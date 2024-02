Solidarity through music Solidarity through music. That is what the new song „Palestinian-South African Ballad of Love“ is all about.

Palästina-Protest in Melbourne, Australien, 3. Juli 2021 (Foto: Matt Hrkac/Flickr)

Das neue Lied „Palestinian-South African Ballad of Love“, das von dem palästinensischen Aktivisten und Künstler Haidar Eid und der südafrikanischen Band The Mavrix gemeinsam produziert wurde, könnte als das erste palästinensisch-südafrikanische Lied des Widerstands gelten.

Solidarität durch Musik

Von Haidar Eid

25. Februar 2024

Solidarität durch Musik. Darum geht es bei dieser palästinensisch-südafrikanischen Ballade der Liebe. Südafrikaner und Palästinenser haben eine ganz besondere Beziehung zueinander – sie sind Opfer der brutalsten politischen Regime, die die Menschheit je hervorgebracht hat: Siedlerkolonialismus und Apartheid.

In beiden Fällen wurden die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die an der einheimischen Bevölkerung begangen wurden, geleugnet. Das Ausmaß des menschlichen Leids in Südafrika hat tiefe psychologische Narben in der Psyche der Menschen hinterlassen. In Palästina wird der Horror! Der Schrecken! wird von der israelischen Apartheid ungestraft begangen, unterstützt von einer internationalen Verschwörung des Schweigens.

In beiden Ländern haben die Menschen kreative Formen des Widerstands als Mittel zum Überleben gegen die Tötungsmaschinen der Apartheid entwickelt. Die Gleichung wurde sehr deutlich: Widerstand bedeutet Existenz. Und der Widerstand hatte einen hohen Preis. Auf der einen Seite die brutale Herrschaft von Schurken, auf der anderen Seite Widerstand mit Würde. Dies wurde in der Musik ausgedrückt. Es wurden und werden immer noch Lieder gesungen, um gefallene Helden zu beklagen und die Massen zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit zu mobilisieren. In Südafrika war Senzeni Na (Was haben wir getan?) eines jener Anti-Apartheid-Volkslieder, die häufig bei Beerdigungen und Demonstrationen gesungen wurden.

Was haben wir getan?

Unsere Sünde ist, dass wir schwarz sind?

Unsere Sünde ist die Wahrheit

Sie bringen uns um

Lasst Afrika zurückkehren

Und in Palästina hat fast jeder einzelne Sänger versucht, Yamma Muwail el Hawa zu singen, eine Ballade, die zu einem kollektiven Klagelied geworden ist, in dem beklagt wird, dass „wir von Schurken regiert werden“. In gewisser Weise ist es das Lied der Würde geworden. Während Senzeni Na zum ersten Mal in den 1950er Jahren gesungen wurde, ist der Ursprung von Muwail el Hawwa unklar, aber es gibt es schon seit der britischen Besetzung Palästinas. Beide Lieder sind Klagelieder zum Gedenken an den Tod durch „Schurken“, aber sie sind auch als Lieder der Hoffnung und des Widerstands gedacht.

Oh Mutter! Was ist mit dem Wind?

(Die Ballade der Liebe ist meine Ballade)

Oh Mutter, was will er von mir?

Ich würde lieber von Dolchen gestochen werden

als von einem Schurken regiert zu werden

Ich wünschte, meine Augen wären ein Ozean

Und ich verstecke dich unter meinen Augenlidern

Und wir leben ein Leben in Freiheit für immer

und ich ging unter dem Regen

und der Regen löschte mein Verlangen

und als der Sommer kam

entzündete er eine Flamme in mir

Solange mein Leben andauert

wird es ein Kampf für die Freiheit sein!

Der palästinensische Aktivist und Künstler Haidar Eid hat mit der südafrikanischen Band The Mavrix (Jeremy Karodia und Ayub Mayet) an dieser Verschmelzung beider Lieder gearbeitet und diese Ballade der Liebe geschaffen, die als erstes palästinensisch-südafrikanisches Lied des Widerstands angesehen werden kann.

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor für postkoloniale und postmoderne Literatur an der al-Aqsa-Universität in Gaza. Er hat zahlreiche Artikel über den arabisch-israelischen Konflikt verfasst, die unter anderem bei Znet, Electronic Intifada, Palestine Chronicle und Open Democracy veröffentlicht wurden. Er hat in einer Reihe von Zeitschriften Beiträge über Kulturwissenschaften und Literatur veröffentlicht, darunter Nebula, Journal of American Studies in Turkey, Cultural Logic und das Journal of Comparative Literature.

