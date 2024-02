Ukrainischer Geheimdienstchef: Alexei Nawalny eines natürlichen Todes gestorben

Kirill Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, hat erklärt, der russische Oppositionelle Alexei Nawalny sei an einer Thromboembolie, also eines natürlichen Todes, gestorben. Er bezeichnet diese Information als „mehr oder weniger bestätigt“.

Das ist der Mann, den man sich in Russland nicht als Kronzeugen wünschen würde. Und trotzdem hat er dem westlichen Nawalny-Narrativ klar widersprochen. Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes, Kirill Budanow, wurde am Sonntag gefragt, ob seine Behörde wisse, „wie Nawalny getötet wurde“. Er antwortete:

„Ich muss Sie enttäuschen, aber wir wissen, dass er an einem Blutgerinnsel gestorben ist. Und das ist mehr oder weniger bestätigt. Diese Information stammt nicht aus dem Internet, es war leider ein natürlicher Tod.“

In der Vergangenheit hat sich Budanow mehrfach damit gebrüstet, politische Morde in Russland in Auftrag gegeben zu haben, in Russland ist er zur Fahndung ausgeschrieben.

Nawalnys Mitarbeiter seiner Antikorruptionsstiftung FBK und seine Witwe Julia behaupteten, der Kremlkritiker sei ermordet worden, und beschuldigten die russische Staatsspitze. Der Kreml bezeichnete die Vorwürfe als haltlos. Die Stiftung kündigte eine Belohnung für Hinweise zum Tod des Politikers an, allen Informanten werden 100.000 Euro versprochen. FBK-Chefin Maria Pewtschich kommentierte Budanows Äußerungen auf Twitter: „Er lügt.“

Nawalny war am 16. Februar in einem Straflager in Charp nördlich des Polarkreises gestorben. Der Politiker wurde 47 Jahre alt. Eine Autopsie ergab, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist, wie aus dem von den Behörden erstellten medizinischen Gutachten hervorgeht. Seine Mutter Ljudmila forderte die Übergabe des Leichnams an die Angehörigen. Dies geschah erst acht bis neun Tage später, am 24. Februar. In einem Video erklärte die Frau, die Ermittler hätten von ihr verlangt, Informationen über die anstehende Beerdigung geheim zu halten, andernfalls würde ihr Sohn im Straflager beerdigt. Berichten zufolge ist das Begräbnis für die kommenden Tage in Moskau geplant.

Budanow dementierte auch Meldungen über die Lieferung iranischer Raketen an Russland. „Es gibt keine. Das ist alles unwahr“, sagte er. Moskau habe lediglich wenige Raketen aus Nordkorea bei den Angriffen auf die Ukraine verwendet. Die Agentur Reuters hatte berichtet, dass Iran seit Anfang 2024 rund 400 ballistische Boden-Boden-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern an Russland geliefert hat. Die Ständige Vertretung Irans bei den Vereinten Nationen wies den Bericht zurück.



