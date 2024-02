Scheiß auf die Fakten – Europa verpflichtet sich zu weiterer Eskalation

20. Februar 2024

Der Professor für internationale Beziehungen, Andrew Latham, hat kürzlich in einem Beitrag festgestellt, dass die Vorstellung eines vollständigen ukrainischen Sieges wahnhaft ist.

Leider halten einige Menschen, vor allem in Europa, immer noch an dieser wahnhaften Vorstellung fest:

In Fachzeitschriften, auf einflussreichen Websites und im gesamten Spektrum der Medien informieren uns Beobachter, Analysten und Experten weiterhin, dass es für die Ukraine einen Weg gibt, über Russland zu siegen und es aus seinem gesamten Gebiet, einschließlich der Krim, zu vertreiben.

…

[Das ist Unsinn.]

…

Kurz gesagt, Russland gewinnt den Krieg, und es deutet wenig darauf hin, dass vorhersehbare politische, wirtschaftliche, taktische oder technologische Entwicklungen etwas an dieser grundlegenden Realität ändern könnten. Warum also wird angesichts all der verheerend widersprüchlichen Beweise von einem ultimativen ukrainischen Triumph auf dem Schlachtfeld gesprochen?

Nun, unter Anwendung von Occams Rasiermesser – dem Grundsatz, dass „unter sonst gleichen Bedingungen einfachere Erklärungen im Allgemeinen besser sind als komplexere“ – würde ich behaupten, dass der wahnhafte Glaube, dass es einen Weg zum totalen Sieg für die Ukraine gibt, weniger auf sich entwickelnden militärischen oder geopolitischen Realitäten als auf einer einfachen psychologischen Dynamik beruht, die sich am besten mit dem Konzept der „Eskalation des Engagements“ zusammenfassen lässt.

Diesem Konzept zufolge neigen Einzelpersonen oder Gruppen manchmal dazu, auf einem gescheiterten Argument zu beharren, selbst wenn dieses Argument im Lichte der Fakten zunehmend unhaltbar wird. Dieses Verhalten ist vor allem durch ein Festhalten an früheren Verpflichtungen – versunkene Kosten, wie die Ökonomen sagen würden – gekennzeichnet, ungeachtet ihrer aktuellen Plausibilität oder Rationalität. Es handelt sich um eine psychologische Funktionsstörung.

Die deutsche Regierung unter Bundeskanzler Scholz ist eine Gruppe, die an dem gefallenen Argument festgehalten hat. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Ukraine gewinnt oder dass Russland diesen Krieg verliert, und jeder zusätzliche Preis, der für Versuche, dies zu entkräften, gezahlt wird, ist einfach nur vergeudet.

Seit Beginn des Krieges ist die Reaktion der EU und Deutschlands darauf auf dem falschen Weg.

Wie ich am 28. Februar 2022 schrieb:

Deutschlands verrückter Schritt, die Verteidigungsausgaben um 120 Milliarden Dollar zu erhöhen (von etwa 40 Milliarden Dollar pro Jahr), wird innerhalb weniger Jahre zu einem starken militärischen Ungleichgewicht in Europa führen, da Deutschland dann alle seine Nachbarn dominieren wird. Dies ist unnötig und historisch gesehen sehr gefährlich. Die Abkehr von den wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland und China bedeutet, dass Deutschland und sein neuer Kanzler Olaf Scholz auf das US-Konzept zur Schaffung eines neuen Kalten Krieges hereingefallen sind. Die deutsche Wirtschaft wird nun eines der Opfer sein.

Am 4. Februar haben Russland und China eine multipolare Welt ausgerufen, in der sie zwei Partner sind, die dem amerikanischen Gegenpol gegenüberstehen werden. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine ist ein Beweis dafür.

Er zeigt auch, dass die USA nicht gewillt sind, ihre suprematistischen Bestrebungen ohne großen Kampf aufzugeben. Aber während die USA in den letzten 20 Jahren ihr Geld dafür ausgegeben haben, den Nahen Osten in Unordnung zu bringen, haben Russland und China die Zeit genutzt, um sich auf einen größeren Konflikt vorzubereiten. Sie haben mehr Gehirnschmalz in diese Angelegenheit investiert als die USA.

Die Europäer hätten dies anerkennen sollen, anstatt den USA zu helfen, ihr Selbstbild einer unipolaren Macht aufrechtzuerhalten.

Es wird einige Zeit dauern, bis sich die neuen wirtschaftlichen Realitäten durchgesetzt haben. Sie werden wahrscheinlich die derzeitige Sicht auf die wirklichen strategischen Interessen Europas verändern.

Leider dauert der Sinneswandel viel länger, als ich gehofft hatte.

Die Eskalation des Engagements hat bisher jeden Wandel blockiert. Anstatt ihren Kurs zu ändern, scheint die EU gewillt zu sein, sich noch tiefer in den Morast zu begeben.

Im Mai 2022 habe ich die unmittelbare Reaktion auf den Krieg als eine Art Hysterie beschrieben:

Die europäische Reaktion auf den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland basierte auf mediengesteuertem hysterischem Moralisieren oder vielleicht moralisierender Hysterie. Sie war und ist weder rational noch realistisch.

Die europäische „Führung“ beschloss, dass nichts anderes als der wirtschaftliche Selbstmord Europas ausreichen würde, um Russland zu zeigen, dass Brüssel ernsthaft verärgert war. Die schwachsinnigen nationalen Regierungen, darunter auch die deutsche, folgten diesem Programm. Sollten sie ihren Kurs beibehalten, wird das Ergebnis eine vollständige Deindustrialisierung Westeuropas sein.

Ich hatte gehofft, dass vernünftigere Köpfe die Oberhand über diese Entwicklung gewinnen würden. Das ist leider (noch?) nicht geschehen. Stattdessen scheint Europa in noch mehr Irrsinn abzudriften.

Zwölf Runden von Sanktionen gegen Russland haben niemandem geschadet, außer der europäischen Wirtschaft. Warum also Runde dreizehn freigeben?

In Deutschland träumen einige Politiker nun davon, die Ukraine weiter aufzurüsten, Deutschland „kampfbereit“ zu machen und „den Krieg nach Russland zu tragen“.

Es wird nicht darüber nachgedacht, welche rationalen Antworten Russland geben könnte, wenn sich dieser Unsinn durchsetzt. Was würde passieren, wenn es als Reaktion darauf den Krieg nach Deutschland tragen würde? Russland hat die Mittel (Raketen), dies zu tun, während Deutschland nicht die Mittel hat, dies zu verhindern.

Die USA haben die Verteilung von Waffen und Geld an die Ukraine eingestellt. Ich rechne nicht damit, dass dies vor der Amtseinführung des nächsten Präsidenten wieder aufgenommen wird. Es könnte sogar sein, dass sie überhaupt nicht wieder aufleben.

Der nächste Präsident wird vielleicht einen Konflikt mit China anstreben und sich mehr Mühe geben, als sich mit Russland um irgendein Hinterland im Osten Europas zu streiten.

Die Ukraine wird Europa überlassen werden, um für sie zu zahlen und sie zu sanieren. Deutschland, als Hauptzahler in den EU-Haushalt, wird davon am meisten betroffen sein.

Ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass der Weg, Russland weiter zu bekämpfen, nur ins Verderben führen wird?