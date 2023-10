Gaza Invasion: 300 Israeli Dead, 230 Palestinian Dead as Israel Prepares Massive Assault – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Palästinenser winkt mit Flagge und stoppt gekaperten IDF-Panzer

Frieden im Nahen Osten

Gaza-Invasion: 300 israelische Tote, 230 palästinensische Tote – Israel bereitet massiven Angriff vor Netanjahu schwört, Gaza in Schutt und Asche zu legen, und warnt die Bewohner, zu fliehen

Richard Silverstein 8. Oktober 2023

Die Hühner sind, wie Malcolm X einmal sagte, „nach Hause gekommen, um sich zu rächen“. Nachdem die israelischen Streitkräfte im Jahr 2023 fast 300 palästinensische Zivilisten, darunter 40 Kinder, ermordet haben; nachdem Siedlerterroristen gestern in Huwara eine palästinensische Kristallnacht veranstaltet und zwei Teenager ermordet haben; nachdem sie 20 Jahre lang die israelische Belagerung ertragen haben… hat die Hamas schließlich beschlossen, dass sie genug hat.

Palästinenser schwenkt Flagge und stoppt gekaperten IDF-Panzer

In einer Operation, die sie wohl seit Monaten geplant hatte, drangen ihre Kämpfer in den Süden Israels ein. Sie kamen auf dem Land-, See- und Luftweg. Sie setzten Sprengstoff ein, um die israelischen Sicherheitsvorkehrungen zu durchbrechen, flogen mit Gleitschirmen und steuerten Schnellboote bei ihrem Angriff. Sie ermordeten Zivilisten auf den Straßen. Nach der letzten Zählung gab es 300 Tote und 1.200 Verletzte. Sie nahmen eine unbestimmte Anzahl von IDF-Soldaten und 100 Zivilisten gefangen, die sie nach Gaza zurückbringen konnten. Sie feuerten eine Kornet-Panzerabwehrrakete ab, die einen Merkava-Panzer außer Gefecht setzte. Das Video ihrer bewaffneten Kämpfer, die unbehelligt durch die Straßen von Sderot ziehen, wird die Israelis mit Bestürzung erfüllen. Time berichtet:

Hamas-Kämpfer fahren gefangenen israelischen Soldaten in den Gazastreifen

Bewaffnete Hamas-Kämpfer drangen in 22 Orte außerhalb des Gazastreifens ein, darunter Städte und andere Gemeinden, die bis zu 15 Meilen (24 Kilometer) von der Grenze zum Gazastreifen entfernt sind.

Ganz zu schweigen von den Hunderten von palästinensischen Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden. Sie reichten bis nach Tel Aviv und Jerusalem.

Al Jazeera berichtet, dass es in den Straßen von Sederot immer noch zu Feuergefechten zwischen Kämpfern und IDF-Soldaten kommt. Die israelischen Streitkräfte planen sogar, eine örtliche Polizeistation, in die sich die Palästinenser zurückgezogen haben, mit Bulldozern zu zerstören.

Geiselnahme durch Israel und die Hamas

In der Vergangenheit haben die Hamas-Rebellen während der Kämpfe einzelne Soldaten gefangen genommen. Dabei kam es zu einem Gefangenenaustausch. Doch mit dieser Massenentführung ändert die Hamas das Spiel völlig. Sie weiß, dass Israel massive Vergeltungsmaßnahmen ergreifen wird. Aber indem sie den Einsatz erhöht, fordert sie die israelischen Streitkräfte heraus, ihre israelischen Mitbürger zu töten.

Wie die Hamas hat auch Israel Geiseln: die Leichen aller Palästinenser, die es im Westjordanland ermordet hat. Hunderte von Leichen liegen in den israelischen Leichenhallen. Sie sind für denselben Zweck bestimmt wie Hanas‘ Entführungsopfer: zum Austausch gegen Gefangene.

Es soll nicht behauptet werden, dass die Palästinenser etwas Schlimmeres getan haben als Israel. Niemand soll behaupten, dass die Palästinenser nicht genau das gleiche Recht haben, sich zu verteidigen und Rache zu üben, wenn ihre Söhne und Töchter vor ihren Augen ermordet werden.

Es gibt Gerüchte, dass die Geiseln in einigen der unterirdischen Tunnel festgehalten werden, die palästinensische Verteidiger früher gegraben haben, um sich gegen israelische Angreifer zu verteidigen. Dies macht Israels zu erwartende Vergeltungsinvasion unendlich komplexer. Es scheint fast sicher, dass sie einige der israelischen Geiseln töten werden. Selbst wenn dies nicht geschieht, werden die palästinensischen Kämpfer nicht zögern, sie zu töten, wenn die IDF angreifen.

Die Verzweiflung der Hamas

Auch wenn Umfang und Ausmaß des palästinensischen Angriffs erstaunlich sind, muss man zugeben, dass es sich um einen Akt der äußersten Verzweiflung handelt. Die Welt hat Palästina im Stich gelassen. Die Israelis führen praktisch ungehindert einen Völkermord durch. Netanjahu hat eine extremistische Regierung zusammengeschustert, die nicht nur episch in ihrer Korruption, sondern auch völkermörderisch in ihrer Auffassung von der Palästinafrage ist.

Und schließlich ist Saudi-Arabien im Begriff, Palästina im Tausch gegen einen Atomreaktor und einen US-Verteidigungspakt zu verkaufen. Für die Palästinenser ist nichts mehr übrig.

Die Hamas hat das Abschlachten der palästinensischen Zivilbevölkerung beobachtet und beschlossen, dass sie dasselbe mit den Israelis tun würde. Sie würde sicherstellen, dass letztere niemals gegen das Leid immun wären, das sie den Palästinensern zugefügt haben.

Wiederholung des Jom-Kippur-Kriegs

Es ist eine unheimliche Erinnerung an den ägyptischen Überraschungsangriff, mit dem der Jom-Kippur-Krieg begann. Die Hamas hat ihren Angriff auf denselben Tag gelegt, an dem Ägypten 1973 angriff. Um den Schrecken für die Israelis noch zu verstärken, begann dieser Angriff am Feiertag Simchat Tora, dem freudigen Gedenken an die Übergabe der Tora an die Kinder Israels durch Gott.

Eine israelische Sicherheitsquelle sagte mir, der Angriff auf den Süden Israels sei der „Jom-Kippur-Krieg des Shin Bet“. Ein Fehlschlag von epischem Ausmaß.

Gestern war der 50. Jahrestag des Krieges von 1973, ein blutiges Ereignis, das 3.000 israelische Soldaten das Leben kostete. So wie Israel damals selbstgefällig davon ausging, uneinnehmbar zu sein, so wurden die IDF und der Shin Bet jetzt auf dem falschen Fuß erwischt.

Der Sicherheitskorrespondent von Haaretz, Yossi Melman, stellte fest, dass diese Invasion ein noch größerer Fehlschlag war als 1973. Damals hatte die Armee einer beeindruckenden Nation einen Überraschungsangriff gestartet, der Israel schockierte. Aber diese Invasion wurde von einer aufständischen Miliz durchgeführt, die über weitaus weniger ausgefeilte Waffen verfügte als Israel.

Die Hamas plante diese Operation direkt vor Israels Nase, und sie hatten keine Ahnung. So viel zum Sicherheitszaun, zur Überwachungstechnologie, zu den Drohnen, die den Gazastreifen überwachen, und zu den Tausenden von Soldaten, die sich gegen einen solchen Angriff verteidigen. Es war alles umsonst.

Ich möchte nicht das spöttische Entsetzen eines einzigen Israel-Apologeten oder Biden-Beamten über den „beschämenden“ „wahllosen“ Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten hören. Ich bitte Sie. Israel ermordet 6 Palästinenser für jeden getöteten Israeli. Kein Weinen für sie. Kein Zähneknirschen für sie. Stattdessen erbärmliches Schweigen.

Es gab bereits Äußerungen der Empörung und den obligatorischen Aufruf zum „Abbau der Spannungen“. Ganz zu schweigen von der müden Warnung, dass die Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung schnell schwindet. Um Golda Meirs widerwärtigen Ausspruch zu paraphrasieren: Vielleicht kann es Frieden geben, wenn sich die Welt nur noch halb so sehr um tote palästinensische Kinder kümmert wie um tote Israelis.

Israel und die Hamas: Terror für Terror

Beschweren Sie sich nicht über blutrünstige palästinensische Terroristen, die unschuldige Zivilisten angreifen. Das sind Widerstandskämpfer, die sich gegen eine ausländische Armee wehren, die ihr Land illegal besetzt hält. Die ihnen ihr Land und ihre Ressourcen raubt, sie aus ihren Dörfern vertreibt, sie wahllos ermordet und ihre heiligen Stätten schändet. Ganz zu schweigen davon, dass eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen diesen bewaffneten Widerstand für legitim erklärt hat.

Bibi beschuldigen

Die Schuld liegt, wie der Leitartikel von Haaretz erklärt, bei einem Mann: Bibi Netanjahu. Er hat die massiven israelischen Angriffe auf die Palästinenser eingefädelt bzw. geduldet. Dabei hat er nie in Betracht gezogen, dass sie sich wehren würden. Sicherlich ist dies ein massives Versagen der Sicherheitsbehörden und des Geheimdienstes. Aber noch mehr ist es ein politisches Versagen, weil er glaubte, er könne die palästinensische Nation auslöschen und die Dinge regeln, ohne einen Preis zahlen zu müssen.

Seine Antwort darauf ist ein Rachefeldzug. Er schwört, „die Verstecke im Gazastreifen in Trümmer zu verwandeln“ und warnt die Menschen im Gazastreifen, „zu gehen“, solange sie noch können. Wohin sollten sie gehen? Ins Meer? In die Luft? Unterirdisch? Vielleicht wird Israel großmütig sein und alle 1,5 Millionen von ihnen mit Bussen versorgen und sie auf dem Sinai oder in der arabischen Wüste absetzen?

Und wenn die Tunnel in Schutt und Asche gelegt werden: wird das mit den israelischen Geiseln darin geschehen? Wird er, wie Samson, den Tempel der Philister zusammen mit dem König und seinen Höflingen zum Einsturz bringen?

Das Geschenk der Hamas

Dennoch hat die Hamas Netanjahu ein großes Geschenk gemacht. Anstatt sich ein Jahr lang mit Protesten und einer massiven Kampagne zu konfrontieren, um ihn von der Macht zu verdrängen, und mit vier Korruptionsfällen, die ihn als Premierminister zu Fall bringen könnten, übernimmt er den Mantel des kriegerischen Anführers, der Rache an den Feinden der Nation nimmt. Das Volk wird sich um ihn scharen. Sie werden ihre Beschwerden vergessen. Wenn dieser Krieg zu Ende ist, wird es wahrscheinlich keine pro-demokratische Bewegung mehr geben.

Der Krieg steht unmittelbar bevor

Der Verteidigungsminister hat die IDF-Reserven einberufen, ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Krieg unmittelbar bevorsteht. Israel wird in Gaza einmarschieren. Die Hamas hat viele Überraschungen für die Angreifer auf Lager. Israelische Soldaten werden sterben. Wie viele Tausende von unschuldigen Palästinensern werden ebenfalls sterben? Wie viele Witwen, wie viele Waisen? Wie viele Zehntausende von Häusern werden zerstört? Wie viele Schulen? Wer wird trauern? Wer wird Israel für diese Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen? Wann werden Nationen und internationale Gremien verlangen, dass es aufhört, und eine Lösung mit oder ohne israelische Akzeptanz durchsetzen? Und wann?

Biden beschuldigen

Vor allem die USA sind tief in diese Tragödie verwickelt. Sie haben Plattitüden an die Stelle einer substanziellen Politik gesetzt. Sie haben geglaubt, dass ein scheinbarer Normalisierungsprozess die palästinensische Enttäuschung überspielen würde. Außerdem ist die Regierung Biden durch die Israel-Lobby in ihrer Unterwerfung gelähmt.

Wie oft haben die USA angesichts eines Völkermords tatenlos zugesehen: Holocaust, Ruanda, Kosovo, Bosnien, Myanmar, Kambodscha. Dies ist Bidens Chance, sich in die Riege der schlimmsten außenpolitischen Versager der USA einzureihen.

Es besteht kein Zweifel, dass die israelischen Pläne zur Auslöschung des Gazastreifens Kriegsverbrechen darstellen. Wir stehen am Abgrund einer Tragödie von gewaltigem Ausmaß. Um es mit den Worten von Garcia Marques zu sagen: Dies ist die Chronik eines angekündigten Kriegsverbrechens.

Wird der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) endlich zustimmen, eine formelle Untersuchung solcher Verbrechen einzuleiten, die bis zur letzten großen Gaza-Invasion im Jahr 2014 zurückreichen?

Die Welt hat die Macht, dies zu verhindern. Jetzt. Bevor Tausende sterben. Wird Biden sie nutzen? Oder wird er zulassen, dass politisches Kalkül seinen Kurs bestimmt? Ich fürchte, wir alle kennen die Antwort. Übersetzt mit Deepl.com



