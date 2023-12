Israel admits to „immense“ amount of „friendly fire“ on 7 October Army’s rejection of an investigation appears to be a cover up.



Vom israelischen Militär im vergangenen Monat veröffentlichte Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung der Autos, die am 7. Oktober vor dem Supernova-Rave flohen, wahrscheinlich durch israelische Drohnen und Hubschrauber. (RT/Israelisches Militär)

Israel räumt „immensen“ Umfang von „friendly fire“ am 7. Oktober ein

Von Asa Winstanley

12. Dezember 2023

Die israelische Armee hat am Dienstag zugegeben, dass es am 7. Oktober zu einer „immensen und komplexen Anzahl“ von Vorfällen kam, die sie als „friendly fire“ bezeichnet.

Die wichtige Erklärung war im vorletzten Absatz eines Artikels von Yoav Zitun, dem Militärkorrespondenten der israelischen Zeitung Ynet, versteckt.

Es ist das erste bekannte offizielle Eingeständnis der Armee, dass eine beträchtliche Anzahl der Hunderte von Israelis, die am 7. Oktober starben, von Israel selbst und nicht von der Hamas oder anderen palästinensischen Widerstandsgruppen getötet wurde.

Eine israelische Polizeiquelle schien letzten Monat zuzugeben, dass einige der Israelis auf dem Supernova-Rave, der an diesem Tag in der Nähe von Gaza stattfand, von israelischen Hubschraubern getroffen wurden. Eine zweite Polizeiquelle nahm dieses Eingeständnis später teilweise zurück.

Unter Berufung auf neue Daten des israelischen Militärs schrieb die Zeitun, dass: „Am 7. Oktober gab es Opfer von Beschuss durch eigene Truppen, aber die IDF [israelisches Militär] ist der Ansicht, dass es moralisch nicht vertretbar wäre, sie zu untersuchen“.

Er berichtete, dass dies „aufgrund der immensen und komplexen Menge von ihnen, die in den Kibbuzim und südlichen israelischen Gemeinden stattfanden“, geschah.

In dem Ynet-Artikel heißt es weiter, dass „mindestens“ ein Fünftel der Todesopfer der israelischen Armee im Gazastreifen seit Beginn der Bodeninvasion ebenfalls auf „friendly fire“-Zwischenfälle zurückzuführen seien.

Israel sah sich in den letzten Wochen einem zunehmenden internen Druck ausgesetzt, die Versäumnisse des 7. Oktober zu untersuchen.

Am Montag gründeten Familienangehörige der am 7. Oktober getöteten Israelis in Tel Aviv eine neue Gruppe, die eine offizielle Untersuchung der Ereignisse dieses Tages durch die israelische Regierung fordert.

Einer der Redner beschuldigte die Regierung der „Vertuschung“.

In der Tat scheint Israel viele Beweise zu vertuschen.

Die Jerusalem Post berichtete vor kurzem, dass Autos, die Blutflecken oder Asche von Israelis enthielten, die am 7. Oktober starben, zertrümmert und – was die Zeitung als Premiere bezeichnete – auf einem Friedhof beigesetzt werden sollten.

Die Zeitung lieferte einen religiösen Vorwand für all dies. Nichtsdestotrotz ist dies eine beunruhigende Entwicklung, die auf eine staatlich sanktionierte Vertuschung dessen hinausläuft, was möglicherweise zu den wichtigsten forensischen Beweisen des 7. Oktobers gehört.

Seit diesem Tag sind die Beweise dafür, dass viele – wenn nicht sogar die meisten – der an diesem Tag getöteten Israelis von Israel selbst getötet wurden, stetig gewachsen.

Diese Beweise wurden fast ausschließlich von unabhängigen Medien auf Englisch veröffentlicht, darunter The Electronic Intifada, The Grayzone, The Cradle und Mondoweiss.

In einer der jüngsten Enthüllungen gab ein Oberst der israelischen Luftwaffe gegenüber einem hebräischen Podcast zu, dass sie israelische Häuser in den Siedlungen in die Luft gesprengt haben, bestand aber darauf, dass sie dies nie „ohne Erlaubnis“ getan hätten.

Oberst Nof Erez sagte auch, dass der 7. Oktober ein „Massen-Hannibal“-Ereignis war – ein Verweis auf eine umstrittene israelische Militärdoktrin.

Benannt nach einem antiken karthagischen General, der sich lieber vergiftete, als lebendig gefangen genommen zu werden, erlaubt die Hannibal-Direktive den israelischen Streitkräften, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um zu verhindern, dass Israelis lebendig gefangen genommen werden – selbst um den Preis, dass die Gefangenen getötet werden.

