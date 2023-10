Israel is annihilating Palestinian civilians in the Gaza ghetto The Israeli activist group Boycott from Within says Israel is exploiting the killing of Israelis to build support for its ongoing apartheid, occupation, and siege against Palestinians. Stop the genocide in Gaza!

Das von Boycott From Within erstellte Bild zeigt ein Zitat des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, der Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnet, über einem Bild aus dem Warschauer Ghetto.

Israel vernichtet palästinensische Zivilisten im Ghetto von Gaza

Israel nutzt die Tötung von Israelis aus, um Unterstützung für seine anhaltende Apartheid, Besatzung und Belagerung der Palästinenser zu gewinnen.

Stoppt den Völkermord in Gaza!

Von Boycott from Within

13. Oktober 2023

Anmerkung der Redaktion: Die Organisation Boycott from Within, die sich aus jüdischen und palästinensischen Bürgern Israels zusammensetzt, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) unterstützen, veröffentlichte am 12. Oktober 2023 die folgende Erklärung und Bilder.

Israel vernichtet palästinensische Zivilisten im Gaza-Ghetto und erklärt offen, dass der Schwerpunkt auf Schaden und nicht auf Genauigkeit“ liegt. Mehr als 1.100 Kinder, Frauen und Männer wurden bereits durch Israels unerbittliches Bombardement massakriert.

Viele sind noch immer unter den Trümmern von Wohnhäusern begraben. Millionen von Menschen sind in der winzigen Enklave ohne Strom eingeschlossen. Wasser, Lebensmittel und Medikamente gehen zur Neige, und es droht eine Hungersnot.

Das von Boycott From Within erstellte Bild zeigt ein Zitat des Knessetmitglieds Tally Gotliv, das zum Einsatz von Atomwaffen in Gaza aufruft, über einem Bild aus dem Warschauer Ghetto.

Wir sind entsetzt über die massive Gewalt um uns herum, aber wir sind nicht verwirrt. Israel nutzt die Tötung von Israelis aus, um Unterstützung für seine anhaltende Apartheid, Besatzung und Belagerung gegen die einheimischen palästinensischen Flüchtlinge in Gaza zu gewinnen.

Das von Boycott From Within erstellte Bild zeigt ein Zitat des Knessetmitglieds Ariel Kallner, der zu einer Nakba in Gaza aufruft, über einem Bild aus dem Warschauer Ghetto.

Das hat sie schon früher getan, und sie tut es auch jetzt. Zivilisten zu verletzen ist nach internationalem Recht verboten. Stoppt den Völkermord in Gaza!

Das von Boycott From Within erstellte Bild zeigt ein Zitat des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu über einem Bild aus dem Warschauer Ghetto.

Boykott From Within

