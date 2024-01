FSV Mainz’s sponsors supported club’s decision to fire Anwar El Ghazi after Palestine posts Court documents show club demanded that El Ghazi pay £450,000 to finance replacement after firing him



Der FSV Mainz hat Anwar El Ghazi am 17. Oktober suspendiert, nachdem er einen Beitrag zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen verfasst hatte, als Israel die Wasser- und Stromversorgung der belagerten Enklave abstellte, 10 Tage nach dem von der Hamas geführten Überraschungsangriff, nach dem Israel seine anhaltende tödliche Bombenkampagne startete.

Anwar El Ghazi: Sponsoren des FSV Mainz unterstützten die Entscheidung des Vereins, den Spieler nach Palästina-Beiträgen zu entlassen

Gerichtsdokumente zeigen, dass der Verein von El Ghazi nach seiner Entlassung 450.000 Pfund zur Finanzierung eines Ersatzes verlangte

Anwar el Ghazi, der für den PSV Eindhoven und Aston Villa spielte, bevor er zum FSV Mainz wechselte, wurde wegen seiner pro-palästinensischen Äußerungen suspendiert und entlassen (Quelle)

Anwar El Ghazi: Sponsoren des FSV Mainz unterstützten die Entscheidung des Vereins, den Spieler nach Palästina-Beiträgen zu entlassen

Von MEE-Mitarbeitern

22. Januar 2024

Ein niederländischer Fußballspieler marokkanischer Abstammung hat behauptet, dass Unternehmen, die eine deutsche Bundesligamannschaft sponsern, die Entscheidung des Vereins unterstützt haben, ihn zu entlassen, nachdem er in den sozialen Medien zur Unterstützung Palästinas gepostet hatte. Dies geht aus Dokumenten hervor, die bei einem deutschen Gericht eingereicht wurden.

Ghazi entschuldigte sich daraufhin für seine Äußerungen und veröffentlichte einen weiteren Beitrag, in dem er die Gewalt gegen alle Zivilisten auf beiden Seiten verurteilte.

Mainz hob zunächst die Suspendierung Ghazis auf und veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, der 28-Jährige bedauere“ seine Äußerungen und stelle das Existenzrecht Israels“ nicht in Frage.

Ghazi reagierte jedoch öffentlich und sagte, Mainz habe die Erklärung ohne seine Zustimmung veröffentlicht.

Trotz seiner Entschuldigung kündigte der FSV Mainz den Vertrag mit Ghazi am 4. November und forderte ihn auf, 450.000 Pfund zu zahlen, um dem Verein bei der Suche nach einem Ersatz für ihn zu helfen, wie aus deutschen Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Ghazi reagierte auf die Kündigung seines Vertrags mit der folgenden Erklärung: „Ich stehe für das Richtige ein, auch wenn das bedeutet, dass ich allein dastehe.

„Der Verlust meines Lebensunterhalts ist nichts im Vergleich zu der Hölle, die auf die Unschuldigen und Schwachen in Gaza losgelassen wird #stopthekilling.“

Sponsoren unterstützten Aussetzung

Die von Ghazis Anwälten in Deutschland eingereichten Gerichtsdokumente zeigen Korrespondenz mit drei Sponsoren und dem Verein, darunter ein israelisches Unternehmen, das die Entscheidung des Vereins lobte, Ghazi zu suspendieren, bevor dieser seinen Vertrag kündigte.

Zu den drei Unternehmen, die in den von Ghazis Anwälten vorgelegten deutschen Gerichtsdokumenten genannt werden, gehören das italienische Sportunternehmen Lotto, eToro mit Sitz in Tel Aviv und Mewa, ein deutsches Textilunternehmen, das das Stadion des Vereins sponsert.

„In WhatsApp-Nachrichten vom 16. Oktober 2023 bat Herr Martin von Lotto RLP um schnellstmögliche Informationen und weitere Klärung und erklärte in einem Telefonat am 17. Oktober 2023, dass man dem Verein wahrscheinlich ‚den Rücken gekehrt‘ hätte, wenn er sich gegen die Freilassung von El Ghazi entschieden hätte“, so die Gerichtsdokumente, die Middle East Eye einsehen konnte.

„Max Grillmaier von eTORO gab eine ähnlich entschiedene Erklärung ab. Auch beim Namenssponsor des Stadions, ‚MEWA‘, sei das Thema intern diskutiert und „sehr kritisch hinterfragt“ worden.

„Felix Hermann von ‚MEWA‘ hat das Thema auch proaktiv bei Mainz 05 angesprochen. Insgesamt hat sich ‚MEWA‘ sehr positiv über die Reaktion des Vereins geäußert.“

Aus den Gerichtsdokumenten geht auch hervor, dass das Sponsoring von Mainz mehr als eine Million Euro wert war, das von Lotto 800.000 Euro und das von eToro 390.000 Euro.

Middle East Eye hat Ghazis Vertreter und seine Anwälte kontaktiert. Beide lehnten eine Stellungnahme ab.

Ein Vertreter des FSV Mainz reagierte nicht auf die Behauptungen und sagte, er könne sich nicht zu einem laufenden Rechtsstreit äußern.

Ghazi, der zweimal für die Niederlande gespielt hat, unterschrieb im vergangenen September einen Vertrag beim FSV Mainz.

Der 28-Jährige spielte zuvor für den PSV Eindhoven in den Niederlanden. Davor spielte Ghazi für Aston Villa, wo er den Siegtreffer gegen Derby erzielte, der zum Aufstieg in die Premier League führte.

