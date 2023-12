https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-airstrikes-massacre-gazans-in-school–residential-bu

Israelische Luftangriffe massakrieren Bewohner des Gazastreifens in Schulen und Wohngebäuden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

6. Dezember 2023

x

Die israelische Besatzung bombardiert im nördlichen Gazastreifen eine Schule, die als Schutzraum genutzt wird, und begeht innerhalb weniger Stunden mehrere andere Kriegsverbrechen.

Israelische Kampfflugzeuge bombardierten die Städte Aabsan, Bani Suhaila und al-Qarara im Bezirk Khan Younis im südlichen Gazastreifen.

Im Norden beschossen israelische Artillerieeinheiten Viertel in al-Shujaiya, al-Zeitoun und al-Daraj in Gaza-Stadt. Örtlichen Berichten zufolge kamen bei einem Luftangriff auf Wohnhäuser in Jabalia im nördlichen Gazastreifen zahlreiche Menschen ums Leben.

Gleichzeitig kam es im Westen von Gaza-Stadt erneut zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen Widerstandskämpfer in den Stadtvierteln al-Sheikh Radwan und al-Nasr weiter gegen eindringende israelische Besatzungssoldaten vorgingen.

Lesen Sie mehr: Konfrontationen an der Front von Khan Younis gehen über Nacht weiter

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass israelische Marineschiffe Dutzende von Granaten auf die Küstenlinie des zentralen Gazastreifens zwischen Gaza-Stadt und Khan Younis abgefeuert haben.

Unser Korrespondent berichtete auch von intensivem Bombardement in mehreren Gebieten in Jabalia, Beit Lahia, Tal al-Zaatar und Beit Hanoun, die alle in den nördlichsten Gebieten des Gazastreifens liegen.

In Faluja, Jabalia, berichtete unser Korrespondent, dass israelische Bomben auf eine Schule abgeworfen wurden, die derzeit als Unterkunft für Vertriebene genutzt wird, was zum Tod mehrerer Menschen führte. Unterdessen wurde ein Wohnblock im Flüchtlingslager Jabalia von Israel angegriffen.

Am Dienstag gab das Medienbüro der Regierung bekannt, dass die Zahl der Märtyrer seit dem 7. Oktober auf 16.248 Menschen gestiegen ist, während 43.616 Menschen verletzt wurden. Das Büro teilte mit, dass 7.112 Kinder und 4.885 Frauen infolge der israelischen Aggression getötet wurden, während die Zahl der als vermisst gemeldeten Personen 7.600 erreicht hat.

IOF: Neun israelische Soldaten innerhalb von 24 Stunden in Gaza getötet

Israelische Medien berichteten, dass die Zahl der getöteten israelischen Soldaten, deren Namen seit dem 7. Oktober veröffentlicht werden durften, 410 beträgt, davon 82 seit Beginn der Bodeninvasion im Gazastreifen.

Die Besatzungsarmee erlaubte die Veröffentlichung des Namens von Sergeant First Class (res.) Yehonatan Malka vom 82. Panzerbataillon, der bei den Kämpfen im Gazastreifen getötet wurde.

Die Armee erlaubte auch die Veröffentlichung des Namens von Oberstleutnant Yochai Gur Hershberg, einem Kommandeur der Vermissten-Sucheinheit in der Feuerwehrdivision 98, der angeblich bei einem „militärischen Verkehrsunfall“ ums Leben kam.

Am gestrigen Dienstagabend gab die israelische Armee bekannt, dass bei den anhaltenden Kämpfen im Gazastreifen sieben Soldaten getötet wurden, darunter fünf Offiziere.

Damit hat sich die Zahl der in den letzten 24 Stunden im Gazastreifen getöteten israelischen Soldaten auf neun erhöht.

300 Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen den Gazastreifen verlassen

In einem anderen Zusammenhang gab die Generalverwaltung für Grenzübergänge und Grenzen im Gazastreifen am heutigen Mittwoch bekannt, dass etwa 300 Personen, darunter Palästinenser, Ausländer und Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit, auf der Liste derjenigen stehen, die den Gazastreifen über den Rafah-Übergang nach Ägypten verlassen dürfen.

Unter den 296 Personen, die heute aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen dürfen, befinden sich Mitarbeiter internationaler Organisationen und Bürger aus Russland, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Großbritannien, Argentinien, Portugal, den Niederlanden, der Türkei und dem Libanon.

Lesen Sie mehr: Experten sehen wenig Veränderung, nachdem die USA die Israelis aufgefordert haben, „chirurgisch“ zu bombardieren

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …