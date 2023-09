UN General Assembly 2023: What world leaders said about Middle East on day one UN gathering comes amid a time of rising divisions in world body, with developing countries stepping up demands for increased attention

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht am 19. September 2023 vor der UN-Generalversammlung.

UN-Generalversammlung 2023: Was die führenden Politiker der Welt am ersten Tag über den Nahen Osten sagten

Die UN-Vollversammlung findet in einer Zeit statt, in der die Spaltung der Weltgemeinschaft zunimmt und die Entwicklungsländer mehr Aufmerksamkeit fordern

Von MEE-Mitarbeitern

19. September 2023

Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben am Dienstag im UN-Hauptquartier in New York City die 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen eröffnet, wobei nur ein Mitglied des Sicherheitsrats – die Vereinigten Staaten – anwesend war.

Die internationale Gemeinschaft ist nach dem Krieg in der Ukraine zunehmend gespalten, und das Thema der diesjährigen Versammlung lautet: „Vertrauen wiederherstellen und globale Solidarität neu beleben“.

Mehrere große Katastrophen im Nahen Osten in diesem Jahr, darunter Erdbeben in der Türkei und Marokko und eine Überschwemmung in Libyen, haben das Thema Naturkatastrophen und die Bedrohung durch den Klimawandel in den Vordergrund der Generalversammlung gerückt.

Auf der Weltversammlung, an der die Staats- und Regierungschefs von mehr als 140 Ländern teilnehmen, dürften die Forderungen der Entwicklungsländer, die in den letzten Jahren eine stärkere Aufmerksamkeit gefordert haben, noch lauter werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in Bezug auf die Unzulänglichkeiten des Sicherheitsrats immer wieder die Parole ausgegeben: „Die Welt ist größer als fünf“.

Hier finden Sie, was die Staats- und Regierungschefs am ersten Tag über den Nahen Osten sagten:

Vereinigte Staaten

US-Präsident Joe Biden sprach am ersten Tag der Plenarsitzung der UN-Generalversammlung am Dienstag als zweiter Redner, während er bei der letztjährigen Sitzung am zweiten Tag zu den Staats- und Regierungschefs sprach. Brasilien ergriff als erstes Land das Wort, was seit der 10. UN-Generalversammlung im Jahr 1955 der Fall ist.

In seiner Rede ging Biden auf die jüngste Ankündigung eines Korridors zwischen Indien und dem Nahen Osten auf dem G20-Gipfel ein, der als Konkurrenz zu Chinas Belt and Road Initiative angepriesen wird.

„Über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien und Israel werden wir Investitionsmöglichkeiten auf zwei Kontinenten anregen“, sagte Biden.

„Dies ist Teil unserer Bemühungen, einen nachhaltigeren integrierten Nahen Osten aufzubauen, und zeigt, wie Israels stärkere Normalisierung und wirtschaftliche Verbindung mit seinen Nachbarn positive und praktische Auswirkungen hat“, sagte er und wies darauf hin, dass die USA nach wie vor an einer Zweistaatenlösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt festhalten.

Darüber hinaus ging der US-Präsident kaum auf den Nahen Osten ein, eine Region, in der die USA seit zwei Jahrzehnten militärisch engagiert sind.

Die Rede, die weniger als 30 Minuten dauerte, unterstreicht die offensichtliche Abkehr der Regierung Biden vom Nahen Osten und die Hinwendung zu ihren beiden Gegnern, China und Russland.

In seiner Rede warb Biden auch für eine Erweiterung der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, zu denen derzeit die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, China und Russland gehören.

Jordanien

König Abdullah II. von Jordanien hielt eine kurze Ansprache vor der Generalversammlung, wobei er sich dafür entschied, die vorgesehene Zeit von 15 Minuten nicht zu überschreiten.

Seine Rede konzentrierte sich hauptsächlich auf zwei Themen: die syrische Flüchtlingskrise und die unter israelischer Besatzung lebenden Palästinenser.

Der jordanische Monarch appellierte eindringlich an die Weltorganisation, mehr für diese Probleme zu tun, und fügte hinzu, dass Amman nicht noch mehr Flüchtlinge ins Land lassen könne.

„Wir haben sorgfältig darauf geachtet, unsere begrenzten Ressourcen mit der unverzichtbaren Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft zu kombinieren“, sagte er.

„Heute ist die Kapazität Jordaniens, den Flüchtlingen die notwendigen Dienstleistungen zukommen zu lassen, größer als unsere Grenzen.

Mit zwei Millionen palästinensischen Flüchtlingen und mehr als einer Million Flüchtlingen, die vor dem Krieg in Syrien geflohen sind, beherbergt Jordanien eine der höchsten Pro-Kopf-Zahlen an Flüchtlingen in der Welt. Jordanien bemüht sich auch um eine Annäherung an Syrien, da Damaskus versucht, in den arabischen Schoß zurückzukehren.

Abdullah appellierte außerdem an die Länder der Welt, ihre Unterstützung für das palästinensische Volk und eine Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt zu verstärken, während die USA auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel drängen.

„Ohne Klarheit über die Zukunft der Palästinenser wird es unmöglich sein, sich auf eine politische Lösung des Konflikts zu einigen“, sagte König Abdullah.

„Wir können sehen, dass das israelische Volk seine nationale Identität aktiv verteidigt und zum Ausdruck bringt. Dem palästinensischen Volk wird jedoch dasselbe Recht vorenthalten, seine eigene nationale Identität auszudrücken und zu verwirklichen.“

Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan war auf dem Podium etwas redseliger und hielt eine weitreichende Rede, in der er die Beziehungen zum Irak und zu Syrien, die Spannungen im östlichen Mittelmeer und den Kaukasus ansprach.

Erdogan begann seine Rede mit einem Aufruf zu Reformen bei den Vereinten Nationen, basierend auf seinem Slogan, dass „die Welt größer ist als fünf“.

Zusammen mit aufstrebenden Mächten wie Indien hat die Türkei die UNO aufgefordert, ihren Entscheidungsprozess zu reformieren und den UN-Sicherheitsrat, dem derzeit fünf ständige Mitglieder (Russland, USA, China, Frankreich und Großbritannien) angehören, in ein rotierendes Gremium umzuwandeln.

„Die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Institutionen spiegeln die heutige Welt nicht mehr wider“, sagte Erdogan. „Der Sicherheitsrat hat aufgehört, ein Garant für die Sicherheit in der Welt zu sein und ist zu einem Schlachtfeld für die politischen Strategien von nur fünf Ländern geworden.“

Die Türkei hat sich auf der Weltbühne als Vermittler positioniert und ist eines der einzigen Nato-Mitglieder, das einen offenen Kommunikationskanal mit Moskau unterhält. Erdogan traf sich im Vorfeld der Generalversammlung mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in der südrussischen Küstenstadt Sotschi.

Erdogan versprach, seine diplomatischen Aktivitäten zu verstärken, um ein Ende des Krieges in der Ukraine zu erreichen.

„Wir haben uns bemüht, sowohl unsere russischen als auch unsere ukrainischen Freunde an einen Tisch zu bringen, mit der These, dass es im Krieg keine Gewinner und im Frieden keine Verlierer gibt.“

Die Türkei half bei der Vermittlung eines von der UNO unterstützten Abkommens über den Export ukrainischen und russischen Getreides durch das Schwarze Meer. Erdogan sagte, das Abkommen habe die Lieferung von 33 Millionen Tonnen Getreide an die Weltmärkte ermöglicht, bevor es in diesem Sommer zusammenbrach.

Erdogan erklärte, die Türkei werde weiterhin die Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien in die Siedlungen fördern, die sie an ihrer Südgrenze errichtet.

Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei sind in Syrien aufgrund der Beziehungen Washingtons zu den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens belastet. Die USA haben die Gruppe als Verbündeten im Kampf gegen die militante Gruppe Islamischer Staat unterstützt, aber die Türkei betrachtet die SDF als eine Erweiterung der PKK, die sowohl Ankara als auch Washington als terroristische Organisation betrachten.

Erdogan griff die US-Unterstützung für die SDF mit den Worten an: „Die größte Bedrohung für die territoriale Integrität und die politische Einheit Syriens ist die Unterstützung terroristischer Organisationen, die von Mächten gesteuert werden, die Pläne für dieses Land haben.

Die Türkei strebt ein Eisenbahn- und Straßentransitprojekt mit dem Irak an, während die USA ihr eigenes Projekt durch die Golfstaaten, Israel und Jordanien vorantreiben. Erdogan erklärte, seine Regierung wolle „die politische Einheit, die territoriale Integrität und die Wiederaufbaubemühungen des Irak“ stärken.

Diese Ambitionen könnten jedoch durch die Operationen der Türkei gegen kurdische Kämpfer auf irakischem Boden in Frage gestellt werden.

Am Dienstag kritisierte der irakische Präsident Abdel Latif Rashid die „wiederholten Angriffe“ der Türkei in seinem Land, einen Tag nachdem bei einem Drohnenangriff auf einen Flugplatz im Norden des Landes drei kurdische Terrorismusbekämpfer getötet worden waren.

Erdogan spricht über Kaukasus und Zypern

Im östlichen Mittelmeer bemüht sich die Türkei um eine Deeskalation der Spannungen mit dem benachbarten Griechenland.

Ein potenzieller Störfaktor für diese Bemühungen könnte die ethnisch geteilte Insel Zypern sein, wo türkisch-zypriotische Sicherheitskräfte im August UN-Friedenstruppen angegriffen haben, obwohl sich die Spannungen in letzter Zeit abgekühlt haben.

Erdogan sagte, die UN-Mission sei „diskreditiert“ und forderte die UN-Mitgliedstaaten auf, die abtrünnige Türkische Republik Nordzypern anzuerkennen.

Erdogan trat auf dem Podium auf, als ein anderer enger Verbündeter in der Region, Aserbaidschan, eine Militäroperation in der umstrittenen Region Berg-Karabach startete und damit eine Rückkehr zu dem blutigen Krieg mit Armenien im Jahr 2020 riskierte.

Die Türkei ist ein historischer Verbündeter Aserbaidschans und betrachtet Armenien als einen seiner wichtigsten regionalen Rivalen.

Erdogan erklärte, seine Regierung strebe „gutnachbarliche Beziehungen“ mit Armenien an, sagte aber, Eriwan nutze „diese historische Chance nicht in vollem Umfang“.

Später am Tag gab er eine Online-Erklärung zu der Militäroperation ab, in der es hieß: „Wir unterstützen die Schritte Aserbaidschans – mit dem wir gemeinsam nach dem Motto eine Nation, zwei Staaten handeln – zur Verteidigung seiner territorialen Integrität“.

Erdogan bekräftigte auch die türkische Unterstützung für die Palästinenser und die Bemühungen seiner Regierung um den Schutz des historischen Status von Jerusalem, der Heimat der Al-Aqsa-Moschee.

Er sagte auch, dass die Industrieländer „unter Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie wie unter einer Seuche leiden“ und fügte hinzu, dass die Angriffe auf den Islam „ein unerträgliches Ausmaß“ erreicht hätten.

Katar

Der Herrscher von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, machte die Schändung des Korans in Ländern wie Schweden zu einem Hauptthema seiner Rede.

„Ich möchte meinen muslimischen Brüdern sagen, dass wir nicht auf Idioten oder Geisteskranke hereinfallen sollten, die uns provozieren, indem sie den Koran verbrennen“, sagte Thani auf dem UN-Podium, während er gleichzeitig diejenigen herausforderte, die Koranverbrennungen als Ausdruck der Meinungsfreiheit verteidigen.

„An alle, die diese hässlichen und abscheulichen Taten als Ausdruck der Meinungsfreiheit rechtfertigen… die Beeinträchtigung der Unantastbarkeit anderer sollte nicht als Symbol der Meinungsfreiheit angesehen werden.“

Thani ging auch auf den israelisch-palästinensischen Konflikt ein und sagte, es sei „inakzeptabel, dass das palästinensische Volk weiterhin unter dem Joch der israelischen Besatzung leidet“.

Thani kritisierte auch die internationale Gemeinschaft für ihre „auffällige Untätigkeit“ gegenüber Israel und sagte, die fehlende Reaktion auf die israelischen Aktionen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen untergrabe die Zwei-Staaten-Lösung.

„Die Besatzung ist gleichbedeutend mit einem schamlosen und auffälligen Apartheidsystem im 21.

In einer Zeit, in der die USA Saudi-Arabien umwerben, um die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, warnte Thani vor einer Annäherung. Israel habe auf die arabischen Friedens- und Normalisierungsinitiativen mit einer nationalistischeren und ultraorthodoxen Politik reagiert, die sich in Regierungskoalitionen und einer weiteren Ausdehnung der Siedlungen zusätzlich zur „Judasierung“ Jerusalems niedergeschlagen habe. Übersetzt mit Deepl.com



