Russland und Hamas: ein strategisches Zweckbündnis

von Mohamad Hasan Sweidan

13. Februar 2024

Die Hamas hat Moskau gebeten, als Garant für einen Waffenstillstand im Gazastreifen aufzutreten. Die wachsenden Beziehungen Russlands zu den Widerstandskämpfern Westasiens dürften keine Überraschung sein; Im Kontext des globalen Machtkonflikts haben sie gemeinsame Feinde.

In den letzten Jahren haben die zunehmenden Beziehungen Russlands zur palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas zu der wachsenden Liste von Problemen beigetragen, die die Beziehungen zwischen Moskau und Tel Aviv trüben. Nach dem Besuch der Hamas in Moskau am 27. Oktober im Anschluss an die Al-Aqsa-Flutoperation erklärte das israelische Außenministerium, die Reise sei „eine Botschaft der Legitimierung des Terrorismus gegen die Israelis“. Dennoch strömen weiterhin Hamas-Funktionäre in die russische Hauptstadt, zuletzt Ende Januar.

Die russische Position zum Krieg in Gaza

Seit Beginn des brutalen militärischen Angriffs Israels auf Gaza ist Russlands offizielle Haltung der palästinensischen Position nähergekommen, was sich in den verschiedenen Aktivitäten Moskaus im UN-Sicherheitsrat zeigt: der Aufruf zu einem Waffenstillstand, Erklärungen russischer Beamter, die die israelische Kriminalität kritisieren, wiederholte Treffen mit der Hamas in Moskau und der Fokus der offiziellen Medien des Landes auf Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen.

Trotz des langfristigen kollaborativen Charakters der russisch-israelischen Beziehungen hat der Ukraine-Krieg die geopolitischen Berechnungen Moskaus erheblich verändert. Heute betrachtet Russland den Gaza-Krieg und seine regionalen Auswirkungen aus der Perspektive seiner Konkurrenz mit den USA und betrachtet Israel daher als ein entscheidendes Instrument des amerikanischen Einflusses in Westasien. Die russische Führung betrachtet den aktuellen Konflikt ebenso als Kampf Washingtons wie Tel Avivs – ein geschwächtes Israel würde den weiteren Zerfall der US-Machtprojektion von der Levante bis zum Persischen Golf bedeuten, einem strategischen Ziel Russlands.

Obwohl Tel Aviv und Moskau immer noch gemeinsame Interessen haben, die für beide von Wert sind, ist es der strategische Wettbewerb zwischen den USA und Russland, der derzeit den größten Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Kremls hat.

Dies lässt sich an einer Flut scharf formulierter russischer Äußerungen erkennen, in denen Washingtons Rolle bei der Verlängerung und Verschärfung des Gaza-Krieges kritisiert wird. Der russische Präsident Wladimir Putin brachte die Gefühle der meisten Westasiaten zum Ausdruck, als er erklärte: „Viele Menschen würden zustimmen, dass dies ein anschauliches Beispiel für das Scheitern der US-Politik im Nahen Osten ist.“ Sein stellvertretender Außenminister Sergej Rjabkowging noch einen Schritt weiter:

Die Hauptverantwortung für diese dramatische und gefährliche Krise tragen die Vereinigten Staaten, da sie jahrelang versucht haben, den Lösungsprozess zu monopolisieren und relevante Resolutionen des Sicherheitsrats zu ignorieren, und nun die Bemühungen um eine angemessene Lösung behindert haben.

Es besteht kein Zweifel, dass die Ereignisse der letzten zwei Jahre in der Ukraine eine wichtige Rolle bei der Abstimmung der russischen Reaktion auf Gaza gespielt haben. Während seines jüngsten Interviews mit dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson verbrachte Putin übermäßig viel Zeit damit, den historischen Kontext hinter der Existenz der Ukraine als Staat zu entschlüsseln, bevor er kühn erklärte: „Die Ukraine ist ein künstlicher Staat, der nach Stalins Willen geschaffen wurde und vor 1922 nicht existierte.“

Natürlich versteht der russische Präsident, dass seine Berufung auf die schwache historische Rechtfertigung der Staatlichkeit der Ukraine es ihm ermöglicht, bei der Erörterung langwieriger Konflikte in anderen Regionen denselben kontextreichen Ansatz zu verfolgen . Seine auf der Geschichte basierende Formel zur Bewältigung der Wurzel des Konflikts gilt gleichermaßen für die Gründung des israelischen Staates gegen die Einwände der Palästinenser und ihrer Nachbarstaaten, was wahrscheinlich eine Rolle bei Putins Standpunkt zur weiteren Vorgehensweise beim Palästina-Israel-Problem spielen wird .

Darüber hinaus hat Israel als Verlängerung der westlichen Achse offizielle Positionen eingenommen, die mit den Interessen der USA und des NATO-Bündnisses in der Ukraine im Einklang stehen. Seit Beginn dieses Krieges im Jahr 2022 hat Tel Aviv Erklärungen abgegeben, die seine angeblichen Versuche der Neutralität widerlegen. Wie der damalige israelische Außenminister Yair Lapidklarstellte: „Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die internationale Ordnung, und Israel verurteilt den Angriff und ist bereit, den Bürgern der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten.“

In Westasien war es vor allem der Iran, der seine Unterstützung für das russische Dilemma in Bezug auf die Ukraine und seine Entscheidung, eine militärische Sonderoperation zu starten, zum Ausdruck brachte. Während Putins Besuch in Teheran im Juli 2022 wetterte der iranische Führer Sayyed Ali Khamenei gegen die Doppelzüngigkeit des Westens in internationalen Angelegenheiten und beschuldigte Moskaus Feinde, die Existenz eines „unabhängigen und starken“ Russlands abzulehnen. Khamenei fügte weiter hinzu, wenn Russland keine Truppen in die Ukraine geschickt hätte, wäre es später einem NATO-Angriff ausgesetzt gewesen.

Russische Beziehungen zur Hamas

Im Hinblick auf die heutigen Ereignisse in Gaza lässt sich argumentieren, dass sich der Kreml den Positionen derjenigen Staaten und Akteure annähert, die seine Haltung zur Ukraine unterstützt haben. Als US-Beamte den Iran wegen seiner Unterstützung für Gaza angriffen, schaltete sich der russische Außenminister Sergej Lawrow ein:

Wir bemerken Versuche, dem Iran die Schuld zuzuschieben, und halten sie für völlig provokativ. Ich glaube, dass die iranische Führung eine ziemlich verantwortungsvolle und ausgewogene Position einnimmt und dazu aufruft, eine Ausbreitung dieses Konflikts auf die gesamte Region und die Nachbarländer zu verhindern.

Während Washington Überstunden machte, um die vielen falschen israelischen Narrative über die Ereignisse vom 7. Oktober zu untermauern – und sogar den palästinensischen Widerstand mit der Terrorgruppe ISIS zu vergleichen –, war Russland stattdessen damit beschäftigt, einen Strom von Hamas-Delegationen nach Moskau zu empfangen.

Als die Hamas letzte Woche ihre wohlüberlegte Antwort an die Waffenstillstandsverhandlungen übermittelte, forderte sie bezeichnenderweise die Aufnahme Russlands als einer der Garanten einer endgültigen Vereinbarung zur Beendigung des Gaza-Krieges – ein klares Zeichen dafür, dass die Palästinenser davon überzeugt sind, dass Moskau bei der Lösung eine positive Rolle spielen kann dieses Konflikts.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Besuche der Hamas in Russland und Treffen mit verschiedenen russischen Beamten nichts Neues sind. Die Beziehungen der palästinensischen Bewegung zu russischen Führern reichen bis ins Jahr 2006 zurück, als eine politische Delegation der Hamas Wochen nach ihrem Sieg bei den palästinensischen Parlamentswahlen in Moskau eintraf. Die aktuellen Besuche unterscheiden sich jedoch erheblich darin, dass sie zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem Washington und Tel Aviv das gemeinsame Ziel angekündigt haben, die Hamas zu zerstören. Es ist bemerkenswert, dass Russland heute eifrig gegen palästinensische Widerstandsgruppen vorgeht, die am 7. Oktober das Bild der militärischen Unbesiegbarkeit Israels zerstört haben.

Seit diesem ereignisreichen Tag hat Putins Westasien-Beauftragter Michail Bogdanow zweimal die Hamas-Delegation unter der Leitung von Musa Abu Marzouk, einem Mitglied des Politbüros der Bewegung, empfangen – am 26. Oktober und am 19. Januar. Israelische Beamte waren empört und nannten die russische Einladung „einen verwerflichen Schritt, der den Terrorismus unterstützt und den schrecklichen Aktionen der Hamas-Terroristen Legitimität verleiht.“ Auch das israelische Außenministerium forderte Moskau auf, Hamas-Funktionäre unverzüglich auszuweisen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die harten Nachrichten aus Tel Aviv einen Unterschied machen werden.

Russlands Vorstoß nach Westasien

Zuletzt lud Moskau die palästinensischen Fraktionen Ende Februar zu einem palästinensischen Nationaltreffen ein.

Der stellvertretende Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas, Jamil Mezher, sagte Sputnik am 13. Februar, dass die Gruppe eine Einladung aus Moskau erhalten habe, an einem palästinensischen Nationaltreffen teilzunehmen, an dem alle Fraktionen Ende des Monats teilnehmen würden.

Der Kreml hat bereits seine Berechnungen angestellt und aus strategischen Gründen beschlossen, sich in die umstrittene palästinensisch-israelische Arena einzumischen. Und die Achse des Widerstands der Region bietet diese Gelegenheit:

Erstens weiß Russland, dass es sich nur durch seine Beziehungen zur Hamas zu einer internationalen Lösung des Konflikts durchsetzen kann. Tel Aviv wird Moskau nicht als Vermittler zwischen ihm und der Hamas akzeptieren – zumindest vorerst.

Zweitens enthält der Empfang der Hamas-Delegationen durch Russland eine an Washington gerichtete Botschaft. Kurz gesagt, der Kreml ist bereit, sich denjenigen anzunähern, die gegen die Interessen der USA sind. Ein Teil der Spaltung über den Gaza-Krieg ist ein Spiegelbild der internationalen Spaltung zwischen den Großmächten.

Drittens ist ein wichtiger Teil der Beziehungen Russlands zur Hamas das Ergebnis der wachsenden Überzeugung Moskaus, dass nichtstaatliche Akteure in Gaza einen erheblichen Einfluss auf die politische Realität in der Region haben. Von hier aus lässt sich sagen, dass Russland ein wachsendes Interesse daran hat, Beziehungen zu den Kräften der regionalen Widerstandsachse zu knüpfen und auszubauen, angeführt von der Hisbollah im Libanon, der Hamas in Palästina und der Ansarallah-Bewegung im Jemen. Schließlich waren die Russen ein entscheidender Faktor für den syrischen Sieg im NATO-GCC-Krieg gegen seinen Verbündeten und maßgeblich daran beteiligt, Iran in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und die neu erweiterten BRICS-Staaten zu katapultieren.

Dabei ist zu beachten, dass alle fünf regionalen Parteien den globalen Ansatz Russlands teilen, der darauf abzielt, mit dem Einfluss der USA auf der ganzen Welt zu konkurrieren.

Einer der vielleicht wichtigsten Aspekte des Timings von Israels Krieg gegen Gaza ist die „internationale Uhr“. Der Angriff Tel Avivs auf den belagerten Gazastreifen erfolgte mehr als anderthalb Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges, als Kiew am Scheitern war und in einem Moment des Wandels im internationalen System. Dieser Faktor könnte für das Verständnis des verschärften Vorgehens des Kremls gegenüber den Ereignissen in Westasien von grundlegender Bedeutung sein. Während Moskau weiß, dass sich seine derzeitigen Positionen negativ auf seine Beziehungen zu Tel Aviv auswirken könnten, begnügen sich die Russen im Kontext des Großmachtwettbewerbs damit, einen Teil ihrer Interessen zu opfern, um viel größere strategische Ziele zu erreichen.

Und solange diese russische Denkweise Bestand hat, sehen die Hamas und andere westasiatische Widerstandsbewegungen eine Chance, die globalen Veränderungen auszunutzen, um eine Supermacht auf ihre Seite zu ziehen.

Übersetzt mit deepl.com