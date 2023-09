Globales

Nobelpreisträger John Clauser wurde in den Vorstand der „CO2 Coalition“ gewählt

Gegen die fehlgeleitete Klimawissenschaft

Von „CO2 Coalition“ – in der Übersetzung von Fee Strieffler und Wolfgang Jung

Dr. John F. Clauser, Träger des Nobelpreises für Physik 2022, wurde in den Vorstand der in Arlington, Virginia, ansässigen CO2 Coalition gewählt. „Dr. Clauser wird die intellektuelle Tiefe unserer Organisation, der bereits über 120 Wissenschaftler und Forscher aus einem breiten Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen angehören, enorm bereichern. Dr. Clausers Studien zur Klimawissenschaft liefern eindeutige Beweise dafür, dass es keine Klimakrise gibt und dass steigende CO2-Konzentrationen der Welt nur zugute kommen“, sagte Dr. William Happer, der Vorstandsvorsitzender der CO2 Coalition.

Dr. Clauser erhielt den Nobelpreis zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlern für Arbeiten aus den 1970er Jahren, die zeigten, dass die „Quantenverschränkung“ es Teilchen wie Photonen ermöglicht, über große Entfernungen zu interagieren, was scheinbar eine Kommunikation über die Lichtgeschwindigkeit hinaus erfordert.

Als Albert Einstein 40 Jahre vor Dr. Clausers bahnbrechendem Experiment von 1972 über das Phänomen der „Verschränkung“ spekulierte, bezeichnete er die als „spukhafte Fernwirkung“ (spooky action at a distance). Der verstorbene renommierte Physiker Dr. Edwin Jaynes sagte, Dr. Clausers Arbeit „wird sicherlich als eine der herausragendsten intellektuellen Leistungen in die Geschichte der Wissenschaft eingehen“.

Dr. Clauser hat sich kritisch darüber geäußert, dass der Nobelpreis 2021 für die Entwicklung (fragwürdiger) Computermodelle zur Vorhersage der globalen Erwärmung verliehen wurde. Außerdem hat er Präsident Biden mitgeteilt, dass er mit dessen Klimapolitik nicht einverstanden ist. Dr. Clauser hat ein Klimamodell entwickelt, das die bestehenden Modelle um einen neuen, signifikanten Prozess erweitert. Dieser Prozess betrifft das sichtbare Licht, das von den Kumuluswolken reflektiert wird, die im Durchschnitt die Hälfte der Erde bedecken. Von bestehenden Modellen werde diese Wolkenrückkopplung, die eine sehr starke, dominante thermostatische Kontrolle der Erdtemperatur darstelle, erheblich unterschätzt.

Vom Weltraum aus im sichtbaren Licht der Sonne betrachtet, decken helle weiße Wolken ein bis zwei Drittel der Erdoberfläche ab. Diese Wolken reflektieren etwa 90 % des auf die Erde einfallenden Sonnenlichts zurück in den Weltraum. Das Sonnenlicht, das die Erdoberfläche in wolkenfreien Gebieten unsres Planeten erreicht, der zu zwei Dritteln vom Wasser der Ozeane bedeckt ist, wird absorbiert und verdunstet Meerwasser, wodurch wiederum neue Kumuluswolken entstehen. Die Wolkenbildung nimmt bei geringer Bewölkung zu und bei starker Bewölkung ab, parallel, zur steigenden oder fallenden Temperatur der Erdoberfläche. Die durch Rückkopplung gesteuerte Variabilität der Wolkendecke ist dann ein sehr leistungsfähiger Thermostat, der den Wärmeeintrag und die Temperatur an der Erdoberfläche stabilisiert.

Es sei darauf hingewiesen, dass in den Berichten des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) und von der Nationalen Akademie der Wissenschaften wiederholt eingeräumt wurde, dass die Auswirkungen der Wolken tatsächlich die größte Unsicherheit in ihren Klimavorhersagen darstellen. Beide Organisationen haben jedoch kaum Fortschritte bei derr Beseitigung dieser Unzulänglichkeiten gemacht.

Laut Dr. Clauser spiegelt das populäre Narrativ über den (durch menschengemachtes CO2 verursachten) Klimawandel eine gefährliche Korruption der Wissenschaft wider und bedroht die Weltwirtschaft und das Wohlergehen von Milliarden Menschen. Die fehlgeleitete Klimawissenschaft sei zu einer die Öffentlichkeit mit irreführenden schockjournalistischen Mitteln indoktrinierenden Pseudowissenschaft verkommen. Diese Pseudowissenschaft sei außerdem für eine Vielzahl darauf zurückzuführende Missstände verantwortlich. Sie liefere willfährigen Journalisten, Marketingexperten, Politikern, Regierungsbehörden und Umweltschützern propagandistische Argumente (zur Manipulation der Bevölkerung).Nach Dr. Clausers Meinung gibt es keine echte Klimakrise. Es gebe jedoch sehr reale Problem bei der Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards für die große Mehrheit der Weltbevölkerung und durch die Energiekrise. Diese Krise werde durch die (korrumpierte) Klimawissenschaft (und die von ihr geforderte „Energiewende“) sogar noch verschärft.

Dr. Clauser erwarb 1964 einen Bachelor of Science in Physik am Caltech (California Institute of Technology). Im Jahr 1966 erwarb er einen Master of Arts in Physik und 1969 einen Doktor der Philosophie an der Columbia University. Von 1969 bis 1996 arbeitete er am Lawrence Berkeley National Laboratory, am Lawrence Livermore National Laboratory und an der University of California in Berkeley. Im Jahr 2010 wurde er mit dem Wolf-Preis für Physik ausgezeichnet. Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://www.johnclauser.com/. Dr. Clausers Interese an der CO2 Coalition wurde von CO2-Koalitionsmitglied Dr. James Enstrom geweckt.

(Englischsprachige Quelle: co2coalition.org)



Über die CO2-Koalition

Die CO2 Coalition wurde 2015 als gemeinnützige Organisation gegründet, mit dem Ziel, politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit über den wichtigen Beitrag von Kohlendioxid (CO2) zu unserem Leben und unserer Wirtschaft aufzuklären. Die Coalition möchte eine informierte und sachliche Diskussion über den Klimawandel, die Rolle des Menschen im Klimasystem, die Grenzen von Klimamodellen und die Folgen einer vorgeschriebenen Reduzierung der CO2-Emissionen führen.

Bei der Erfüllung unserer Aufgabe versuchen wir, das Verständnis für die Rolle der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Prozesses bei der Behandlung komplexer politischer Fragen wie dem Klimawandel zu stärken. Die Wissenschaft liefert empirische, messbare und objektive Fakten und bietet die Mittel zum Testen von Hypothesen, die bestätigt oder auch widerlegt werden können. Politische Ansätze, die sich nicht an den wissenschaftlichen Prozess halten, riskieren schwere Schäden für die Wirtschaft und die Wissenschaft.

(Englischsprachige Quelle: co2coalition.org/about )

Anmerkung von Fee Strieffler und Wolfgang Jung:

Durch die Verabschiedung des unveränderten Gebäudeenergiegesetzes im Deutschen Bundestag, die Herr Habeck, der unbelehrbare Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, unter Missachtung der berechtigten Kritik aus allen Oppositionsparteien den Ampel-Koalitionären „abgetrotzt“ hat, ist der bereits im Mai 2022 veröffentlichte Artikel wieder hochaktuell geworden. Die wissenschaftlich fundierte Kritik des US-Nobelpreisträgers Dr. John Clauser an einer auf unbewiesenen IPCC-Thesen aufbauenden Klimapolitik und die CO2 Coalition, deren Vorstand er jetzt angehört, könnten den nach der nächsten Bundestagswahl am 26. September 2025 sicher ganz anders zusammengesetzten Deutschen Bundestag vielleicht doch noch davon überzeugen, dass die derzeitige Klimapolitik ein nicht einzugrenzende Kosten verursachender Nonsens ist, der schleunigst gestoppt werden muss. Bei der Entscheidungsfindung und deren Begründung wäre die CO2 Coalition sicher behilflich.

