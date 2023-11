Resistance groups produce a steady stream of combat videos Battlefield footage has been key to understanding the war.

Widerstandsgruppen produzieren einen ständigen Strom von Kampfvideos

Von Jon Elmer

22. November 2023

In diesem Kampf, der am 7. Oktober begann, haben die Widerstandsgruppen einen stetigen Strom von Videos produziert, die den Kampf dokumentieren.



In diesem Ausschnitt aus unserem letzten Livestream sprachen wir über die vielen Fronten des Widerstands jenseits des Kampfes um Gaza und die Rolle, die die Medienarme dieser Gruppen bei der Dokumentation eines entscheidenden Elements des Kampfes gespielt haben.

Die Medienarme aller großen kämpfenden Gruppen in diesem allmählich eskalierenden Regionalkonflikt sind sehr aktiv: Die Qassam- und Saraya al-Quds-Brigaden im Gazastreifen veröffentlichen trotz der häufigen Kommunikationsabschaltungen im Gazastreifen und des ständigen israelischen Bombardements regelmäßig Videos vom Schlachtfeld.

Auch die anderen Fronten in diesem Krieg sind aktiv.

Im Jemen veröffentlichte die Ansarallah über ihren Medienzweig Videomaterial von der Kaperung eines angeblich israelischen Schiffes im Roten Meer.

Als der Sprecher des US-Außenministeriums Berichten zufolge die Ansarallah – auch bekannt als die „Houthis“ – aufforderte, das Schiff freizugeben, antwortete ein hochrangiger Beamter des Ansarallah-Medienflügels in den sozialen Medien: „Nein.“

Das Schiff wird Berichten zufolge in einem jemenitischen Hafen festgehalten, wie aus Satellitenbildern hervorgeht, die der „New York Times“ vorliegen.

Die Ansarallah und die jemenitischen Streitkräfte haben Israel und seine Verbündeten seit Beginn des Krieges im Gazastreifen mehrfach mit Raketen und Drohnen angegriffen und Anfang des Monats eine US-Drohne vom Typ MQ-9 Reaper vor der jemenitischen Küste abgeschossen.

Der Medienarm der Hisbollah im Libanon hat in den letzten sechs Wochen mehr als vierzig Videos veröffentlicht, die zeigen, wie ihre Kämpfer israelische Ziele im Norden angreifen, darunter ein Video, das zeigt, wie ihre schweren Burkan-Raketen auf eine israelische Militärbasis abgefeuert werden.

Die Burkan, die eine Nutzlast von mehreren Hundert Kilogramm tragen kann, ist die schwerste Munition, die die Gruppe bisher eingesetzt hat. Es ist eine Eskalation, von der Hisbollah-Führer Hasan Nasrallah kürzlich in einer Ansprache sprach.

Die Verteidigung des Gazastreifens

Der Gazastreifen steht natürlich im Mittelpunkt des Widerstands.

Am Wochenende veröffentlichten die Qassam-Brigaden ein Video, das viele ihrer Angriffe zusammenfasste, angefangen mit dem Überraschungsangriff auf die Gaza-Division des israelischen Militärs am 7. Oktober, als ihre Kämpfer den milliardenschweren Hightech-Grenzzaun Israels durchbrachen und israelische Militärstützpunkte und Außenposten überrannten, wobei sie Ausrüstung, Fahrzeuge und Dutzende von Soldaten erbeuteten.

Vor allem seit Beginn der israelischen Bodeninvasion in der letzten Oktoberwoche sind die Videos aus dem Gazastreifen ununterbrochen zu sehen.

Von palästinensischen Kämpfern aufgenommene Helmkamerabilder zeigen heftige Stadtkämpfe, bei denen die Kämpfer Panzer, gepanzerte Truppentransporter, Bulldozer und israelische Militärstellungen in Gebäuden im Gazastreifen angreifen.

Von den Qassam-Brigaden veröffentlichtes Filmmaterial zeigt Haus-zu-Haus-Kämpfe in Gebieten, die das israelische Militär seit mehr als drei Wochen im Rahmen seiner Bodeninvasion zu besetzen versucht. Dazu gehört auch eine Dokumentation der Kämpfe in Beit Hanoun im Nordosten des Gazastreifens, die deutliche israelische Opfer zeigt.

In der Schlacht um Gaza-Stadt zeigt ein Qassam-Video, wie ein Kämpfer eine in Gaza hergestellte Yassin-Panzerabwehrrakete von Hand zwischen den Turm eines israelischen Panzers und dessen stärker gepanzerte Wanne schießt – eine Taktik, die die Qassam-Brigaden schon früher demonstriert haben.

Ein weiteres Video zeigt weitere Panzerabwehrwaffen der Yassins und scheinbar erbeutete israelische Militärausrüstung.

Auch Israel veröffentlicht Videos, die allerdings noch keinen palästinensischen Kämpfer zeigen, der seine Truppen angreift. Oft sind die Videos sehr kurz und zeigen IDF-Truppen, die scheinbar ohne Gegenwehr in die Ferne feuern und Gebäude in die Luft jagen.

In einer kürzlich veröffentlichten Audiobotschaft sagte der Sprecher der Qassam-Brigaden, Abu Obeida, dass die palästinensischen Kämpfer im Gazastreifen dem Militär gegenüberstünden, während das israelische Militär sich auf Angriffe auf Krankenhäuser und Zivilisten konzentriere.

ABU OBEIDA:

In den letzten sechs Wochen waren die außergewöhnlichen Aufnahmen, die von den Kämpfern selbst ausgestrahlt wurden – von den ersten Momenten des Angriffs am 7. Oktober bis zur Bodeninvasion des israelischen Militärs in Gaza – ein Schlüsselelement für unser Verständnis der Schlacht.

