Russland forderte die Hamas bei Gesprächen mit der palästinensischen Gruppe in Moskau auf, alle Geiseln freizulassen, und erklärte, die humanitäre Lage im Gazastreifen habe ein „katastrophales" Ausmaß erreicht.

Live-Blog: Russland drängt Hamas bei Moskauer Gesprächen zur Freilassung von Geiseln: Ministerium

19. Januar 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der mittlerweile 105 Tage andauert – hat nach Angaben der palästinensischen Behörden bisher mindestens 24.762 Palästinenser getötet und 62.108 verwundet, während Netanjahu gegenüber den USA erklärt, er sei gegen einen palästinensischen Staat in jedem Nachkriegsszenario.

Russland forderte die Hamas bei Gesprächen mit der Palästinensergruppe in Moskau auf, alle Geiseln freizulassen, und erklärte, die humanitäre Lage im Gazastreifen habe ein „katastrophales“ Ausmaß erreicht./ Foto: Reuters-Archiv / Foto: Reuters

Freitag, 19. Januar 2024

1346 GMT – Der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow traf sich mit dem Mitglied des politischen Büros der Hamas, Musa Abu Marzouk, in der Hauptstadt Moskau, wie das russische Außenministerium mitteilte.

Bei den Gesprächen mit der palästinensischen Gruppe in Moskau forderte Russland die Hamas auf, alle Geiseln freizulassen, da die humanitäre Lage im Gazastreifen ein „katastrophales“ Niveau erreicht habe.

Der russische Diplomat Michail Bogdanow betonte in den Gesprächen mit dem Hamas-Politbüromitglied Musa Abu Marzouk die Notwendigkeit einer raschen Freilassung der bei den Angriffen vom 7. Oktober gefangenen Zivilisten“, so das russische Außenministerium.

1448 GMT – Israelische Armee bestätigt Tötung des Direktors des Senders Al Quds Today in Gaza

Die israelische Armee hat die Tötung des Direktors des Senders Al Quds Today, Wael Abu Fannouna, im Gazastreifen bestätigt. Er soll stellvertretender Leiter des Mediensystems gewesen sein, das der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad angehört.

„Am gestrigen Donnerstag wurde Wael Abu Fanouna, stellvertretender Leiter des Mediensystems, das dem Islamischen Dschihad angegliedert ist, durch einen Luftangriff der Luftwaffe unter der Leitung des Militärischen Nachrichtendienstes und des Allgemeinen Sicherheitsdienstes ausgeschaltet“, erklärte die israelische Armee in einer Erklärung.

Die Armee erklärte: „Wael Abu Fannouna arbeitete zuvor als Assistent von Khalil al Bahtini, dem Führer der nördlichen Region des Islamischen Dschihad. Später wurde er 2017 zum stellvertretenden Leiter des der Organisation angeschlossenen Mediensystems befördert.“

1408 GMT – EU beschließt Hamas-Sanktionsregelung: hoher Beamter

Die Europäische Union hat ein spezielles Sanktionssystem gegen die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas verabschiedet, sagte ein hochrangiger EU-Beamter und fügte hinzu, dass die ersten Maßnahmen sechs Personen betreffen, die an der Finanzierung der Hamas beteiligt sind.

„Was wir jetzt tun – es wurde heute getan und ich denke, es wird in den nächsten Stunden bekannt gegeben – (ist, dass) wir eine spezielle Regelung für die Hamas angenommen haben. Wir haben sechs Personen auf die Liste gesetzt“, sagte der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Der Beamte fügte hinzu, dass die sechs Personen alle aus arabischen oder afrikanischen Ländern stammten und alle an der Finanzierung der Hamas beteiligt waren, die nach ihrem Angriff auf Israel im vergangenen Oktober Gegenstand westlicher Repressalien geworden ist.

1354 GMT – EU-Minister treffen israelische und palästinensische Spitzendiplomaten

Die EU-Außenminister werden am Montag eine Reihe von Treffen mit ihren Amtskollegen aus Israel, der Palästinensischen Autonomiebehörde und wichtigen arabischen Staaten abhalten, bei denen es um den Krieg im Gazastreifen und die Aussichten auf eine künftige Friedensregelung gehen wird, so offizielle Stellen.

Der israelische Außenminister Israel Katz und sein palästinensischer Amtskollege Riyad al Maliki werden bei ihren Besuchen in Brüssel voraussichtlich nicht zusammenkommen. Die Außenminister Ägyptens, Jordaniens und Saudi-Arabiens werden ebenfalls mit europäischen Ministern in Brüssel zusammentreffen, da die Befürchtung besteht, dass ein größerer Konflikt den Nahen Osten erfassen könnte.

1319 GMT – Irische Europaabgeordnete kritisieren EU-Aufruf zu bedingtem Waffenstillstand im Gazastreifen

Irische Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben den Aufruf der EU zu einem bedingten Waffenstillstand kritisiert. Es handele sich nicht um einen Aufruf zu einem dauerhaften Waffenstillstand, sondern um eine „unbefristete Lizenz zum Völkermord“.

In einer gemeinsamen Erklärung prangerten Mick Wallace und Clare Daly am Donnerstag an, dass die Abgeordneten der Fine Gael den Aufruf des Europäischen Parlaments zu einer bedingungslosen Waffenruhe im Gazastreifen torpediert hätten und dass die vom Europäischen Parlament verabschiedete Resolution kein Aufruf zu einer dauerhaften Waffenruhe sei.

Sie bezeichneten die EU-Resolution, die am Donnerstag mit 312 Ja-Stimmen, 131 Nein-Stimmen und 72 Enthaltungen angenommen wurde, als „grünes Licht für die Fortsetzung des Gemetzels“.

1305 GMT – Führer der Bewegung der Blockfreien Staaten verurteilen Israels Militärkampagne in Gaza

Die Staats- und Regierungschefs der Blockfreien Bewegung (NAM) haben während des jährlichen Gipfeltreffens des 120 Mitglieder zählenden Blocks den israelischen Militärangriff im Gazastreifen verurteilt und einen sofortigen Waffenstillstand gefordert.

Dutzende von Staatsoberhäuptern und anderen hochrangigen Vertretern der NAM, die 1961 offiziell von Ländern gegründet wurde, die sich keinem der beiden großen militärischen und politischen Blöcke aus der Zeit des Kalten Krieges anschließen wollten, nehmen an einem Gipfel in Uganda teil.

1240 GMT – Niederlande fordern Israel auf, die Gewalt im Gazastreifen „drastisch“ zu reduzieren

Der niederländische Premierminister Mark Rutte hat Israels Premierminister Benjamin Netanjahu aufgefordert, die Gewalt gegen Palästinenser „drastisch“ zu reduzieren und die Kämpfe sofort einzustellen, um mehr Hilfsgüter in den belagerten Gazastreifen zu lassen.

„Israel muss viel schneller mehr Hilfsgüter ins Land lassen“, sagte Rutte nach einem Telefonat mit Netanjahu. „Wir haben über konkrete Maßnahmen gesprochen, um dies zu erreichen“.

1235 GMT – Italien ist bereit, bei Bedarf Friedenstruppen nach Gaza zu schicken: FM

Italien ist bereit, bei Bedarf Friedenstruppen in den Gazastreifen zu entsenden, sagte der italienische Außenminister.

Über tausend italienische Militärangehörige nehmen bereits an der UN-Übergangstruppe im Libanon (UNIFIL) teil, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Antonio Tajani gegenüber Radio24.

„Sollte eine Friedensmission im Gazastreifen erforderlich sein, sind wir bereit, unser Militärpersonal als UN-Friedenstruppe zu entsenden“, erklärte er.

1233 GMT – Jemenitische Houthis wollen Angriffe am Roten Meer nicht ausweiten: Offiziell

Die jemenitischen Houthis haben erklärt, dass sie nicht beabsichtigen, ihre Angriffe auf die Schifffahrt im und um das Rote Meer weiter auszudehnen, abgesehen von ihren erklärten Zielen der Blockade Israels und der Vergeltung gegen die Vereinigten Staaten und Großbritannien für Luftangriffe.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Sprecher Mohammed Abdulsalam, der auch Chefunterhändler der Houthi bei den Friedensgesprächen über den jahrzehntelangen Bürgerkrieg im Land ist, die Gruppe habe keine Pläne, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate anzugreifen.

„Wir wollen nicht, dass sich die Eskalation ausweitet. Das ist nicht unsere Forderung. Wir haben Einsatzregeln aufgestellt, bei denen kein einziger Tropfen Blut vergossen wurde und keine größeren materiellen Verluste entstanden sind“, sagte Abdulsalam.

1127 GMT – Strafanzeige gegen israelischen Präsidenten in der Schweiz: Staatsanwaltschaft

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog hat während seines Besuchs in der Schweiz eine Strafanzeige erhalten, wie die Schweizer Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Bundesanwaltschaft (BA) bestätigte, dass sie eine Strafanzeige gegen den israelischen Präsidenten erhalten hat, der am Donnerstag am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos teilnahm, um über den Gaza-Krieg zu sprechen.

„Die Strafanzeigen werden nun nach dem üblichen Verfahren geprüft“, teilte das BA in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dass es in Kontakt mit dem Außenministerium stehe, „um die Frage der Immunität der betreffenden Person zu prüfen“.

1108 GMT – Mehr als 24.700 palästinensische Tote bei israelischem Bombardement

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza sind durch die israelische Bombardierung 24.762 Menschen in dem belagerten Gebiet ums Leben gekommen.

Die Zahl der Todesopfer in den letzten 24 Stunden beläuft sich nach Angaben des Ministeriums auf 142, während 62.108 Menschen verwundet wurden, seit Israel seine unerbittlichen Angriffe am 7. Oktober nach dem Hamas-Angriff begonnen hat.

0845 GMT – Israel hat seine Bombardierung des südlichen Gazastreifens fortgesetzt, ein Krankenhaus beschossen und Dutzende von Palästinensern getötet.

Der Palästinensische Rote Halbmond meldete „intensiven“ Artilleriebeschuss in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses, während das Gesundheitsministerium mitteilte, dass in der Nacht 77 Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden.

Zeugen berichteten von Schüssen und Luftangriffen in Khan Younis, der wichtigsten Stadt im Süden des Gazastreifens, wo sich nach israelischen Angaben viele Mitglieder und Führer der Hamas verstecken.

Das israelische Militär teilte mit, seine Givati-Brigade kämpfe so weit südlich, wie seine Truppen bisher in der Kampagne vorgedrungen seien.

0821 GMT – Israel tötet einen weiteren Palästinenser im Westjordanland und erhöht damit die Zahl der Toten auf acht

Ein weiterer Palästinenser wurde von israelischen Streitkräften im besetzten Westjordanland getötet. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei einer fast zweitägigen Militäraktion in der besetzten Stadt Tulkarm im Westjordanland auf acht, wie die offizielle Nachrichtenagentur Wafa und Zeugen berichteten.

Das jüngste Opfer war Muhammad Salit, 22, der durch Schüsse der israelischen Armee getötet wurde. Zeugen berichteten, dass die israelischen Streitkräfte auch verhinderten, dass Krankenwagen ihn erreichten. Die Streitkräfte zogen sich nach der Operation, die etwa 45 Stunden dauerte, aus Tulkarm und dem dortigen Flüchtlingslager zurück.

Die Razzia hinterließ erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zur Verhaftung Dutzender Palästinenser.

0816 GMT – Nur ein Waffenstillstandsabkommen kann zur Freilassung der Geiseln führen: Israelisches Kabinettsmitglied

Ein Mitglied des israelischen Kriegskabinetts erklärte, dass nur ein Waffenstillstandsabkommen die Freilassung Dutzender von der Hamas im Gazastreifen gefangen gehaltener Palästinenser bewirken kann und dass diejenigen, die behaupten, sie könnten durch militärischen Druck befreit werden, Illusionen verbreiten.

Der ehemalige Armeechef Gadi Eisenkot, dessen Sohn vor einigen Wochen bei der Bodeninvasion im Gazastreifen getötet wurde, sagte der investigativen Sendung „Uvda“, die am späten Donnerstag auf dem israelischen Fernsehsender Channel 12 ausgestrahlt wurde, dass „die Geiseln nur dann lebend zurückkehren werden, wenn es ein Abkommen gibt, das mit einer deutlichen Kampfpause verbunden ist“.

Er sagte, dramatische Rettungsaktionen seien unwahrscheinlich, da die Geiseln offenbar weit verstreut seien, viele von ihnen in unterirdischen Tunneln.

Die Behauptung, dass die Gefangenen auf andere Weise als durch ein Abkommen befreit werden können, „ist die Verbreitung von Illusionen“.

0800 GMT – China drängt auf ein Ende der „Belästigung“ von Schiffen im Roten Meer

China hat nach den Angriffen der Houthis auf Schiffe im Roten Meer aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen ein Ende der „Schikanen“ gegen zivile Schiffe gefordert.

Die Angriffe der Houthis auf Schiffe im und um das Rote Meer haben zu Angriffen der amerikanischen und britischen Streitkräfte im Jemen geführt.

Einige Reedereien meiden die wichtige Handelsader, was zu Verzögerungen auf den internationalen Handelsrouten führt.

Peking betonte am Freitag, das Gebiet sei eine „wichtige internationale Handelsroute für Waren und Energie“.

„Wir fordern ein Ende der Schikanen gegen zivile Schiffe, um den reibungslosen Fluss der globalen Produktions- und Lieferketten und die internationale Handelsordnung aufrechtzuerhalten“, sagte der Sprecher des Außenministeriums Mao Ning.

0740 GMT – Israelische Armee bestätigt Öffnung von Gräbern in Gaza

Die israelische Armee hat bestätigt, dass sie einige Gräber im Gazastreifen geöffnet und Leichen entnommen hat, um zu überprüfen, ob verstorbene israelische Gefangene, die von der Hamas festgehalten werden, dort begraben wurden.

Dokumentierte Beweise zeigen, dass die Armee Gräber ausgehoben und die Leichen von Palästinensern in der ausgehobenen Erde zurückgelassen hat.

Das israelische Militär erklärte gegenüber der Agentur Anadolu, dass bei Erhalt wichtiger Informationen sensible Geiselbefreiungsaktionen an bestimmten Orten auf der Grundlage von Informationen über mögliche Geiselgräber durchgeführt werden.

0646 GMT – US-Verteidigungsminister bespricht Palästina mit seinem israelischen Amtskollegen

Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III sprach am Donnerstag mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant über Israels Übergang zu „Operationen“ niedriger Intensität im Gazastreifen, die Verteilung humanitärer Hilfe in der belagerten Enklave, die Instabilität im besetzten Westjordanland und eine Reihe von regionalen Sicherheitsfragen.

Minister Austin bestätigte auch die israelischen Bedenken bezüglich der Grenze zum Libanon und bekräftigte die Entschlossenheit der USA, eine Eskalation der Situation zu verhindern.

0404 GMT – Houthis versprechen Sicherheit für russische und chinesische Schiffe im Roten Meer

Ein hochrangiger Houthi-Beamter hat russischen und chinesischen Schiffen eine sichere Durchfahrt durch das Rote Meer versprochen, wo die vom Iran unterstützte jemenitische Gruppe in Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen Angriffe auf Handelsschiffe verübt hat.

In einem Interview, das von der russischen Zeitung Iswestija veröffentlicht wurde, betonte der hochrangige Houthi-Beamte Mohammed al Bukhaiti, dass die Gewässer um den Jemen, die von einigen Schifffahrtsunternehmen aufgrund der anhaltenden Aggression gemieden werden, sicher seien, solange die Schiffe keine Verbindungen zu bestimmten Ländern, insbesondere Israel, hätten.

„Was alle anderen Länder, einschließlich Russland und China, betrifft, so ist ihr Schiffsverkehr in der Region nicht gefährdet“, sagte er.

„Außerdem sind wir bereit, die sichere Durchfahrt ihrer Schiffe im Roten Meer zu gewährleisten, da die freie Schifffahrt für unser Land eine wichtige Rolle spielt.

Angriffe auf Schiffe, die „in irgendeiner Weise mit Israel in Verbindung stehen“, würden fortgesetzt, fügte er hinzu.

2238 GMT – Jemenitische Houthis sagen, sie hätten ein US-Schiff inmitten von Israels Krieg gegen Gaza angegriffen

Die jemenitische Houthi-Gruppe hat nach eigenen Angaben einen Raketenangriff auf ein US-Schiff im Golf von Aden verübt.

In einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung teilte die Gruppe mit, ihre Streitkräfte hätten das Schiff Chem Ranger „mit mehreren geeigneten Marineraketen angegriffen, was zu direkten Treffern führte“.

Ein Zeitpunkt für den Angriff wurde nicht genannt.

Das britische Unternehmen für maritimes Risikomanagement Ambrey teilte mit, dass es sich bei der Chem Ranger um einen unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrenden Chemikalientanker handelt.

„Es wurden keine Verluste bei der Besatzung oder Schäden gemeldet“, so der Monitor.

„Am 18. Januar gegen 21.00 Uhr (Sanaa-Zeit) feuerten iranisch unterstützte Houthi-Terroristen zwei ballistische Anti-Schiffs-Raketen auf die M/V Chem Ranger ab, ein unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrendes, in US-Besitz befindliches und von Griechenland betriebenes Tankerschiff. Die Besatzung beobachtete, wie die Raketen in der Nähe des Schiffes im Wasser einschlugen. Es wurden keine Verletzungen oder Schäden am Schiff gemeldet“, so das US Central Command auf X.

2200 GMT – Israelischer Minister sagt, er habe Israel daran gehindert, die Hisbollah anzugreifen

Der israelische Kabinettsminister und ehemalige Militärchef Gadi Eizenkot hat gegenüber dem israelischen Fernsehsender Channel 12 erklärt, er habe Israel daran gehindert, die Hisbollah im Libanon in den Tagen nach dem Angriff der Hamas präventiv anzugreifen.

Eizenkot sagte, Israel stehe kurz davor, die Hisbollah anzugreifen, obwohl die von westlichen Staaten als „Terrororganisation“ eingestufte Gruppe noch nicht auf Israel geschossen habe.

Eizenkot sagte, er habe Beamte im Kriegskabinett davon überzeugt, sich zurückzuhalten.

„Ich denke, dass unsere Präsenz dort Israel davor bewahrt hat, einen schweren strategischen Fehler zu begehen“, sagte Eizenkot.

2014 GMT – US sagt, es gebe „keinen Weg“ zur Lösung des Konflikts ohne einen palästinensischen Staat

Es gebe „keine Möglichkeit“, Israels langfristige Sicherheitsherausforderungen in der Region und die kurzfristigen Herausforderungen des Wiederaufbaus des belagerten Gazastreifens ohne die Gründung eines palästinensischen Staates zu lösen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

Bei einer Pressekonferenz sagte Miller, Israel habe jetzt eine Chance, da die Länder in der Region bereit seien, Israel Sicherheitsgarantien zu geben.

„Aber es gibt keine Möglichkeit, die langfristigen Herausforderungen zu lösen, um dauerhafte Sicherheit zu gewährleisten, und es gibt keine Möglichkeit, die kurzfristigen Herausforderungen des Wiederaufbaus des Gazastreifens und der Schaffung einer Regierungsgewalt im Gazastreifen und der Gewährleistung von Sicherheit für den Gazastreifen ohne die Gründung eines palästinensischen Staates zu lösen.“

Die Äußerungen kamen, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Pressekonferenz erklärt hatte, er habe Washington mitgeteilt, dass er jede palästinensische Staatlichkeit ablehne, die nicht die Sicherheit Israels garantiere.

„Ich stelle klar, dass Israel bei jeder Vereinbarung in absehbarer Zukunft, ob mit oder ohne Abkommen, die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans haben muss. Das ist eine notwendige Bedingung. Sie steht im Widerspruch zum Prinzip der Souveränität, aber was soll man machen“, sagte Netanjahu in Tel Aviv.

Er fügte hinzu, dass das Fehlen eines palästinensischen Staates den Normalisierungsabkommen mit arabischen Staaten vor einigen Jahren nicht im Wege gestanden habe und dass er immer noch beabsichtige, weitere Länder zu diesen Abkommen hinzuzufügen.



