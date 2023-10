Scholz gegen Strack-Zimmermann: Keine Taurus-Lieferungen an Ukraine

Frieden schaffen, mit noch mehr Waffen? Nach Ansicht der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kein ihr vermittelbarer Widerspruch. Regelmäßig und bei jeder sich darbietenden Möglichkeit fordert die FDP-Politikerin daher die zeitnahe Lieferung von Taurus-Marschflugkörper an die ukrainische Armeeführung. Mediale Unterstützung erhält sie dabei von Bild-Redakteur Paul Ronzheimer. Dieser ließ nun in einem „Exklusiv“-Artikel titeln:

„Warum der Kanzler die Taurus-Raketen nicht liefert … Herber Rückschlag für die Ukraine!“

Laut Autor Ronzheimer plane demnach das politische Berlin in „absehbarer Zeit keine Lieferung der von der ukrainischen Armee so dringend erbetenen Taurus-Marschflugkörper“ in die Wege zu leiten. Dies wurde der Bild-Redaktion aus „deutschen und ukrainischen Regierungskreisen bestätigt“. Der regelmäßig das Kriegsgebiet aufsuchende Redakteur erklärt in dem Artikel: