‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 105: Israel destroys Gaza’s last university as Netanyahu doubles down on rejection of a Palestinian state Netanyahu vows there won’t be a Palestinian state so long as he’s in office, while Joe Biden admits strikes against Yemen’s Ansar Allah aren’t working.

Bildschirmfoto des Moments, in dem die israelische Armee die Al-Israa-Universität sprengt (Foto: Screenshot/Social Media)

Tag 105 der „Operation Al-Aqsa-Flut“: Israel zerstört die letzte Universität in Gaza, während Netanjahu einen palästinensischen Staat weiterhin ablehnt

Netanjahu schwört, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird, solange er im Amt ist, während Joe Biden zugibt, dass die Angriffe gegen die jemenitische Ansar Allah nicht funktionieren.

Von Mondoweiss Palästina-Büro

19. Januar 2024

Todesopfer:

24.762 Tote* und mindestens 62.108 Verwundete im Gaza-Streifen.

Über 388 getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

550 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober, davon 194 seit Beginn der Bodeninvasion, und mindestens 3.221 Verletzte.**

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens am 16. Januar bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Toten auf mehr als 31.000, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht.

Wichtige Entwicklungen

Der Stromausfall im Gazastreifen dauert nun schon den achten Tag in Folge an und beeinträchtigt die Nachrichten aus dem Gazastreifen.

Israel setzt die Beschießung des Gazastreifens fort und zerstört wichtige Gebäude der al-Isra-Universität, der letzten noch existierenden Hochschuleinrichtung in Gaza.

Die jemenitische Ansar Allah greift weiterhin Schiffe im Roten Meer an. Joe Biden räumt ein, dass die US-Angriffe die Rebellen nicht abschrecken können, schwört aber, sie trotzdem fortzusetzen.

Der umkämpfte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigt seine Ablehnung eines palästinensischen Staates und beharrt auf der israelischen Kontrolle über das gesamte Gebiet „westlich des Jordan“.

Die israelische Armee beendet eine 45-stündige verheerende Razzia im Flüchtlingslager Tulkarem.

Die israelische Armee gibt zu, Gräber ausgehoben und Leichen im Gazastreifen beschlagnahmt zu haben, und behauptet, sie suche nach toten Geiseln.

The Guardian enthüllt die langjährige Politik der verschiedenen US-Regierungen, Israel vor US-Gesetzen zu schützen, die die Finanzierung von Menschenrechtsverletzungen im Ausland durch die USA verhindern sollen.

Die Zahl der Hepatitis-A-Fälle steigt aufgrund der überfüllten und unhygienischen Bedingungen in den Unterkünften, und Organisationen warnen vor einer Verschärfung der Gesundheitskrise in Gaza.

Die israelische Tageszeitung Haaretz berichtet, dass die psychische Gesundheit der israelischen Soldaten zunehmend Anlass zur Sorge gibt, da viele Soldaten die Front aufgrund „psychischer Probleme“ verlassen.

Die Knesset verlängert das Verbot für palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen, sich mit Anwälten zu treffen.

Der rechtsextreme Knessetabgeordnete Almog Cohen wird von der israelischen Polizei verhört, nachdem er 2013 in den sozialen Medien damit geprahlt hatte, palästinensische Bürger Israels während seiner Tätigkeit als Polizeibeamter zu verprügeln.

Gaza: Universität zerstört, Zahl der Hepatitis-Fälle steigt

Israel setzt seine gnadenlose Zerstörungskampagne im Gazastreifen fort, tötete in den vergangenen Tagen zahlreiche Palästinenser und löschte zivile Einrichtungen von der Landkarte. Der von Israel herbeigeführte Stromausfall in dem dezimierten palästinensischen Gebiet dauert nun schon den achten Tag in Folge an – die längste Unterbrechung seit dem 7. Oktober – und wird von Menschenrechtsgruppen als „Kriegswaffe“ bezeichnet.

Die offizielle Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde WAFA meldete seit Donnerstag tödliche Luftangriffe in Gaza-Stadt (u. a. in der Nähe des Al-Shifa Medical Complex und der al-Nour-Moschee), Jabalia, Khan Younis (u. a. in der Gegend um das Al-Amal-Krankenhaus), Bani Suheila, Deir al-Balah, Qizan al-Najjar, in der Nähe des Abu Yousef Al-Najjar-Krankenhauses östlich von Rafah, Abasan, Beit Hanoun, Beit Lahia, Nuseirat und im al-Maghazi-Flüchtlingslager.

Ein Gebäude, in dem medizinisches Personal des Internationalen Rettungskomitees (IRC) und der Medizinischen Hilfe für Palästinenser (MAP) in Khan Younis untergebracht war, wurde nach Angaben des IRC am Donnerstag durch einen Raketeneinschlag beschädigt, wodurch die Mitarbeiter vertrieben wurden und nicht mehr im Nasser-Krankenhaus arbeiten konnten.

Zu den kürzlich Getöteten gehören Wael Fanouna, der Manager des Fernsehsenders Al-Quds Today, und Ahmad al-Durrah, der Bruder von Mohammed al-Durrah, dessen Ermordung durch israelische Streitkräfte im Jahr 2000, als er 12 Jahre alt war, zu einem der bleibenden Bilder der Zweiten Intifada wurde.

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Freitag mit, dass Israel innerhalb von 24 Stunden 142 Palästinenser getötet und 278 weitere verletzt hat, womit sich die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 24.762 und die der Verletzten auf 62.108 erhöht hat.

Unterdessen kursierten in dieser Woche schockierende Aufnahmen, die zeigen, wie israelische Streitkräfte am Mittwoch die al-Isra-Universität in die Luft sprengten und damit die letzte verbliebene Universität im Gazastreifen zerstörten.

„Die israelischen Besatzer zielen mit diesen Aktionen darauf ab, eine Kultur der Unwissenheit zu verbreiten, unser Volk von der Entwicklung des Wissens und der Zivilisation fernzuhalten und die Intellektuellen gewaltsam aus Palästina zu vertreiben“, erklärte die Universität in einer Erklärung.

Während die israelische Armee behauptete, die wichtigste Waffenproduktionsstätte der Hamas zerstört zu haben, meldeten palästinensische Gruppen anhaltende Kämpfe mit den israelischen Bodentruppen vom Norden bis zum Süden des Gazastreifens, einschließlich Jabalia, Gaza-Stadt, Bani Suheila, Abasan und Khan Younis.

Die israelischen Streitkräfte meldeten am Freitag den Tod eines Soldaten und erhöhten damit die offizielle Zahl der israelischen Soldaten seit Beginn der Bodeninvasion im Gazastreifen auf 194. Die Armee bestätigte unterdessen gegenüber NBC, dass ihre Streitkräfte tatsächlich Gräber ausgehoben und Leichen im Gazastreifen beschlagnahmt haben – nach eigenen Angaben auf der Suche nach toten Geiseln.

In der Zwischenzeit haben israelische Medien die psychische Gesundheit der israelischen Truppen als wachsende Sorge bezeichnet. „In einigen Kampfeinheiten ist die Zahl der Soldaten, die sich wegen psychischer Probleme zurückgezogen haben, höher oder gleich hoch wie die Zahl der Soldaten, die im Kampf verwundet wurden“, berichtete die israelische Zeitung Haaretz am Donnerstag.

Auf humanitärer Ebene schlagen Organisationen weiterhin Alarm wegen der katastrophalen Lage der Palästinenser in Gaza.

„Seit meinem letzten Besuch hat sich die Situation von einer Katastrophe zu einem Beinahe-Zusammenbruch entwickelt. UNICEF hat den Gazastreifen als den gefährlichsten Ort der Welt bezeichnet, um ein Kind zu sein. Wir haben gesagt, dass dies ein Krieg gegen Kinder ist. Aber diese Wahrheiten scheinen nicht durchzudringen“, beklagte der stellvertretende UNICEF-Direktor Ted Chaiban am Donnerstag.

Das Kinderhilfswerk schätzt, dass seit dem 7. Oktober etwa 20.000 Babys im Gazastreifen unter gefährlichen Bedingungen geboren wurden, wo Kinder unter zwei Jahren einem „ernsten Risiko“ des Verhungerns und der Unterernährung ausgesetzt sind.

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) teilte unterdessen mit, dass im Gazastreifen aufgrund der Überbelegung und der unhygienischen Bedingungen in den Unterkünften rund 8.000 Fälle von Hepatitis A aufgetreten seien – eine weitere Bestätigung der Warnungen palästinensischer Menschenrechtsorganisationen, wonach die Binnenvertriebenen ernsthaft von Epidemien und Krankheiten bedroht sind.

„Die unmenschlichen Lebensbedingungen – kaum sauberes Wasser, saubere Toiletten und die Möglichkeit, die Umgebung sauber zu halten – ermöglichen eine weitere Ausbreitung von Hepatitis A und verdeutlichen, wie explosiv gefährlich die Umgebung für die Ausbreitung von Krankheiten ist“, schrieb der Leiter der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus auf X.

Westjordanland: Israelische Armee zieht sich nach fast zweitägiger Razzia aus Tulkarem zurück

Im besetzten Westjordanland wurden bewaffnete Zusammenstöße zwischen israelischen Streitkräften und Palästinensern in den Flüchtlingslagern Tulkarem und Nour Shams sowie in der Nähe des Kontrollpunkts Jalameh gemeldet.

Berichten zufolge zogen sich die israelischen Streitkräfte nach 45 Stunden aus dem Flüchtlingslager Tulkarem zurück – eine der längsten Razzien im Westjordanland seit dem 7. Oktober – und hinterließen weitreichende Zerstörungen. WAFA berichtete, dass die israelischen Streitkräfte während der Razzia Krankenwagen daran hinderten, verwundete Palästinenser zu erreichen, und fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte die Beine eines Palästinensers, der als Abdulrahman Othman identifiziert wurde, mit einem Seil fesselten und ihn auf den Boden schleiften.

Als Zeichen dafür, wie sehr sich die Situation im besetzten Westjordanland verschlechtert hat, berichtete die BBC Anfang dieses Monats über die Tötung von sieben Palästinensern, darunter vier Brüder, und stellte Beweise von Zeugen und Sanitätern zusammen, die bestätigten, dass die Männer weder bewaffnet waren noch eine Bedrohung darstellten, als ein israelischer Luftangriff sie tötete.

Während israelische Beamte Berichten zufolge darüber diskutieren, die unrechtmäßig einbehaltenen Steuereinnahmen der Palästinensischen Autonomiebehörde über eine dritte Partei zu überweisen – offenbar in dem Bestreben, nach den wiederholten Beteuerungen einiger Minister, das Geld würde nicht an die Palästinensische Autonomiebehörde überwiesen, nicht das Gesicht zu verlieren – haben israelische Siedler weiteres Land beschlagnahmt und einen illegalen Außenposten im nördlichen besetzten Westjordanland errichtet, berichtet die Siedlungsbeobachtungsstelle Peace Now.

Israel: Netanjahu gibt weiter Gas, während seine eigene Partei seinen Rücktritt plant

Trotz zunehmender internationaler Empörung und anhaltender Rufe nach einem Waffenstillstand innerhalb Israels bleibt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu standhaft bei seiner Ablehnung der Gründung eines palästinensischen Staates und deutete an, dass er das Einzige sei, was zwischen den Israelis und einer Zwei-Staaten-Lösung stehe.

„Wer auch immer vom ‚Tag nach Netanjahu‘ spricht, meint im Grunde die Gründung eines palästinensischen Staates mit der Palästinensischen Autonomiebehörde“, sagte er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, auf der er die israelischen Medien beschuldigte, die Kriegsanstrengungen zu untergraben, und sich gegen die Forderungen der israelischen Opposition nach Wahlen wandte.

Die Präsidentschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde reagierte auf Netanjahus jüngste Äußerungen und erklärte, diese bestätigten, „dass diese [israelische] Regierung entschlossen ist, die gesamte Region in den Abgrund zu stürzen“.

„Die gesamte Region steht am Rande eines Vulkanausbruchs aufgrund der aggressiven Politik der israelischen Besatzungsbehörden gegen das palästinensische Volk und seine legitimen Rechte“, sagte Nabil Abu Rdeineh, Sprecher der PA-Präsidentschaft, am Donnerstag.

Netanjahus Äußerungen, die den erklärten Zielen der USA für die Region zuwiderlaufen, haben auch innerhalb Israels Kritik hervorgerufen, wo einige Nachrichtenagenturen ihn als „wahnhaft“ bezeichnet haben.

In einem Interview, das am Donnerstagabend auf dem israelischen Kanal 12 ausgestrahlt wurde, sagte der Minister des Kriegskabinetts und ehemalige Generalstabschef der israelischen Armee, Gadi Eisenkot, er glaube nicht, dass die israelische Führung der Öffentlichkeit die Wahrheit sage.

„Wer von einer absoluten Niederlage [der Hamas] spricht, sagt nicht die Wahrheit“, sagte Eisenkot. „Schon heute ist die Situation im Gazastreifen so, dass die Ziele des Krieges noch nicht erreicht sind.“

Eisenkot fügte hinzu, dass er und sein Kollege im Kriegskabinett, Benny Gantz, die Pläne der Regierung, die libanesische Hisbollah-Bewegung in den ersten Tagen des Krieges anzugreifen, vereitelt hätten, wodurch eine unmittelbare regionale Eskalation wahrscheinlich verhindert worden sei.

Sogar in Netanjahus eigener Likud-Partei plant angeblich eine wachsende Zahl von Mitgliedern eine Zukunft ohne den umkämpften Premierminister, gegen den seit Dezember ein Korruptionsprozess läuft, an der Spitze.

Unterdessen hält Israel an der Diskriminierung der Palästinenser auf allen Ebenen fest. Das israelische Parlament, die Knesset, verlängerte ein Verbot, das palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen daran hindert, sich mit ihren Anwälten zu treffen, um weitere vier Monate. Die viel beklagte massenhafte Verteilung von Waffen an die Zivilbevölkerung des Landes erstreckt sich überraschenderweise nicht auf palästinensische Bürger Israels, auch wenn deren Gemeinden näher an den Konfliktgebieten liegen als andere Gemeinden mit jüdischer Mehrheit.

Biden räumt ein, dass die Angriffe auf die jemenitischen Streitkräfte nicht funktionieren, schwört aber, sie trotzdem fortzusetzen

Die jemenitischen Ansar-Allah-Rebellen greifen weiterhin Schiffe im Roten Meer an, um sich mit den Palästinensern zu solidarisieren. Die Gruppe, die allgemein als „Houthis“ bekannt ist, bleibt trotz der amerikanischen und britischen Luftangriffe standhaft.

US-Präsident Joe Biden räumte am Donnerstag ein, dass die Angriffe Washingtons die jemenitische Gruppe wahrscheinlich nicht abschrecken würden, zeigte aber keine Anzeichen dafür, diese Strategie zu überdenken.

„Nun, wenn Sie sagen, dass sie funktionieren, halten sie [die Angriffe] die Houthis auf? Nein“, sagte Biden vor Reportern. „Are they gonna continue? Yes.“

Ägypten führt Berichten zufolge Gespräche mit Ansar Allah und dem Iran, um die Spannungen am Roten Meer zu entschärfen, da die internationale Gemeinschaft befürchtet, dass London und Washington die ohnehin schon instabile Lage im Nahen Osten noch verschlimmern.

Nach dem x-ten Bericht, dass Biden zunehmend frustriert von Netanjahu ist, enthüllte The Guardian am Donnerstag, dass die USA seit Jahren „spezielle Mechanismen … eingesetzt haben, um Israel von den US-Menschenrechtsgesetzen abzuschirmen, während die Militäreinheiten anderer Verbündeter, die von den USA unterstützt werden – einschließlich der Ukraine, wie es heißt -, privat sanktioniert wurden und mit Konsequenzen für Menschenrechtsverletzungen rechnen mussten.“

Der ehemalige US-Senator Patrick Leahy – nach dem das Leahy-Gesetz benannt ist, das die Komplizenschaft der USA mit ausländischen Militärs bei Menschenrechtsverletzungen verhindern soll – sagte der britischen Zeitung, er habe erlebt, wie sein Vermächtnis von aufeinander folgenden US-Regierungen wiederholt missachtet wurde, wenn es um Israel ging. „Das Gesetz wurde nicht konsequent angewandt“, sagte Leahy, „und was wir im Westjordanland und im Gazastreifen gesehen haben, ist ein krasses Beispiel dafür.“

In der Europäischen Union haben die Mitglieder des Parlaments am Donnerstag eine Resolution verabschiedet, in der ein dauerhafter Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der diplomatischen Bemühungen um die Gründung eines palästinensischen Staates gefordert werden.

Mexiko und Chile haben unterdessen den Internationalen Strafgerichtshof aufgefordert, gegen Israel wegen Kriegsverbrechen in Gaza zu ermitteln.

Die Financial Times berichtete, dass ungenannte arabische Staaten an einem Waffenstillstandsvorschlag arbeiteten, der die Freilassung der israelischen Geiseln und eine weitere Normalisierung der Beziehungen zwischen Tel Aviv und den arabischen Ländern im Gegenzug für „unumkehrbare“ Schritte zur Gründung eines palästinensischen Staates garantieren würde.

Proteste, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, sollen am Freitag im Jemen, im Irak, in Jordanien, Deutschland, Mauretanien, den USA und Kanada stattfinden, berichtete Al Jazeera.



