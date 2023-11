Gaza blackout: Israel wants to hide massacres from the world Discover the shocking reality of Gaza’s blackout and how Israel’s attempts to conceal its massacres are met with global resistance. Follow the brave efforts of Palestinians to unveil the truth amidst the darkness and international outrage. Don’t miss this eye-opening report by Yousef Aljamal.

Da Israel den Strom abstellt und keine Treibstofflieferungen zulässt, wird der Gazastreifen in Dunkelheit getaucht, und der Himmel wird häufig von den Bomben erhellt, die israelische Flugzeuge am 28. Oktober 2023 abwerfen. / Foto: AA

Tel Aviv will der Welt die Augen verbinden und seine Barbarei an den Menschen im Gazastreifen fortsetzen, da die weltweite Unterstützung für Palästina die israelische Propagandamaschine ins Wanken gebracht hat.



Verdunkelung in Gaza: Israel will Massaker vor der Welt verbergen

Von Yousef M. Aljamal

Am 14. Oktober verlor ich neun Mitglieder meiner Großfamilie, als israelische Luftangriffe das Haus des Cousins meines Vaters Azmi Aljamal trafen und ihn, seine Frau, drei seiner Kinder, drei seiner Enkelkinder und seine Nichte töteten. Mein Bruder Abood erreichte sein Haus, obwohl er viele Schwierigkeiten hatte.

Er erzählte mir, dass Aljamal noch lebte und atmete, als er seine Leiche aus den Trümmern des Gebäudes zog.

Abood übermittelte dann die tragische Nachricht an den Rest unserer Großfamilie, indem er uns über WhatsApp eine SMS schickte und meine Eltern anrief. Am 27. Oktober war es jedoch nicht mehr möglich, den Rest der Welt über unseren Tod als Palästinenser in Gaza zu informieren, als Israel die Mobilfunk- und Internetdienste in der belagerten Region vollständig abschaltete.

Die Sperrung des Zugangs zu Internet, Strom, Treibstoff und Telekommunikationsdiensten erfolgte, nachdem der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant zu Beginn der Bombardierung des Gazastreifens angeordnet hatte, die Palästinenser seien „menschliche Bestien“, denen der Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen verweigert werden müsse. Die Normalisierung dieser völkermörderischen Sprache ist darauf zurückzuführen, dass keine der westlichen Großmächte den israelischen Staat für seine Entmenschlichungskampagne gegen die Palästinenser verurteilt hat, die ihm schließlich die Erlaubnis gab, Krankenhäuser und Flüchtlingslager zu bombardieren.

Mehr Isolation

Die Unterbrechung der Internet- und Mobilfunkdienste bedeutete, dass die Palästinenser, die sowohl im Gazastreifen als auch im Ausland leben, nicht erfahren konnten, wer getötet wurde und wer überlebte. Das bedeutete, dass Palästina zu einer Art schwarzem Loch wurde. Die wenigen Bilder, die in den letzten fünf Tagen aus dem Gazastreifen aufgetaucht sind, zeigen die Auswirkungen des anhaltenden Stromausfalls: Die Palästinenser tragen ihre durch die israelischen Bombenteppiche getöteten Angehörigen auf Eselskarren, weil sie keinen Kontakt zu den Rettungsdiensten aufnehmen und den Rettungsteams keine Opfer melden können.

Mediziner in Gaza folgen den Schreien von Menschen, die nach israelischen Luftangriffen aus zerstörten Gebäuden kommen. Viele Palästinenser sind gestorben, weil die Krankenwagen sie nicht rechtzeitig erreichen konnten. Freiwillige Helfer fahren mit ihren Fahrrädern, um den Rettungsteams Luftangriffe zu melden.

Die Botschaft Israels aus diesem Blackout in Gaza ist klar: Die Palästinenser haben nicht das Recht, ihre Toten zu melden, weder den Sanitätern, die sie vielleicht wiederbeleben könnten, noch den Familien und Gratulanten, die im Rest der Welt um die Toten trauern würden. Auf der anderen Seite haben die Palästinenser wieder einmal das Gefühl, dass die Weltmächte, die Verfechter der Menschenrechte und der Gleichberechtigung, sie im Stich lassen, indem sie dieses Grauen einfach auf ihren Telefonen und Fernsehbildschirmen verfolgen.

Ein Kampf um die Öffentlichkeitsarbeit

Seit dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf israelische Militäreinrichtungen und Siedlungen außerhalb des Gazastreifens, hat Israel 8796 Palästinenser kaltblütig getötet. Mindestens 2030 von ihnen liegen noch unter den Trümmern, darunter 900 Kinder. Von den 8796 Palästinensern, die zwischen dem 7. Oktober und dem 1. November getötet wurden, waren 70 Prozent Kinder und Frauen, wobei mehr als 3648 Kinder in Gaza getötet wurden.

Während Israel die wachsende pro-palästinensische Solidarität in der ganzen Welt bemerkt – in Großstädten wie London, Kuala Lumpur, Jakarta, Istanbul, Amman, Kairo, New York, Chicago, Rom und anderen wimmelt es nur so von Demonstranten, die Israels Verbrechen an den Palästinensern verurteilen – glaubt die große Mehrheit der Israelis weiterhin an die staatliche Propaganda, die besagt, dass man selbst dann, wenn man Tausende von palästinensischen Zivilisten massakrieren muss, dies tun muss, um Israel sicher zu machen.

Angesichts der sich ändernden weltweiten Wahrnehmung Israels und der Tatsache, dass sich immer mehr Menschen weigern, der „Selbstverteidigungs“-Propaganda Glauben zu schenken, verhängte der israelische Staat ein Kommunikationsembargo gegen Palästina, um seine Massaker zu verbergen, und setzte seine Armee von Trollen, pro-israelischen westlichen Medien und prominenten Influencern ein, um die Welt vom Ernst der Krise abzulenken und die palästinensische Realität zu verschleiern.

Aber die Wahrheit findet immer ihren Weg nach draußen. Israel kann das massive Ausmaß der Verbrechen, die es im Gazastreifen begeht, nicht verbergen. Die Palästinenser zählen jedes Leben, das sie in den letzten vier Wochen verloren haben, und weigern sich, irgendein Opfer der israelischen Massaker zu vergessen, sei es die Familie Alghoul im Flüchtlingslager Al Shati, die 80 Mitglieder durch israelische Luftangriffe verloren hat, von denen die Hälfte noch unter den Trümmern liegt, oder die Familie Aqel im Flüchtlingslager Jabaliya, deren 85 Mitglieder bei einem ähnlichen Bombardement getötet wurden, die Palästinenser erinnern sich an jedes einzelne von ihnen.

Die Nachwirkungen des Stromausfalls

Das Viertel Tal Al-Hawa, in dem sich das Al-Quds-Krankenhaus befindet, wurde dem Erdboden gleichgemacht, wobei mehrere Palästinenser getötet wurden. Die Krankenhäuser sind überfüllt und das Personal ist überlastet. Die Ärzte operieren die Patienten auf dem Boden, und viele Patienten haben keinen Zugang zu Narkose, wenn sie sich lebensrettenden Operationen unterziehen müssen. Israel wollte einfach nicht, dass die Welt diese grausame Realität sieht, denn Tel Aviv und seine westlichen Verbündeten können das massenhafte Töten von Palästinensern in Gaza vor ihrem Volk nicht rechtfertigen. Was soll Israel tun? Alles tun, um die Tötung von Palästinensern zu decken und den Menschen im Gazastreifen die abschreckende Botschaft zu übermitteln, dass sie in Isolation getötet werden.

Israel macht sich über das Völkerrecht lustig, das die westlichen Mächte je nach ihren subjektiven Interessen selektiv anwenden. Infolgedessen bombardiert Israel schamlos alles, was es bombardieren will. Israel bombardiert Märkte, Einkaufszentren, Spielzeugläden, Schulen, Bibliotheken, Moscheen, Kirchen, leere Straßen, belebte Straßen, sich bewegende Objekte, statische Objekte, Betonmauern, künstliche Zäune, Olivenhaine, karge Felder, und wenn nichts mehr übrig ist, bombardiert es Krankenhäuser und Flüchtlingslager.

Für die Palästinenser ist es, als stünden sie einem verrückten König auf einem Drachen gegenüber, der die ganze Stadt niederbrennen will. Und die israelischen Streitkräfte und ihre Verbündeten lassen nichts unversucht, um Israel, den verrückten König, gut aussehen zu lassen.

QUELLE: TRT Welt

Yousef M. Aljamal ist Forscher auf dem Gebiet der Nahoststudien und Autor und Übersetzer einer Reihe von Büchern. Er ist Mitautor von A Shared Struggle: Geschichten von palästinensischen und irischen Hungerstreikenden, veröffentlicht von An Fhuiseog im Juli 2021.

@YousefAljamal

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …