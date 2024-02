DAY ONE: Assange Timeline Exposes US Motives Julian Assange’s lawyers on Tuesday argued before the High Court about why the imprisoned publisher must be allowed to appeal against his extradition order, reports Joe Lauria. By Joe Lauria in London Special to Consortium News On Day One of Julian Assange’s attempt to appeal Britain’s

DAY ONE: Assange-Zeitleiste entlarvt US-Motive

Julian Assanges Anwälte argumentierten am Dienstag vor dem High Court, warum dem inhaftierten Verleger erlaubt werden muss, gegen seinen Auslieferungsbeschluss Berufung einzulegen, berichtet Joe Lauria.

Szene vor dem Royal Courts of Justice am ersten Tag der Julian Assange-Anhörung am Dienstag. (Joe Lauria)

TAG 1: Assange-Zeitleiste entlarvt US-Motive

Von Joe Lauria

in London

Speziell für Consortium News

20. Februar 2024

Am ersten Tag der Anhörung von Julian Assange, der gegen den britischen Auslieferungsbeschluss an die Vereinigten Staaten Berufung einlegen will, legten seine Anwälte einen Zeitplan vor, der die Motive der USA offenlegt, den Journalisten zu vernichten, der ihre hochrangigen Staatsverbrechen aufgedeckt hat.

Vor zwei Richtern des High Court im engen, holzgetäfelten Gerichtssaal 5 des Royal Courts of Justice argumentierten Assanges Anwälte am Dienstag, dass zwei Richter in dem Fall aus mehreren Gründen schwerwiegende Fehler begangen hätten, die eine Berufung gegen die Entscheidung des Innenministers, Assange an die Vereinigten Staaten auszuliefern, erforderlich machten.

Hoch auf der linken Seite des Gerichts, neben Eichenregalen mit ordentlichen Reihen von Rechtsbüchern, stand ein leerer Eisenkäfig. Das Gericht teilte mit, es habe Assange eingeladen, entweder persönlich oder per Videolink aus dem Belmarsh-Gefängnis zu erscheinen, wo er seit fast fünf Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Assange sagte jedoch, er sei zu krank, um in irgendeiner Form teilzunehmen, wie seine Anwälte bestätigten.

Vanessa Baraitser, die Bezirksrichterin, die bei der Auslieferungsanhörung von Assange im Jahr 2020 den Vorsitz führte, und Jonathan Swift, ein Richter am High Court, wurden von Assanges Anwälten heftig kritisiert. Baraitser ordnete im Januar 2021 die Freilassung von Assange aus gesundheitlichen Gründen an.

Sie verweigerte ihm jedoch die Kaution, während die USA in Berufung gingen. Auf der Grundlage von Zusicherungen, dass Assange in den Vereinigten Staaten nicht misshandelt würde, hob der High Court Baraitsers Entscheidung auf. Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs weigerte sich daraufhin, Assanges Anfechtung der Rechtmäßigkeit dieser Zusicherung zu akzeptieren, und der Innenminister unterzeichnete den Auslieferungsbeschluss.

Assange legte gegen die Anordnung des Innenministers sowie gegen die Entscheidung von Baraitser aus dem Jahr 2021, in der sie sich in allen rechtlichen und in vielen faktischen Fragen auf die Seite der Vereinigten Staaten stellte, Berufung ein. Der Antrag auf Weiterverfolgung dieses Rechtsmittels wurde von einem Einzelrichter des High Court, Swift, im vergangenen Juni abgelehnt.

Er ließ zu, dass gegen die Ablehnung des Antrags selbst Berufung eingelegt wird. Diese zweitägige Anhörung begann am Dienstag vor Richter Jeremy Johnson und Dame Victoria Sharp.

Jeremy Corbyn spricht bei der Assange-Kundgebung vor dem Royal Courts of Justice am Dienstag (Joe Lauria)

Die Zeitachse

Der Assange-Anwalt Mark Summers argumentierte eindringlich, dass die Vereinigten Staaten Assange im Grunde nicht anders behandeln als jedes autoritäre Regime einen regimekritischen Journalisten, der seine geheimen Verbrechen aufdeckt.

„Es gab vor dem Bezirksrichter Beweise dafür, dass diese Strafverfolgung motiviert war, die Aufdeckung von Verbrechen auf amerikanischer Staatsebene zu bestrafen und zu verhindern“, sagte Summers dem Gericht. „Es gab unbestrittene Beweise“ während Baraitsers Auslieferungsanhörung 2020 „für Verbrechen, die an der Spitze der Kriminalität stehen“, sagte er.

Er sagte, es gebe einen direkten Zusammenhang zwischen Assanges Arbeit zur Aufdeckung von US-Verbrechen und der Verfolgung durch die USA. „Dies ist eine Strafverfolgung für diese Enthüllungen“, sagte er. „Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen diesen Enthüllungen und der Strafverfolgung, aber der Bezirksrichter (Baraitser) ist auf nichts davon eingegangen und Swift auch nicht.“

Summers skizzierte dann eine Zeitleiste der Ereignisse, die die verschiedenen Phasen der Motivation der Vereinigten Staaten, gegen Assange vorzugehen, aufzeigt. „Es gab zwingende Indizien, warum die USA diesen Fall angestrengt haben“, sagte er.

Zunächst habe es keine strafrechtliche Verfolgung von Assange gegeben (obwohl die Obama-Regierung eine Grand Jury einberufen hatte), bis 2016, als der Internationale Strafgerichtshof ankündigte, er werde nach Assanges Enthüllungen mögliche US-Verbrechen in Afghanistan untersuchen. Die USA prangerten ihn daraufhin als politischen Akteur an.

Summers sagte, dass „das in Pläne überging, Assange zu töten oder aus der ecuadorianischen Botschaft, wo er Asyl hatte, zu überstellen“, nachdem 2017 die Vault-7-Veröffentlichung von Spionagewerkzeugen der CIA bekannt wurde.

Der damalige neue CIA-Direktor Mike Pompeo prangerte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in dieser Position WikiLeaks als feindlichen, nichtstaatlichen Geheimdienst an – ein sorgfältig gewählter juristischer Begriff, so Summers, der es erlaube, verdeckte Maßnahmen gegen ein Ziel ohne Wissen des Kongresses zu ergreifen.

Da diese Pläne zur Tötung oder Überstellung von Assange, um die Präsident Donald Trump gebeten hatte, bei den Anwälten des Weißen Hauses Alarm auslösten, wurde eine rechtliche Verfolgung angestrebt, um zu bestimmen, wohin Assange im Falle einer Überstellung in die USA gebracht werden sollte, sagte Summers.

„Diese strafrechtliche Verfolgung ist nur aufgrund dieses Überstellungsplans entstanden“, sagte er. „Und die Strafverfolgung, die daraus entstanden ist, ist selektiv und eine Verfolgung“. Selektiv deshalb, weil Assange als einziger angeklagt wurde, obwohl andere Medien, wie Freitag und cryptome.org, die ungeschwärzten diplomatischen Kabel zuerst veröffentlicht hatten.

„Dies ist keine Regierung, die in gutem Glauben handelt und einen legalen Weg verfolgt“, sagte er.

Summers sagte, Baraitser habe nie die Frage aufgeworfen, warum nach der Veröffentlichung der Irak- und Afghanistan-Kriegsprotokolle durch WikiLeaks sechs Jahre verstrichen seien, bevor Assange strafrechtlich verfolgt wurde, und er habe nie gefragt, was die USA plötzlich veranlasst habe, gegen ihn vorzugehen. Baraitser wusste, dass der ICC gegen Assanges Afghanistan-Enthüllungen ermitteln würde, sagte Summers.

„Es gab vernünftige Beweise, um die beiden miteinander zu verbinden, aber die Bezirksrichterin hat das nicht erwähnt“, sagte er. Sie ignorierte auch den Plan, Assange zu töten oder zu überstellen, obwohl sie in ihrem Gericht Beweise dafür gehört hatte. „Die Bezirksrichterin wusste nicht, dass die Anklage [gegen Assange] erhoben wurde, um einen illegalen Überstellungsplan zu untermauern“, sagte er.

Ein politisches Vergehen

Vor dem Gericht am Dienstag. (Joe Lauria)

Summers sagte, Assanges Enthüllung sei ein politischer Akt, eine politische Meinung gegen die staatliche Kriminalität“. Und Assanges Anwalt Edward Fitzgerald bezeichnete die Spionage, derer Assange angeklagt ist, als „rein politisches Vergehen“. Die Frage ist für Assanges Verteidigung von entscheidender Bedeutung, da der Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien Auslieferungen wegen politischer Straftaten ausschließt.

Das Auslieferungsgesetz, die parlamentarische Durchführungsbestimmung zum Vertrag, erwähnt jedoch keine politischen Straftaten. Baraitser entschied, dass das Gesetz und nicht der Vertrag Vorrang haben sollte.

Das Team von Assange argumentierte, dass er wegen eines politischen Verbrechens gesucht werde und die Auslieferung daher nicht erfolgen dürfe. Sie argumentierten, dass das Gesetz die Auslieferung wegen „politischer Meinung“ verbietet, was sie mit „politischer Straftat“ gleichsetzen.

Einen beträchtlichen Teil der fünfstündigen Anhörung verbrachten die Anwälte von Assange damit, darauf hinzuweisen, dass die Anklage gegen Assange politisch sei. Fitzgerald argumentierte, dass Großbritannien Auslieferungsverträge mit 158 Staaten hat und in allen bis auf zwei (Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate) politische Straftaten ausgeschlossen sind.

Assanges Arbeit diene der Beeinflussung und Veränderung der US-Politik, sagte Fitzgerald, daher sei seine Arbeit politisch und er könne nicht wegen seiner politischen Ansichten oder Meinungen ausgeliefert werden.

Informanten!

Die Richter Johnson und Sharp schienen mit dem Fall Assange nicht sonderlich gut vertraut zu sein und schienen manchmal von dem, was sie von Assanges Anwälten hörten, überrascht zu sein. Aber sie waren auf die Sichtweise der USA vorbereitet, wonach Assange angeblich US-Informanten geschädigt hat.

Was sie nicht wussten, war, dass Assange tatsächlich Zeit damit verbracht hatte, die Namen von US-Informanten aus den Diplomatischen Kabeln zu schwärzen, während die Hauptpartner von WikiLeaks dies 2010 nicht getan hatten.

Richter Johnson fragte vor dem Mittagessen, ob es Fälle gebe, in denen jemand die Namen von Informanten veröffentlicht habe und nicht strafrechtlich verfolgt worden sei. Nach der Pause nannte Summers das Beispiel von Philip Agee, dem ehemaligen CIA-Agenten, der die Namen von Undercover-Agenten veröffentlicht hatte, von denen einige zu Schaden gekommen waren, aber er wurde dafür nie angeklagt.

Summers erwähnte auch die New York Times, die die Namen von Informanten in den Pentagon Papers veröffentlichte. „Die New York Times wurde nie strafrechtlich verfolgt“, sagte Summers. Richard Nixon setzte jedoch tatsächlich eine Grand Jury in Boston ein, um die Reporter der Times anzuklagen, aber nachdem sich herausstellte, dass die Regierung das Telefon des Whistleblowers Daniel Ellsberg – und damit auch das der Reporter – abgehört hatte, wurde das Verfahren eingestellt.

Trotz ihrer offensichtlichen Unkenntnis des Falles Assange schienen beide Richter von den schwerwiegenden politischen, rechtlichen und die Pressefreiheit betreffenden Fragen fasziniert zu sein. Es handelt sich um hochrangige Richter, die möglicherweise weniger anfällig für politischen Druck sind.

Die Todesstrafe

Die Richter waren vielleicht auch überrascht, als sie erfuhren, dass nach US-Recht und -Praxis (in diesem Fall mit Zustimmung der britischen Regierung) neue Anklagepunkte zu Assanges Anklageschrift hinzugefügt werden können, nachdem er in Amerika angekommen ist. Das Spionagegesetz sieht beispielsweise die Todesstrafe vor, wenn es in Kriegszeiten begangen wird.

Großbritannien kennt die Todesstrafe nicht und kann niemanden ausliefern, dem die Todesstrafe droht. Obwohl die USA Großbritannien diplomatische Zusicherungen anbieten könnten, dass sie nicht die Todesstrafe gegen Assange beantragen würden, haben sie dies bisher abgelehnt.

Fitzgerald schien auch den Gerichtssaal zu schockieren, als er von Fällen sprach, in denen jemand, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, bei der Urteilsverkündung eine Strafe für ein anderes Vergehen erhalten kann, für das er oder sie nie verurteilt wurde.

Er äußerte die Befürchtung, dass Assange, obwohl er nie wegen der undichten Stelle im Tresor 7 der CIA angeklagt wurde, dennoch dafür verurteilt werden könnte. Er sagte auch, dass bei der Verurteilung die Regeln der Zulässigkeit außer Kraft gesetzt werden könnten, um zum Beispiel Beweise zu berücksichtigen, die durch Überwachung gewonnen wurden.

Erster Verfassungszusatz

Die Richter dürften überrascht gewesen sein, als sie hörten, dass der US-Staatsanwalt in Virginia erklärt hat, er könne Assange während eines Prozesses auf amerikanischem Boden seine Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz verweigern, weil er kein US-Bürger sei. Pompeo erklärte kategorisch, dass Assange keinen Schutz durch den Ersten Verfassungszusatz genießen würde.

Der Entzug des Rechts auf freie Meinungsäußerung sei ein Verstoß gegen Artikel 10 des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, argumentierten Assanges Anwälte.

Was Straßburg tun würde

Gerichtssaal des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg (Adrian Grycuk/Wikimedia Commons)

Summers ließ das Gericht ein Szenario durchspielen, in dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anstelle eines US-Militärgerichts über Chelsea Manning verhandelt hätte. Er sagte, die Gesetze zum Schutz von Whistleblowern in Europa seien so weit fortgeschritten, dass das Gericht seiner Meinung nach den Schaden, der durch den Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung entsteht, gegen den Schaden, der durch die Veröffentlichung der Informationen verhindert wird, abwägen würde.

Er kam zu dem Schluss, dass Manning nicht verurteilt worden wäre, und sagte, dass Assange in diesem Szenario sogar leichter freizusprechen wäre, da er nie eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet hat.

Diese Übung könnte eine Botschaft an das Gericht gewesen sein: Lasst Assange selbst frei, bevor das europäische Gericht euch in Verlegenheit bringt, indem es eure Entscheidung, ihn auszuliefern, aufhebt.

Die Gesamtstrategie von Assanges Anwälten schien darin zu bestehen, den Richtern klarzumachen, dass es zahlreiche Gründe für eine Berufung sowie Argumente für eine Verwerfung des Falles gibt (z. B. Beweise für die Ausspähung von Assanges vertraulichen Gesprächen mit seinen Anwälten durch die C.I.A.)

Vorhersehbar

Assanges Anwälte argumentierten auch, dass Artikel 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention besagt, dass jemand vorhersehen muss, dass sein Verhalten ein Verbrechen darstellt, bevor er oder sie dafür angeklagt werden kann.

Sie erklärten, Assange habe nicht wissen können, dass die Veröffentlichung seiner Verschlusssachen zu einer strafrechtlichen Verfolgung nach dem Espionage Act führen könnte, da kein Journalist oder Verleger jemals wegen des Besitzes und der Veröffentlichung von Verschlusssachen nach diesem Gesetz angeklagt worden sei. Daher sollte ein Verstoß gegen Artikel 7 die Auslieferung ausschließen, heißt es.

Assange war jedoch jahrelang besorgt, dass die USA Jagd auf ihn machen würden. Und es gab bereits zwei gescheiterte Versuche von Geschworenengerichten, Journalisten zu belangen: Die Chicago Tribune während des Zweiten Weltkriegs und die New York Times im Fall der Pentagon Papers, wie oben beschrieben.

All-Star-Galerie

In den sieben Sitzreihen hinter den Bänken der Anwälte im Gerichtssaal 5 saßen 16 Mitglieder des Europäischen Parlaments, darunter Clare Daley und Mick Wallace aus Irland. Sevim Dadelen, Mitglied des Deutschen Bundestages, war im Gerichtssaal, ebenso wie Alan Rusbridger, der ehemalige Herausgeber des Guardian. Jeremy Corbyn sprach zu den mehreren hundert Demonstranten vor dem Gericht.

Die Anhörung wird am Mittwoch fortgesetzt, wenn die Anwälte der Vereinigten Staaten ihre Argumente vortragen, warum Assange keine Berufung zugelassen werden sollte.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Übersetzt mit deepl.com

