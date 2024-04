Russia says explosives sent from Ukraine via EU countries seized Authorities say they have seized cargo comprising of home-made explosives as Ukrainian drones hit deep inside Russia.

Die Behörden haben nach eigenen Angaben eine Ladung mit selbst hergestelltem Sprengstoff beschlagnahmt, als ukrainische Drohnen tief in Russland einschlugen.

Russland sagt, aus der Ukraine über EU-Länder verschickter Sprengstoff wurde beschlagnahmt

2 April 2024

Russlands oberste Sicherheitsbehörde hat nach eigenen Angaben Dutzende Kilo Sprengstoff beschlagnahmt, die aus der Ukraine kamen und in orthodoxen christlichen Ikonen versteckt waren, die durch die Europäische Union transportiert wurden.

Die Beschlagnahme erfolgte am Dienstag nach einer Inspektion der Fracht in der nordwestlichen Region Pskow nahe der lettischen Grenze, teilte der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) in einer Erklärung mit.

Die Ukraine, die sich seit Februar 2022 gegen eine russische Invasion zur Wehr setzt, gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Der FSB teilte mit, die Ladung sei über Rumänien, Ungarn, die Slowakei, Polen, Litauen und Lettland gereist und habe 70 Kilo selbst hergestellten Sprengstoff und Sprengkörper umfasst, die „in Symbolen versteckt und einsatzbereit“ seien.

Eine Person sei verhaftet worden, hieß es weiter, und man werde versuchen, alle Beteiligten aufzuspüren, auch Ausländer, die sich dann in Russland vor Gericht verantworten müssten.

Tatarstan

Drohnen trafen Ziele tief in Russland

Unabhängig davon erklärten russische Beamte am Dienstag, ukrainische Drohnen hätten Ziele in Tatarstan, einer hoch industrialisierten Region südöstlich von Moskau und etwa 1.300 km von der Front entfernt, angegriffen.

Einer der Angriffe, der schwerste innerhalb des russischen Territoriums seit Beginn des Krieges, galt der drittgrößten russischen Ölraffinerie mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 17 Millionen Tonnen (340.000 Barrel pro Tag)

In der Taneco-Raffinerie von Tatneft brach ein Feuer aus, das innerhalb von 20 Minuten gelöscht werden konnte, wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA berichtete.

Bilder vom Tatort zeigen, dass die Drohne die Hauptraffiniereinheit CDU-7 in der Taneco-Raffinerie getroffen hat. Auf diese Einheit entfällt etwa die Hälfte der gesamten jährlichen Produktionskapazität der Anlage.

Das Logo von Taneco ist auf den Tanks zu sehen

Die Taneco-Anlage in Nishnekamsk in der Republik Tatarstan [Datei: Sergei Karpukhin/Reuters]

„Auf eines der Unternehmen in Nischnekamsk wurde ein Drohnenangriff verübt“, sagte Ramil Mullin, der Bürgermeister von Nischnekamsk. „Es gibt keine Verletzten oder ernsthafte Schäden.“

Tatarstans Regierungschef Rustam Minnichanow erklärte, dass Industriegebiete in den Städten Nischnekamsk und Jelabuga angegriffen worden seien, fügte jedoch hinzu, dass der „technologische Prozess“ der betroffenen Unternehmen nicht zerstört worden sei.

Mindestens sechs Menschen wurden bei dem Angriff auf ein Werk in Jelabuga verletzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf örtliche Rettungsdienste.

Videos in den sozialen Medien zeigten, wie eine flugzeugähnliche Drohne in ein zweistöckiges Gebäude in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt flog, bevor sie explodierte und einen Feuerball in die Luft schickte.

Weitere russische Angriffe auf Energieanlagen

Unterdessen erklärte das ukrainische Militär, russische Drohnen hätten in der Nacht Angriffe auf Energieinfrastrukturen in den zentralukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Kirowohrad geflogen, wobei eine Energieanlage in der letzteren Region getroffen worden sei.

Neun Drohnen wurden über der Region Dnipropetrowsk abgeschossen, wobei Trümmerteile zwei Brände in der Regionalhauptstadt Dnipro verursachten, so der Gouverneur in einer Erklärung auf Telegram, die beide gelöscht wurden.

Eine Drohne traf jedoch ein Hochspannungsumspannwerk in der Region Kirowohrad und verursachte dort einen Brand, schrieb der Netzbetreiber Ukrenergo auf Telegramm. Der Gouverneur sagte, es seien keine Verletzten zu beklagen.

Die Luftabwehr konnte nach Angaben des Generalstabs neun von zehn der ankommenden russischen Drohnen abschießen.

Russland hat seine Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur in den letzten Tagen verstärkt und in mehreren Regionen erhebliche Schäden verursacht.

