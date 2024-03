Putin says Russia won’t be intimidated as China salutes his election win Russian president casts election outcome as a vindication of his decision to defy the West and invade Ukraine.

Russland-Ukraine-Krieg Live-Nachrichten: Putin bejubelt Wahlsieg, Ukraine schießt Drohnen ab

Von Edna Mohamed und Tamila Varshalomidze

18. März 2024

Der russische Präsident Wladimir Putin sagt, sein Land werde sich nicht einschüchtern lassen, während er seine Macht durch einen erdrutschartigen Wahlsieg festigt.

Verbündete wie China beglückwünschten Putin umgehend, während westliche Länder das, was sie als illegale Wahl bezeichneten, anprangerten.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben 17 von 22 russischen Drohnen über neun ukrainischen Regionen abgeschossen und dabei einen Brand in einem Wohnhaus verursacht.

China erklärt, dass es die Teilnahme an einer Friedenskonferenz zur Beendigung des Krieges in der Ukraine erwägen wird, die die Schweiz in den kommenden Monaten ausrichten will.

Vor 1m (10:20 GMT)

Irans Präsident gratuliert Putin zum „entscheidenden“ Wahlsieg

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat seinem russischen Amtskollegen zu seinem „entscheidenden“ Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gratuliert, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet.

„Der Präsident der Islamischen Republik Iran gratulierte Wladimir Putin in einer Botschaft aufrichtig zu seinem entscheidenden Sieg und seiner Wiederwahl zum Präsidenten der Russischen Föderation“, berichtete IRNA.

Der russische Präsident Wladimir Putin schüttelt dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi während eines Treffens am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Samarkand, Usbekistan, am 15. September 2022 die Hand. Sputnik/Alexandr Demyanchuk/Pool via REUTERS ACHTUNG REDAKTIONEN – DIESES BILD WURDE VON EINER DRITTEN PARTEI ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.

Putins „Rekord“-Wahlergebnis beweist, dass Russland hinter ihm steht: Chef der Wahlkommission

Nach Angaben der russischen Wahlkommission zeigen die offiziellen Ergebnisse des dreitägigen Urnengangs, dass Putin fast 76 Millionen Stimmen erhalten hat.

„Dies ist ein Rekordergebnis“, sagte die Leiterin der Wahlkommission, Ella Pamfilowa, nachdem mehr als 99 Prozent der Stimmen ausgezählt worden waren.

„Die Wahlbeteiligung ist rekordverdächtig – 77,44 Prozent. Das hat es in der Geschichte des neuen Russlands noch nie gegeben“, fügte sie hinzu.

„Wir haben uns selbst bewiesen, dass wir eine unabhängige Nation sind … und dem Westen gegenüber haben wir gezeigt, dass wir geeint sind. Darauf sind wir stolz“, sagte Pamfilowa.

Putins Wiederwahl war so gut wie sicher, nachdem er alle seine wichtigsten Gegner zum Schweigen gebracht oder inhaftiert hatte.

vor 30m (09:50 GMT)

Amnesty fordert Russland auf, Rechtsverletzungen auf der Krim und in anderen besetzten Teilen der Ukraine zu beenden

Während der zehnjährigen Besetzung hat Russland versucht, die Demographie der Krim umzugestalten“, so die Menschenrechtsorganisation.

„Es hat auch ukrainische und krimtatarische Identitäten unterdrückt, indem es das Bildungswesen, die Religion, die Medien, die repräsentativen Institutionen, das Justizsystem und die kulturellen Feiern eingeschränkt hat“, so Amnesty International in einer Pressemitteilung.

„Russland muss sofort alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte in allen von ihm besetzten ukrainischen Gebieten beenden“, heißt es in der Erklärung.

vor 41m (09:40 GMT)

Lettland will, dass die EU-Staats- und Regierungschefs neue Wege zur Aufstockung der Hilfe für die Ukraine finden

Nach Ansicht des lettischen Außenministers Krisjanis Karins müssen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über den Tellerrand hinausschauen und neue finanzielle Wege finden, um die Militärhilfe für die Ukraine zu erhöhen.

„Wir müssen europäische Gelder in Betracht ziehen, zum Beispiel eine gemeinsame Schuldenfazilität oder eine Anleihe, um die Hilfe anzukurbeln und die europäische Verteidigungsindustrie zu stärken“, sagte er vor einem Treffen der EU-Außenminister.

„Was wir gut können, ist technische Lösungen für unsere politischen Ziele zu finden“, fügte Karins hinzu.

Er warnte, dass „Russland nicht aufhören wird, es kann nur aufgehalten werden“.

vor 51m (09:30 GMT)

Frankreich sagt, Russland habe die Wahlen unter „Unterdrückung“ abgehalten

Das französische Außenministerium hat erklärt, dass die Bedingungen für eine freie, pluralistische und demokratische Wahl in Russland nicht erfüllt wurden“.

Die dreitägige Abstimmung habe inmitten einer „zunehmenden Unterdrückung der Zivilgesellschaft und aller Formen der Opposition gegen das Regime“ stattgefunden, hieß es.

„Frankreich begrüßt den Mut der vielen russischen Bürger, die friedlich gegen diesen Angriff auf ihre politischen Grundrechte demonstriert haben“, so das Ministerium weiter.

Proteste am „Mittag gegen Putin“, da der russische Staatschef bei den Wahlen seine Herrschaft verlängern will

vor 1h (09:20 GMT)

China gratuliert Putin

Die chinesische Regierung hat Putin zu seinem Wahlsieg beglückwünscht.

„China und Russland sind die größten Nachbarn des jeweils anderen und umfassende strategische Kooperationspartner in der neuen Ära“, sagte der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian auf einer regulären Pressekonferenz, nachdem er zu den Wahlen befragt worden war.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die chinesisch-russischen Beziehungen unter der strategischen Führung von Präsident Xi Jinping und Präsident Putin weiter entwickeln werden“, sagte Lin Jian, der darauf hinwies, dass sich in diesem Jahr die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zum 75.

Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern markiert. Putin lobte China am Montag ebenfalls und sagte, er sei „sicher, dass wir in den kommenden Jahren unsere Beziehungen stärken und ausbauen und gemeinsame Erfolge zum Wohle des chinesischen und des russischen Volkes erzielen werden“, so die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS.

„Das Wichtigste ist das Zusammentreffen der staatlichen Interessen. Dies schafft ein sehr gutes Klima für die Lösung gemeinsamer Probleme im Bereich der internationalen Beziehungen“, so Putin.

„Die Struktur der chinesischen Wirtschaft verändert sich in Richtung Innovation“, sagte er. „Wir stehen in Russland vor genau denselben Aufgaben.“

Vor 1 Stunde (09:10 GMT)

Ukraine sagt, Russland habe Drohnen- und Raketenangriffe gestartet

Ukrainische Beamte sagen, dass Luftabwehrsysteme 17 von 22 russischen Drohnen über neun ukrainischen Regionen abgeschossen haben.

In der zentral gelegenen Stadt Kryvyi Rih verursachte der Angriff einen Brand in einem Wohnhaus, es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet. Nach Angaben der örtlichen Behörden gelang es den Rettungsdiensten, die Bewohner zu evakuieren und die Nutzlast einer Drohne zu deaktivieren, bevor diese in die Luft flog.

In der zentralen Region Kirowohrad wurden bei dem Angriff private Industrieanlagen und nahe gelegene Wohnhäuser beschädigt, doch wurde niemand verletzt, wie Gouverneur Andriy Raykovych auf Telegram mitteilte.

Unterdessen wurde bei einem nächtlichen Raketenangriff auf die östliche Region Charkiw eine Feuerwache beschädigt und eine Person verletzt, wie der staatliche Rettungsdienst mitteilte.

Vor 1h (09:00 GMT)

Was ist bei der Wahl passiert?

Offizielle Wahldaten zeigten heute Morgen, dass Putin 87,33 Prozent aller abgegebenen Stimmen erhalten hat.

Der kommunistische Kandidat Nikolaj Charitonow kam mit knapp 4 Prozent auf den zweiten Platz, der Newcomer Wladislaw Dawankow auf den dritten und der Ultranationalist Leonid Slutski auf den vierten, so die ersten Ergebnisse.

Das Ergebnis bedeutet, dass Putin, 71, Josef Stalin überholen und Russlands dienstältester Staatschef seit mehr als 200 Jahren werden wird.

