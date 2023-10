Hundreds killed in Israel, Gaza after surprise resistance raid Hamas deputy chief says enough Israeli captives are being held in Gaza to secure release of all political prisoners.



Palästinenser zerstören einen Teil des israelischen Militärzauns an der Ostgrenze des Gazastreifens im südlichen Khan Younis, 7. Oktober. Stringer APA images

Hunderte Tote in Israel und Gaza nach Überraschungsangriff des Widerstands

Von Maureen Clare Murphy

8. Oktober 2023

Israel hat in der Nacht zum Samstag den Gazastreifen bombardiert, um eine überraschende und beispiellose Offensive zu vergelten, die Hamas-Kämpfer im Morgengrauen des Samstags im Gazastreifen gestartet hatten.

Die israelische Führung drohte als Vergeltung mit noch nie dagewesener Gewalt gegen den Gazastreifen. Ein Abgeordneter der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu forderte eine noch schlimmere Nakba als die ethnische Säuberung Palästinas im Jahr 1948.

Zwei Drittel der mehr als zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind Flüchtlinge aus israelischen Gebieten, einschließlich der Randgebiete des Streifens, die vor, während und in den Monaten nach der Gründung des Staates Israel von ihren palästinensischen Bewohnern gesäubert wurden.

Israel meldete 300 Todesopfer am Ende des ersten Tages einer Schlacht, die weitaus blutiger ausfallen könnte als die zahlreichen grenzüberschreitenden Konfrontationen zwischen dem israelischen Militär und Widerstandsgruppen im Gazastreifen in den letzten zwei Jahrzehnten.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden rund 230 Todesopfer gemeldet, und im Westjordanland wurden am Samstag sechs Palästinenser, darunter ein Kind, erschossen.

Mindestens ein israelischer Brigadekommandeur wurde den Berichten zufolge getötet und ein israelischer Krankenwagenfahrer wurde erschossen.

Etwa 1.500 Israelis wurden in Krankenhäuser eingeliefert, und Tausende von Raketen, die aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden, reichten bis nach Jerusalem. Bis zu 1.000 palästinensische Kämpfer infiltrierten Israel und übernahmen die Kontrolle über die Gemeinden am Rande der Küstenenklave.

Eine Frau hängt aus der Beifahrerseite einer Limousine, die mit einem anderen Auto und einer Leiche auf einer Autobahn gesehen wird

Israelische Leichen auf der Straße 34 nach Sderot nach einer Überraschungsoffensive von Hamas-Kämpfern in Gaza, 7. August. Ziv Koren Polaris

Bis zum Ende des Tages hatte Israel die Kontrolle über mehrere Siedlungen in der Peripherie des Gazastreifens noch nicht von militanten Palästinensern übernommen. Die Bewohner dieser Siedlungen berichteten von einem „Chaos“, und einige Menschen wurden Berichten zufolge von palästinensischen Kämpfern in ihren Häusern festgehalten.

Dies ist das erste Mal in der Geschichte dieses Kampfes, dass die Palästinenser eine Stadt von den Siedlern zurückerobert haben, wenn auch nur für einen kurzen Moment und selbst wenn sie sie nicht endgültig halten können. Dies ist ein wichtiger Moment in diesem psychologischen Krieg.

– Sami Hermez | سامي هرمز (@HermezSami) October 7, 2023

NEU: Die israelische Regierungssitzung wurde wegen eines Raketenangriffs auf Tel Aviv unterbrochen – Israelischer Kanal 13 https://t.co/0LZ9l64jCU

– Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 7, 2023

Palästinensische Kämpfer stürmten am Samstag mindestens einen Militärstützpunkt, und die israelischen Behörden zerstörten eine ihrer eigenen Polizeistationen in Sderot, einer israelischen Stadt in der Nähe des Gazastreifens, weil sie glaubten, ein Militanter habe sich darin verbarrikadiert.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilte mit, dass rund 1 700 Verletzte in den Krankenhäusern des Gebiets aufgenommen wurden.

Medizinische Teams arbeiteten daran, Dutzende von Schwer- und Schwerstverletzten zu behandeln, fügte das Gesundheitsministerium hinzu.

Bei zwei getrennten israelischen Angriffen auf Krankenhäuser im nördlichen und südlichen Gazastreifen wurden Berichten zufolge drei palästinensische Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet. Mehrere Krankenwagen wurden zerstört, und in den Krankenhäusern des Gazastreifens wurden Generatoren mit begrenzten Treibstoffvorräten betrieben, nachdem Israel die Stromzufuhr in das Gebiet unterbrochen hatte.

Ein Mädchen, das die Hand eines Erwachsenen hält, geht eine mit Schutt übersäte Straße entlang

Palästinenser untersuchen die Trümmer eines fünfstöckigen Hauses, das am 7. Oktober bei einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt getroffen wurde. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Der palästinensische Journalist Muhammad al-Salhi wurde Berichten zufolge erschossen, als er entlang des Grenzzauns östlich von Bureij im Zentrum des Gazastreifens arbeitete:

تغطية صحفية: ارتقاء الصحفي محمد الصالحي خلال تغطيته داخل أراضينا المحتلة شرق قطاع غزة. pic.twitter.com/jfQfSTS4Hp

– شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

Zwei weitere Journalisten – Nidal al-Wahidi und Haithem Abd al-Wahed – wurden als vermisst gemeldet.

Israel bombardierte zivile Türme im Gazastreifen, wie schon bei anderen Militäraktionen in dem Gebiet:

Sehen Sie den Moment, in dem israelische Kampfjets den Palästina-Turm hinter Youmna El Sayed von Al Jazeera angreifen, während sie live aus Gaza berichtet ⤵️ pic.twitter.com/dXHVRJiCOC

– Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023

Netanjahu, der sich in den ersten Stunden nach dem Angriff nicht öffentlich geäußert hatte, sagte am späten Samstag, das Militär durchkämme Städte, die von Hamas-Kämpfern früher am Tag eingenommen worden waren.

Er warnte die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza, dass das Militär „alle Verstecke der Hamas in Schutt und Asche legen“ werde.

Israels Handlungsmöglichkeiten scheinen jedoch begrenzt zu sein, da die Hamas Dutzende von israelischen Gefangenen in dem Gebiet festhält.

Saleh al-Arouri, stellvertretender Hamas-Chef, sagte, seine Kämpfer hätten genug Israelis gefangen genommen, um die Besatzer zu zwingen, alle Palästinenser in ihren Gefängnissen und Haftanstalten freizulassen.

„Was wir in der Hand haben, wird alle unsere Gefangenen befreien“, sagte al-Arouri und fügte hinzu, dass „ihre Freiheit in greifbarer Nähe ist“.

Israel hält derzeit mehr als 5.000 Palästinenser in Haft, mehr als ein Fünftel von ihnen ohne Anklage oder Gerichtsverfahren aufgrund von Verwaltungshaftbefehlen.

Wenig bis kein israelischer Widerstand

Daniel Hagari, ein Sprecher des israelischen Militärs, sagte, dass Hunderttausende von Reservisten einberufen werden würden.

„Wir befinden uns im Krieg; das ist eine Situation, die wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr erlebt haben“, sagte Hagari.

Am Samstagabend erklärte er, dass eine „beträchtliche“ Anzahl von israelischen Zivilisten und Soldaten, die am Vortag gefangen genommen worden waren, im Gazastreifen festgehalten würden. Später wurde berichtet, dass unter den Verletzten, die in den Gazastreifen gebracht wurden, auch nepalesische Studenten waren, die auf einer Farm im Gazastreifen arbeiteten.

Abu Obeida, der Sprecher des militärischen Flügels der Hamas, sagte am Samstag, die Zahl der getöteten und gefangenen israelischen Soldaten und Offiziere, die im Gazastreifen festgehalten werden, sei viel höher als von Netanjahu angenommen, und warnte vor einer Fehlkalkulation bei den israelischen Vergeltungsschlägen auf den Gazastreifen.

Eine Gruppe junger Männer versammelt sich um zwei Männer in Militäruniformen und mit Gewehren in der Hand

Palästinensische Kämpfer in Gaza nach einer beispiellosen Offensive innerhalb Israels am 7. August. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, rief am Samstagabend den nationalen zivilen Notstand aus und erteilte Israels Polizeikräften erheblich erweiterte Befugnisse“, berichteten israelische Medien.

Während der Razzia am Samstag stürmten palästinensische Kämpfer einen israelischen Militärstützpunkt und eroberten mehrere israelische Städte in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen, „offenbar mit wenig Widerstand seitens der israelischen Streitkräfte“, wie israelische Medien berichteten.

Die Times of Israel berichtete, dass noch Stunden nach Beginn der Offensive „israelische Zivilisten, die in der Nähe des Gazastreifens leben, um Hilfe baten“ und sagten, dass palästinensische Bewaffnete das Feuer eröffneten und Gefangene machten, während „wenig oder gar keine [israelische Militär-]Präsenz auf den Straßen“ zu sehen war.

Einige bewaffnete Bewohner versuchten Berichten zufolge, sich zu wehren, waren aber auf sich allein gestellt.

Palästinensische Bewaffnete griffen Berichten zufolge ein nächtliches Musikfestival im Freien an, wobei Dutzende von Tausenden von Besuchern vermisst wurden und ersten Berichten zufolge mehrere Menschen ums Leben kamen.

Ein Festivalbesucher berichtete der Tel Aviver Zeitung Haaretz, dass das Militär fünf Stunden brauchte, um einzutreffen, „da sich die Partygänger zusammen mit den als Sicherheit dienenden Polizisten in den Büschen versteckten“.

Zwei Männer sind von hinten auf einem Motorrad zu sehen, auf dem ein Mann über die Seite drapiert ist

Palästinenser tragen den Leichnam eines Widerstandskämpfers, der bei einer beispiellosen Razzia in israelischen Siedlungen am Rande des Gazastreifens verletzt oder getötet wurde, 7. Oktober. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die israelische Marine gab an, Dutzende palästinensischer Kämpfer getötet zu haben, die versuchten, von der Küste aus nach Israel einzudringen.

In der Zwischenzeit wurden am Samstag Dutzende von Flügen nach Tel Aviv gestrichen, wobei Air France alle Flüge in die Stadt „bis auf weiteres“ einstellte.

Der Angriff der Hamas wurde vom Generalsekretär der Vereinten Nationen und von vielen westlichen Staaten verurteilt, die Israel bewaffnen und die Belagerung des Gazastreifens unterstützen, die die Bevölkerung in Armut und Verzweiflung gestürzt hat.

Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, sagte, dass „Gewalt keine Lösung für den Konflikt bieten kann und dass nur durch Verhandlungen, die zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen, Frieden erreicht werden kann“ – trotz aller Beweise, die auf das Gegenteil hindeuten.

Palästinenser im Westjordanland getötet

Unterdessen wurden Berichten zufolge am Samstag im Westjordanland sechs Palästinenser, darunter ein Kind, vom israelischen Militär angeschossen und getötet.

Mahmoud Bassem Akhmis, 18, wurde in Beit Ummar in der Nähe der Stadt Hebron im südlichen Westjordanland durch einen Schuss in die Brust getötet.

Yusif Nadir Suleiman Idris, 19, wurde nach einem Schuss in die Brust von Soldaten in Hebron getötet.

Ahmad Abd al-Nasr Rabi, 12, wurde während einer Demonstration zur Unterstützung des Gazastreifens in der Stadt Qalqilya im nördlichen Westjordanland in die Taille geschossen und getötet.

Israelische Streitkräfte haben heute gegen 19 Uhr in der Nähe von Qalqilya im nördlichen besetzten Westjordanland den 12-jährigen Ahmad Abdulnaser Adnan Rabi während einer Solidaritätsdemonstration mit den Palästinensern im Gazastreifen erschossen und getötet. Ahmad erlitt eine Schusswunde in der Taille. pic.twitter.com/Rteb0IxfcY

– Defense for Children (@DCIPalestine) October 7, 2023

Israelische Streitkräfte schossen Amro Yusif Ibrahim Abed bei Konfrontationen in al-Bireh, in der Nähe von Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Behörde im Westjordanland, in den Kopf und töteten ihn.

In Jericho im Jordantal des Westjordanlandes schossen israelische Streitkräfte Karam Nasser al-Aidi, 22, in den Kopf und töteten ihn.

Muhammad Awad Jarbua, 24, wurde in al-Lubban al-Gharbi, einer Stadt in der Nähe von Ramallah, angeschossen und getötet.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass seine Ambulanzteams am Samstag 80 Verletzte im Westjordanland behandelt haben, darunter 24 Personen, die durch Schüsse verletzt wurden.

8 pm update: @PalestineRCS-Besatzungen behandelten 80 Verletzte im Westjordanland.

24 Verletzte durch scharfe Munition.

6 Verletzte durch Gummigeschosse.

44 Kisten mit Tränengaskanistern

3 Schrapnell-Verletzungen

Zwei Fälle von Körperverletzung und Schlägen

1 Fall von Messerstichverletzungen

– PRCS (@PalestineRCS) October 7, 2023

Siedler griffen palästinensische Gemeinden im Westjordanland an, versuchten, Häuser abzufackeln und stachen Berichten zufolge einen jungen Mann nieder.

Anfang der Woche wurden im Westjordanland vier Palästinenser erschossen.

Nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA wurde der 19-jährige Labib Muhammad Labib Dumeidi am Freitag bei einem Siedlerangriff in Huwwara, einem Ort in der Nähe der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland, durch einen Schuss in die Brust getötet.

Ein weiterer Palästinenser wurde Berichten zufolge am selben Tag in Huwwara getötet, nachdem er das Feuer auf Siedler eröffnet hatte.

Zwei palästinensische Kämpfer wurden am Donnerstag bei einer Razzia im Dorf Shufa in der Nähe der Stadt Tulkarm im nördlichen Westjordanland von Soldaten getötet.

Bis Samstag wurden nach Angaben von The Electronic Intifada seit Jahresbeginn mehr als 240 Palästinenser von israelischen Polizisten, Soldaten und bewaffneten Zivilisten getötet. In dieser Zahl sind auch Menschen enthalten, die an Verletzungen aus den Vorjahren starben.

Fünfunddreißig Menschen in Israel sowie Israelis und andere Staatsangehörige im Westjordanland wurden nach israelischen Angaben bei palästinensischen Angriffen im Jahr 2023 bis zum Samstag getötet oder erlagen ihren Verletzungen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …