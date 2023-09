Über die idiotische Vorstellung, es sei mutig, nukleare Abschreckung in der Ukraine zu unterstützen

von Caitlin Johnstone

18. Septemeber

Während eines Auftritts bei Face the Nation am Sonntag, um für seinen neuen Selenskyj-Film zu werben, prangerte der Schauspieler Sean Penn die „Feigheit“ der US-Regierung an, die mit ihrer stellvertretenden Kriegsführung in der Ukraine einen nuklearen Schlagabtausch provozieren will.

„Ich habe absolut das Gefühl, dass die Vorsicht, mit der die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung zugesagt haben, nach meiner Lesart im Februar 2022 wie ein Anlehnen an die Angst vor einem nuklearen Konflikt war, etwas, von dem ich denke, dass wir alle sehr genau hinschauen und verstehen sollten, dass es natürlich möglich ist“, sagte Penn. „Und das ist besorgniserregend. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Und wie einer unserer Zeugen im Film sagt: Wollen wir zulassen, dass ein Gangster mit Atomwaffen unser Leben bestimmt?“

Penn beklagte emotional die Tatsache, dass die Regierung Biden nicht gleich zu Beginn des Konflikts F-16-Kampfflugzeuge in die Ukraine schickte, weil sie anfangs befürchtete, dass dies zu eskalierend wirken würde. Dieses Zögern beschrieb Penn mit den Worten: „Irgendwann wird aus Vorsicht Feigheit“.

Wie nicht anders zu erwarten, verzichtete der Interviewer darauf, Penn auf seine Behauptung anzusprechen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs „extrem gering“ sei, obwohl er einräumte, dass dieser eine reale Möglichkeit sei, oder auf seine Behauptung, dass es ein Akt der Feigheit sei, sich der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs zu widersetzen.

Sean Penn ist seit geraumer Zeit einer der ungeheuerlichsten Apologeten des Imperiums in Hollywood (2020 sagte er gegenüber CNN, dass es „keine größere humanitäre Kraft auf dem Planeten gibt als das Militär der Vereinigten Staaten“), aber selbst für seine Verhältnisse sind diese Kommentare über nukleare Brinkmanship bemerkenswert widerwärtig.

Im politischen Mainstream-Diskurs über die Ukraine taucht immer wieder die widerwärtige Vorstellung auf, dass eine Abneigung gegen nukleare Brinkmanship irgendwie feige sei und dass die Bereitschaft, das Leben jedes irdischen Lebewesens zu riskieren, um die strategischen Ziele der USA voranzubringen, irgendwie ein Akt des Mutes sei.

Das haben wir bereits im Juli bei Paul Massaro gesehen, einem Berater der Helsinki-Kommission der US-Regierung und einer kleinen Berühmtheit in Online-Selenskyj-Kreisen. Während des diesjährigen „Captive Nations Summit“ mit der Victims of Communism Memorial Foundation spottete Massaro über die „Angst“ der Westler vor einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine, der zu einem Atomkrieg führen könnte.

„Ich glaube, das größte Problem ist die Angst, ich glaube, wir sind ängstlich“, sagte Massaro. „Ich finde das sehr lustig, denn wenn man Ukrainer trifft, ist kein einziger Ukrainer ängstlich. Wenn man mit Ukrainern spricht, heißt es: ‚Was ist, wenn die Russen Atomwaffen einsetzen?‘, und sie sagen: ‚Wir werden weiterkämpfen, wir werden gewinnen.‘ Nur die Westler sagen: „Oh mein Gott, ich bin hier in Kalifornien, und was ist, wenn die Russen Atomwaffen einsetzen? Wissen Sie, das ist fast schon erbärmlich.

Auf Medium.com ansehen

Das ist ein allgemeines Thema. Jedes Mal, wenn man öffentlich über das Risiko spricht, dass der ständig eskalierende Krieg in der Ukraine zu einer nuklearen Katastrophe führen könnte, wird man von den Apologeten des Imperiums als Feigling beschimpft, der sagt, dass wir alle mutig sein und dem großen Tyrannen Putin die Stirn bieten müssen. Und das ist eine widerliche Perversion dessen, was Mut eigentlich ist und wie er aussieht.

Die Loyalisten des Imperiums reden oft über nukleare Abschreckung, als sei es etwas Mutiges, was sie persönlich tun, als sei es ein mutiges Risiko, jedes irdische Leben auf strategische Schachbrettmanöver zu setzen, die nur ihnen schaden könnten. Wenn Sie glauben, dass Sie mutig sind, weil Sie das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren, um Ihre persönlichen geopolitischen Ziele zu erreichen, dann sind Sie vielleicht ein bösartiger Narziss, weil Sie glauben, dass sich die Welt um Sie dreht und andere Leben nur als Requisiten für Ihre Abenteuer als Hauptfigur existieren.

Kaum ein Mensch auf diesem Planeten gibt einen Scheiß darauf, wer auf der Krim oder im Donbass regiert – und genau null der Pflanzen und Tiere schon gar nicht -, aber Leute wie Sean Penn und Paul Massaro denken, sie hätten jedes Recht, nicht nur ihr ganzes Leben darauf zu setzen, dieses Ergebnis zu kontrollieren, sondern sich auch noch als mutig zu bezeichnen, weil sie das tun. Stellen Sie sich vor, Sie sind so egozentrisch, dass Sie sich für einen mutigen Helden halten, weil Sie das Leben von Afrikanern, Asiaten und Südamerikanern auf den Spieltisch legen, die noch nie etwas von Donezk oder Luhansk gehört haben und denen es egal ist, wer sie regiert, ebenso wie jedes nicht-menschliche Leben auf der Erde.

Ich meine, die absolute Arroganz. Diese verdammte Frechheit. Das ist die emotional verkümmerte und infantile Sichtweise, die man sich nur ausdenken kann, aber das sind die Leute, deren Weltanschauung die Ergebnisse auf diesem Planeten prägt. Das ist die Art von Menschen, die den Weg unserer Spezies als Kollektiv vorgeben.

Der westliche politische Mainstream-Konsens ist eine Geisteskrankheit. Seine Existenz sollte uns alle dazu bringen, auf die Knie zu fallen und jedes Leben auf dieser Erde, das er gefährdet, um Vergebung zu bitten. Übersetzt mit Deepl.com

