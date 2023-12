UN Honor, US Shame in Gaza When Washington vetoed a ceasefire in Gaza Friday, it stood alone against international law as the U.K. – its tutor in imperial brutality – dutifully abstained, writes Jeffrey Sachs. By Jeffrey D. Sachs Common Dreams The nearly unanimous vote in the U.N. Security Council on Friday calling

Skyline von Long Island City, N.Y., mit Vollmond hinter der Skulptur „Let Us Beat Our Swords into Ploughshares“ (Lasst uns unsere Schwerter zu Pflugscharen schlagen) am Sitz der Vereinten Nationen, 21. September 2021. (UN-Foto/Manuel Elías)

Als Washington am Freitag sein Veto gegen einen Waffenstillstand in Gaza einlegte, stand es allein gegen das Völkerrecht, da Großbritannien – sein Lehrmeister in imperialer Brutalität – sich pflichtbewusst enthielt, schreibt Jeffrey Sachs.

UN-Ehre, US-Schande in Gaza

Von Jeffrey D. Sachs

Common Dreams

12. Dezember 2023

Die fast einstimmige Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am Freitag, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte, ist ein Moment der Ehre für die Vereinten Nationen und der Schande für die Vereinigten Staaten.

Mit 13 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme (USA) und einer Enthaltung (Großbritannien) hat sich die große Mehrheit auf die Seite des Völkerrechts gestellt. Die USA stellten sich allein gegen das Völkerrecht, während ihr Handlanger und Lehrmeister in imperialer Brutalität, das Vereinigte Königreich, sich pflichtbewusst enthielt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres machte den Vereinten Nationen und dem menschlichen Anstand alle Ehre, indem er sich auf Artikel 99 der UN-Charta berief und den UN-Sicherheitsrat aufforderte, das Töten im Gazastreifen zu stoppen, da dies eine grundlegende Verantwortung der UN-Charta sei.

Jeden Tag bemühen sich UN-Mitarbeiter vor Ort in Gaza heldenhaft darum, die Bevölkerung zu ernähren, unterzubringen und vor israelischen Bomben zu schützen. Mehr als 100 U.N.-Mitarbeiter sind bei den israelischen Angriffen getötet worden.

Die Lage in Gaza ist ebenso klar wie brutal. Der von 139 Nationen anerkannte Staat Palästina leidet seit langem unter der brutalen israelischen Besatzung in Gaza und im Westjordanland. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat den Gazastreifen als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet.

Nach dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober, bei dem 1.200 Israelis starben, begann Israel mit der ethnischen Säuberung des Gazastreifens. Rechtsexperten des Center for Constitutional Rights bezeichnen das Vorgehen Israels als Völkermord.

Bis heute wurden mehr als 17.400 Menschen aus dem Gazastreifen getötet und unvorstellbare 1,8 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen vertrieben. Zehntausende sind vom unmittelbaren Tod bedroht. Letzten Monat warnte Guterres, dass „Gaza zu einem Friedhof für Kinder wird“. Israel hat die Bevölkerung aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden gedrängt und ist dann in den Süden eingedrungen. Die israelischen Behörden forderten die Bewohner des Gazastreifens auf, um ihr Leben in Gebiete im Süden zu fliehen, und bombardierten dann die Orte, an die die Bewohner des Gazastreifens verwiesen worden waren.

Die USA sind mehr als nur ein Beschützer Israels. Sie sind ein Komplize. Die USA liefern in Echtzeit die Munition, die Israel für den Massenmord verwendet, selbst wenn die US-Behörden Lippenbekenntnisse zum Leben der Zivilbevölkerung im Gazastreifen abgeben.

Robert A. Wood, stellvertretender US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, in der Mitte des Tisches, am 8. Dezember, als die USA die einzige Stimme gegen einen Waffenstillstand in Gaza abgaben. (UN-Foto/Loey Felipe)

Israels Staatspräsident Isaac Herzog rechtfertigt das Gemetzel mit der Aussage, es gebe keine unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen: „Es ist ein ganzes Volk da draußen, das verantwortlich ist.“

Die größte Lüge der israelischen Regierung besteht darin, dass Israel keine andere Wahl hat als die Massentötung von Gaza-Bewohnern, angeblich um die Hamas zu besiegen.

Die Tatsache, dass Israel durch seine Arroganz dazu verleitet wurde, seine Wachsamkeit am 7. Oktober zu vernachlässigen, macht die Hamas nicht zu einer existenziellen Bedrohung. Die Hamas hat nur einen winzigen Bruchteil der militärischen Macht Israels.

Der 7. Oktober war, wie der 11. September in den USA, ein kolossaler Sicherheitsfehler, der sofort durch verstärkte Grenzsicherung korrigiert werden sollte, und keine existenzielle Bedrohung, die auch nur im Entferntesten die Tötung von Tausenden oder Zehntausenden unschuldiger Zivilisten rechtfertigt, von denen 70 Prozent Frauen und Kinder sind.

Die Tötungswut wird von genau denselben Politikern angeführt, die für das Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober verantwortlich waren und die nun die tiefsten Ängste der israelischen Bevölkerung manipulieren.

Es gibt noch einen größeren und weitaus wichtigeren Punkt. Die Hamas kann durch Diplomatie, und nur durch Diplomatie, demobilisiert werden. Israel und die Vereinigten Staaten müssen sich endlich an das Völkerrecht halten, einen souveränen Staat Palästina neben Israel akzeptieren und Palästina als 194.

UN-Generalsekretär António Guterres am 8. Dezember, als der Sicherheitsrat über ein Schreiben beriet, das er unter Berufung auf Artikel 99 der UN-Charta verfasst hatte und in dem er den Rat aufforderte, angesichts der humanitären Krise in Gaza zu handeln. (UN Photo/Loey Felipe)

Die USA müssen aufhören, die israelische Operation der ethnischen Säuberung im Gazastreifen zu unterstützen und Israels zügellose Verstöße gegen die grundlegenden Menschenrechte im Westjordanland zu schützen. Sechsundfünfzig Jahre nach der illegalen Besetzung palästinensischen Landes und nach Jahrzehnten illegaler Siedlungen in den besetzten Gebieten muss sich Israel endlich aus den besetzten palästinensischen Gebieten zurückziehen.

Mit solchen Schritten könnte und würde der Frieden zwischen Israel und den Nachbarländern gesichert werden. Auf dieser Grundlage würden UN-Friedenstruppen, darunter sowohl arabische als auch westliche Truppen, die israelisch-palästinensische Grenze für eine notwendige Übergangszeit sichern. Gleichzeitig würden alle internationalen Finanzierungsströme für israelfeindliche Kämpfer durch gemeinsame und koordinierte Maßnahmen der USA, Europas und der arabischen und islamischen Nachbarn Israels unterbrochen.

Der diplomatische Weg ist offen, weil die arabischen und islamischen Länder (einschließlich des Iran) erneut ihren seit langem bestehenden Wunsch nach Frieden mit Israel im Rahmen eines Friedensabkommens bekräftigt haben, das Palästina in den Grenzen von 1967 und seine Hauptstadt in Ost-Jerusalem festschreibt.

Der wahre Grund für Israels Krieg in Gaza ist, dass die israelische Regierung die Zweistaatenlösung ablehnt und auf die Extremisten auf der anderen Seite verweist, anstatt auf die arabischen und islamischen Staaten, die einen Frieden auf der Grundlage der Zweistaatenlösung wollen.

Israelische Eiferer, darunter mehrere Kabinettsmitglieder, glauben, dass Gott ihnen das gesamte Land vom Euphrat bis zum Mittelmeer versprochen hat. Dieser Glaube ist töricht. Wie die jüdische Geschichte den religiösen Juden deutlich machen sollte und wie die gesamte menschliche Geschichte im Allgemeinen deutlich machen sollte, hat keine Gruppe, ob jüdisch oder nicht, ein bedingungsloses „Recht“ auf irgendein Land.

Palästinenser nach einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 8. Oktober (Mahmoud Fareed, Palestinian News & Information Agency oder Wafa, im Auftrag von APAimages, CC BY-SA 3.0)

Damit die Rechte in der heutigen Zeit gesichert sind und international respektiert werden, müssen sich die Regierungen an die internationale Rechtsordnung halten. Im Falle Israels und Palästinas besagt das Völkerrecht, wie es vom UN-Sicherheitsrat wiederholt zum Ausdruck gebracht wurde, dass zwei souveräne Staaten, Israel und Palästina, sowohl das Recht als auch die Pflicht haben, in den Grenzen von 1967 Seite an Seite in Frieden zu leben.

Nicht nur Israel, sondern vielleicht noch mehr die Vereinigten Staaten haben sich verirrt. Der tiefe Grund dafür war Senator J. William Fulbright vor 60 Jahren klar, als Fulbright Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen war und das großartige Buch Die Arroganz der Macht schrieb.

Fulbright wies auf die Arroganz als die eigentliche Ursache für Amerikas rücksichtslosen Krieg in Vietnam in den 1960er Jahren hin. In seiner anhaltenden Arroganz ignoriert der militärische Sicherheitsstaat USA immer wieder den Willen der internationalen Gemeinschaft und das internationale Recht, weil er glaubt, dass Waffen und Macht ihn dazu befähigen. Die Außenpolitik der USA basiert in hohem Maße auf verdeckten, illegalen Regimewechsel-Operationen und auf einer permanenten Kriegsführung, die dem militärisch-industriellen Komplex der USA dient.

Wir dürfen der UNO gegenüber nicht zynisch werden. Sie wird derzeit von den USA blockiert, dem Land, das ihre Gründung unter Amerikas größtem Präsidenten, Franklin Delano Roosevelt, angeführt hat.

Die UNO erfüllt ihre Aufgabe, internationales Recht, nachhaltige Entwicklung und universelle Menschenrechte aufzubauen, Schritt für Schritt, mit Fortschritten und Rückschlägen, gegen den Widerstand mächtiger Kräfte, aber mit dem Bogen der Geschichte auf ihrer Seite. Das Völkerrecht ist eine relativ neue Schöpfung der Menschheit, die noch im Entstehen begriffen ist. Es ist schwierig, es angesichts der aufmüpfigen imperialen Macht zu erreichen, aber wir müssen es weiterverfolgen.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Widerstand gegen die Kriegsverbrechen Israels absolut nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Dieser Punkt wurde in einem offenen Brief von Dutzenden jüdischer Autoren eloquent dargelegt.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht nicht für das Judentum. Die israelische Regierung verstößt gegen das heiligste aller jüdischen Gebote, das Leben zu schützen (Pikuach Nefesh) und den Nächsten zu lieben wie sich selbst (Levitikus 19,18).

Die Botschaft der jüdischen Ethik findet sich in den Worten des Propheten Jesaja (Jesaja 2,4), die an einer Wand direkt gegenüber den Vereinten Nationen eingraviert sind: „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln umschmieden; Nation wird nicht mehr gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist außerdem Präsident des U.N. Sustainable Development Solutions Network und Kommissar der UN-Breitbandkommission für Entwicklung.

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com



