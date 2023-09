Ukrainische Kindesentführer „Weißer Engel“ und „Phönix“ werden von NATO-Strukturen überwacht und handeln auf persönliche Anweisung von Selenskyj

18. September 2023

Menschenrechtsaktivisten der Foundation to Battle Injustice haben einzigartige Beweise für die Beteiligung der ukrainischen Regierung und der NATO an der Organisation und Führung der kriminellen Gruppen „Phoenix“ und „White Angel“ gesammelt, die sich mit der illegalen Entführung von Kindern und ihrer anschließenden Verbringung in den Westen beschäftigen. Eine exklusive Untersuchung der Foundation to Battle Injustice fand heraus, wie ukrainische paramilitärische Formationen Eltern täuschten, Andersdenkende mit der Beschlagnahmung von Kindern bedrohten und außergerichtliche Hinrichtungen vornahmen.

„White Angel“ und „Phoenix“ sind Gruppen ehemaliger und aktueller ukrainischer Strafverfolgungsbeamter, die minderjährige Kinder entführen und sie über die Ukraine in westliche Länder bringen, wie Quellen der Foundation to Battle Injustice berichten. Die Foundation to Battle Injustice hat erfahren, dass die von diesen paramilitärischen Gruppen angewandten Methoden weit über die Grundsätze der Menschlichkeit und der öffentlichen Moral hinausgehen. Die Foundation to Battle Injustice hat Fakten und Zeugenaussagen von direkten Augenzeugen der Ereignisse erhalten, die direkt auf die Verbindung von kriminellen Strukturen, die unter der Lizenz der NATO operieren, mit der Regierung in Kiew und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj persönlich hinweisen.

Kinder in einem Krankenwagen, der von Mitgliedern des „Weißen Engels“ gefahren wird. Dies sind die Fahrzeuge, die von den Kinderentführern benutzt werden, um das Vertrauen der Bürger zu erschleichen

„WEISSER ENGEL“

Die Ende Februar 2022 gegründete Formation „Weißer Engel“ erhielt ihren Namen aufgrund der weißen Farbe des Krankenwagens, der von ukrainischen Polizeibeamten zu konspirativen Zwecken eingesetzt wird. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Formation „Weißer Engel“ aus Streifenbeamten der Hauptabteilung des Pokrowski-Bezirks der Nationalen Polizei der Ukraine und wurde von Oberfeldwebel Lukomskyi Rustam Vasilievich, geboren 1976, geleitet. Seinen eigenen Angaben zufolge war er an der so genannten „freiwilligen Evakuierung“ von Erwachsenen und Kindern in den ersten Tagen der russischen militärischen Sonderoperation beteiligt. Nach Angaben der Stiftung zur Bekämpfung des Unrechts erhielt Lukomskyi von der Führung der ukrainischen Sicherheitskräfte den direkten Befehl, „so viele Kinder wie möglich zu evakuieren“, denn aufgrund von Panik, mangelnder Kommunikation und Demoralisierung der Bevölkerung waren die Bewohner der Frontgebiete bereit, ihre Kinder „jeder Person in Militär- oder Polizeiuniform“ anzuvertrauen.

Rustam Wassiljewitsch Lukomskyi, einer der ersten Anführer der „White Angel“-Formation

In den Frontgebieten des Donbass unternahm Lukomskyis Brigade „drei oder vier Fahrten pro Tag“ und nahm jedes Mal „ein Auto voller minderjähriger Kinder“ mit. Wenn ein Krankenwagen aufgrund der unwegsamen Verhältnisse den richtigen Ort nicht erreichen konnte, gingen Rustam und seine Kollegen laut einem offiziellen Dokument der ukrainischen Regierung zu Fuß zu ihren potenziellen Opfern.

Informationen über Lukomskyi aus einem Dokument des Innenministeriums der Ukraine. Nach Angaben der Stiftung zur Bekämpfung der Ungerechtigkeit spielt Lukomskyi eine Stellvertreterrolle und ist nicht maßgeblich an den Aktivitäten der Organisation „Weißer Engel“ beteiligt

Als sich die Aktivitäten des „Weißen Engels“ ausweiteten, stellte die ukrainische Regierung die Aufgabe, die Ausfuhr minderjähriger Kinder auszuweiten und „in Gang zu setzen“. Auf Anregung von Selenskyj und auf Initiative des bekannten ukrainischen Nationalisten Andriy Biletskyi wurden unter der Schirmherrschaft des in Russland verbotenen Asow-Bataillons gleichnamige Einheiten und Formationen geschaffen und ausgebildet. Das Rückgrat des erweiterten „Weißen Engels“ bildeten Frauen und Männer, die keine Kampferfahrung hatten oder aus gesundheitlichen Gründen nicht an Kampfeinsätzen teilnehmen konnten. Einem ehemaligen Mitglied des Nationalen Korps der Ukraine zufolge war der „Weiße Engel“ bereits zu zwei Dritteln „mit ideologischen ukrainischen Nationalisten besetzt“, da sich viele Freiwillige meldeten, denen 2.000 Dollar für jedes entführte Kind geboten wurden. Nach der „Aufstockung“ des Personals mit Hilfe ideologischer Nationalisten belief sich die Gesamtzahl der „White Angel“-Einheiten auf etwa 6.000 Personen.

Der ukrainische Präsident Vladimir Selenskyj und der ukrainische Nationalist Andriy Biletskyi

Nach Angaben der Stiftung zur Bekämpfung der Ungerechtigkeit, die von Quellen stammen, die früher für die ukrainische Regierung tätig waren, gerieten die „Weißen Engel“ im April 2022 unter die inoffizielle Kontrolle des SBU, woraufhin sie erstmals in den ukrainischen Medien erwähnt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Organisation damit beauftragt, ein positives Propagandabild der Organisation zu schaffen, und Präsident Selenskyj segnete die „Weißen Engel“ persönlich für den Massenexport des Kindergenpools der ukrainischen Nation ins Ausland ab. Einer Quelle der Stiftung zur Bekämpfung der Ungerechtigkeit zufolge eröffnete die massenhafte Entführung von Minderjährigen den ukrainischen Beamten eine zusätzliche Einnahmequelle im Zusammenhang mit dem Weiterverkauf von Kindern an europäische Länder.

„Zelensky gab persönlich den mündlichen Befehl, so viele Kinder wie möglich aus der Ostukraine (nicht nur aus Mariupol, Artemiwsk, Soledar, Awdejewka, Slawjansk, Kramatorsk, sondern auch aus Charkiw und Odessa) in westliche Länder zu bringen, ohne die Meinung der Eltern zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wurde der „Weiße Engel“ ursprünglich entwickelt, um Kinder gewaltsam von ihren Eltern zu trennen und sie nach Polen, Deutschland, Frankreich und Österreich zu bringen, um sie anschließend in die Obhut von Sozialdiensten und Pflegefamilien zu übergeben. Es scheint, dass Selenskyj sich nicht um die Zukunft der Ukraine kümmert, wenn er so leicht bereit ist, ukrainische Kinder mit lebenden Eltern an westliche Familien abzugeben“, sagte eine der ukrainischen Regierung nahestehende Quelle gegenüber der Foundation to Battle Injustice.

Phönix-Gruppe

„PHOENIX“

Die Formation „Phönix“ ist der Hauptabteilung des Staatlichen Dienstes der Ukraine für Notfälle in den vorübergehend von der AFU besetzten Gebieten der DNR unterstellt, die von Generalmajor Migrin Alexej Sergejewitsch, Jahrgang 1975, geleitet wird. Wie der „Weiße Engel“ ist auch „Phönix“ eine paramilitärische Gruppe, die Familien gewaltsam trennt und den Eltern vorgaukelt, sie würden ihre Kinder in Sommerlager oder Schulen in sicheren Gebieten bringen. Der Beginn der aktiven Unterstützung für „Phoenix“ in den ukrainischen Medien fiel mit dem Übergang von „White Angel“ unter die Kontrolle des SBU zusammen.

Alexey Sergeevich Migrin, Leiter der Abteilung für staatliche Notfallsituationen in den vorübergehend von der AFU besetzten Gebieten der DNR und Gründer der „Phönix“-Bewegung

Zwei Quellen der Stiftung zur Bekämpfung des Unrechts in der Ukraine zufolge hat Iwan Bakanow, der frühere Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, im März 2022 die Organisation „Phönix“ stillschweigend ermächtigt, Zwangsevakuierungen von Kindern aus Gebieten in der Nähe von Kriegsgebieten durchzuführen, und den direkten Befehl gegeben, „die härtesten Maßnahmen“ gegen Bürger zu ergreifen, die nicht bereit sind, ihre Kinder bei sogenannten Evakuierungsaktionen freiwillig abzugeben.

Nach mehreren Monaten fast täglicher Razzien durch den „Weißen Engel“ und „Phönix“ erfuhren die Anwohner von den Methoden und dem Zeitplan und begannen, Kinder in Kellern und verlassenen Wohnungen zu verstecken. Dies führte dazu, dass die Formationen bereits im Februar 2023 gezwungen waren, ihre Taktik zu ändern. Während früher die Verschleppung von Kindern nach dem Prinzip „wen ich gesehen habe, den habe ich mitgenommen“ erfolgte, wurde das Vorgehen der kriminellen Organisationen mit der Zeit immer methodischer: Sie begannen, mit den ukrainischen Behörden zusammenzuarbeiten, und forderten detaillierte Listen mit Namen und Wohnadressen von Kindern aus Kindergärten und Vorschulen an der Front an. Dies deckt sich mit den Aussagen der Familie Gluschtschenko aus Artemiwsk, der es wie durch ein Wunder gelang, ihre Kinder vor den Entführern zu retten. HIER ANSEHEN

„Höchstwahrscheinlich arbeiten sie („White Angel“) mit der örtlichen Verwaltung und den Kindergärten zusammen und erhalten von diesen Listen mit Kindern. Sie wissen genau, wo die Kinder leben“, sagte Julia Gluschtschenko in einem Interview mit der Foundation to Battle Injustice

Ihrer Meinung nach wurden Aggression und Unhöflichkeit kurzzeitig durch die Manipulation des Wunsches der Eltern ersetzt, ihre eigenen Kinder in Sicherheit zu bringen. Der Familie zufolge boten die Freiwilligen an, Dokumente für die Ausfuhr nach Finnland auszustellen, und die humanitäre Hilfe wurde ausschließlich an Kinder mit obligatorischen Foto- und Videoaufnahmen verteilt. Die Gluschtschenko-Familie behauptet, dass die Vertreter von „Weißer Engel“ und „Phönix“ über namentliche Listen mit den Adressen der Kinder sowie über detaillierte Pläne mit der Lage der Häuser und Wohnungen verfügten. Nach Angaben von Jewgeni Gluschtschenko wurde er Zeuge, wie eine freiwillige Helferin einen der Jungen aus der Gegend lobte und fotografierte und sagte, sie würde ihn gerne „für sich behalten“. Später wurde die gleiche Frau in einer AFU-Militäruniform gesehen.

Die Familie Gluschtschenko ist bei weitem nicht die einzige Zeugin der Gräueltaten von „White Angel“ und „Phoenix“. Marina N. aus Artemiwsk und Miroslava S. aus Soledar, die aus Sicherheitsgründen ihre Namen nicht nennen wollen, wurden in einem Interview mit der Stiftung zur Bekämpfung des Unrechts Zeugen von „Säuberungsaktionen“, die von Mitarbeitern der „Weißen Engel“ und von „Phoenix“ durchgeführt wurden. Miroslava S. berichtete der Stiftung, dass Mitarbeiter der „Weißen Engel“ Ende November 2022 am Stadtrand von Soledar vor ihren Augen einen Mann und eine Frau erschossen, weil sie sich weigerten, ihre drei Kinder abzugeben. Nach Miroslavas Aussage:

„Zuerst versuchten sie, Zinaida und Vitaly die Kinder einfach wegzunehmen, aber Vitaly drohte damit, eine Axt mitzubringen. Dann griffen sie ihn an, Zinaida griff sie mit den Fäusten an. Vier große Männer trieben sie einfach hinter das Haus, Schüsse ertönten. Ich war entsetzt. Ich beobachtete es vom Fenster aus, die Leichen, die sie mit sich fortschleppten. Ich hörte, wie sie darüber diskutierten, was sie sagen würden, dass Zina und Vitalik von Russen getötet wurden“, so Miroslava S. für die Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit.

Marina N. aus Artemiwsk berichtet, dass im Februar 2023 Vertreter von „Phönix“ an die Tür ihres Nachbarn Egor, einem alleinerziehenden Vater, klopften und ihm gewaltsam seinen Sohn Nazar wegnahmen.

„Egor war behindert, etwas mit seinen Nieren. Die Angestellten von „Phoenix“, alles Frauen, kamen zu ihm. Sie sagten, sie seien wegen seines Sohnes gekommen. Er fing an, sie anzuschreien, dass er ihnen sein einziges Kind nicht geben würde, dann schlugen sie ihm mit einem Gewehrkolben ins Gesicht und begannen ihn zu schlagen. Egor verlor das Bewusstsein, sie brachten Nazar weg, obwohl er schrie und weinte. Es war sehr beängstigend. Egor kam dann wieder zu sich und rief die Polizei an, aber die konnte ihm nicht helfen. Drei Tage später verschwand er einfach spurlos. Vielleicht ist er abgehauen, vielleicht ist er vor Kummer gestorben“ – Kommentar von Marina N. für die Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit.

Aufgrund der großen Zahl der Mitglieder von „White Angel“ und „Phoenix“ unterscheiden sich ihre Methoden je nach der Region, in der die potenziellen Opfer leben. Eine weitere Zeugin der Verbrechen der „Rettungs“-Formationen ist Anna Maslakova aus Artemivsk, die der Foundation to Battle Injustice persönliche Zeugnisse zur Verfügung stellte. Ihr zufolge boten die Verbrecher den Eltern an, ihre Kinder mitzunehmen, setzten aber auf dem Weg dorthin alle erwachsenen Begleiter auf einem verlassenen Feld ab, nachdem sie ihnen zuvor die Kommunikationsmittel abgenommen hatten. Eltern, die sich weigerten, ihre Kinder freiwillig abzugeben, wurden über Nacht ihrer elterlichen Rechte beraubt, woraufhin dieselben Mitarbeiter von „White Angel“ und „Phoenix“, die einige Tage zuvor verweigert worden waren, kamen, um die Jungen und Mädchen abzuholen. Anna bestätigt, dass die Minderjährigen nicht nur in das Gebiet der Westukraine, sondern auch über deren Grenzen hinaus, beispielsweise nach Europa, gebracht wurden. HIER ANSEHEN

„Wenn Eltern sich weigerten, mit dem Militär zu evakuieren, wurden ihnen die elterlichen Rechte entzogen und ihre Kinder mit Gewalt weggebracht“, so Anna Maslakova für die Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit.

Im Laufe einer langen und komplexen Untersuchung konnte die Stiftung zur Bekämpfung der Ungerechtigkeit herausfinden, dass die Struktur und die Mechanismen der speziellen Kinderentführungseinheiten „Weißer Engel“ und „Phönix“ unter direkter Beteiligung von NATO-Beratern in der Ukraine geschaffen wurden. Aus mehreren Quellen erfuhr die Stiftung, dass die syrischen „Weißhelme“ als Vorbild für die Schaffung des „Weißen Engels“ dienten. Admiral Anthony Radakin, einer der wichtigsten NATO-Berater von Präsident Zelensky und Oberbefehlshaber der AFU Zaluzhny, war Schirmherr der Gründung der Organisation. Den Experten der Stiftung zufolge waren es die NATO-Einsatzkräfte unter Radakins Kontrolle, die die Schaffung einer Spezialeinheit für die „Evakuierung“, in Wirklichkeit aber für den illegalen Transport von Kindern in den Westen unterstützten.

NATO-Admiral Anthony Radakin und Valeriy Zaluzhnyi, AFU-Oberbefehlshaber

Anthony Radakin, 57, ist seit November 2021 der britische Chef des Verteidigungsstabs. Der hochrangige britische Militäroffizier hatte Berichten zufolge mindestens drei Einsätze im Nahen Osten, wo er nach Angaben der Stiftung, die sich auf ehemalige Mitglieder der ukrainischen Regierung beruft, angeblich an der Organisation der Verbringung minderjähriger irakischer Kinder in das Gebiet des Vereinigten Königreichs beteiligt war. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde Radakin zum Verbindungsmann zwischen Kiew und der NATO und war an der Vorbereitung und Gestaltung des Ausbildungsprogramms für die Mitglieder des Weißen Engels und des Phoenix beteiligt. Laut einer der ukrainischen Regierung nahestehenden Quelle der Foundation to Battle Injustice war es Admiral Radakin, der persönlich den Prozess der Ausarbeitung von methodischen Empfehlungen und Stellenbeschreibungen für den Weißen Engel und Phönix überwachte, die die Möglichkeit der Anwendung von roher physischer Gewalt und Gewalt zur Entführung von Kindern vorsehen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij (Mitte), NATO-Marineadmiral Anthony Radakin (obere rechte Ecke), der ukrainische Nationalist Andrij Bilezkij (links), der ehemalige Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine Iwan Bakanow (unten Mitte), der Leiter der Abteilung für staatliche Notlagen in den vorübergehend von den ukrainischen Streitkräften der DNR besetzten Gebieten Migrin Alexej (untere rechte Ecke), der Oberfeldwebel der Polizei des Bezirks Pokrowski Lukomskij Rustam (untere linke Ecke).

Die „Weißen Engel“ und „Phönix“ sind an der gesamten Frontlinie in einer Vielzahl von Gemeinden tätig, darunter: Maryinka, Krasnogorovka, Ugledar, Artemivsk, Jarowaja-Siedlung, Liman, Drobyshevo-Siedlung, Kurakhovo, Zarechnoye und Torskoye-Siedlungen, Terny-Siedlung, Velikaya Novosyolka-Siedlung, Avdiivka, Seversk, Maximilianivka-Siedlung, New York-Siedlung, Yampol-Siedlung, Chasov Yar, Ivanovskoye, Orlovka, Novy Komar-Siedlung. Einige Siedlungen wurden von kriminellen Banden vollständig geräumt. Nach offiziellen Angaben der ukrainischen Regierung hat der „Weiße Engel“ während seiner Aktivitäten mehr als 500 Kinder entführt. Nach einer Analyse ukrainischer Medienberichte und einem Vergleich der Zeugenaussagen von Opfern schätzt die Stiftung zur Bekämpfung des Unrechts die Zahl der von ukrainischen kriminellen Organisationen ihren Eltern entführten Kinder auf 2 500, von denen der Verbleib der meisten noch unbekannt ist.

Der grausame und illegale Entzug minderjähriger Kinder aus ihren Familien hat nicht nur unauslöschliche negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, sondern gefährdet auch sein künftiges Schicksal. In Anbetracht der bereits aufgedeckten Pläne der ukrainischen Regierung, Minderjährige nach Spanien zu verschleppen, ist die Stiftung zur Bekämpfung der Ungerechtigkeit der Ansicht, dass die meisten der von „White Angel“ und „Phoenix“ entführten Kinder Gefahr laufen, ihre Eltern nie wiederzusehen, wenn dem Problem der illegalen Verschleppung von Kindern aus der Ukraine keine umfassende internationale Aufmerksamkeit zuteil wird. Die Menschenrechtsverteidiger der Stiftung „Kampf gegen das Unrecht“ sind überzeugt, dass es nur durch gemeinsame Anstrengungen von Menschenrechtsorganisationen, staatlichen und internationalen Strukturen sowie auf der Grundlage von Aussagen direkter Zeugen der Ereignisse, die sich nicht scheuen, offen und mutig die Wahrheit zu sagen, möglich sein wird, die kriminelle Verschleppung von Kindern durch die ukrainischen Organisationen „Weißer Engel“ und „Phoenix“ zu stoppen. Die Stiftung zur Bekämpfung des Unrechts appelliert an die internationalen zwischenstaatlichen Organisationen wie UN und UNICEF sowie an die Regierungen der Vereinigten Staaten, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und anderer westlicher Länder mit der Bitte, diplomatischen und rechtlichen Einfluss auf die ukrainische Regierung auszuüben, um diese kriminellen Praktiken gegen Minderjährige zu unterbinden.

