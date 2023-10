ICC chief can’t be trusted to put Israeli war criminals on trial Prosecutor Karim Khan hasn’t yet scheduled his Palestine visit.

ICC-Chef kann nicht darauf vertrauen, dass israelische Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden

Von David Cronin

Rights and Accountability

2. Oktober 2023

Karim Khan, Großbritanniens Mann am Internationalen Strafgerichtshof. (Über Facebook)

Wird der Internationale Strafgerichtshof jemals aufhören, Spielchen zu spielen?

Im vergangenen Dezember erklärte Karim Khan, der Chefankläger des Gerichtshofs, dass er das „Ziel“ habe, Palästina noch in diesem Jahr zu besuchen.

Jetzt ist es Oktober und Khan hat immer noch keine solche Reise unternommen.

Als ich mich an den Gerichtshof wandte und fragte, ob eine solche Reise geplant sei, antwortete Khans Büro, dass es „alle Anstrengungen unternimmt, um dieses Ziel zu erreichen“.

Die Weigerung der ICC, eine einfache Frage mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten, ist symptomatisch für ein größeres Problem. Auch wenn Khan den Palästinensern manchmal ein paar Brosamen zuwirft, hat er es nicht eilig, irgendetwas zu liefern, das der Gerechtigkeit ähnelt.

Ein Blick auf die Umstände, unter denen Khan zu seinem jetzigen Amt gekommen ist, mag seine Nonchalance erklären.

Khan wurde von Großbritannien offiziell für den Posten nominiert und gewann am 12. Februar 2021 eine Abstimmung am Sitz der Vereinten Nationen in New York.

Genau eine Woche zuvor hatten die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs grünes Licht für eine Untersuchung von Kriegsverbrechen im besetzten Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem) und im Gazastreifen gegeben.

Boris Johnson war der britische Premierminister, als seine Regierung Khan nominierte.

Im April 2021 reagierte Johnson auf die von der Lobbygruppe Conservative Friends of Israel geäußerten Beschwerden über den IStGH.

Großbritannien wolle „positive Veränderungen“ beim IStGH herbeiführen, schrieb Johnson und behauptete, dass Khans Ernennung zum Chefankläger „der Reform dienen wird“. Johnson erklärte dann: „Wir sind gegen die Untersuchung von Kriegsverbrechen in Palästina durch den IStGH“.

Ich reichte eine Anfrage zur Informationsfreiheit beim Außenministerium in London ein und erkundigte mich, ob Großbritannien eine besondere Vereinbarung mit Khan getroffen hatte. „Die britische Regierung hat mit Herrn Khan im Vorfeld seiner Nominierung keine Vereinbarung getroffen“, erklärte das Außenministerium.

Vielleicht sagt das Außenministerium die Wahrheit.

Vielleicht hielt man es nicht für nötig, schriftlich festzulegen, was Großbritannien von Khan erwartet.

„Politische Antennen“

Als britischer Anwalt, der damals den offiziellen Titel „Berater der Königin“ trug, ist Khan ein Teil des Establishments. Es war also unwahrscheinlich, dass er gegen die wahrgenommenen Interessen Großbritanniens handeln würde.

Und unabhängig davon, ob es eine formelle Vereinbarung mit Khan hatte, sprach Großbritannien ihm sein Vertrauen aus. In der offiziellen britischen Erklärung zur Nominierung werden Khans „politische Antennen“ gelobt.

Khans Hauptkonkurrent um den Posten des Chefanklägers des IStGH war der irische Rechtsanwalt Fergal Gaynor.

In seiner Bewerbung erwähnte Gaynor, dass er während des Verfahrens vor dem IStGH im Jahr 2020 „führender Anwalt einer Gruppe palästinensischer Opfer“ gewesen sei. Dieses Verfahren ebnete den Weg für die Ankündigung im folgenden Jahr, dass der Gerichtshof seine Palästina-Untersuchung einleiten würde.

Hätte Gaynor diese Untersuchung vorangetrieben, wenn seine Kandidatur für den Posten des Chefanklägers erfolgreich gewesen wäre? Das lässt sich nicht sagen.

Dennoch ist es bemerkenswert, dass Großbritannien – mit einer Regierung, die der Idee, Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, feindlich gegenüberstand – sein Gewicht hinter Khan warf, wohl wissend, dass sein Hauptkonkurrent (Gaynor) maßgeblich dazu beigetragen hatte, eine Untersuchung dieser Verbrechen zu gewährleisten.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Khan es im Allgemeinen vermieden hat, sich in der Öffentlichkeit über Palästina zu äußern, seit er das Amt des Chefanklägers des ICC übernommen hat.

„Entschuldigung, ich bin beschäftigt“

Im Mai dieses Jahres wandte sich Kristen Saloomey von Al Jazeera an Khan und fragte, ob der IStGH die Ermordung ihrer Kollegin Shireen Abu Akleh durch Israel 12 Monate zuvor untersuchen würde.

Khans Antwort? „Tut mir leid, ich bin beschäftigt.“

Seine Zurückhaltung in Bezug auf die israelische Aggression steht im Gegensatz zu seiner scharfen Haltung gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine.

Der Internationale Strafgerichtshof hat nicht nur innerhalb weniger Wochen nach dem Einmarsch im Februar 2022 einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgestellt.

Das war blitzschnell, wenn man bedenkt, dass es Jahre gedauert hat, bis der Gerichtshof endlich beschloss, eine formelle Untersuchung der Lage in Palästina einzuleiten, eine Untersuchung, die zu keiner einzigen Anklage geführt hat und generell festgefahren scheint.

Obwohl die USA das Gründungsdokument des IStGH, das Römische Statut, abgelehnt haben, unterstützen sie die Untersuchung des Gerichtshofs zur Ukraine.

Diese Untersuchung wird von Brenda Hollis geleitet, einem pensionierten Oberst der US-Luftwaffe.

Wer den Rang eines Obersts bei einem Militär innehat, das dafür berüchtigt ist, unprovozierte Kriege zu führen, sollte sich automatisch als Ermittler für Kriegsverbrechen disqualifizieren.

Warum zögert der IStGH, gegen Israel zu ermitteln, handelt aber schnell, wenn Russland die Ukraine angreift?

Als ich das Gericht um eine Erklärung bat, erklärte Khans Büro, dass er nach seinem Amtsantritt als Ankläger „ein engagiertes Team eingesetzt hat, um die Ermittlungen in Palästina voranzutreiben“.

Khans Büro hatte von den Regierungen, die den IStGH im Jahr 2022 unterstützen, „zusätzliche Ressourcen“ angefordert. Das Büro fügte hinzu, dass es „erneut eine erhebliche Aufstockung der Mittel in seinem Budget für 2024 für eine Reihe von Situationen, einschließlich der Situation im Staat Palästina, anstrebt.“

Das klingt ominös.

Khan ist weit davon entfernt, ein wirklich unabhängiger Staatsanwalt zu sein, und ist der Gnade der Geldgeber ausgeliefert.

Großbritannien – ein Staat, der Israel vor Kontrollen schützen will und ständig als Schoßhündchen der USA agiert – gehört zu den vier größten Geldgebern des Gerichts.

Unter Berufung auf finanzielle Engpässe hat sich Khan offenkundig parteiisch in die IStGH-Untersuchung zu Afghanistan eingemischt.

Das Ergebnis ist, dass sich die Untersuchung nur auf die Feinde des Westens – die Taliban und den Islamischen Staat – konzentrieren wird. Die USA werden ungeschoren davonkommen, weil sie zwei Jahrzehnte lang Gewalt gegen afghanische Zivilisten ausgeübt haben.

Was genau hat die britische Regierung gemeint, als sie Khans „politische Antennen“ lobte? Wollte sie damit sagen, dass man sich darauf verlassen kann, dass er den Westen nicht in Verlegenheit bringt – eine Region, der sich Israel zugehörig fühlt?

Wenn Karim Khan sich abmüht, ein so grundlegendes Ziel wie einen Besuch in Palästina zu erreichen, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass er Israels Kriegsverbrecher vor Gericht stellen wird. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …