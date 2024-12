Sarah Wagenknecht (BSW) Wir brauchen ein Weihnachtsgeld für Rentner in Deutschland!

Sarah Wagenknecht:

Wir brauchen ein Weihnachtsgeld für Rentner in Deutschland! In Österreich werden die Renten vierzehnmal im Jahr ausgezahlt, eine dreizehnte Auszahlung hierzulande wäre wirklich nicht zu viel verlangt. Allein das Heizungsgesetz kostet im kommenden Jahr über 14 Milliarden Euro und beim Beschaffungsfilz für Rüstungsaufträge versickern Milliarden in den Kassen der Rüstungskonzerne. Ein Weihnachtsgeld in Höhe von rund 500 Euro für alle Rentnerinnen und Rentner – Kosten: rund zehn Milliarden Euro – wäre außerdem eine echte Konjunkturspritze und ein kleiner Beitrag im Kampf gegen Altersarmut. Es kann doch nicht sein, dass viele alte Menschen ihren Kindern und Enkeln zu Weihnachten keine Geschenke kaufen können, weil sie selbst wegen zu magerer Renten auf die Unterstützung ihrer Kinder oder die „Stütze“ vom Staat angewiesen sind. Diese Entwürdigung muss aufhören! Ein Weihnachtsgeld für Rentner wäre ein Zeichen des Respekts und eine überfällige Anerkennung der Lebensleistung der Generation, die dieses Land aufgebaut hat.

