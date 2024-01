Israel insists there is no hunger, humanitarian crisis in Gaza Nearly 95 percent of missions to allocate fuel, medicine in northern areas have been denied by Israeli authorities.



Palästinenser warten auf Lebensmittel in Rafah, südlicher Gazastreifen, 24. Dezember 2023. Bashar Taleb APA-Bilder

Israel beharrt darauf, dass es im Gazastreifen keine Hungersnot und keine humanitäre Krise gibt

Von Nora Barrows-Friedman

Rechte und Verantwortlichkeit

19. Januar 2024

Israel hat nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 75 Prozent der geplanten humanitären Hilfs- und Versorgungsmissionen in den Gazastreifen den Zugang verweigert.

Nur sieben der 29 Missionen – 24 Prozent – seien in den ersten beiden Januarwochen ganz oder teilweise durchgeführt worden, teilte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am Mittwoch mit.

OCHA fügte hinzu, dass zwei weitere Hilfseinsätze aufgrund der „Nichtdurchführbarkeit der zugewiesenen Routen“ und „übermäßiger Verzögerungen“ an den Kontrollpunkten nicht abgeschlossen werden konnten.

Ungefähr 95 Prozent der Missionen, die die Verteilung von Treibstoff an Wasserversorgungseinrichtungen und von Medikamenten an Gesundheitszentren in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens betreffen, „wurden von den israelischen Behörden verweigert“, so die UN.

Der Mangel an Treibstoff „für die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Hygiene erhöht das Risiko von Gesundheits- und Umweltschäden“, so OCHA, während der Mangel an Medikamenten „die Funktionsfähigkeit der sechs teilweise funktionierenden Krankenhäuser“ im Norden beeinträchtigt hat.

Israels derzeitige Verhinderung von humanitären Hilfseinsätzen in den nördlichen Gebieten des Gazastreifens stelle im Vergleich zu den Vormonaten einen „Spitzenwert“ dar, warnte die UNO.

Gleichzeitig seien am Mittwoch nur 98 Lkw-Ladungen mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern über den Grenzübergang Rafah im Süden und den Handelsübergang Kerem Shalom (Karem Abu Salem) an der südöstlichen Grenze zu Israel in den Gazastreifen gelangt, fügten die UN hinzu.

Vor dem 7. Oktober kamen durchschnittlich 500 Lastwagen pro Tag in den Gazastreifen.

Diese Anzahl von Lastwagen war das absolute Minimum für die Palästinenser, die unter der strengen Blockade, die Israel seit 2007 über die Küstenenklave verhängt hat, ums Überleben kämpfen.

Letzte Woche erklärten die Direktoren des Welternährungsprogramms, der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in einer gemeinsamen Erklärung, dass eine grundlegende Änderung der humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen dringend erforderlich sei, da die Gefahr einer Hungersnot wachse und immer mehr Menschen tödlichen Krankheiten ausgesetzt seien.

Philippe Lazzarini, der Direktor der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, erklärte am 13. Januar, dass „die Krise in Gaza eine von Menschen verursachte Katastrophe ist, die durch eine entmenschlichende Sprache und den Einsatz von Lebensmitteln, Wasser und Brennstoffen als Kriegsmittel noch verstärkt wird.“

„Die humanitäre Operation hat sich schnell zu einer der komplexesten und schwierigsten der Welt entwickelt, vor allem aufgrund der schwerfälligen Verfahren für die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen und einer Vielzahl von Hindernissen für die sichere und ordnungsgemäße Verteilung von Hilfsgütern, einschließlich der anhaltenden Feindseligkeiten“, sagte Lazzarini.

Nach einem dreitägigen Besuch im Gazastreifen erklärte der stellvertretende UNICEF-Direktor Ted Chaiban am Donnerstag, dass die Situation nicht nur katastrophal sei, sondern kurz vor dem Zusammenbruch stehe.

Hunderttausende von Palästinensern, die im nördlichen Gazastreifen leben, hätten keinen Zugang zu sauberem Wasser und Lebensmitteln, und im Januar habe kein einziger UNICEF-Konvoi das Gebiet erreichen können.

Chaiban forderte ein Ende der „intensiven Bombardierung“ – wobei er Israel nicht als Aggressor bezeichnete – und sagte, es sei „zwingend erforderlich, dass die Zugangsbeschränkungen aufgehoben werden“.

„Wir versuchen, Hilfe durch einen Strohhalm zu tröpfeln, um einen Ozean der Not zu decken“, sagte er.

UNICEF, fügte er hinzu, hat den Gazastreifen als den gefährlichsten Ort der Welt bezeichnet, um ein Kind zu sein. Wir haben gesagt, dass dies ein Krieg gegen Kinder ist. Aber diese Wahrheiten scheinen nicht durchzudringen“.

Dieses Baby hat einen angeborenen Herzfehler und kann nicht behandelt werden. Kinder im Gazastreifen, einschließlich derer, die als Geiseln gehalten werden, brauchen dringend Zugang zu lebensrettenden Hilfsgütern und Dienstleistungen, und die Helfer müssen einen sicheren Zugang zu Kindern in Not haben. pic.twitter.com/cXIHlErBvp

– Ted Chaiban (@TedChaiban) January 18, 2024

Israelische Täuschung

In der Zwischenzeit beharrt COGAT, Israels bürokratischer Arm der militärischen Besatzung, weiterhin darauf, dass es keine humanitäre Krise in Gaza gibt und dass es keine Beschränkungen der Hilfe auferlegt hat.

„Nach meinem besten Wissen und nach allen Analysen, die wir durchgeführt haben, gibt es in Gaza keinen Hunger, und die Bevölkerung wird mit Sicherheit nicht ausgehungert“, sagte ein COGAT-Beamter namens Oberst A. kürzlich gegenüber der Tel Aviver Zeitung Haaretz.

Der Oberst, der sich damit brüstete, „keinen ausführlichen UN-Bericht über Hunger gelesen zu haben“, führte rassistische Vorstellungen über Araber als Grund für die Lebensmittelknappheit an.

„Man darf nicht vergessen, dass es sich hier um eine arabische Bevölkerung aus dem Gazastreifen handelt, deren DNA es ist, zu horten, vor allem, wenn es um Lebensmittel geht“, sagte der COGAT-Beamte.

COGAT wird von Ghassan Alian geleitet, der die Palästinenser am 10. Oktober als „menschliche Bestien“ bezeichnete.

Die Agentur ist Israels wichtigste Quelle vor dem Internationalen Gerichtshof, wenn es darum geht, seine humanitäre Einstellung gegenüber den Palästinensern geltend zu machen.

Miki Zohar, Israels Minister für Kultur und Sport, räumte ein, dass die Palästinenser im Norden nicht mit Hilfsgütern versorgt werden können. „Die Lieferungen kommen dort nicht an, und das zu Recht“, sagte er gegenüber Haaretz.

In dieser Woche gaben Beamte aus Frankreich und Katar bekannt, dass sie ein Abkommen mit Israel und der Hamas-Führung ausgehandelt haben, um israelische Geiseln im Gazastreifen mit Medikamenten zu versorgen und zusätzliche Hilfsgüter an Palästinenser zu liefern“, berichtete die Associated Press.

Medikamente für 45 israelische Gefangene mit chronischen Krankheiten trafen am Mittwoch am Grenzübergang Rafah ein.

Dr. Ashraf al-Qedra, Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, erklärte diese Woche, dass 350.000 chronisch kranke palästinensische Patienten im gesamten Gazastreifen ohne ihre Medikamente sind.

Er rief die internationalen Institutionen auf, unverzüglich Medikamente für sie bereitzustellen.

„Die israelische Besatzung kontrolliert nach wie vor den Umfang, die Qualität und den Verlauf der medizinischen Hilfe mit dem Ziel, den Gesundheitssektor in einem Zustand des ständigen Zusammenbruchs zu halten“, erklärte al-Qedra am Donnerstag.

Nach einer Auflistung der medizinischen Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangt sind, erklärte al-Qedra, dass „leider weniger als 30 Prozent der Hilfsgüter verwendet werden können. Das bedeutet, dass der größte Teil der Hilfsgüter nicht unseren Bedarf deckt“.

