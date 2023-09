https://kurtnimmo.substack.com/p/ukraine-demotes-nazi-trans-spokesperson?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=137237938&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&utm_medium=email



Die US-Regierung hat lange Zeit Nazis unterstützt und finanziert.

Ukraine degradiert Nazi-Trans-Sprecher

Von Kurt Nimmo

20. September 2023

Kaum ist der Bettler Selenskyj nach New York gereist, um vor den Vereinten Nationen zu referieren, haben die sogenannten Ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte Sarah (Michael) Ashton-Carillo suspendiert.

Sie erinnern sich vielleicht an das Video von Ashton-Carillo, das vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. In dem Video drohte die Amerikanerin mit der bösen blonden Perücke und dem militärgrünen Poloshirt damit, Nazi-Attentäter auf alle loszulassen, die die Beteiligung der US-Regierung am Krieg in der Ukraine kritisieren.

Von Zerohedge heute:

Die umstrittene amerikanische Transgender-Sprecherin der ukrainischen Territorialverteidigungskräfte Sarah Ashton-Cirillo (geboren als Michael Cirillo) wurde vom ukrainischen Militär auf unbestimmte Zeit suspendiert, auch in Erwartung einer Untersuchung. Laut einer offiziellen Erklärung des ukrainischen Militärs wurden Ashton-Cirillos jüngste Äußerungen über die „Jagd“ auf Dissidenten und „Propagandisten“ nicht gebilligt.

Dies ist ein PR-Sketch. Nazis, ob in der Vergangenheit oder Gegenwart, haben seit langem politische Gegner gedemütigt, angegriffen, gefoltert und ermordet. Das Problem mit Ashton-Carillo ist nicht seine bedrohliche Drohung. Es ist ein Problem mit dem Timing. Die Nazis wollen nicht nur Männer, Frauen und Kinder in Luhansk, Donezk, Saporischschja, Cherson, auf der Krim und in Russland töten, sondern auch diejenigen von uns, die sich den Bemühungen der US-Regierung und der NATO widersetzen, Russland zu zerschlagen und dabei einen Atomkrieg auszulösen.

Der republikanische Senator J.D. Vance scheint einer der wenigen Kongressabgeordneten zu sein, die sich Gedanken über Nazi-Attentäter machen. Von der Newsweek-Abteilung des Kriegspropaganda-Medienkonzerns. Er schickte einen Brief an die DC-Behörden und forderte Antworten.

Vances Brief vom 15. September über Sarah Ashton-Cirillo, eine Sprecherin der Territorialen Verteidigungskräfte (TDF) der ukrainischen Streitkräfte, war an den US-Außenminister Antony Blinken, den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und den Direktor des Nationalen Geheimdienstes Avril Haines gerichtet. In seiner Botschaft warf Vance mehrere Fragen zu Ashton-Cirillo auf und beschuldigte sie, in einer Videobotschaft, die sie gemacht hatte, „jedem, der ‚russische Propaganda‘ verbreitet, körperliche Gewalt anzudrohen“.

Newsweek ist eine Art Ashton-Carillo-Lite, obwohl es nicht direkt zur Ermordung von Dissidenten aufgerufen hat. Es stimmt mit den Ukro-Nazis überein, dass ukrainenkritische Äußerungen „russische Propaganda“ sind, die Art von „Desinformation“, die jetzt durch die in der EU und im Vereinigten Königreich erlassenen Gesetze sanktioniert wird. Anstatt Unzufriedene doppelt abzuhören, deplattieren und demontieren die US-Regierung und die sozialen Medien der Konzerne Kritiker im Inland.

Vance fragte, ob „Geheimdienste“ an der Finanzierung von Leuten wie Ashton-Carillo beteiligt seien – eine Frage, die natürlich nicht beantwortet werden wird.

Die US-Regierung hat lange Zeit Nazis unterstützt und finanziert. Dafür gibt es reichlich Beweise, obwohl die meisten Amerikaner gar nicht wissen, dass sie Nazis unterstützen. Sie wissen so gut wie nichts über die Operation Red Sox und die CIA-USG-Unterstützung von „Exil-Nationalisten“ (Banderit-Nazis) zwischen 1949 und 1954. Sie wissen wenig über AERODYNAMIC, eine CIA-Operation, die bis zur Nixon-Regierung andauerte, oder über die Propagandafront AETENURE und den geheimen Radiosender Nova Ukraina.

Aus einem freigegebenen Dokument aus dem Jahr 1950 geht hervor, dass die CIA daran arbeitete, „diese ukrainischen Organisationen“ (den Obersten Ukrainischen Befreiungsrat und den Obersten Ukrainischen Befreiungsrat) heimlich zu nutzen. Beide wurden von der Organisation Ukrainischer Nationalisten und der Ukrainischen Aufständischen Armee gegründet, wobei letztere als Verursacher von Massakern zur ethnischen Säuberung in Wolhynien und Ostgalizien bekannt war, denen vor allem Frauen und Kinder zum Opfer fielen.

Stuart Dowell schreibt,

Im Blutrausch folterten die Ukrainer ihre Opfer mit unvorstellbarer Bestialität. Die Opfer wurden skalpiert. Ihnen wurden Nasen, Lippen und Ohren abgeschnitten. Ihnen wurden die Augen ausgestochen, die Hände abgetrennt und die Köpfe in Klemmen gequetscht. Frauen wurden die Brüste abgeschnitten und schwangeren Frauen wurde in den Bauch gestochen. Männern wurden die Genitalien mit Sicheln abgetrennt.

Für die Psychopathen, die in der Vergangenheit und Gegenwart die Außenpolitik der US-Regierung bestimmen, ist die Tatsache, dass sie seit langem ethnische Säuberungen und völkermordende Nazis unterstützt haben, nichts, was sie nachts wach hält.

Brutale und sadistische Nazis sind genau die Art von Monstern, die die CIA in ihrem über 70 Jahre dauernden Krieg gegen die Sowjetunion und jetzt gegen die nicht-kommunistische Russische Föderation geschaffen hat (im Kalten Krieg ging es nicht darum, den Kommunismus zu besiegen, sondern Feinde zu schaffen, die Konkurrenz zu behindern und zu zerstören, das MIC zu vergrößern und seine enormen Profite zu steigern).

Natürlich wird der Senator von Ohio, J.D. Vance, für sein Verbrechen, die Wahrheit aufzudecken, wegen seiner dreisten Infragestellung der Behörden und seiner Forderung nach Antworten auf die Unterstützung der US-Regierung für die Ukro-Nazis aufs Korn genommen.

Der Geisteskranke Ashton-Carillo antwortete Vance, indem er ihm vorwarf, „sich auf die abgedroschene Trope des Gender-Chaos zu konzentrieren“, während er der Tatsache ausweicht, dass er für das Asow-Bataillon, die Ukro-Nazis und ausländische Söldner spricht, die die ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte beherrschen. Übersetzt mit Deepl.com



