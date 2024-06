TV-Kolumne zu „Maybrit Illner“Im ZDF-Talk fällt SPD-Grande Gabriel seinem Kanzler plötzlich massiv in den Rücken

Was für ein Auftritt des einstigen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel im Fernsehen. Da plakatiert seine Partei im Europa-Wahlkampf: „Frieden sichern. SPD wählen!“ Und beim ZDF-Donnerstagstalk „Maybrit Illner“ bringt sich der Ex-Außenminister in ganz neue Schwierigkeiten: Er deutet ein Umfallen des Kanzlers nach der Wahl an.