Israel attacks Gaza hospital five times in one week Most of Gaza health system „decimated and brought to its knees," says World Health Organization.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind in Gaza nur 13 von 36 Krankenhäusern teilweise funktionsfähig. Omar Ashtawy APA-Bilder

Israel greift innerhalb einer Woche fünfmal ein Krankenhaus in Gaza an

von Nora Barrows-Friedman

29. Dezember 2023

Ein Mann läuft vor einem Krankenwagen und trägt ein verletztes Kind auf dem Arm inmitten einer großen Menschenmenge

Israel greift weiterhin Patienten, Ärzte und Krankenhäuser im gesamten Gaza-Streifen an.

Am Mittwoch erklärte die Weltgesundheitsorganisation, dass nur 13 von 36 Krankenhäusern – vor den völkermörderischen Angriffen Israels – teilweise funktionsfähig sind. Zwei Krankenhäuser sind nach Einschätzung der WHO „minimal funktionsfähig“, so dass 21 vollständig außer Betrieb sind.

Eines der teilweise funktionierenden Krankenhäuser ist der Nasser Medical Complex in Khan Younis, im Süden des Landes, der über seine Kapazitäten hinaus belastet ist. Die unmittelbare Umgebung des Krankenhauses wurde wiederholt bombardiert.

Wenn die israelischen Angriffe „in der Nähe des Krankenhauses zunehmen, werden Krankenwagen, Patienten, Personal sowie die WHO und ihre Partner den Komplex nicht mehr erreichen können, so dass dieses wichtige Krankenhaus bald kaum noch funktionsfähig sein wird“, warnte Dr. Rik Peeperkorn, ein Vertreter der WHO.

„Dieses Szenario hat man im Norden nur allzu oft erlebt. Gaza kann es sich nicht leisten, noch mehr Krankenhäuser zu verlieren“, fügte Peeperkorn hinzu.

Dr. Ahmed Moghrabi, Leiter der plastischen Chirurgie im Nasser-Krankenhaus, beschrieb am 25. Dezember gegenüber Al Jazeera den erschöpfenden psychologischen und physischen Tribut, den Israels unerbittliche Angriffe auf das medizinische Personal fordern.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza liegt die Auslastung der Krankenhäuser in den stationären Abteilungen inzwischen bei über 200 Prozent und in den Intensivstationen bei 250 Prozent.

Mehr als 100 Krankenwagen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums zerstört.

Wieder einmal ist niemand und nirgendwo in Gaza sicher.

Wir brauchen jetzt einen anhaltenden #Friedensstopp, um weitere Tote und Verletzte zu verhindern, die ungehinderte Lieferung von Hilfsgütern zu gewährleisten und den medizinischen Bedarf massiv zu erhöhen. @AJEnglish https://t.co/xg7C07ygQT

– Ärzte ohne Grenzen (@MSF_USA) December 26, 2023

Die WHO erklärte, sie sei „äußerst besorgt über die unerträgliche Belastung, die die eskalierenden Feindseligkeiten auf die wenigen Krankenhäuser im Gazastreifen ausüben, die noch geöffnet sind – während der größte Teil des Gesundheitssystems dezimiert und in die Knie gezwungen ist.“

Die WHO besuchte heute das Al-Aqsa-Krankenhaus, in das nach den Angriffen im Zentrum von #Gaza, auch in der Nähe des Flüchtlingslagers Maghazi, über Nacht zahlreiche Verletzte eingeliefert wurden.

Die palästinensischen Gesundheitsbehörden berichteten, dass 70 Menschen getötet wurden, während das Personal des Al-Aqsa-Krankenhauses… pic.twitter.com/B5503C82CT

– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 25, 2023

Lokale und internationale Gesundheitsteams haben Feldkrankenhäuser eingerichtet, die in Gebieten, in denen es keine medizinische Versorgung mehr gibt, eine Grundversorgung bieten.

Solche Zentren sind jedoch keineswegs ein adäquater Ersatz für funktionierende, gut ausgestattete und sichere Krankenhäuser.

Ein Arzt in einem Feldlazarett, das in einer Schule in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens eingerichtet wurde, hat laut Reuters nur Mull und Desinfektionsmittel für die Behandlung von Patienten.

Er erklärte, dass die Patienten an Infektionen leiden, weil es an Sterilisations- und Desinfektionsausrüstung fehlt.

Serienweise Angriffe auf das Al-Amal-Krankenhaus

Am Donnerstag wurde das Al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen zum fünften Mal in weniger als einer Woche angegriffen.

Dutzende von Märtyrern und Verwundeten, darunter auch Kinder, bei einem Bombardement in der Nähe des PRCS Al-Amal-Krankenhauses in #KhanYounis.

Gefilmt von: PRCS-Freiwilliger, Talat Alagha#NotATarget ❌#IHL#AlAmalHospital pic.twitter.com/IeDFimctCK

– PRCS (@PalestineRCS) December 28, 2023

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft (PRCS) hat ihren Sitz im Al-Amal-Krankenhaus.

Ein Video zeigt, wie PRCS-Mitarbeiter Verwundete versorgen, nachdem Israel am Donnerstagmorgen Wohnhäuser neben dem Krankenhausgelände bombardiert hatte.

Das PRCS Al-Amal-Krankenhaus in #KhanYounis wurde heute zum fünften Mal in weniger als einer Woche angegriffen. In diesem Video erklärt das PRCS-Team die Folgen eines israelischen Luftangriffs in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses, bei dem es mehrere Tote und Verletzte gab. #NotATARGET ❌#IHL… pic.twitter.com/cMQF08d2vK

– PRCS (@PalestineRCS) December 28, 2023

Der medizinische Dienst erklärte am Donnerstag, die israelischen Streitkräfte hätten am Vortag „die oberen Stockwerke des Hauptquartiers der Gesellschaft“ mit Artillerie beschossen, was zu einer Reihe von Verletzungen bei einigen der 14.000 Vertriebenen geführt habe, die auf dem Krankenhausgelände Schutz gesucht hätten.

Das PRCS fügte hinzu, dass der israelische Beschuss auch das Funknetz beschädigt habe, „das einzige Kommunikationsmittel“, das dem Dienst noch zur Verfügung stehe, was nun „eine große Herausforderung für die Notfallteams darstellt, die Verwundeten und Kranken zu erreichen“.

Das PRCS verurteilt den Beschuss des Al-Amal-Krankenhauses durch die Besatzungstruppen und fordert die internationale Gemeinschaft auf, das Krankenhaus dringend zu schützen.#NotATarget ❌#IHL #AlAmalHospital pic.twitter.com/SUuNRSyEql

– PRCS (@PalestineRCS) December 28, 2023

Die Intensivierung des israelischen Bombardements in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses, so warnt der medizinische Dienst, „könnte ein Vorspiel für einen direkten Angriff auf das Krankenhaus sein.“

Am 24. Dezember zielte eine israelische Scharfschützendrohne auf einen 13-jährigen Jungen, der mit seinen Cousins in einem Zimmer der PRCS-Einrichtung im Al-Amal-Krankenhaus spielte, und tötete ihn.

Amir und seine Familie dachten, sie würden in der PRCS-Einrichtung in Sicherheit sein, doch das war ein tragischer Irrtum. Heute verlor das 13-jährige Kind sein Leben im PRCS Al-Amal Hospital in #KhanYounis, nachdem es von einer israelischen Drohne beschossen wurde.#Gaza #NotATarget ❌ pic.twitter.com/wiJktz4y5U

– PRCS (@PalestineRCS) December 24, 2023

Am 25. Dezember gerieten Ambulanzteams des PRCS in Khan Younis unter israelischen Artilleriebeschuss, als sie die Leichen mehrerer Menschen bargen.

Bei der Evakuierung von Märtyrern im Viertel Katiba in #KhanYounis überleben die Ambulanzteams des Palästinensischen Roten Halbmonds während des Transports der Märtyrer auf wundersame Weise israelischen Artilleriebeschuss.

Videoaufnahmen von: PRCS-Freiwilliger, Talat Al-Agha pic.twitter.com/cJ5uL9iDW5

– PRCS (@PalestineRCS) December 25, 2023

Am selben Tag waren medizinische Mitarbeiter nach eigenen Angaben gezwungen, das Ambulanzzentrum des PRCS im Flüchtlingslager Jabaliya zu evakuieren, nachdem israelische Streitkräfte „das Gebäude gestürmt und die Krankenwagen zerstört hatten“.

12 Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds, koordiniert durch das IKRK, sind von #KhanYounis in Richtung #Gaza aufgebrochen, um PRCS-Teams und Freiwillige im Norden von #Gaza zu evakuieren. Dies geschah, nachdem die israelischen Streitkräfte sie gezwungen hatten, das Ambulanzzentrum in #Jabalia zu evakuieren,… pic.twitter.com/tzIpmcEueT

– PRCS (@PalestineRCS) December 25, 2023

Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 300 palästinensische Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei israelischen Angriffen getötet.

Israels Angriffe auf die Gesundheitsversorgung verschärfen die schlimmste humanitäre Krise, die es je in Gaza gab.

Mehr als 300 Angehörige des Gesundheitspersonals sind inzwischen getötet worden

360.000 Menschen sind mit ansteckenden Krankheiten infiziert

Weniger als ein Viertel der Krankenhäuser sind in Betrieb pic.twitter.com/U34HHbEprB

– Medical Aid for Palestinians (@MedicalAidPal) December 21, 2023

Israel verschleppt und foltert Ärzte

Unterdessen hat die israelische Armee nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seit dem 7. Oktober rund 100 Mitarbeiter des Gesundheitswesens festgenommen.

Ärzte, medizinisches Personal und Krankenhausdirektoren werden „unter harten Bedingungen wie Folter, Hunger und extremer Kälte“ festgehalten, erklärte das Ministerium.

IOF entführte den Generaldirektor des Kamal Adwan Krankenhauses zusammen mit 69 Mitarbeitern des Gesundheitswesens, darunter Dr. Khaled Hamouda und Dr. Wadee Qasem#NotATarget #Gaza #GazaGenocide #Palestine #PalestineWillBeFree #freedom #MedTwitter #FreePalesitne #Gaza_Genocide #PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/rh1Gom1KKc

– Healthcare Workers Watch – Palestine (@HCWWatch) December 14, 2023

Baraa , 18-jährige Krankenpflegeschülerin, wurde einen Tag nach der Entführung ihres Vaters um Mitternacht von der IOF aus ihrem Haus entführt. Innerhalb von 10 Tagen wurde Baraa in 4 Gefängnisse verlegt. Wir erhielten Nachrichten über Folter, Beleidigungen, Wasserentzug und Drohungen gegen Baraa, um ihre Brüder und ihre Mutter zu verhaften!#NotATarget pic.twitter.com/00bbvFITah

– Healthcare Workers Watch – Palestine (@HCWWatch) December 14, 2023

Israelische Streitkräfte entführen und foltern palästinensisches Gesundheitspersonal.

Eine exklusive AJ+-Recherche mit @HCWWatch und @GazaMedicVoices ergab, dass mindestens 110 Mediziner festgenommen wurden. Ihre Familien wissen nicht, ob ihre Angehörigen noch am Leben sind. pic.twitter.com/twZeZ2isvB

– AJ+ (@ajplus) December 21, 2023

Der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, Muhammad Abu Salmiya, wurde im November von israelischen Streitkräften entführt und festgehalten.

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen, hat am Mittwoch Israel wegen der Zerstörung von Krankenhäusern und der Entführung und Folterung von medizinischem Personal kritisiert.

„Israel hat den Gazastreifen zerstört und wir beschuldigen immer noch die UNO?“

UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese verurteilt Israels Entscheidung, UN-Mitarbeitern automatisch Visa zu verweigern ⤵️ pic.twitter.com/vvv6yuT8cm

– Al Jazeera English (@AJEnglish) December 27, 2023

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft berichtet, dass die israelischen Streitkräfte immer noch acht ihrer Mitarbeiter festhalten, die vor mehr als einer Woche verhaftet worden waren. Sie wurden „an einen unbekannten Ort gebracht, und ihr Schicksal ist noch nicht bekannt“, erklärte der PRCS am Donnerstag.

Awni Khattab, der Leiter des PRCS-Ambulanzzentrums in Khan Younis, wurde vor mehr als einem Monat von israelischen Streitkräften festgenommen, als er verletzte Patienten aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt in den südlichen Gazastreifen überführte.

IOF hält weiterhin 8 unserer Teams aus dem #Jabalia Ambulanzzentrum im Norden von #Gaza fest.

Mehr als ein Monat ist seit der Verhaftung unseres Kollegen Awni Khattab, Leiter des PRCS-Ambulanzzentrums in #KhanYounis vergangen.

Wir fordern die internationale Gemeinschaft dringend auf, sich für die… pic.twitter.com/PyMKnMuW3J

– PRCS (@PalestineRCS) December 23, 2023

„Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf die Besatzungsbehörden auszuüben, um die sofortige Freilassung unserer Teams zu erreichen und ihren Schutz zu gewährleisten“, erklärte das PRCS am 23. Dezember.





