UN-Beamter sagt „apokalyptische“ Situation im südlichen Gazastreifen blockiert Hilfe

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

6. Dezember 2023

Der oberste Hilfsbeamte der Vereinten Nationen hat erklärt, dass die israelische Invasion im südlichen Gazastreifen die gleiche Verwüstung und Zerstörung verursacht hat wie im Norden.

Die israelische Invasion im südlichen Gazastreifen hat nach Ansicht des obersten UNO-Hilfsbeauftragten die gleichen Verwüstungen und Zerstörungen angerichtet wie im Norden.

Martin Griffiths, der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, erklärte stellvertretend für die gesamte internationale Hilfsgemeinschaft, dass der andauernde israelische Krieg gegen den Gazastreifen den Helfern wesentliche Mittel zur Unterstützung der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen entzogen habe. Alles, was sie tun können, so der Beamte, ist, einen sofortigen Stopp des Völkermords zu fordern.

Seine Äußerungen fielen mit der Ankündigung des israelischen Militärs zusammen, am intensivsten Tag der Kämpfe gewaltsam in die Hauptstadt des südlichen Gazastreifens einzudringen, während die Krankenhäuser damit beschäftigt waren, zahlreiche getötete und verwundete Palästinenser zu versorgen.

In einem Interview für The Guardian drückte Griffiths die Dringlichkeit aus, die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zu beenden: „Was wir heute sagen, ist: Es reicht jetzt. Es muss aufhören.“ Er wies darauf hin, dass infolge der israelischen Bodeninvasion in Gaza keine humanitäre Hilfe mehr geliefert oder verteilt werden kann und somit alle humanitären Maßnahmen offiziell eingestellt werden.

Griffiths fuhr fort: „Es handelt sich nicht mehr um eine statistisch signifikante Operation, sondern um ein kleines Pflaster auf einer Wunde, das seine Aufgabe nicht erfüllt, und es wäre eine Illusion für die Welt zu glauben, dass den Menschen in Gaza unter diesen Bedingungen durch die humanitäre Operation geholfen werden kann. Dies ist eine apokalyptische Situation, denn es handelt sich um die Überreste eines Volkes, das in ein Nest im Süden getrieben wird.“

Die USA geben „Israel“ grünes Licht

Die IOF begann am 27. Oktober eine Bodenoperation im nördlichen Gazastreifen. Die Palästinenser in Gaza waren gezwungen, in den südlichen Teil des Streifens umzuziehen, der ebenfalls unter ständigem israelischem Bombardement stand. Nach dem Bruch einer einwöchigen Waffenruhe am 1. Dezember drangen israelische Panzer und Infanterie in den Süden ein und konzentrierten ihre Bemühungen auf Khan Younis. Die IOF berichtete, dass ihre Truppen am Dienstag das Zentrum der Stadt erreicht hätten.

Es ist erwähnenswert, dass Joe Biden trotz seines Aufrufs zum Schutz der Zivilbevölkerung „Israel“ grünes Licht für den Einmarsch in den südlichen Gazastreifen gegeben hat.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, wies auf die Strategie der IOF hin, den Gazastreifen in kleinere Bezirke aufzuteilen und die Bewohner im Voraus über bevorstehende Militäroperationen in ihren jeweiligen Gebieten zu informieren. Sullivan bezeichnete diesen Ansatz als „ziemlich ungewöhnlich für ein modernes Militär“, da er darauf abziele, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren. Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen liegt jedoch bei über 16.000, die meisten davon sind Zivilisten.

Obwohl die USA erklärten, sie könnten den Verlauf des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen nicht nachvollziehen, sagte Griffiths, alle Bemühungen der USA seien gescheitert. „Die US-Diplomatie hat sich sehr darauf konzentriert [die Zahl der Opfer zu minimieren] und [Außenminister] Tony Blinken hat öffentlich darüber gesprochen. Es scheint überhaupt nicht funktioniert zu haben, und so ist das Tempo der Zerstörung im Süden genauso unerbittlich wie im Norden. Wir können also nur noch sehr, sehr wenig tun und müssen offen gesagt feststellen, dass es sich nicht mehr um eine humanitäre Operation handelt, bei der wir versuchen, das Leben der Menschen in Gaza zu retten. Wir werden bleiben. Wir gehen nicht weg … aber bitte glauben Sie nicht, dass die humanitären Helfer den Tag retten können. Das können sie nicht.“

Samantha Power, die Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung, brachte die Sorge der Biden-Administration um den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zum Ausdruck, während „Israels“ Militäroperationen weitergehen. Sie betonte die tragischen Auswirkungen auf das Leben Unschuldiger und verwies auf die extremen Maßnahmen, die Eltern in Gaza ergriffen haben, um ihre Kinder zu schützen.

Trotz der Bemühungen der UNO, sichere Zufluchtsorte zu finden, gibt es für Palästinenser im Gazastreifen keinen sicheren Ort mehr, an dem sie Schutz suchen können. Martin Griffiths wies darauf hin, dass es keine sicheren Orte für die Übergabe von Hilfsgütern gibt, was die humanitäre Lage verschlimmert und die Bereitstellung von Hilfe erheblich behindert. Der fehlende Zugang zum Grenzübergang Rafah, über den die Hilfslieferungen nach Gaza abgewickelt werden, verschärft die Probleme noch weiter und führt zu einer düsteren und beunruhigenden Situation mit möglichen langfristigen Folgen.

„Es gibt eine Logik, die entsetzlich und tragisch und offen gesagt apokalyptisch ist“, sagte er. „Und ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, um eine Generation von Wut und Extremismus zu schaffen als diesen“.

Der Widerstand verteidigt sein Land

Trotz der Brutalität der israelischen Armee im Gazastreifen wehrt der Widerstand alle Angriffe „Israels“ zur Verteidigung des Gazastreifens ab, was zu erheblichen materiellen und menschlichen Verlusten in den Reihen der Israelis führt.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Widerstandsbewegung, erklärten am Dienstag, ihren Kämpfern sei es gelungen, 10 israelische Soldaten in Khan Younis im Süden des Gazastreifens zu töten.

„Vor kurzer Zeit … Al-Qassam Mudschaheddin [Kämpfer] haben es geschafft, 10 zionistische Soldaten zu erledigen und sie aus einer Null-Distanz in der Achse östlich der Stadt Khan Yunis zu töten“, teilte der militärische Flügel auf Telegramm mit.

Der militärische Flügel erklärte weiter, dass er acht IOF-Terroristen mit Anti-Personen-Raketen beschossen und sechs weitere IOF-Soldaten im Gebiet al-Zana in der östlichen Achse der Stadt Khan Younis mit „Qassam-Gewehren“ verletzt habe.

Am Montag gab der Sprecher der al-Qassam-Brigaden bekannt, dass ihre Kämpfer in den vergangenen 24 Stunden 28 israelische Militärfahrzeuge auf allen Achsen zerstört haben.

Letzte Woche, am Freitag, gaben die al-Qassam-Brigaden bekannt, dass ihre Kämpfer Dutzende von israelischen Besatzungssoldaten ins Visier genommen haben. Sie erklärten, dass ihre Kämpfer die Anwesenheit von mindestens 60 israelischen Soldaten in Zelten an einem Ort östlich von Dschuhr al-Dik entdeckt haben.

Al-Qassam-Kämpfer platzierten drei Sprengsätze in der Nähe der Stellung, woraufhin „die Sprengsätze um genau 4.30 Uhr morgens gezündet wurden“, so der palästinensische Widerstand. „Einer der Kämpfer näherte sich dann, um die verbliebenen Mitglieder der Truppe zu eliminieren“.

