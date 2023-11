Thousands walk for hours to flee Israeli attacks on northern Gaza No ceasefire in sight as 70 percent of Palestinians in Gaza are displaced, overwhelming UNRWA shelters.

Israel-Hamas-Krieg live: Israelische Angriffe treffen Kinderkrankenhaus in Gaza

Ein Mann trägt ein Kind, während Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen in Richtung Süden fliehen, inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Palästinensergruppe Hamas im zentralen Gazastreifen laufen, 9. November 2023.

Von Edna Mohamed, Joseph Stepansky und Farah Najjar

9. November 2023

Nach Angaben des Weißen Hauses hat sich Israel bereit erklärt, die Kampfhandlungen täglich für vier Stunden einzustellen, um palästinensischen Zivilisten die Flucht aus dem nördlichen Gazastreifen zu ermöglichen.

Das Al-Nasr-Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt wurde nach Angaben des Direktors am Donnerstag zweimal angegriffen, so dass der Betrieb des Krankenhauses fast vollständig eingestellt werden musste.

Mindestens 14 getötete und 16 verwundete Palästinenser bei mehreren israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 10.812 Palästinenser getötet worden. In Israel wurden im gleichen Zeitraum mehr als 1.400 Menschen getötet.

