wobei Schutt aus den Häusern der von Israel bombardierten Palästinenser verwendet wird.

Das von Israel unterstützte Anlegeprojekt „war ein Meilenstein in einem Projekt, von dem westliche Beamte hoffen, dass es dazu beitragen wird, die Lebensmittelknappheit in der Enklave zu lindern“, berichtete die New York Times letzten Monat und fügte hinzu, dass „die Operation als Pilotprojekt für die breitere Öffnung eines maritimen Korridors zur Versorgung des Gebiets beschrieben wurde“.

„Jeder Schritt wurde mit der Erlaubnis des israelischen Militärs durchgeführt“, berichtete die Times unter Berufung auf Sam Bloch, den Leiter der Notfallhilfe von World Central Kitchen.

Niemandem außer World Central Kitchen wurde von Israel erlaubt, Hilfsgüter auf dem Seeweg zu transportieren, und in der Vergangenheit hat Israel zivile Gruppen, die dies versuchten, angegriffen und massakriert.

Und ein solches „Wagnis“ oder „Pilotprojekt“ macht nur in einem Kontext Sinn, in dem die UNRWA abgeschafft wird.

Denn wenn diese „westlichen“ – sprich amerikanischen – Beamten wirklich wollten, dass die Hilfe an die hungernden Palästinenser fließt, dann wäre der sofortige Weg dahin, dass Israel aufhört, die Palästinenser auszuhungern, und dem UNRWA – mit seiner bereits bestehenden Infrastruktur – erlaubt, seine Arbeit zu tun.

Es gibt einen Grund, warum Israel so viel Unterstützung für @WCKitchen bereitstellt, während es @UNRWA-Konvois blockiert und @JoeBiden die Mittel für das UNRWA streicht. Und nichts davon hat mit dem Wohlergehen oder Überleben der Palästinenser in Gaza zu tun. Sie wollen UNRWA zerstören und durch pr https://t.co/4rbye8cj1C pic.twitter.com/51e0D0uVnI ersetzen

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 2, 2024

Es ist auch bemerkenswert, dass Israel einigen Lastwagen der World Central Kitchen die Einreise aus Ägypten in den Gazastreifen ermöglicht hat, während Israel Tausende andere aufhält.

Während es die öffentlichkeitswirksamen Bemühungen von World Central Kitchen unterstützt, hat Israel regelmäßig Hilfslieferwagen ins Visier genommen und über 500 Palästinenser ermordet, die bei der Verteilung halfen oder auf Hilfe warteten.

Dies hat jedoch nicht einen Bruchteil des internationalen Aufschreis hervorgerufen, den der Angriff auf World Central Kitchen hervorgerufen hat.

In einem kürzlich erschienenen Artikel in The New Humanitarian wird erörtert, wie COGAT, der bürokratische Arm der israelischen Militärbesatzung, die Arbeit von World Central Kitchen auf Kosten anderer humanitärer Organisationen erleichtert hat.

„Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die mit The New Humanitarian sprachen, stimmten zwar zu, dass jede Lieferung von Nahrungsmitteln nach Gaza – wo die gesamte Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht ist – eine gute Sache ist, fragten sich aber, warum COGAT einer Organisation, World Central Kitchen, erlaubt hat, eine relativ kleine Menge an Nahrungsmitteln zu liefern, während es den UN und anderen Organisationen weitgehend verweigert wurde“, heißt es in der Veröffentlichung.

In dem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass Israel die Vereinten Nationen absichtlich ins Abseits stellt.

„Es gibt einen klaren Wunsch, eine alternative Struktur zu schaffen, die Israel direkter beaufsichtigen und kontrollieren kann“, sagte Jesse Marks, ein leitender Angestellter der Hilfsorganisation Refugees International, gegenüber The New Humanitarian.

Prominenter Koch unterstützt israelischen Völkermord

Nach der Ermordung seiner Kollegen durch Israel sagte der Gründer von World Central Kitchen, der Starkoch José Andrés, dass „sie systematisch, Auto für Auto, ermordet wurden“.

Andrés sagte auch, dass Israels Angriff auf Gaza „kein Krieg gegen den Terrorismus mehr“ sei, sondern vielmehr ein „Krieg gegen die Menschheit selbst“.

Chefkoch José Andrés sagte, die sieben bei einem israelischen Luftangriff getöteten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen seien „absichtlich ins Visier genommen“ worden, und er glaube, der Konflikt in Gaza sei „kein Krieg gegen den Terrorismus mehr“, sondern vielmehr ein „Krieg gegen die Menschheit selbst“. Israel machte eine „falsche Identifizierung“ für den Angriff verantwortlich. pic.twitter.com/wIP1NqXEia

– CBS News (@CBSNews) April 3, 2024

World Central Kitchen hat auch kühl auf die vorläufige Selbstuntersuchung Israels zu seinem Angriff auf die Mitarbeiter der Gruppe reagiert.

Doch selbst mit dieser Änderung des Tons kann Andrés nicht verbergen, dass er Israels Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen schon früh und hartnäckig unterstützt hat, als andere noch vor dem sich anbahnenden Völkermord warnten.

Am 16. Oktober, als Israel in etwas mehr als einer Woche bereits 2.750 Palästinenser getötet und fast 10.000 verletzt hatte, reagierte Andrés wütend auf die spanische Regierungsministerin Ione Belarra, als sie das Gemetzel als Völkermord anprangerte.

Einen Tag zuvor hatten 800 Wissenschaftler und Völkerrechtler, darunter prominente Holocaust-Forscher, eine Erklärung veröffentlicht, um „Alarm zu schlagen, dass die israelischen Streitkräfte möglicherweise einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begehen“.

Trotzdem rechtfertigte Andrés das Blutbad im Gazastreifen unnachgiebig damit, dass Israel „seine Bürger verteidigt“ und forderte den spanischen Premierminister auf, Belarra wegen ihrer Äußerungen zu entlassen.

Keine Ausreden. 800 Völkermord-Wissenschaftler nannten Israels Angriff auf Gaza Völkermord 1 Tag bevor @chefjoseandres von @WCKitchen behauptete, Israel würde „seine Bürger verteidigen“ und forderte, dass die spanische Ministerin @ionebelarra gefeuert wird, weil sie Israels Massenschlachten von Zivilisten verurteilt pic.twitter.com/DFaNMVFR7p

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 2, 2024

Koch gibt Kriegsratschläge

Obwohl er Israel nun offener kritisiert, unterstützt Andrés weiterhin den Angriff auf Gaza.

In einem Meinungsartikel in der New York Times vom 3. April hält Andrés an der Linie fest, dass die palästinensische Widerstandsoperation, die am 7. Oktober hauptsächlich auf die Gaza-Division der israelischen Armee abzielte und diese besiegte, „der schlimmste Terroranschlag in der Geschichte [Israels]“ war.

An keiner Stelle fordert Andrés einen Waffenstillstand, stattdessen lobt er Israel und gibt ihm Ratschläge, wie es seinen Angriff in einer Weise durchführen kann, die er vermutlich für akzeptabler halten würde.

„Israel ist besser als die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird. Es ist besser, als die Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten zu versorgen“, behauptet er und ignoriert dabei, dass die große Mehrheit der israelisch-jüdischen Öffentlichkeit dafür ist, der Bevölkerung in Gaza die humanitäre Hilfe vorzuenthalten.

„Man kann diesen Krieg nicht gewinnen, indem man eine ganze Bevölkerung aushungert“, rät Andrés seinen israelischen Freunden und macht deutlich, dass es sein Ziel ist, dass Israel gegen den palästinensischen Widerstand „gewinnt“ – was immer das auch bedeuten mag -, der für die Befreiung seines Volkes gegen eine Kolonialmacht kämpft, die es seit acht Jahrzehnten enteignet, besetzt, ermordet und verfolgt.

Mit anderen Worten: Die Linie des Chefkochs ist nicht die eines echten Humanisten, sondern spiegelt vielmehr die Haltung der Regierung Biden wider, die sich weigert, einen sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand zu fordern – das Einzige, was mehr als alles andere dazu beitragen würde, das Leben der Menschen in Gaza zu retten.

Das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie nahe Andrés dem Weißen Haus von Biden persönlich steht.

Nah an der US-Regierung

Nach der israelischen Ermordung der Arbeiter der World Central Kitchen rief Präsident Joe Biden persönlich bei Andrés an, um ihm sein Beileid und seine Unterstützung auszusprechen.

Im Gegensatz dazu gibt es keinen Bericht darüber, dass Biden den Leiter des UNRWA angerufen hat, selbst nachdem Israel mehr als 175 Mitarbeiter dieser Organisation getötet hat – die höchste Zahl von UN-Mitarbeitern, die in einem Konflikt in der Geschichte getötet wurden.

176 @UNRWA-Mitarbeiter wurden seit dem Beginn des Krieges in #Gaza auf tragische Weise getötet

Im März waren über die Hälfte der über Rafah und Kerem Shalom gelieferten @UN-Lieferungen vom UNRWA.

Die israelischen Behörden verweigern dem UNRWA weiterhin den Zugang zum Norden mit Lebensmitteln und anderen grundlegenden Hilfsgütern

– UNRWA (@UNRWA) April 3, 2024

Und Ende Februar, mehr als einen Monat nachdem der Internationale Gerichtshof festgestellt hatte, dass Israel im Gazastreifen nachweislich einen Völkermord begeht – was Tel Aviv nur dank der von den Vereinigten Staaten bereitgestellten Waffen tun kann -, tauchte Andrés im Weißen Haus auf, um für eine politische Initiative der Regierung Biden zu werben.

Ich war stolz darauf, gemeinsam mit @chefjoseandres und @De11eDonne fast 1,7 Milliarden Dollar an neuen Zusagen zur Reduzierung des Hungers, zur Förderung gesunder Ernährung und zur Unterstützung eines aktiven Lebensstils anzukündigen.

Unter der Führung von @POTUS und @VP bauen wir eine gesündere Zukunft für alle Amerikaner. pic.twitter.com/sjO8txUd5i

– Douglas Emhoff (@SecondGentleman) February 29, 2024

Das ist nur die Spitze des Eisbergs von Andrés‘ Zusammenarbeit mit der Biden-Administration und der US-Regierung.

Wie The Grayzone berichtet, hat Andrés noch im Februar sogar Außenminister Antony Blinken gelobt – und das, obwohl Blinken zu den entschiedensten Befürwortern des israelischen Völkermordes gehört.

Aber ist nicht jedes bisschen hilfreich?

World Central Kitchen ist sehr gut darin, für ihre Bemühungen in Gaza zu werben – eine PR-Kampagne, die darauf abzielt, eine emotionale Reaktion hervorzurufen und Spenden für eine Organisation zu generieren, die allein im Jahr 2022 mehr als 500 Millionen Dollar gesammelt hat.

Viele vernünftige und mitfühlende Beobachter werden sagen, dass World Central Kitchen gute Arbeit leistet, wenn sie tatsächlich Nahrung in die Münder und Mägen der Palästinenser in Gaza bringt, denn in einer solchen Krise hilft jedes bisschen.

Darf ich vorstellen: Karem, einer der Köche der WCK-Gemeinschaftsküche in Al-Fukhari. Diese Küche unterstützt Tausende vertriebener Palästinenser, die in Lagern in der Nähe von Khan Younis untergebracht sind. Karem und sein Team arbeiten ununterbrochen an der Zubereitung von Mahlzeiten und Brot, das zum Iftar verteilt werden soll. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/vjsnkfVGjY

– World Central Kitchen (@WCKitchen) April 1, 2024

Das wäre richtig, wenn die World Central Kitchen nicht Teil der Bemühungen wäre, einen weitaus umfassenderen und wirksameren Mechanismus zur Deckung der Grundbedürfnisse zu ersetzen: UNRWA.

Unabhängig davon, wie viele Mahlzeiten die World Central Kitchen ausgibt, ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Mit Stand vom 28. März gibt World Central Kitchen an, dass sie in den 175 Tagen ihres Einsatzes in Gaza 42 Millionen Mahlzeiten ausgegeben hat und nun 68 „Gemeinschaftsküchen“ betreibt.

Nach 175 Tagen in Gaza und über 42 Millionen ausgegebenen Mahlzeiten weitet WCK seine Arbeit zur Unterstützung bedürftiger Palästinenser aus. Wir konzentrieren uns auf unseren Auftrag als gemeinnützige, unpolitische Organisation, die an der Seite der Gemeinschaften arbeitet, denen wir dienen. Lesen Sie mehr: https://t.co/YZHotyQDAM #ChefsForThePeople pic.twitter.com/W8xQ9BWMQH

– World Central Kitchen (@WCKitchen) March 30, 2024

Das mag beeindruckend klingen, aber es gibt 2,3 Millionen Menschen in Gaza. Wenn jeder von ihnen drei Mahlzeiten pro Tag benötigt, bedeutet das, dass die Gesamtbevölkerung fast sieben Millionen Mahlzeiten pro Tag oder 49 Millionen Mahlzeiten pro Woche benötigt.

Im nördlichen Gazastreifen, wo die von Israel verhängte Hungersnot am schlimmsten ist, überleben die Menschen derzeit mit durchschnittlich nur 245 Kalorien pro Tag, was etwa einem Zehntel ihres Bedarfs entspricht.

Um dies zu lindern, ist ein massiver Anstieg der Hilfslieferungen erforderlich, was ohne einen Waffenstillstand und den erst letzte Woche vom Internationalen Gerichtshof angeordneten ungehinderten Zugang für die UN und andere humanitäre Organisationen nicht möglich ist.

Der Einwand richtet sich also nicht dagegen, dass World Central Kitchen in Gaza tätig ist oder dort Lebensmittel ausgibt, sondern dagegen, dass die Organisation als Vorwand benutzt wird – und sich selbst benutzen lässt -, um das UNRWA zu demontieren und Gaza ein neues israelisch-amerikanisches Regime aufzuerlegen.

All dies ist darauf ausgerichtet, Ihre Gefühle anzusprechen und Sie dazu zu bringen, zu sagen: „Aber etwas ist besser als nichts! Manchmal stimmt das, aber wenn es sich bei dem „Etwas“ um Brosamen handelt, die auf Kosten echter, massiver Hilfe gehen, müssen Sie darauf achten, wie Sie manipuliert werden. Sie sind das Publikum.

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 2, 2024

Wenn dieser Plan aufgeht, dann trägt jede Mahlzeit, die von World Central Kitchen serviert – und auf ihren Social-Media-Konten beworben – wird, dazu bei, die vielen weiteren Palästinenser zu verbergen, die verhungern werden, weil effektive Hilfe in großem Umfang absichtlich zurückgehalten wird.

Die Zerstörung des UNRWA würde nicht nur noch mehr Massenhunger und Tod bedeuten – als ob das nicht schon schlimm genug wäre -, sondern die Rechte der Palästinenser insgesamt dauerhaft beeinträchtigen.

Aus diesem Grund fordert BADIL, eine palästinensische Organisation, die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt, die Finanzierung des UN-Hilfswerks als Mittel zum „Widerstand gegen die koloniale Herrschaft“.

Durch die Zusammenarbeit mit Israel und den Vereinigten Staaten auf Kosten größerer und effektiverer Hilfsmechanismen dient die World Central Kitchen deren völkermörderischer Agenda.

Übersetzt mit deepl.com

