Horrors in a hospital A doctor describes the intolerable conditions at Nasser Medical Complex, southern Gaza.



Im Nasser Medical Complex im südlichen Gazastreifen müssen die Patienten oft auf dem Boden liegen. Haitham Imad EFE via ZUMA Press

Schrecken in einem Krankenhaus

Die elektronische Intifada

29. Dezember 2023

Die Situation im Nasser Medical Complex in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, ist entsetzlich. Ich arbeite hier als Arzt und habe so etwas noch nie gesehen.

Keiner von uns hat das.

Wenn Patienten in der Notaufnahme ankommen, müssen wir sie auf dem Boden behandeln. Dazu gehören Menschen, die bei israelischen Angriffen verletzt wurden, aber auch solche, die aus anderen Gründen dringend behandelt werden müssen.

Es ist unvorstellbar, dass wir Menschen auf dem Boden behandeln müssen. Aber wir haben einfach nicht den Platz, um etwas anderes zu tun.

Vor dem Krieg verfügten wir über 12 Betten auf der Intensivstation (ICU). Nach der Kriegserklärung haben wir diese Zahl auf 40 erhöht.

Trotzdem waren sie schnell mit chirurgischen Fällen belegt. Es gibt keinen Platz für medizinische Patienten mit normalen Erkrankungen.

Viele Menschen sterben jetzt an behandelbaren medizinischen Problemen – Sepsis, Herzstillstand und Schlaganfall -, weil wir einfach nicht genügend Kapazitäten haben. Grundlegende Hygiene ist ein echtes Problem, und ihr Fehlen trägt zu Infektionen und der Verbreitung von Krankheiten bei.

Auch auf der chirurgischen Intensivstation sterben immer mehr Patienten. Die Intensität des Geschehens führt dazu, dass wir Intensivpatienten entlassen müssen, bevor sie die volle Behandlung erhalten, die sie brauchen.

Wenn Sie überleben, gehören Sie zu den Glücklichen.

Andere Erkrankungen – wie akute Gastroenteritis, Infektionen der oberen Atemwege und Krätze – nehmen um uns herum explosionsartig zu. Bei Kindern und älteren Patienten mit schweren Krankheiten besteht die Gefahr, dass sie aufgrund fehlender Medikamente und der häufigen Verzögerungen bei der medizinischen Versorgung starke Beschwerden und Schmerzen haben und sogar sterben.

Ältere Patienten mit Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Bluthochdruck können ihre täglichen Medikamente nicht einnehmen, weil es an grundlegenden Arzneimitteln mangelt.

Sie können mit schweren Komplikationen ins Krankenhaus kommen. Viele von ihnen sind gestorben, obwohl ihre Krankheiten vor dem 7. Oktober unter Kontrolle waren.

Würmer in Wunden

Die vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens und vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) organisierten Impfprogramme sind seit Wochen ins Stocken geraten. Das macht es wahrscheinlicher, dass wir von Krankheiten heimgesucht werden, die wir in Gaza schon lange hätten verhindern können.

Viele Patienten müssen wirklich von Spezialisten außerhalb des Gazastreifens behandelt werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden jedoch nur etwa 1 Prozent unserer Patienten zur Behandlung außerhalb des Gazastreifens gebracht.

Patienten, die aus den nicht mehr funktionierenden Krankenhäusern im Norden kommen – ein Zustand, auf den wir uns in Khan Younis schnell zubewegen – sind häufig in einem so schrecklichen Zustand, dass wir bei einigen Patienten Würmer in den Wunden sehen.

Die Situation ist entsetzlich. Und nichts davon ist das Ergebnis von Vernachlässigung.

Unsere medizinischen Teams arbeiten auf Hochtouren.

Die Situation ist durch Israel verursacht worden, das Krankenhäuser und humanitäre Hilfsmaßnahmen ins Visier genommen hat. Die Welt – insbesondere die USA – hat dies zugelassen.

Der Nasser Medical Complex ist nicht nur von innen, sondern auch von außen überfüllt.

Die Zahl der Vertriebenen, die sich in der Nähe des Krankenhauses aufhielten – in der Hoffnung, dort ein Mindestmaß an Schutz zu finden, da das Krankenhaus als vermeintlich sicheres Gebiet gilt – ist in dieser Woche zurückgegangen. Die israelischen Besatzungstruppen haben die Menschen, die sich in der Umgebung des Krankenhauses aufhalten, aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.

Die tödlichen israelischen Angriffe auf das Krankenhaus und seine Umgebung haben dazu beigetragen, dass die Abwanderung immer schneller voranschreitet.

Je mehr sich Khan Younis leert, desto gefährlicher wird unsere Arbeit. Der Zugang zum Krankenhaus wird sowohl für unsere medizinischen Teams als auch für die Patienten immer schwieriger.

Erschöpft

Das medizinische Personal des Krankenhauses – mich eingeschlossen – ist erschöpft. Wir arbeiten seit mehr als 80 Tagen unter unerträglichen Bedingungen.

Wir alle haben Familie und Freunde, die uns sehr am Herzen liegen.

Wenn die Nachricht von einem Massaker kommt, versuchen wir herauszufinden, wer die Opfer sind. Wenn Verletzte im Krankenhaus ankommen, versuchen wir herauszufinden, ob wir jemanden von ihnen kennen.

Die Kollegen sind manchmal schockiert, wenn sie feststellen, dass die Menschen, die sie behandeln, zu ihrer eigenen Familie gehören.

Jeden Tag hören wir die Luftangriffe und andere Explosionen um uns herum, die immer näher kommen. Mitglieder meiner eigenen Familie fliehen jetzt mitten im Winter aus dem Flüchtlingslager Khan Younis in Zelte am Strand.

Nach mehr als 15 Jahren Belagerung sind wir in eine menschengemachte Katastrophe hineingeraten, deren Ende nicht abzusehen ist.

Die Geschichten unserer Großeltern, die 1948 von den zionistischen Streitkräften gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen, sind nun unsere gelebte Realität.

Niemand weiß, ob sie an einem Strand in Khan Younis, in einem Flüchtlingslager in Ägypten oder in einem weiter entfernten Land landen werden. Israelische Vertreter wie Benjamin Netanyahyu und Danny Danon sprechen von „freiwilliger Migration“ – ein Euphemismus für ethnische Säuberung.

Niemand kennt etwas anderes als Tod und Schrecken, wenn das israelische Militär Bomben aus amerikanischer Produktion auf Flüchtlingslager vom Norden des Gazastreifens bis in den Süden abwirft.

Israel schießt auf einen Fisch in einem immer kleiner werdenden Fass, während ein Großteil der Welt die Hände ringt und wegschaut. Oder – im Falle der USA – sich darauf vorbereitet, Israel mehr Waffen zu schicken.

Der Autor dieses Artikels, der um Anonymität gebeten hat, arbeitet im Nasser Medical Complex im südlichen Gazastreifen.

Nasser Medical Complex UNRWA Operation Al-Aqsa Flut Benjamin Netanjahu Danny Danon

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …